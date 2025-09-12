VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Йонас Вингегор о 17-м этапе Вуэльты Испании-2025: «У меня был не лучший день, когда надо просто выжить»

Йонас Вингегор и Жуан Алмейда о 17 этапе Вуэльты-2025

 

 

 

На 17-м этапе Вуэльты Испании-2025 с финишем в подъём 1-й категории Альто де Эль Морредеро обладатель красной майки лидера Йонас Вингегор финишировал 4-м в группе фаворитов генеральной классификации, выиграв 2 секунды у ближайшего соперника Жуана Алмейды (UAE Team Emirates XRG).

 

Команда Visma Lease a Bike нацеливалась бороться за победу на этапе, но датский гонщик не смог оторваться от соперников, хотя ответил на все ускорения. После финиша Йонас Вингегор признался, что чувствовал себя не лучшим образом.

 

 

 

Йонас Вингегор о 17-м этапе Вуэльты Испании-2025: «У меня был не лучший день, когда надо просто выжить»Йонас Вингегор о 17-м этапе Вуэльты Испании-2025: «У меня был не лучший день, когда надо просто выжить»

Йонас Вингегор о 17-м этапе Вуэльты Испании-2025: «У меня был не лучший день, когда надо просто выжить»

 

Йонас Вингегор о 17-м этапе Вуэльты Испании-2025: «У меня был не лучший день, когда надо просто выжить»

 

 

У подножия финального подъема отрыв дня был нейтрализован, и борьбу продолжили претенденты на генеральную классификацию. После мощной работы Маттео Йоргенсона, Сеппа Кусса и Бена Тулетта впереди осталась лишь небольшая группа фаворитов. За 3,5 км до финиша Джулио Пеллиццари (Red Bull Bora-hansgtohe) атаковал и уехал к своей первой в карьере победе. Йонас Вингегор пересек финишную черту четвертым, через 20 секунд после победителя.

 

Йонас Вингегор: «Мы надеялись на победу, но сегодня у меня был не лучший день, но, по крайней мере, я не потерял время. В такие дни нужно просто выживать, и мне это удалось. Если честно, мы были сегодня примерно равны, нас было пятеро или шестеро в группе. Выиграть при этом две секунды у Алмейды, конечно, приятный бонус. Не думаю, что сегодня кто-то мог себя поберечь, это был тяжелый день для всех. Если я хорошо проеду разделку, то думаю, что 50 секунд [до Жуана Алмейды] должно хватить, но если будет плохой день, можно потерять и больше 50 секунд». (Прим. VeloLIVE – Йонас Винегор давал интервью до того, как организаторы объявили о сокращении дистанции разделки до 12,2 км).

 

Спортивный директор Йеспер Мёркёв (Jesper Mørkøv): «Нашей целью сегодня действительно была победа на этапе. Дилан и Вилко снова фантастически отработали. Мы долго оставались вчетвером в голове пелотона. У Йонаса был не лучший день, но он смог отвечать на атаки. Красная майка по-прежнему у нас, и мы на сильной позиции в генеральной классификации, чем можем гордиться».

 

Жуан Алмейда: «Если вы видели, гора была тяжёлой. Думаю, почти сразу каждый поехал, полагаясь только на свои силы. Атаки были довольно мощными, но я понимал, что долго поддерживать такую скорость они не смогут, поэтому я просто шёл своим темпом. Мне было ясно, что я их догоню. Первая часть подъёма была очень крутой, супертяжёлой. Вторую часть проходили под сильным ветром, и никто не захотел растрачивать силы. Коварный подъём. В конце мы приехали почти все вместе, но некоторые спринтовали лучше других».

 

Во время восхождения на Альто де Эль Морредеро камера засняла, как Жуан Алмейда о чём-то поговорил с Йонасом Вингегором.

 

Йонас Вингегор о 17-м этапе Вуэльты Испании-2025: «У меня был не лучший день, когда надо просто выжить»

 

 

Жуан Алмейда в интервью FloBikes рассказал: «Это был просто обычный разговор. Я сказал ему, что ветер довольно сильный, и всё, ничего особенного.

Он выглядел не супер, но и я тоже. Так что мы оба были в одной лодке».

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 17 этапа

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike Вуэльта Испании-2025 La Vuelta-2025 Vuelta a Espana-2025 Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

12 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Quebec

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

  • Cahko
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (6)
    Cahko-Фото

    12 км это позор

  • Виктор Сироткин
    Стартовый протокол разделки на ... (7)
    Виктор Сироткин-Фото
    Любая власть заинтересована в нестабильности для граждан. Поэтому она во всех сферах будет допускать события, выводящие из равновесия, от которых возникает негодование.
  • VeloVelo
    Стартовый протокол разделки на ... (7)
    VeloVelo-Фото

    плюсую...

  • jerzyk
    Стартовый протокол разделки на ... (7)
    jerzyk-Фото
    Это не Вуэльта, а какая то пародия! Зачем издеваться над гонщиками? Не можете поддерживать порядок - на три буквы, до свидания! Изгадили всю гонку, даже не помню за всю свою более чем 50-тилетнюю историю(года так с 73-го) боления Гран Турами такого позора!
  • vova-55
    Стартовый протокол разделки на ... (7)
    vova-55-Фото

    Чистые горняки и неспециалисты разделок проиграют больше минуты. 

    Но столько обрезаний на этапах ослабляет соперничество на этой Вуэльте.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (6)
    VeloVelo-Фото

    12 км... Это ниочём. Подарок Пидкоку.
    Как бы вообще не отменили... 

  • dyneema
    Стартовый протокол разделки на ... (7)
    dyneema-Фото
    За 12 км никаких разрывов не будет.
  • dyneema
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (18)
    dyneema-Фото
    Скучная Вуэльта, только какие-то варианты её разнообразят... Пидкок без команды едет на третье место (скорее нет по итогам разделки). Визма опять играет с огнем, видимо, ситуация и проигранным Рогличем Туром ничем её не научила -- проедет Алмейда разделку своей жизни, и будет у Винегора плохой день (шлем), и всё, опять будут пустые лица грегари, как же так... Бора идёт по пути Мувистара, хотя тактика с двумя и более капитанами сыграла только один раз, в супер сезоне имени Винегора-Роглича-Кусса... Но в целом, гонка в этом году очень проигрывает и Джиро, и Туру в зрелищности. Даже Англиру заколхозили.
  • Pugachev
    Стартовый протокол разделки на ... (7)
    Pugachev-Фото

    Интересно, какая получится средняя скорость? А в генерале разрывы, ясное дело, при нормальнм течении - исключены..

  • RVL
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (18)
    RVL-Фото
    Прям подарок! )

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

11 сентября

Anthony Delaplace (Arkea - BB Hotels)

Ben Healy (EF Education-EasyPost)

Vojtech Kminek (Burgos - Burpellet - BH)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2025 (74)
Август 2025 (181)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)