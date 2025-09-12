Йонас Вингегор о 17-м этапе Вуэльты Испании-2025: «У меня был не лучший день, когда надо просто выжить»

Йонас Вингегор и Жуан Алмейда о 17 этапе Вуэльты-2025

На 17-м этапе Вуэльты Испании-2025 с финишем в подъём 1-й категории Альто де Эль Морредеро обладатель красной майки лидера Йонас Вингегор финишировал 4-м в группе фаворитов генеральной классификации, выиграв 2 секунды у ближайшего соперника Жуана Алмейды (UAE Team Emirates XRG).

Команда Visma Lease a Bike нацеливалась бороться за победу на этапе, но датский гонщик не смог оторваться от соперников, хотя ответил на все ускорения. После финиша Йонас Вингегор признался, что чувствовал себя не лучшим образом.

У подножия финального подъема отрыв дня был нейтрализован, и борьбу продолжили претенденты на генеральную классификацию. После мощной работы Маттео Йоргенсона, Сеппа Кусса и Бена Тулетта впереди осталась лишь небольшая группа фаворитов. За 3,5 км до финиша Джулио Пеллиццари (Red Bull Bora-hansgtohe) атаковал и уехал к своей первой в карьере победе. Йонас Вингегор пересек финишную черту четвертым, через 20 секунд после победителя.

Йонас Вингегор: «Мы надеялись на победу, но сегодня у меня был не лучший день, но, по крайней мере, я не потерял время. В такие дни нужно просто выживать, и мне это удалось. Если честно, мы были сегодня примерно равны, нас было пятеро или шестеро в группе. Выиграть при этом две секунды у Алмейды, конечно, приятный бонус. Не думаю, что сегодня кто-то мог себя поберечь, это был тяжелый день для всех. Если я хорошо проеду разделку, то думаю, что 50 секунд [до Жуана Алмейды] должно хватить, но если будет плохой день, можно потерять и больше 50 секунд». (Прим. VeloLIVE – Йонас Винегор давал интервью до того, как организаторы объявили о сокращении дистанции разделки до 12,2 км).

Спортивный директор Йеспер Мёркёв (Jesper Mørkøv): «Нашей целью сегодня действительно была победа на этапе. Дилан и Вилко снова фантастически отработали. Мы долго оставались вчетвером в голове пелотона. У Йонаса был не лучший день, но он смог отвечать на атаки. Красная майка по-прежнему у нас, и мы на сильной позиции в генеральной классификации, чем можем гордиться».

Жуан Алмейда: «Если вы видели, гора была тяжёлой. Думаю, почти сразу каждый поехал, полагаясь только на свои силы. Атаки были довольно мощными, но я понимал, что долго поддерживать такую скорость они не смогут, поэтому я просто шёл своим темпом. Мне было ясно, что я их догоню. Первая часть подъёма была очень крутой, супертяжёлой. Вторую часть проходили под сильным ветром, и никто не захотел растрачивать силы. Коварный подъём. В конце мы приехали почти все вместе, но некоторые спринтовали лучше других».

Во время восхождения на Альто де Эль Морредеро камера засняла, как Жуан Алмейда о чём-то поговорил с Йонасом Вингегором.

Жуан Алмейда в интервью FloBikes рассказал: «Это был просто обычный разговор. Я сказал ему, что ветер довольно сильный, и всё, ничего особенного.

Он выглядел не супер, но и я тоже. Так что мы оба были в одной лодке».