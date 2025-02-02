Люсинда Бранд — победительница финального этапа и общего зачёта Кубка мира по велокроссу-2025

Люсинда Бранд опередила Бланку Вас и Пук Питерсе на финальном этапе Кубка мира по велокроссу-2025 в Хоогерхейде

Люсинда Бранд одержала победу на финальном этапе Кубка мира по велокроссу-2025, проходившем в нидерландском Хоогерхейде. 35-летняя нидерландская велогонщица команды Baloise Glowi Lions перед стартом могла не волноваться о потере майки лидера Кубка мира и отпраздновала победу в общем зачёте с преимуществом в 74 очка над Фем ван Эмпель.

На трассе в Хоорегхайде Люсинда Бранд, в отличие от соперниц, избежала падений, лидировала большую часть дистанции. Она уехала с 22-летней нидерландской велогонщицей команды Fenix-Deceuninck Пук Питерсе (Puck Pieterse), однако Питерсе ошиблась и упала. Также не избежала падений и 22-летняя нидерландская велогонщица команды Visma Lease a Bike, чемпионка мира по велокроссу, Фем ван Эмпель (Fem van Empel). На финальном круге Люсинда Бранд едва не упала у барьеров, но удержалась, а её преимущество к этому моменту уже было значительным.

На финише у Люсинды Бранд было достаточно времени для празднования победы и на этапе и в общем зачёте Кубка мира по велокроссу. Ближайшей соперницей, поднявшейся на вторую ступень подиума в Хоогерхейде стала победительница прошлого этапа Кубка мира, венгерская велогонщица команды SD Worx - Protime Бланка Вас (Blanka Vas), которая пересекла финишную черту через 28 секунд после Люсинды Бранд. Тройку лучших замкнула Пук Питерсе, проигравшая Люсинде Бранд 38 секунд.

Люсинда Бранд: «Великолепно так завершить сезон Кубка мира. Я стартовала хорошо, но не идеально. Потом поработала с Пук Питерсе, чувствовала себя хорошо. Я хотела продолжать гонку с ней в паре, но она совершила ошибку. Потом я использовала свой шанс, продолжила держать скорость. А остальные меня не догнали. Я знала, что мне надо продолжать продавливать, чтобы они не смогли вернуться, и это сработало.

Смогу ли удержать такую сильную форму? На самом деле, не знаю. Трудно анализировать. Мы просто будем надеяться, что всё сложится. На чемпионат мира я точно поеду с уверенностью».