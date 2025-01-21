Ваут ван Арт завершил сезон велокросса-2025 подиумом на этапе Кубка мира в Маасмехелене

Ваут ван Арт — второй на этапе Кубка мира по велокроссу-2025 в Маасмехелене

Ваут ван Арт завершил свой сезон велокросса-2025, в котором в этот раз принял участие в пяти гонках. 30-летний бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike, восстановившийся после тяжёлой травмы колена, на этапе Кубка мира по велокроссу в Маасмехелене, на сложной трассе, где с самого старта участники начали покрываться слоями грязи, совершил несколько ошибок Ваут ван Арт дважды падал, но, несмотря на это, занял второе место, уступив победителю и своему главному сопернику Матье ван дер Пулу (Alpecin-Deceuninck) 1 минуту 14 секунд.

После финиша Ваут ван Арт отметил, что, учитывая две победы из пяти стартов, удовлетворён своим сезоном велокросса, и жалеет ,что он прошёл слишком быстро.

Ваут ван Арт: «Я очень хотел быстрее выдвинуться вперёд, но когда атаковал на втором круге, допустил глупую ошибку, которая позволила Матье быстро уехать. Я предполагал, что сегодня будет день борьбы, поэтому немного разочарован. Если бы не эти падения, мог бы быть ближе, и, возможно, побороться подольше. Я не говорю, что мог бы выиграть, потому что финишировал через минуту. Но в конце концов, взял из ситуации максимум, хорошо проехал гонку. Но было очень сложно.

Досадно, что сезон велокросса так быстро пролетел. Не на такой сезон я надеялся, но, учитывая травму, то, как завершил прошлый сезон на шоссе, сократить программу гонок в велокроссе было необходимо.

Много лет у меня были длинные сезоны велокросса, я всегда получал от них огромное удовольствие, отчасти и благодаря невероятным болельщикам. Но сейчас мои главные цели - на шоссе, поэтому я должен рассчитывать силы, потому что эти важные цели на шоссе приближаются очень быстро. Тем не менее, в будущем обязательно будут зимы, где я снова приму участие в большем количестве гонок».