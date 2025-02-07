Тибо Нис — бронзовый призёр Чемпионата мира по велокроссу-2025

Тибо Нис: «Приятно завершить сезон велокросса на подиуме чемпионата мира»

22-летний бельгийский велогонщик Тибо Нис (Thibau Nys) впервые в карьере завоевал бронзовую медаль Чемпионата мира по велокроссу в категории «элита». Чемпион мира по велокроссу среди андеров 2023 года, Тибо Нис в этом году стал чемпионом Европы и чемпионом Бельгии по велокроссу.

Он начал сезон велокросса 12 октября и одержал пять побед, а также шесть раз становился призёром. Во французском Льевене Тибо Нис боролся за призовое место с 28-летним нидерландским велогонщиком Йорисом Ниувенхейсом (Joris Nieuwenhuis), которого опередил на финише на 9 секунд. Победитель, ставший семикратным чемпионом мира по велокроссу Матье ван дер Пул был вне досягаемости уже после первого круга, а соотечественник Ниса Ваут ван Арт уехал за серебряной медалью на четвёртом круге из восьми и опередил Тибо Ниса на финише на 21 секунду.

Тибо Нис: «Очень приятно так завершить сезон. Две недели до Чемпионата мира прошли не безупречно, а последние пять дней были совсем трудными. Физически я чувствовал, что мой пик формы прошёл, и я боролся с болезнью, которая никак не проходила. За две недели до чемпионата хочется набирать уверенность, но у меня этого не случилось.

Однако, такой Чемпионат идеально мотивирует чего-то добиваться. На первом круге мне казалось, что я хорошо продвигаюсь вперёд. Потом я сохранял высокий темп. А затем запутался с заходом на пит-стопы. Один раз мне не повезло с велосипедом, пришлось заехать на пит-стоп, что выбило меня из ритма. Но даже если бы я по-другому распределил эти заезды, Ваута обойти бы не смог».