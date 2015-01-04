Пути Биньяма Гирмая и команды Intermarche-Wanty расходятся после четырёх с половиной лет

Биньям Гирмай уходит из команды Intermarche-Wanty

25-летний эритрейский велогонщик Биньям Гирмай (Biniam Girmay) и бельгийская команда Intermarché – Wanty объявили о прекращении сотрудничества по взаимному согласию.

Биньям Гирмай пришёл в команду в июне 2021 года и за четыре с половиной сезона выступлений добился значительных успехов. Он быстро адаптировался к гонкам в Европе, одержав свою первую победу в цветах Intermarche-Wanty на однодневной гонке Classic Grand Besançon Doubs уже через три месяца после присоединения к команде, а затем завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира среди андеров (U23) в Лёвене.

Photo © Intermarché-Wanty World Team

Второй год Биньяма Гирмая в Intermarche-Wanty ознаменовался успешной кампанией на фламандских брусчатых классиках, где в 2022 году он выиграл Гент — Вевельгем, став первым африканским гонщиком, победившим в классике с брусчаткой. Затем он подтвердил свой талант первой победой на Гранд-туре, выиграв этап Джиро д’Италия, где боролся с лучшими спринтерами мира.

Последовательный прогресс продолжался. В 2024 году эритрейский гонщик достиг новой высоты – взял три победы на этапах и надел зелёную майку лучшего в очковой классификации на Тур де Франс, а также по итогам года вошёл в топ-10 Мирового рейтинга UCI.

Всего за время выступления в бельгийской команде Гирмай одержал 12 побед и более 40 раз поднимался на подиумы. Контракт эритрейского гонщика с командой Intermarche-Wanty завершался в конце 2028 года, но был расторгнут по взаимной договорённости.

Биньям Гирмай:

«Это было прекрасное путешествие вместе с Intermarché-Wanty. Я до сих пор благодарен команде, которая поверила в меня пять лет назад, благодарен за то, что дали мне шанс стать гонщиком Мирового тура. За эти годы мы выстроили прочные отношения, основанные на взаимном доверии, и росли вместе, шаг за шагом, от скромного уровня до вершины мирового велоспорта. На этом пути мы усердно работали и подталкивали друг друга к постоянному совершенствованию. Мы достигли великих результатов и показали, что такое возможно, когда все двигаются в одном направлении. Мне действительно было приятно работать с этой командой — гонщиками, персоналом и руководством — каждый внес свой важный вклад. Но наступает момент, когда нам приходится принимать перемены. Теперь пришло время для новой главы, я хочу поблагодарить всех в Intermarché-Wanty за последние пять сезонов».

Жан-Франсуа Бурла (генеральный директор):

«Мы гордимся, какой путь прошли вместе, помогая превратить этот огромный талант в ключевую фигуру мирового велоспорта. Естественно, некоторые моменты навсегда останутся в памяти, такие как его медаль на чемпионате мира в Лёвене, его победы на Гент — Вевельгем и Джиро д’Италия. Победа на Circuit Franco-Belge перед нашими партнёрами и в двух шагах от нашего сервис-центра, также стала ярким событием. И та победа в Турине, наша первая на Тур де Франс, и зеленая майка в Ницце — это моменты, навсегда вписаны в нашу историю. Yekenyeley (спасибо на языке тигринья, государственном языке Эритреи), Биньям!»

Алекс Карера (основатель A&J All Sports Sa):

«Четыре с половиной года, постоянный рост и тесное сотрудничество привели к превосходным результатам в этом партнёрстве Биньяма Гирмая и команды Intermarché–Wanty. От победы на Гент — Вевельгем до этапа на Джиро д’Италия и памятного Тур де Франс-2024, не забывая о попадании в топ-10 рейтинга UCI, Биньям и Intermarché-Wanty вместе творили историю велоспорта. Теперь наши пути расходятся, но профессионализм и человечность всегда были в основе отношений между сторонами. A&J All Sports хотела бы поблагодарить Жана-Франсуа Бурла за понимание потребностей африканского чемпиона как в прошлом, так и сегодня, а также юридическую фирму Leyman Advocaten за ценную поддержку на протяжении всего процесса».