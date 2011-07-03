Команда EOLO-KOMETA представила велоформу на 2021 год

Велоформа профессиональной команды EOLO-KOMETA на 2021 год

Велокоманда EOLO-KOMETA под управлением Альберто Контадора, Ивана Бассо и Франа Контадора, с 2021 года начинающая выступать на профессиональном уровне, представила велоформу на предстоящий сезон.

Форму изготовил давний партнёр команды - испанская, базирующаяся в Мурсии, компания по производству спортивной одежды Gobik. За основу дизайна взят внешний вид формы прошлых сезонов команды, выступавшей на континентальном уровне.

Основным цветом является синий – это корпоративный цвет титульного спонсора, итальянской коммуникационной компании EOLO, предоставляющей услуги сверхширокополосного беспроводного интернета для бизнеса и дома.

Зелёные полосы на форме – знак второго титульного спонсора – продовольственной компании Kometa, поддерживающей фонд Альберто Контадора с момента создания проекта континентальных велокоманд.

Фран Контадор, генеральный менеджер команды EOLO-KOMETA: «Мы начинаем третий сезон сотрудничества с компанией Gobik. Они всегда создавали уникальную и узнаваемую велоформу. И, конечно, велоформа для новой команды EOLO-KOMETA следует этой традиции и идеально представляет наших главных спонсоров. Думаю, такая форма будет очень популярна и вне соревнований».

Иван Бассо, спортивный директор команды EOLO-KOMETA и представитель компании Gobik в Италии: «Один из отличительных признаков Gobik – их дизайн, в котором всегда есть новизна. Они умеют удивлять, знают, как не оставить людей равнодушными. Всё это очень важно, особенно, когда мы говорим о форме в таком виде спорта как велоспорт, где ей всегда придавалось большое значение. Для меня новая велоформа особенная, потому что это форма нашей профессиональной команды. Я верю, что наша майка – одна из самых красивых и узнаваемых в пелотоне».