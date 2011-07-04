VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Маршрут Джиро д’Италия-2026 будет представлен 1 декабря в Риме

Маршрут Джиро д’Италия-2026 будет представлен 1 декабря в Риме

 

 

Маршрут Джиро д’Италия-2026 будет представлен 1 декабря в Риме

 

 

Организаторы итальянского Гранд-тура, RCS Sport, подтвердили, что официальные маршруты  Джиро д’Италия  и Женской Джиро д’Италия- 2026 года будут представлены в понедельник, 1 декабря, в Риме, в Аудиториуме Парко-делла-Музика имени Эннио Морриконе (Ennio Morricone Auditorium Parco della Musica).

 

Ожидается, что Джиро д’Италия второй год подряд стартует на Балканах, после старта в Албании в этом году торжественный старт “Корса Роза” примет Болгария. В прошлом месяце это подтвердил председатель RCS MediaGroup Урбано Кайро (Urbano Cairo).

 

В прошлом году задержки с подтверждением старта Джиро в Албании привели к тому, что презентацию провели только в январе. Официальное объявление даты презентации RCS Sport говорит о том,  формальное соглашение с Болгарией о проведении старта гонки 2026 года уже достигнуто.

 

 Решение провести презентацию в Риме позволяет предположить, что гонка четвёртый год подряд завершится в столице Италии.

 

Большое изменение ждет Женскую Джиро д’Италия. После многих лет совпадения с первой неделей мужского  Тур де Франс, женская «Корса Роза» пройдёт сразу после мужской Джиро  — с 30 мая по 7 июня.

 

Мауро Веньи (Mauro Vegni) в этом году в последний раз  провёл Джиро д’Италия как директор гонки. Он ушёл со своего поста. Но его последним личным прощальным подарком Джиро, которую он возглавлял сначала вместе с Кармино Кастеллано с 1995 года, а с 2014 года сменив на посту директора Джиро Микеле Акквароне, стала разработка маршрута Джиро д’Италия-2026.

 

Так, газета Il Messaggero Veneto сообщала, что этап 20-й этап полностью пройдет во Фриули. И Мауро Веньи, для своего прощального маршрута итальянского Гранд-тура выбрал двойное восхождение на Пьянкавалло (Piancavallo) вместо возвращения гонки на Дзонколан.

 

В интервью Bicisport после финальной гонки, проведённой под его руководством, Ломбардии-2025, Мауро Веньи сказал:

 

«Я счастлив передать будущее команде способных людей. Я не чувствую ни ностальгии, ни грусти. Кто займет мое место? Возможно, никто, в прямом смысле этого слова. Я думаю, компания решит разделить мою роль и распределить ее между несколькими людьми. Времена изменились, всё уже не так, как раньше. В наши дни правят деньги».

 

В интервью Cicloweb по поводу своей последней разработки маршрута Джиро д’Италия-2026, Мауро Веньи сказал: «Да, это полностью моя работа. Опасения, что из-за невозможности добраться до больших гор этап придется отменить, в этом году убедили нас не забираться слишком высоко. Тем не менее, Джиро не может обойтись без своих исторических подъёмов».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джиро д'Италия-2026 Giro d'Italia-2026 Гранд-тур маршрут презентация маршрута Гранд-тура

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Александр

    Cahko

    12 ноября 2025 21:10 | Регистрация: 20.03.2022

    Болгария. Внезапно.

     

    Ну всё, ждем подъемы на Шипкинский перевал, фото у Бузлуджи.

    Подъем к спортцентру и пику Белмекен.

    Вряд ли конечно.

     

    А так расчертить там какой-нибудь среднегорный этап можно было бы на раз-два, если конечно там нормальные дороги

  2. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 15:02 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: Cahko
    Болгария. Внезапно.
     
    Ну всё, ждем подъемы на Шипкинский перевал, фото у Бузлуджи.
    Подъем к спортцентру и пику Белмекен.
    Вряд ли конечно.
     
    А так расчертить там какой-нибудь среднегорный этап можно было бы на раз-два, если конечно там нормальные дороги

    Всё будет, если снега позволят:

    Вот такой, например, этап, пока слухи, но не бывает дыма без огня. 

    Посмотрите градиенты и протяжённость этих вертикалей! 

    1. Имя: Damiano Vychcka

      JetRevel

      Вчера, 19:08 | Регистрация: 12.05.2023

      Подождем,у нас в сообществах пишут,что поедут с финишем в Дзонколан на последней неделе,а финиш тогда будут делать в Милане.

      Жду сам

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 ноября 2025

Велокросс. UCI World Cup Tabor

30 ноября 2025

Велокросс. UCI World Cup Flamanville

7 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Terralba

14 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Namur

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

4 - 26 июля 2026

Презентация маршрута Тур де Франс-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • VeloVelo
    Арьен Ливинс переходит в XDS A ... (24)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:

    "...Уезжать никуда не надо, у Астаны база под Ниццей

    Какое финансирование, такие и транферы..."

    Так и я о том же.

  • JetRevel
    Маршрут Джиро д’Италия-2026 бу ... (3)
    JetRevel-Фото
    Подождем,у нас в сообществах пишут,что поедут с финишем в Дзонколан на последней неделе,а финиш тогда будут делать в Милане.

    Жду сам
  • дрокер
    Арьен Ливинс переходит в XDS A ... (24)
    дрокер-Фото
    Уезжать никуда не надо, у Астаны база под Ниццей

    Какое финансирование, такие и транферы
  • motte
    Маршрут Джиро д’Италия-2026 бу ... (3)
    motte-Фото

    Цитата: Cahko
    Болгария. Внезапно.
     
    Ну всё, ждем подъемы на Шипкинский перевал, фото у Бузлуджи.
    Подъем к спортцентру и пику Белмекен.
    Вряд ли конечно.
     
    А так расчертить там какой-нибудь среднегорный этап можно было бы на раз-два, если конечно там нормальные дороги

    Всё будет, если снега позволят:

    Вот такой, например, этап, пока слухи, но не бывает дыма без огня. 

    Посмотрите градиенты и протяжённость этих вертикалей! 

  • Крайний
    Аэродинамическая революция: Re ... (14)
    Крайний-Фото

    Коммерческий директор LaVision отлично выполняет свою работу.

    А дальше как обычно: либо журналист/пиарщик в своем репертуаре, либо инженер странный. Про коня и вакуум не в курсе. 

  • Pugachev
    Аэродинамическая революция: Re ... (14)
    Pugachev-Фото

    Да, все комменты  - в точку!

     

    И еще, думаю, один момент: ЧЕЛОВЕК - НЕ МАШИНА! Это давно известна истина...

  • VeloVelo
    Аэродинамическая революция: Re ... (14)
    VeloVelo-Фото

    А что? Вполне.

  • VeloVelo
    Арьен Ливинс переходит в XDS A ... (24)
    VeloVelo-Фото

    Алишер, поясню свою позицию.

    Мне кажется, всё гораздо проще, чем вы написали.

    Я уже где-то писал здесь, примерно, следующее:
    В Астану просто так не поедут Звёзды и молодые Суперталанты. Им это не надо. Зачем им уезжать из Европы, ну посудите сами?

    Единственный магнит для Больших Гонцов в Астане — Бабло. Только поэтому приезжали. Было Бабло - с радостью ехали и отрабатывали по полной. А сейчас Бабла нет. Никто и не едет.

    P.S. Это всего лишь моё мнение.

    PP.SS. А что Лопес? На него и поставили, потому что Бабло уже закончилось и больше некого было ангажировать.

  • Ser Gio
    Аэродинамическая революция: Re ... (14)
    Ser Gio-Фото
    Готовят Ремко к часовому рекорду?
  • Cahko
    Маршрут Джиро д’Италия-2026 бу ... (3)
    Cahko-Фото

    Болгария. Внезапно.

     

    Ну всё, ждем подъемы на Шипкинский перевал, фото у Бузлуджи.

    Подъем к спортцентру и пику Белмекен.

    Вряд ли конечно.

     

    А так расчертить там какой-нибудь среднегорный этап можно было бы на раз-два, если конечно там нормальные дороги

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

14 ноября

Lukas Nerurkar (EF Education-EasyPost)

15 ноября

Iker Mintegui Claver (Euskaltel - Euskadi)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2025 (60)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)