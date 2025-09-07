Йонас Вингегор — второй раз в карьере второй на Англиру

Йонас Вингегор о 13-м этапе Вуэльты Испании-2025 с финишем

28-летний датский гонщик команды Visma Lease a Bike Йонас Вингегор финишировал вторым на Англиру, на 13-м этапе Вуэльты Испании-2025, уступив Жуану Алмейде (UAE Team Emirates XRG), однако в генеральной классификации португальский гонщик отыграл лишь 4 секунды . Йонас Вингегор в третий раз в карьере участвует в испанском Гранд-туре, и в третий раз в маршруте Вуэльты присутствует Англиру. В 2023 году Йонас Вингегор тоже занял на этапе до Англиру второе место.

Сепп Кусс в финале стал идеальным помощнико Йонаса Вингегора в финале. Победитель Вуэльты-2023 года поддерживал датского гонщика до середины восхождения на Англиру. Когда Алмейда предпринял атаку, только Вингегор смог сесть на колесо португальскому гонщику.

Жуан Алмейда задал высокий темп на крутых склонах Англиру. На участках с уклоном до 23% он пытался оторваться от обладателя красной майки, но Вингегор держался уверенно. В итоге Алмейда одержал победу на этапе, но выиграл у Вингегора лишь 4 бонусных секунды.

Йонас Вингегор: «У меня смешанные чувства. Конечно, я очень хотел победить и сегодня. Мы сделали всё, чтобы я мог использовать шанс. Но, по справедливости, Жуан — абсолютно заслуженный победитель. Уже на предпоследнем подъёме я понял, что он едет за победой, потому что он выставил вперёд команду, они ехали великолепно! Моя команда тоже ехала невероятно хорошо, весь день тянула пелотон.

Если бы я мог обойти (Жуана Алмейду), я бы это сделал, но, если честно, на тот момент чувствовал себя не лучшим образом.

На таком подъёме не получаешь особой выгоды от того, что сидишь на колесе. Мы проходили этот подъём в 2020, тогда, если правильно вспоминаю, я тянул.

Жуан ехал впереди, и у меня не было возможностей его обойти, так как там были повороты. Конечно, я немного расстроен, что не выиграл здесь. Англиру — легендарный подъем. Каждый хотел бы здесь выиграть. Команда сегодня невероятно много работала. Я бы хотел вознаградить их победой.

С нетерпением жду завтрашнего дня, думаю, сегодня наша команда обрела бОльшую уверенность в том, что если мы захотим победить, то мы сможем победить. Мы в хорошей форме. Я верю в себя и в то, что завтра новый день».