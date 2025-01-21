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Ваут ван Арт завершил сезон велокросса-2025 подиумом на этапе Кубка мира в Маасмехелене

Ваут ван Арт — второй на этапе Кубка мира по велокроссу-2025 в Маасмехелене

 

 

Ваут ван Арт завершил свой сезон велокросса-2025, в котором в этот раз принял участие в пяти гонках. 30-летний бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike, восстановившийся после тяжёлой травмы колена, на этапе Кубка мира по велокроссу в Маасмехелене, на сложной трассе, где с самого старта участники начали покрываться слоями грязи, совершил несколько ошибок Ваут ван Арт дважды падал, но, несмотря на это, занял второе место, уступив победителю и своему главному сопернику Матье ван дер Пулу (Alpecin-Deceuninck) 1 минуту 14 секунд.

 

После финиша Ваут ван Арт отметил, что, учитывая две победы из пяти стартов, удовлетворён своим сезоном велокросса, и жалеет ,что он прошёл слишком быстро.  

 

Ваут ван Арт завершил сезон велокросса-2025 подиумом на этапе Кубка мира в Маасмехелене

 

Ваут ван Арт завершил сезон велокросса-2025 подиумом на этапе Кубка мира в Маасмехелене

Ваут ван Арт завершил сезон велокросса-2025 подиумом на этапе Кубка мира в Маасмехелене

Ваут ван Арт завершил сезон велокросса-2025 подиумом на этапе Кубка мира в Маасмехелене

Ваут ван Арт завершил сезон велокросса-2025 подиумом на этапе Кубка мира в Маасмехелене

 

 

Ваут ван Арт: «Я очень хотел быстрее выдвинуться вперёд, но когда атаковал на втором круге, допустил глупую ошибку, которая позволила Матье быстро уехать. Я предполагал, что сегодня будет день борьбы, поэтому немного разочарован. Если бы не эти падения, мог бы быть ближе, и, возможно, побороться подольше. Я не говорю, что мог бы выиграть, потому что финишировал через минуту. Но в конце концов, взял из ситуации максимум, хорошо проехал гонку. Но было очень сложно.

 

Досадно, что сезон велокросса так быстро пролетел. Не на такой сезон я надеялся, но, учитывая травму, то, как завершил прошлый сезон на шоссе, сократить программу гонок в велокроссе было необходимо.

 

Много лет у меня были длинные сезоны велокросса, я всегда получал от них огромное удовольствие, отчасти и благодаря невероятным болельщикам. Но сейчас мои главные цели - на шоссе, поэтому я должен рассчитывать силы, потому что эти важные цели на шоссе приближаются очень быстро. Тем не менее, в будущем обязательно будут зимы, где я снова приму участие в большем количестве гонок».

 

UCI World Cup Maasmechelen-2025. Велокросс. Результаты

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Visma Lease a Bike велокросс

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Комментарии

  • Hansmer
    UCI World Cup Maasmechelen-202 ... (4)
    Hansmer-Фото

    Цитата: Semen057
    Что за непруха такая у Ван Арта ?

    Физуха. Кто на что натренировался.

  • Semen057
    Калеб Юэн подписал контракт с ... (8)
    Semen057-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Похоже, ИНЕОС сливается. Потихоньку, мягко, на тормозах.
    Печалька (((
  • Semen057
    UCI World Cup Maasmechelen-202 ... (4)
    Semen057-Фото
    Что за непруха такая у Ван Арта ?
  • Cyrill
    Ruta de la Ceramica - Gran Pre ... (2)
    Cyrill-Фото
    Астану с почином!
  • Pugachev
    UCI World Cup Maasmechelen-202 ... (3)
    Pugachev-Фото

    Бланка - отлично. Но стабильности нет пока, поэтому - вопросы о месте на ЧМ....

  • Pugachev
    UCI World Cup Maasmechelen-202 ... (4)
    Pugachev-Фото

    Непонятное явление.

  • nightbuster33
    Ruta de la Ceramica - Gran Pre ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Вот и первые результаты китайской "экспансии" на Мировой велосипедный рынок. Правда скромно, но приятно, главное, что много было желающих,аж трое в десятке, стоять на пьедестале. И первые очки в копилку команды Астаны (150очк.).

  • MVDP
    UCI World Cup Maasmechelen-202 ... (3)
    MVDP-Фото

    Бланка красава! Пора бы уже на подиум ЧМ.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Maasmechelen-202 ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Когда едет Ван дер Пул то на победу другим не остаётся ни каких шансов. Ван Арт как всегда где нибуть но упадет, а потом уже догнать Пула не возможно.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Maasmechelen-202 ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Кросс в этот раз был сложный и это последняя репетиция пред чемпионатом. Ваз просто молодец, от неё не ожидал такого. Вить собралась вся элита велокросса. Эмпель не любит подобные кроссы, потому и не выиграла. Люсинда как всегда в призах, только не вторая а третья.

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