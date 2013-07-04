VeloNEWS
Команда Bahrain Victorious и MERIDA завершили 9-летнее партнёрство

 Bahrain Victorious и MERIDA по взаимному согласию завершают свое долгосрочное сотрудничество

 

 

Велокоманда Bahrain Victorious объявила, что завершает партнёрство с компанией Merida по взаимному согласию после девяти плодотворных сезонов сотрудничества.

 

Команда Bahrain Victorious и MERIDA завершили 9-летнее партнёрство

 

Начиная с дебюта команды в 2017 году, когда команда называлась Bahrain Merida,  компания MERIDA помогла заложить основы проекта в качестве сотитульного спонсора, с первого дня формируя его видение, техническое направление и соревновательную идентичность. С самого начала это партнёрство оказалось историческим. Уже в первые два сезона команда выиграла два Монумента  -  Винченцо Нибали выиграл Джиро ди Ломбардия в 2017 году, а затем последовала его сенсационная победа на Милан — Сан-Ремо в 2018-м, что прочно вывело цвета Bahrain Merida на крупнейшую велосипедную арену.

 

 Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi - Pool Milano-Sanremo

 

В последующие годы Bahrain Victorious и MERIDA праздновали и другие знаковые моменты, включая победу Сонни Кольбрелли на Париж — Рубе, многочисленные победы на этапах Гранд-туров, вторую победу на Милан – Сан-Ремо, которую, используя своё мастерство на спуске, принёс команде Матей Мохорич, а также его титул чемпиона мира по гравийным гонкам в 2023 году. Эти победы демонстрировали технические возможности MERIDA в различных дисциплинах велоспорта.

 

Команда Bahrain Victorious и MERIDA завершили 9-летнее партнёрство

Photo © A.S.O. / Fabien Boukla

 

Как отмечается в пресс-релизе команды Bahrain Victorious, «MERIDA сыграла ключевую роль в поддержке инновационного подхода команды к результативности и помогла стать команде пионерами в технических усовершенствованиях, которые повлияли на гонки Мирового тура в целом — от раннего внедрения бескамерных покрышек до знаменитого использования дроппер-поста на Милан — Сан-Ремо и непрерывной эволюции гоночного оборудования и аэродинамических решений».

 

Милан Эржен, управляющий директор команды Bahrain Victorious, выразил свою признательность:

 

«MERIDA — больше чем просто партнеры. Это друзья на всю жизнь. Они были частью нашей семьи с самого начала и сыграли неотъемлемую роль во всех наших успехах. Мы прощаемся с великолепным партнёром, соперниками которого будем выступать в ближайшем будущем в гонках, и который, без сомнения, продолжит добиваться успеха на дороге. Для всех нас в  Bahrain Victorious было огромной честью сотрудничать с MERIDA, мы выражаем им огромную благодарность».

 

Как сообщает Cyclingnews, предположительно, в следующем сезоне команда Bahrain Victorious будет выступать на велосипедах Bianchi.

Теги к статье: Bahrain Victorious

