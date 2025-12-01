UCI World Cup Flamanville-2025. Велокросс. Мужчины. Результаты

- Категория:
- Вчера, 18:17
|
1
|
Nys Thibau
|
Baloise Glowi Lions
|
1:03:01
|
2
|
van der Haar Lars
|
Baloise Glowi Lions
|
0:03
|
3
|
Mason Cameron
|
Seven Racing
|
0:05
|
4
|
Vandeputte Niels
|
Alpecin-Deceuninck Development Team
|
0:23
|
5
|
Sweeck Laurens
|
Crelan - Corendon
|
0:26
|
6
|
Nieuwenhuis Joris
|
Ridley Racing Team
|
0:32
|
7
|
Vanthourenhout Michael
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
0:38
|
8
|
Michels Jente
|
Alpecin-Deceuninck Development Team
|
0:49
|
9
|
Verstrynge Emiel
|
Crelan - Corendon
|
1:12
|
10
|
Van de Putte Victor
|
Deschacht - Hens CX Team
|
1:23
|
11
|
Hendrikx Mees
|
Heizomat - Cube
|
1:24
|
12
|
Aerts Toon
|
Deschacht - Hens CX Team
|
1:26
|
13
|
Kamp Ryan
|
1:31
|
14
|
Vandebosch Toon
|
Crelan - Corendon
|
1:38
|
15
|
Kuhn Kevin
|
Heizomat - Cube
|
1:49
|
16
|
Strohmeyer Andrew
|
CXD Trek Bikes
|
1:51
|
17
|
Meeussen Witse
|
Crelan - Corendon
|
1:57
|
18
|
Bommenel Nathan
|
ACT Cycling
|
2:11
|
19
|
Boroš Michael
|
Elkov - Kasper
|
2:16
|
20
|
Mein Thomas
|
Hope Factory Racing
|
2:28
|
21
|
Lelandais Rémi
|
Arkéa - B&B Hôtels Continentale
|
2:44
|
22
|
Groslambert Martin
|
Sebmotobikes CX Team
|
2:59
|
23
|
Suarez Kevin
|
Nesta - MMR Cycling Team
|
3:04
|
24
|
Groenendaal Bailey
|
3:08
|
25
|
Verrier Tristan
|
3:13
|
26
|
Wyseure Joran
|
Crelan - Corendon
|
3:19
|
27
|
Junquera Mario
|
Unicaja - Gijón
|
3:25
|
28
|
Navarro Quentin
|
Team Atria - Montluçon Cyclisme
|
3:29
|
29
|
Ronhaar Pim
|
Baloise Glowi Lions
|
3:43
|
30
|
Menut David
|
AS Bike Racing / France Literie
|
3:48
|
31
|
Jot Hugo
|
CC Villeneuve Saint Germain
|
3:52
|
32
|
Jot Matéo
|
VC Unité Schwenheim
|
4:04
|
33
|
van Lierop Danny
|
Orange Babies Cycling Team
|
4:16
|
34
|
Gilles Cyprien
|
ES Torigni
|
4:31
|
35
|
Béton Damien
|
UC Pélussin
|
4:54
|
36
|
Dubau Lucas
|
5:12
|
37
|
Gabriel Timothé
|
VC Unité Schwenheim
|
5:56
|
38
|
Rouiller Loris
|
AS Bike Racing / France Literie
|
+1 lap
|
39
|
Zaera Javier
|
Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro
|
+3 laps
|
40
|
Junge Frederick
|
+4 laps
