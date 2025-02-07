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Тибо Нис — бронзовый призёр Чемпионата мира по велокроссу-2025

Тибо Нис: «Приятно завершить сезон велокросса на подиуме чемпионата мира»

 

 

22-летний бельгийский велогонщик Тибо Нис (Thibau Nys) впервые в карьере завоевал бронзовую медаль Чемпионата мира по велокроссу в категории «элита». Чемпион мира по велокроссу среди андеров 2023 года, Тибо Нис в этом году стал чемпионом Европы и чемпионом Бельгии по велокроссу.

 

Он начал сезон велокросса 12 октября и одержал пять побед, а также шесть раз становился призёром. Во французском Льевене Тибо Нис боролся за призовое место с 28-летним нидерландским велогонщиком Йорисом Ниувенхейсом (Joris Nieuwenhuis), которого опередил на финише на 9 секунд. Победитель, ставший семикратным чемпионом мира по велокроссу Матье ван дер Пул был вне досягаемости уже после первого круга, а соотечественник Ниса Ваут ван Арт уехал за серебряной медалью на четвёртом круге из восьми и опередил Тибо Ниса на финише на 21 секунду.

 

Тибо Нис — бронзовый призёр Чемпионата мира по велокроссу-2025

Тибо Нис — бронзовый призёр Чемпионата мира по велокроссу-2025

Тибо Нис — бронзовый призёр Чемпионата мира по велокроссу-2025

 

 

Тибо Нис: «Очень приятно так завершить сезон. Две недели до Чемпионата мира прошли не безупречно, а последние пять дней были совсем трудными. Физически  я чувствовал, что мой пик формы прошёл, и я боролся с болезнью, которая никак не проходила. За две недели до чемпионата хочется набирать уверенность, но у меня этого не случилось.

 

Однако, такой Чемпионат идеально мотивирует чего-то добиваться. На первом круге мне казалось, что я хорошо продвигаюсь вперёд. Потом я сохранял высокий темп. А затем запутался с заходом на пит-стопы. Один раз мне не повезло с велосипедом, пришлось заехать на пит-стоп, что выбило меня из ритма. Но даже если бы я по-другому распределил эти заезды, Ваута обойти бы не смог».

 

Чемпионат мира по велокроссу-2025. Льевен. Результаты

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Теги к статье: Тибо Нис Thibau Nys Lidl-Trek Baloise Trek Lions чемпионат мира по велокроссу велокросс

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Комментарии

  • maxxxx
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    maxxxx-Фото

    Ну в целом нормальная гонка для Ваута. С погодой не повезло, бегать много не пришлось. А так сегодня все норм.

    А вот что нервничает, это да. В прошлом году это было видно на E3. Пытается не отпустить Матье, рискует, ошибается

  • Freejazz
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    Freejazz-Фото
    Это у мужчин. У женщин тоже так было, но потом подкрались молодые и теперо вариантов больше.
  • Cahko
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    Cahko-Фото

    интересный спорт, первые 11 из двух стран

  • maxxxx
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    maxxxx-Фото
    Сегодня он не падал. Притерся:
    https://www.cyclingnews.com/news/wout-van-aert-reunited-with-lost-garmin-after-
    cyclo-cross-world-championships/
  • Ernat78
    Аарон Гейт финиширует на подиу ... (1)
    Ernat78-Фото

    ну хоть что то ))))

  • Джамайка
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    Джамайка-Фото

    возможно, Ваут больще нервничает, поэтому сбоит. так и на шоссе. А Ван дер Пулу нервничать нет необходимости - на ровных участках так отрывается, что имеет запас на форсмажоры. ну и его образцовое техническое мастерство. 

    После декабрьских кроссов, когда все были разочарованы отсутствием конкуренции, эксперты придумали, как успокоить(ся) - Нужно просто любоваться на Матье и радоваться тому, что он есть и имется возможность созерцать его езду.

  • motte
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    motte-Фото

    ЧМ во Франции, гдава UCI кандидирует на Президента МОК.

  • RVL
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    RVL-Фото
    Изобрели и норм. Ск сегодня сказал, что больше всех в прошлом году заработал изербит. 170к евро. Мвдп 60.
    Выходит можно и на заводе подрабатывать ещё))
  • Freejazz
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    Freejazz-Фото

    Они оба стали ездить реже, чем в молодости и теперь все на классе. ВВА издит реже и ошибок допускает больше, особенно при необходимости догонять. У МВДП тоже хватает ляпов, но он на моще вылезает, ну и техника у него удивительная (с моей точки зрения).

  • Olstep
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    Olstep-Фото

    Ван Арт еще и кувыркнулся судя по повреждениям формы. Как обычно, в своем стиле. Вот они оба кроссмены, виртуозно владеющие велосипедом. Но почему то Ван Арт падает каждую гонку, а МВДП нет. Что это? Злой рок?

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