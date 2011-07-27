Команда Bahrain Merida представила велоформу на 2017 год

Цитата: Rokka

Что то не верится в особые успехи Роана. Если такое заявление сделал Д.Роза или Ван Авермат, которые куда лучше себя на недельных гонках в это ещё можно было бы верить, ну а тут.. остаётся только пожелать успехов

На недельках нормально он себя показал, смотри стат.