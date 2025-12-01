Тибо Нис выиграл этап Кубка мира UCI по велокроссу-2025 во Фламанвиле

Вторая подряд победа Тибо Ниса на этапах Кубка мира UCI по велокроссу

Тибо Нис (Thibau Nys) выиграл второй подряд этап Кубка мира UCI по велокроссу. После победы в чешском Таборе 23-летний бельгийский велогонщик Baloise Glowi Lions вновь одержал победу соло во французском Фламанвиле и укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира. Однако Тибо Нис остудил ожидания, что текущее положение сохранится, когда в велокросс вернётся семикратный чемпион мира в этой дисциплине Матье ван дер Пул, сказав: «Но через две недели появится Матье, и мы увидим совершенно другую историю».

Следующий этап Кубка мира, который пройдёт в Италии, в Терральбе (Terralba) Тибо Нис пропустит, так как в это время будет в тренировочном лагере.

Тибо Нис на втором круге присоединился к лидирующей группе. Трасса длиной 2,95 км просохла, что расширило число претендентов на высокие места. Лауренс Свек (Crelan-Corendon), возглавил пелотон после старта, а напарник Ниса по команде Baloise-Glowi Lions Ларс ван дер Хаар сел Свеку на колесо. Они быстро растянули пелотон. К ним переложился Тибо Нис. Йорис Ниувенхейс (Joris Nieuwenhuis /Ridley Racing) завершил первый круг первым. К середине третьего круга Тибо Нис попробовал атаковать, но Ниувенхейс догнал его. В лидирующей группе осталось четверо – помимо Ниса и Ниувенхейса в ней держались Ларс ван дер Хаар и Нильс Вандепутте (Niels Vandeputte /Alpecin-Deceuninck Development).

Чемпион Великобритании Кэмерон Мейсон (Seven Racing), которому пришлось выбирать 12-секундное отставание от лидеров, вернулся в лидирующую группу на последней трети гонки, как раз перед победной атакой Тибо Ниса. На одном из крутых подъемов в повороте у Ниса слетела цепь, чем воспользовался Мейсон, переместившись на третье место в лидирующей группе, хотя чемпион Бельгии сидел у него на колесе. На седьмом круге лидировали Мейсон, Ниувенхейс, Нис и Ван дер Хаар. Вскоре, однако, Ниувенхейс поскользнулся в одном из поворотов, ему пришлось остановиться и поправлять слетевшую цепь.

Через несколько секунд атаковал Тибо Ни, и пока его партнер по команде Ларс ван дер Хаар мешал соперникам начать погоню, чемпион Бельгии создал просвет. Мейсон пытался догнать Ниса, за два круга до финиша проигрывал ему 9 секунд.

У Тибо Ниса не всё шло гладко – на том месте, где ранее у него слетела цепь, он поскользнулся и упал, что позволило Мейсону сократить просвет. Но Нис быстро вернулся в гонку, а Ван дер Хаар сидел на колесе британского гонщика.

Тибо Нис пересёк финиш в одиночку, а за его спиной через 3 секунды опытный Ван дер Хаар сохранил достаточно сил, чтобы опередить Мейсона в спринте за второе место, вынудив британского гонщика довольствоваться третьим местом всего в пяти секундах от победителя.

Тибо Нис: «Дела идут действительно хорошо. Я очень счастлив, что был впереди на протяжении всей гонки вместе с Ларсом ван дер Хааром, и мы так здорово понимали друг друга. Сегодня это была командная победа. Два раза на одном и том же повороте у меня возникли некоторые трудности, но в остальном я чувствовал себя действительно хорошо. Возможно, не такой супердень, как в Таборе, но ощущения были хорошими, и нужно было просто убедиться, что я смогу быстро проехать два финальных круга.

В тот момент, когда я собирался ускориться, что-то случилось с Йорисом [Ниувенхейсом]. Затем Ларс оказался на второй позиции, и я получил бонус в несколько секунд, после чего я просто выдал максимум до финишной черты.

Я хочу наслаждаться каждой гонкой, потому что через две недели появится Матье, и мы увидим совершенно другую историю».

Кэмерон Мейсон: «Достаточно одной ошибки, чтобы выбыть из борьбы, и я совершаю эти ошибки. Очень важно попытаться это исправить и проехать лучше в следующий раз. Думаю, после первого круга я был 15-м, но на самом деле это очень далеко. Пелотон сильно растянулся на этой трассе, так что мне было тяжело.

Вообще, я чувствовал себя отвратительно на протяжении всей гонки, но всё же нашел свой ритм и сокращал довольно большие разрывы. Гонка уже была в разгаре, и я, возможно, приблизился к Тибо на пять-шесть секунд, но я шёл действительно на пределе, а он ехал в своём темпе. Трудно сказать, что бы случилось в ином случае, потому что есть еще и тактический элемент, но что есть, то есть. Я выложился полностью. Мне на самом деле было все равно, проиграю ли я второе или третье место. Я действительно приехал сюда не за вторым или третьим местом. Я был готов пойти ва-банк ради победы.

Третье место здесь - это всё равно очень сильный результат и, очевидно, мой лучший в карьере. Но я определённо могу выступить ещё лучше. Я проанализирую эту гонку, и попробую снова на следующем этапе. У меня ещё есть потенциал».