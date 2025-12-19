VeloNEWS
Ваут ван Арт начинает сезон велокросса 20 декабря с этапа Кубка мира UCI в Антверпене

Тренер Visma Lease a Bike: «Главные цели Ваута ван Арта в апреле, велокросс для удовольствия»

 

 

Ваут ван Арт 20 декабря начинает свой сезон велокросса 2025/26 с Кубка мира UCI в Антверпене, и в первой же гонке одним из его соперников будет Матье ван дер Пул, уже одержавший в прошлое воскресенье первую победу в этом сезоне, выиграв этап Кубка мира в Намюре.

 

Ваут ван Арт начинает сезон велокросса 20 декабря с этапа Кубка мира UCI в Антверпене

 

Организаторы в Антверпене в восторге, они говорят, что в ожидании противостояния двух звёзд велоспорта «билеты разлетаются по 1000 в день». Однако, помимо Матье ван дер Пула и Ваута ван Арта на старт выйдут и другие известные мастера велокросса – Тибо Нис, Йорис Ниувенхёйс, Тибор Дель Гроссо, Майкл Вантауренхаут.

 

Генеральный директор Flanders Classics и организатор гонки Томас Ван ден Спигель (Tomas Van Den Spiegel) ожидает огромного наплыва болельщиков в субботу, 20 декабря, о чём рассказал в интервью Het Laatste Nieuws:

 

«Мы действительно ожидаем несколько больше людей, чем обычно.  Давать точный прогноз очень сложно. Болельщики велокросса часто принимают решение в последний момент. Но на этой неделе мы наблюдаем, как за день разлетается около 1000 билетов, что должно легко привести нас к цифрам в 12 000–14 000 к субботе. Рекорд? Такие цифры уже достигались в прошлом. Но, вероятно, будет близко к этому».

 

В Антверпене Матье ван дер Пул побеждал семь раз с 2014 года, а Ваут ван Арт пять раз уступал ему, занимая второе место.

 

Организаторы этапа Кубка мира UCI по велокроссу в Антверпене об  изменениях трассы

 

Ваут ван Арт начинает сезон велокросса 20 декабря с этапа Кубка мира UCI в Антверпене

 

 

Изменение планировки трассы в Антверпене в эти выходные может помочь как Вауту ван Арту, так и Матье ван дер Пулу, поскольку обоим предстоит стартовать из третьего ряда.

 

Крис Маннартс, руководитель отдела велокросса Flanders Classics в интервью WielerFlits рассказал об изменениях:

 

«Мы перенесли стартовую и финишную прямые на широкий Thonetlaan, где раньше парковались кемперы гонщиков.  Финиш на Wandeldijk рядом с пляжем давал преимущество, так как шёл сразу после последнего песчаного участка, но с точки зрения потока зрителей тот финиш создавал много проблем.

 

Новая стартовая прямая шириной более шести метров, и в начале даёт много возможностей для продвижения вперёд. Она разделена на две секции, но поворот на асфальте не создаст больших проблем. Только более чем через 400 метров круг впервые сузится до четырёх метров — у первого песчаного спуска. Так что будет достаточно места, чтобы выбрать свою позицию, прежде чем впервые станет сложно».

 

О подготовке Ваута ван Арта к сезону велокросса 2025/26

 

Ваут ван Арт начинает сезон велокросса 20 декабря с этапа Кубка мира UCI в Антверпене

 

Ваут ван Арт начинает сезон велокросса 20 декабря с этапа Кубка мира UCI в Антверпене

 

 

Помимо гонок Кубка мира в Антверпене (20 декабря), Дендермонде (28 декабря) и Зонховене (4 января), этапов X²O Trophy в Хофстаде (22 декабря) и Лоенхауте (29 декабря), этапа Суперпрестиж в Хёсден-Золдере (23 декабря) и Exact Cross в Моле (2 января), Ван Арт также стартует на чемпионате Бельгии в Берингене (11 января).

 

Один из последних дней тренировочного блока Ваута ван Арта в Испании включал в себя сложную 170-километровую поездку продолжительностью более пяти часов, за которой последовал почти восьмикилометровый бег в среднем темпе 4:38 на километр. Такой объём работы пришёлся на тренировочный сбор, которому не помешала испортившаяся в Испании погода.

 

Ваут ван Арт: «Рождественский период — это та часть сезона велокросса, которая мне очень нравится и из-за самих гонок, большого количества болельщиков, которые приходят во время праздников, и потому, что эти гонки идеально вписываются в мою подготовку к главным весенним классикам на шоссе».

 

Тренер Ваута ван Арта о его сезоне велокросса

 

Матье Хейбур (Mathieu Heijboer), тренер команды Visma Lease a Bike, в интервью WielerFlits заявил, что кампания велокросса Ван Арта «в первую очередь для удовольствия», а все гонки подчинены его главной цели начала сезона 2026 года — весенним классикам.

 

Матье Хейбур: «Главная спортивная цель — в апреле, это очевидно. Цель участия в велокроссе — в первую очередь ради удовольствия и чтобы отдать долг болельщикам. Велокросс по-прежнему большая страсть Ваута. В целом он начал тренировки с лучшей стартовой позиции. Его уровень выше, а значит, он с каждым разом прогрессирует. Его положение намного лучше, чем в прошлом году. Надеюсь, это также выльется в более взрывного Ваута весной. Но до этого еще далеко.

 

Матье и Тадей, конечно, титанические таланты, способные и желающие побеждать везде, где они выступают. Но мы видим большой потенциал для улучшений, чтобы вновь обрести лучшую версию Ваута.

 

Мы не могли добиться этого два года назад из-за того падения, а в прошлом году — из-за последствий ужасного сезона. Говорим ли мы, что нам легко? Нет. Но мы очень сильно верим. Было бы безумием, если бы это было не так. [После зимы] Ваут продвинется дальше, чем в прошлом году. Надеюсь, это означает, что он сможет конкурировать с Матье ван дер Пулем. Это был бы хороший знак. Но даже если все пойдёт действительно хорошо, это не обязательно гарантирует великую весну. И наоборот».

 

Участие в Чемпионате мира по велокроссу пока не входит в планы Ваута ван Арта и команды, но тренер отметил:

 

«Если в какой-то момент мы увидим, что он чувствует себя настолько хорошо, что его сезон велокросса идёт отлично, если он будет полноценно восстанавливаться и опережать график, тогда появится шанс. Но при этом велокросс не должен влиять на остальные его тренировки».

