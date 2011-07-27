- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- 19-12-2016, 15:47
Команда Bahrain Merida представила велоформу на 2017 год
Команда Bahrain-Merida представила велоформу на 2017 год. В основу дизайна майки, созданной компанией Sportful, был положен логотип команды, символизирующий Бахрейн и дух велоспорта. Концентрические круги на красном фоне логотипа представляют движение к победе, они также имеют форму кругов на воде, что символизирует влияние Бахрейна в мире велоспорта.
Доминирующий красный цвет формы – цвет национального флага, главный цвет Бахрейна. В центре майки узор, который широко используется в национальной архитектуре, он выписан «королевским золотым» цветом, напоминающем о богатстве культуры, ценностях страны, которые поддерживает команда.
Белый и синий цвета символизируют остров, расположенный между двумя морями. Тонкая зелёная линия – цвет второго титульного спонсора Merida.
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