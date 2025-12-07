Мауро Веньи о маршруте Джиро д’Италия-2026: «Надеемся, так называемых «мёртвых» этапов не будет»

- Категория:
VeloNEWS / Giro d'Italia
Дата:
2-12-2025, 23:28
Мауро Веньи надеется на участие Йонаса Вингегора и Ремко Эвенепула на Джиро в 2026 году
Участие в проектировании маршрута Джиро д’Италия-2026, представленного в Риме 1 декабря, в последний раз в своей карьере принимал Мауро Веньи (Mauro Vegni). С 2004 года Веньи был директором итальянского Гранд-тура, а с 28 февраля следующего года он уходит на пенсию, и на посту директора его сменит Стефано Аллоккио (Stefano Allocchio).
Photo Credits: LaPresse
После презентации Мауро Веньи прокомментировал маршрут: «В этом году мы разработали более современную Джиро с более короткими этапами, которые, тем не менее, потребуют много сил от претендентов на генеральную классификацию. Короткие этапы чередуются с этапами, где смогут проявить себя любители атаковать издалека. Семь горных финишей, столько же этапов для спринтеров и всего одна индивидуальная гонка на время, хотя и более длинная, чем в последние годы. Я хотел бы поблагодарить всех, кто работал со мной и поддерживал меня на протяжении многих лет, особенно мою команду и правоохранительные органы, в частности дорожную полицию, которая сопровождает Джиро с самых первых ее дней».
В интервью Tuttobici Мауро Веньи рассказал, какой была, но не воплотилась Джиро д’Италия его мечты, а также пояснил, что маршрут предстоящей «Корса Роза» скроен так, чтобы дать возможность тем, кто планирует проехать два Гранд-тура, не отказываться от борьбы за розовую майку из-за участия в Тур де Франс.
Мауро Веньи: «Это сбалансированная Джиро. Конечно, мы надеемся, что её хорошо оценят команды и разные чемпионы. Если бы я был на месте Йонаса Вингегора, то не упустил бы возможность приехать и выступить ещё и потому, что если он выиграет, то соберёт коллекцию побед на трёх Гранд-турах раньше Погачара, учитывая, что Тур (дважды) и Вуэльту он уже выигрывал.
Три недели характеризуются чередованием коротких и сложных этапов и других, более протяжённых, но приглашающих к борьбе. Надеемся, что на Джиро не будет скучных дней или называемых «мёртвых» этапов. Первая неделя насыщенная для расстановки сил в генеральной классификации, с Блокхаусом, «стенками» Фермано и затем Корно-алле-Скале. Гонка продолжится требующей сил разделкой, которая для генеральщиков станет фундаментальной. Внимание к швейцарскому этапу Беллинцона-Кари: он будет коротким и взрывным. Затем Андало и финиш в Аллеге и двойное восхождение на Пьянкавалло, как финальное испытание.
Нам известно, что они (Вингегор и Эвенепул) хотят приехать, мы на это рассчитываем. Они были бы звёздами первой величины, и я думаю, в этом нет никаких сомнений. Погачар? Он ещё вернётся.
Какая Джиро осталась в моём сердце? Та, которую я никогда не проектировал, но хотел бы сделать - Джиро, которая бы одним махом охватила всю Италию, но это было невозможно. Как невозможно оказалось провести торжественный старт в Америке. Мы изучали эту возможность в первые годы двухтысячных (2005/2006), после ухода великого Кармине Кастеллано (Carmine Castellano) в 2002 году, но у нас не получилось, не столько из-за американцев, сколько из-за менталитета, слишком привязанного к традиции. Каждый раз жалуются, когда гонка стартует из-за рубежа, представьте, если бы мы стартовали из Америки».
