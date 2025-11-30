Тибо Нис — победитель этапа Кубка мира по велокроссу сезона 2025/26 в Таборе

Тибо Нис доминировал на первом этапе Кубка мира по велокроссу-2025

23-летний чемпион Бельгии в велокроссе Тибо Нис (Thibau Nys) одержал победу на первом этапе Кубка мира по велокроссу (UCI World Cup) в чешском Таборе (Tabor). Это третья победа Ниса в сезоне 2025/26 после успеха в Коппенбергкроссе (X²O Badkamers Trofee Koppenbergcross) и в Хамме (X²O Badkamers Trofee Flandriencross).

44 участника этапа Кубка мира в Таборе сражались не только друг с другом, но и с холодом. Хотя на старте ярко светило солнце, грязь трассы сковал лёгкий мороз, температура была около -1°C, а к финальному восьмому кругу, когда солнце начало садиться, стало ещё холоднее.

Сразу после старта возникли проблемы у британского чемпиона Кэмерона Мейсона (Seven Racing), отбросившие его в самый хвост пелотона. К концу первого круга начали образовываться разрывы. Тибо Нис и Йорис Ниувенхейс (Joris Nieuwenhuis) из команды Ridley Racing оторвались на несколько секунд от группы преследования, в которой были Эмиль Верстринге (Crelan-Corendon), Ларс ван дер Хаар (Baloise Trek Lions), Эндрю Стромейер (CXD Trek Bikes) и Майко Вантауренхаут (Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw).

Ниувенхейс упал прямо перед Тибо Нисом. Хотя он быстро поднялся, его падение позволило Тибо Нису уехать в сольный отрыв к победе уже на втором круге. К началу четвёртого круга у Ниса было 15 секунд преимущества. Группа преследования позади Тибо Ниса продолжала переформировываться. Вантауренхаут упал на асфальте в конце пятого круга, вынудив Ван дер Хаара резко затормозить.

За два круга до финиша Нис обладал подавляющим преимуществом в 43 секунды над трио преследователей — Верстринге, Ниувенхейсом и Свеком, в то время как Райан Камп, Стромейер и Ван дер Хаар следовали всего в нескольких секундах позади. В борьбе за места на подиуме Лауренс Свек увеличил темп на последнем круге, создав небольшой отрыв в начале заключительного круга, и сумел удержаться, заняв второе место. Йорис Ниувенхейс замкнул тройку призёров.

Победа в Таборе особенно значима для Тибо Ниса, потому что он одержал её почти через 10 лет после того, как его отец, Свен Нис, выиграл свой последний в карьере этап Кубка мира по велокроссу в Коксейде.

Ради этой годовщины Тибо Нис заказал специальный шлем от Trek. За свою выдающуюся карьеру Свен Нис девять раз становился чемпионом Бельгии и дважды — чемпионом мира. Тибо, которому сейчас 23 года, в прошлом году выиграл свою первую майку чемпиона Бельгии и воспользовался возможностью, чтобы повторить образ отца, надев легендарные национальные цвета с идентичным шлемом и похожими очками.

Однако на старт следующего этапа Кубка мира в Фламанвиле 30 ноября Тибо Нис выйдет в майке лидера Кубка мира.

Тибо Нис: «Ещё во время разминки почувствовал, что я могу спринтовать от поворота к повороту. Но когда посмотрел гонки, которые прошли утром, подумал, что будет очень трудно создать преимущество. Однако у меня сразу хорошо пошла нога, и я просто решил попробовать.

Когда Йорис упал на втором круге, я создал небольшой просвет, и просто старался продолжать давить. Если бы они догнали, значит догнали. А в середине гонки я подумал: "Что я вообще делаю?" Потому что я не облегчал себе задачу, но тактика была правильной, я контролировал гонку, и ноги были к этому готовы. А ещё я не очень хотел попасть в ситуацию, когда на последние три-четыре круга заходишь с ещё 10 гонщиками в группе. Так как чувствовал себя хорошо, то просто уехал.

День получился отличным, да ещё в этом красивом шлеме. Десять лет назад папа выиграл свой последний Кубок мира. Так что все пролетело очень быстро. Проехать сегодня всю гонку в этой майке и с таким шлемом — это здорово. Я получил огромное удовольствие».

Свен Нис: «На этой неделе он вдруг принёс домой мою фотографию, где я в ярко-оранжевых очках и с точно таким же шлемом. Он тайком заказал шлем, нашёл похожие очки и скомбинировал это с бельгийским триколором. Я как будто увидел самого себя на велосипеде. Хотя, к сожалению, это было уже 15 лет назад».

Тренер Тибо Ниса о его сезоне на шоссе

Паул Ван ден Бос (Paul Van Den Bosch ), тренер Тибо Ниса, рассказал в интервью Sporza, что его подопечный снова нацелится на весенние классики после интенсивной интенсивного сезона велокросса с 22 гонками.

После рождественского периода кроссовых гонок Нис присоединится к Lidl-Trek на январском командном сборе, но также будет готовиться к Чемпионату мира по велокроссу, который пройдёт в Хюлсте 1 февраля.

Пауль Ван ден Бос: «У Тибо, как и в прошлом сезоне, есть амбиции на весну. Он помнит о них во время каждой зимней тренировки. Поэтому Тибо тренировался пять часов на шоссейном велосипеде и проехал 170 км на следующий день после своего второго места на чемпионате Европы по велокроссу. Для самого Тибо это не составляет труда, потому что он любит тренироваться.

Во время тренировочного лагеря с Lidl-Trek мы не должны забывать и о работе над взрывной мощностью. (Трасса в Хюлсте) требует большой взрывной силы.

То, как будет выглядеть его весна, еще нужно обсудить. Но мы можем лишь сказать, что в прошлом году у Тибо была отличная программа для подготовки к Арденнским классикам. И было бы хорошо продолжить работу в таком ключе».