Крис Фрум избежал травм после столкновения с автомобилем

Крис Фрум избежал травм после того, как его намеренно сбил водитель автомобиля

Трёхкратный чемпион Тур де Франс Крис Фрум был сбит автомобилем во время тренировки на юге Франции. К счастью, 31-летний британский гонщик команды Sky не пострадал, а вот его велосипед разбит полностью. Фото смятого велосипеда Крис Фрум опубликовал в твиттере, где также написал, что водитель намеренно сбил его, преследуя по тротуару, а затем уехал.

Photo (c) @Chris Froome

Крис Фрум: «Только что меня протаранил нетерпеливый водитель, который поехал за мной на тротуар! К счастью, я в порядке. Но велосипед полностью разбит. Водитель уехал!»

Крис Фрум 30 апреля финишировал на Туре Романдии-2017, где занял 18-е место в общем зачёте, а сейчас тренируется, готовясь к старту на Критериуме Дофине (4 июня) и защите титула на Тур де Франс-2017.