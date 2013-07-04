Команда Bahrain Victorious и MERIDA завершили 9-летнее партнёрство

Цитата: Виктор Сироткин

откуда такая цифра? "fifty" и "fifteen" звучат очень похоже, но это не одно и то же.



ну это из бельгийской прессы, у меня главный источник Хет ниуисблад. Мне кажется, они шире других охватывают вело, даже Sporza не так. Нидерландским не владею, перевожу через гугл, отлично у него получется :). В письме видна свяь с испорченным немецким, с общеевропейской языковой семьей, но понять без переводчика невозможно.

Перед началом прошлого сезона в сми долго обсждали программу ВДП на зимние кроссы, чуть не весь ноябрь гадали, предполагали..., вплоть до того, что он уходит из кросса... сам же ВДП молчал, видимо, прессу не читал. После опубликования гонок высказывались в том числе организаторы кросса в Хюлсте - Матье впервые исключил его.. высказывали разочарование.. признавали что участие "топ 3" или одного звездного ВДП увеличивает приход в два раза. После каждой гонки кроме отчета о ходе гонки, результатах - еще 3-4 статьи с "аналитикой". Не раз обмусоливались денежные вопросы, разочарование от отсутствия борьбы и пр. среднестатистический болельщик платит немалую сумму (не помню точно, кажется 35 евро), но не получает того, на что расчитывал. примерно так.

В этом году ажиотажа в перссе не было - видать, привыкли, что гонщики отдыхают осенью от всего, связанного с вело.

Vader Адри объясняет, что после пневмонии долго восстанавливался, форсирование может отразится даже на весенней компании, поэтому Намюр под вопросом. Если еще вспомнить какая погода бывает на зимних кроссах....