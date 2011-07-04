Маршрут Джиро д’Италия-2026 будет представлен 1 декабря в Риме

Организаторы итальянского Гранд-тура, RCS Sport, подтвердили, что официальные маршруты Джиро д’Италия и Женской Джиро д’Италия- 2026 года будут представлены в понедельник, 1 декабря, в Риме, в Аудиториуме Парко-делла-Музика имени Эннио Морриконе (Ennio Morricone Auditorium Parco della Musica).

Ожидается, что Джиро д’Италия второй год подряд стартует на Балканах, после старта в Албании в этом году торжественный старт “Корса Роза” примет Болгария. В прошлом месяце это подтвердил председатель RCS MediaGroup Урбано Кайро (Urbano Cairo).

В прошлом году задержки с подтверждением старта Джиро в Албании привели к тому, что презентацию провели только в январе. Официальное объявление даты презентации RCS Sport говорит о том, формальное соглашение с Болгарией о проведении старта гонки 2026 года уже достигнуто.

Решение провести презентацию в Риме позволяет предположить, что гонка четвёртый год подряд завершится в столице Италии.

Большое изменение ждет Женскую Джиро д’Италия. После многих лет совпадения с первой неделей мужского Тур де Франс, женская «Корса Роза» пройдёт сразу после мужской Джиро — с 30 мая по 7 июня.

Мауро Веньи (Mauro Vegni) в этом году в последний раз провёл Джиро д’Италия как директор гонки. Он ушёл со своего поста. Но его последним личным прощальным подарком Джиро, которую он возглавлял сначала вместе с Кармино Кастеллано с 1995 года, а с 2014 года сменив на посту директора Джиро Микеле Акквароне, стала разработка маршрута Джиро д’Италия-2026.

Так, газета Il Messaggero Veneto сообщала, что этап 20-й этап полностью пройдет во Фриули. И Мауро Веньи, для своего прощального маршрута итальянского Гранд-тура выбрал двойное восхождение на Пьянкавалло (Piancavallo) вместо возвращения гонки на Дзонколан.

В интервью Bicisport после финальной гонки, проведённой под его руководством, Ломбардии-2025, Мауро Веньи сказал:

«Я счастлив передать будущее команде способных людей. Я не чувствую ни ностальгии, ни грусти. Кто займет мое место? Возможно, никто, в прямом смысле этого слова. Я думаю, компания решит разделить мою роль и распределить ее между несколькими людьми. Времена изменились, всё уже не так, как раньше. В наши дни правят деньги».

В интервью Cicloweb по поводу своей последней разработки маршрута Джиро д’Италия-2026, Мауро Веньи сказал: «Да, это полностью моя работа. Опасения, что из-за невозможности добраться до больших гор этап придется отменить, в этом году убедили нас не забираться слишком высоко. Тем не менее, Джиро не может обойтись без своих исторических подъёмов».