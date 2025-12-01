VeloNEWS
UCI World Cup Flamanville-2025. Велокросс. Мужчины. Результаты

1

 Nys Thibau

Baloise Glowi Lions

  

1:03:01

2

 van der Haar Lars

Baloise Glowi Lions

  

0:03

3

 Mason Cameron

Seven Racing

  

0:05

4

 Vandeputte Niels

Alpecin-Deceuninck Development Team

0:23

5

 Sweeck Laurens

Crelan - Corendon

  

0:26

6

 Nieuwenhuis Joris

Ridley Racing Team

  

0:32

7

 Vanthourenhout Michael

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

0:38

8

 Michels Jente

Alpecin-Deceuninck Development Team

0:49

9

 Verstrynge Emiel

Crelan - Corendon

  

1:12

10

 Van de Putte Victor

Deschacht - Hens CX Team

1:23

11

 Hendrikx Mees

Heizomat - Cube

  

1:24

12

 Aerts Toon

Deschacht - Hens CX Team

1:26

13

 Kamp Ryan

    

1:31

14

 Vandebosch Toon

Crelan - Corendon

  

1:38

15

 Kuhn Kevin

Heizomat - Cube

  

1:49

16

 Strohmeyer Andrew

CXD Trek Bikes

  

1:51

17

 Meeussen Witse

Crelan - Corendon

  

1:57

18

 Bommenel Nathan

ACT Cycling

  

2:11

19

 Boroš Michael

Elkov - Kasper

  

2:16

20

 Mein Thomas

Hope Factory Racing

  

2:28

21

 Lelandais Rémi

Arkéa - B&B Hôtels Continentale

2:44

22

 Groslambert Martin

Sebmotobikes CX Team

2:59

23

 Suarez Kevin

Nesta - MMR Cycling Team

3:04

24

 Groenendaal Bailey

    

3:08

25

 Verrier Tristan

    

3:13

26

 Wyseure Joran

Crelan - Corendon

  

3:19

27

 Junquera Mario

Unicaja - Gijón

  

3:25

28

 Navarro Quentin

Team Atria - Montluçon Cyclisme

3:29

29

 Ronhaar Pim

Baloise Glowi Lions

  

3:43

30

 Menut David

AS Bike Racing / France Literie

3:48

31

 Jot Hugo

CC Villeneuve Saint Germain

3:52

32

 Jot Matéo

VC Unité Schwenheim

4:04

33

 van Lierop Danny

Orange Babies Cycling Team

4:16

34

 Gilles Cyprien

ES Torigni

    

4:31

35

 Béton Damien

UC Pélussin

  

4:54

36

 Dubau Lucas

    

5:12

37

 Gabriel Timothé

VC Unité Schwenheim

5:56

38

 Rouiller Loris

AS Bike Racing / France Literie

+1 lap

39

 Zaera Javier

Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro

+3 laps

40

 Junge Frederick

    

+4 laps
           

 

 

 

 

Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Команда Bahrain Victorious и M ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Байки высшего уровня все отлично катят, это техникам при смене лишний геморой.

    p.s. мем про мериду что не катит отчасти правда ,они очень жесткие ,но это не про шоссейники на которых гоняються команды мирового класса.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Flamanville-2025 ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Женщин не удалось посмотреть. По протоколу вижу, что Люсинда не участвовала. Альворадо молодец.

  • SVS
    Команда Bahrain Victorious и M ... (4)
    SVS-Фото

    Мерида не катит! (с) biggrin

     

    это всякий знает.

     

    P.S. Шутка. Просто старый мем про Мериду.

    P.P.S. Ничего против Мериды не имею biggrin

  • Pugachev
    UCI World Cup Flamanville-2025 ... (2)
    Pugachev-Фото

    Альворадо снова в гонках, и сразу - наверху. Это радует, борьба будет интереснее.

  • Cyrill
    Команда Bahrain Victorious и M ... (4)
    Cyrill-Фото
    Одним словом - Merida хорошие байки делают.
  • VeloVelo
    Пути Биньяма Гирмая и команды ... (4)
    VeloVelo-Фото
    Ага щас.
  • VeloVelo
    Команда Bahrain Victorious и M ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Победу Ниббали на МС трудно забыть. Как и победу Сонни на ПР.

  • Геродот
    Герант Томас — новый спортивны ... (3)
    Геродот-Фото

    В сериале от Нетфликса 2023 года жена Томаса подкалывает :"Когда ты уже гонялся на Тур де Франс Тадей Погачар еще пешком под стол ходил" Намек видимо что пора завязыватьbiggrin

  • Джамайка
    Матье ван дер Пул опубликовал ... (4)
    Джамайка-Фото

    Цитата: Виктор Сироткин
    откуда такая цифра? "fifty" и "fifteen" звучат очень похоже, но это не одно и то же.

    ну это из бельгийской прессы, у меня главный источник Хет ниуисблад. Мне кажется, они шире других охватывают вело, даже Sporza не так. Нидерландским не владею, перевожу через гугл, отлично у него получется :). В письме видна свяь с испорченным немецким, с общеевропейской языковой семьей, но понять без переводчика невозможно. 

    Перед началом прошлого сезона в сми долго обсждали программу ВДП на зимние кроссы, чуть не весь ноябрь гадали, предполагали..., вплоть до того, что он уходит из кросса... сам же ВДП молчал, видимо, прессу не читал. После опубликования гонок высказывались в том числе организаторы кросса в Хюлсте - Матье впервые исключил его.. высказывали разочарование.. признавали что участие "топ 3" или одного звездного ВДП увеличивает приход в два раза. После каждой гонки кроме отчета о ходе гонки, результатах - еще 3-4 статьи с "аналитикой". Не раз обмусоливались денежные вопросы, разочарование от отсутствия борьбы и пр. среднестатистический болельщик платит немалую сумму (не помню точно, кажется 35 евро), но не получает того, на что расчитывал. примерно так.

    В этом году ажиотажа в перссе не было - видать, привыкли, что гонщики отдыхают осенью от всего, связанного с вело.



    Vader Адри объясняет, что после пневмонии долго восстанавливался, форсирование может отразится даже на весенней компании, поэтому Намюр под вопросом. Если еще вспомнить какая погода бывает на зимних кроссах....    

  • Геродот
    Экологи выступают против включ ... (8)
    Геродот-Фото
    Это экономически бессмысленно.

