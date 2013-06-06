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Крис Фрум избежал травм после столкновения с автомобилем

Крис Фрум избежал травм после того, как его намеренно сбил водитель автомобиля

 

 

  Трёхкратный чемпион Тур де Франс Крис Фрум был сбит автомобилем во время тренировки на юге Франции. К счастью, 31-летний британский гонщик команды Sky не пострадал, а вот его велосипед разбит полностью. Фото смятого велосипеда Крис Фрум опубликовал в твиттере, где также написал, что водитель намеренно сбил его, преследуя по тротуару, а затем уехал.

 

Крис Фрум избежал травм после столкновения с автомобилем

Photo (c) @Chris Froome

 

  Крис Фрум: «Только что меня протаранил нетерпеливый водитель, который поехал за мной на тротуар! К счастью, я в порядке. Но велосипед полностью разбит. Водитель уехал!»

 

  Крис Фрум 30 апреля финишировал на Туре Романдии-2017, где занял 18-е место в общем зачёте, а сейчас тренируется, готовясь к старту на Критериуме Дофине (4 июня) и защите титула на Тур де Франс-2017.

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Теги к статье: Крис Фрум Sky

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  1. GDR

    Сегодня, 14:46 | Регистрация: 6.06.2013

    Pinarello = Chinarello?

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