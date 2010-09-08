VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Стартовый протокол разделки на 18 этапе Вуэльты Испании-2025

Стартовый протокол разделки на 18 этапе Вуэльты Испании-2025

 

Вуэльта Испании-2025Вуэльта Испании-2025 (Vuelta a Espana) 11 сентября 2025 года  стартует и финиширует в Вальядолиде. На 18 этапе велогонщики проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом протяженностью 27,2 км 12,2 км (ради обеспечения безопасности дистанция сокращена). Лимит времени 35%. Первым стартует в 14:35 (CET) велогонщик из Нидерландов Оскар Ризебек (Oscar Riesebeek, Alpecin-Deceuninck). Последним стартует в 17:17 (CET) обладатель красной майки велогонщик из Дании Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard, Visma - Lease a Bike). Представляем Вашему вниманию стартовый протокол индивидуальной разделки.

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовый протокол 18 этапа Вуэльты Испании-2025,          время CET

 

 

1

 

Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck

 

14:35:00

 

 

2

 

Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis

 

14:36:00

 

 

3

 

Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL

 

14:37:00

 

 

4

 

Elia Viviani (Ita) Lotto

 

14:38:00

 

 

5

 

Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek

 

14:39:00

 

 

6

 

Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek

 

14:40:00

 

 

7

 

Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty

 

14:41:00

 

 

8

 

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

14:42:00

 

 

9

 

Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech

 

14:43:00

 

 

10

 

Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels

 

14:44:00

 

 

11

 

Anders Foldager (Den) Jayco AlUla

 

14:45:00

 

 

12

 

Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech

 

14:46:00

 

 

13

 

Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG

 

14:47:00

 

 

14

 

Jasper De Buyst (Bel) Lotto

 

14:48:00

 

 

15

 

Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

14:49:00

 

 

16

 

Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL

 

14:50:00

 

 

17

 

Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers

 

14:51:00

 

 

18

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

14:52:00

 

 

19

 

Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty

 

14:53:00

 

 

20

 

Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers

 

14:54:00

 

 

21

 

Bryan Coquard (Fra) Cofidis

 

14:55:00

 

 

22

 

Dylan Van Baarle (Ned) Visma - Lease a Bike

 

14:56:00

 

 

23

 

Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek

 

14:57:00

 

 

24

 

Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro

 

14:58:00

 

 

25

 

Liam Slock (Bel) Lotto

 

14:59:00

 

 

26

 

Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech

 

15:00:00

 

 

27

 

Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck

 

15:01:00

 

 

28

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

15:02:00

 

 

29

 

Dion Smith (Nzl) Intermarche - Wanty

 

15:03:00

 

 

30

 

Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros

 

15:04:00

 

 

31

 

Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

15:05:00

 

 

32

 

Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek

 

15:06:00

 

 

33

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

15:07:00

 

 

34

 

Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty

 

15:08:00

 

 

35

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ

 

15:09:00

 

 

36

 

Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

15:10:00

 

 

37

 

Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro

 

15:11:00

 

 

38

 

Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels

 

15:12:00

 

 

39

 

Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty

 

15:13:00

 

 

40

 

Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

15:14:00

 

 

41

 

Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious

 

15:15:00

 

 

42

 

Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla

 

15:16:00

 

 

43

 

Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro

 

15:17:00

 

 

44

 

Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty

 

15:18:00

 

 

45

 

Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

15:19:00

 

 

46

 

Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

15:20:00

 

 

47

 

Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech

 

15:21:00

 

 

48

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

15:22:00

 

 

49

 

Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG

 

15:23:00

 

 

50

 

Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla

 

15:24:00

 

 

51

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

15:25:00

 

 

52

 

Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ

 

15:26:00

 

 

53

 

Simone Petilli (Ita) Intermarche - Wanty

 

15:27:00

 

 

54

 

Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis

 

15:28:00

 

 

55

 

Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck

 

15:29:00

 

 

56

 

Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla

 

15:30:00

 

 

57

 

Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros

 

15:31:00

 

 

58

 

Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost

 

15:32:00

 

 

59

 

David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ

 

15:33:00

 

 

60

 

Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team

 

15:34:00

 

 

61

 

Jonas Gregaard (Den) Lotto

 

15:35:00

 

 

62

 

Alec Segaert (Bel) Lotto

 

15:36:00

 

 

63

 

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

 

15:37:00

 

 

64

 

Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r

 

15:38:00

 

 

65

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

15:39:00

 

 

66

 

David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro

 

15:40:00

 

 

67

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck

 

15:41:00

 

 

68

 

Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH

 

15:42:00

 

 

69

 

Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r

 

15:43:00

 

 

70

 

Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL

 

15:44:00

 

 

71

 

Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious

 

15:45:00

 

 

72

 

Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team

 

15:46:00

 

 

73

 

Jesus Herrada (Esp) Cofidis

 

15:47:00

 

 

74

 

Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step

 

15:48:00

 

 

75

 

David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro

 

15:49:00

 

 

76

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

15:50:00

 

 

77

 

Alex Molenaar (Ned) Caja Rural - Seguros

 

15:51:00

 

 

78

 

Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers

 

15:52:00

 

 

79

 

Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike

 

15:53:00

 

 

80

 

Michel Hessmann (Ger) Movistar Team

 

15:54:00

 

 

81

 

Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious

 

15:55:00

 

 

82

 

Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros

 

15:56:00

 

 

83

 

Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

15:57:00

 

 

84

 

Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step

 

15:58:00

 

 

85

 

Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

15:59:00

 

 

86

 

Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

16:00:00

 

 

87

 

Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ

 

16:01:00

 

 

88

 

Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros

 

16:02:00

 

 

89

 

James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost

 

16:03:00

 

 

90

 

Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers

 

16:04:00

 

 

91

 

Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto

 

16:05:00

 

 

92

 

Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost

 

16:06:00

 

 

93

 

Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers

 

16:07:00

 

 

94

 

Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek

 

16:08:00

 

 

95

 

Lars Craps (Bel) Lotto

 

16:09:00

 

 

96

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

16:10:00

 

 

97

 

Sander De Pestel (Bel) Decathlon - Ag2r

 

16:11:00

 

 

98

 

Carlos Canal (Esp) Movistar Team

 

16:12:00

 

 

99

 

Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL

 

16:13:00

 

 

100

 

Juan Martinez (Col) Picnic PostNL

 

16:14:00

 

 

101

 

Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers

 

16:15:00

 

 

102

 

Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH

 

16:16:00

 

 

103

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

16:17:00

 

 

104

 

Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL

 

16:18:00

 

 

105

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

16:19:00

 

 

106

 

Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r

 

16:20:00

 

 

107

 

Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech

 

16:21:00

 

 

108

 

Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious

 

16:22:00

 

 

109

 

Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels

 

16:23:00

 

 

110

 

Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers

 

16:24:00

 

 

111

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r

 

16:25:00

 

 

112

 

Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team

 

16:26:00

 

 

113

 

Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team

 

16:27:00

 

 

114

 

Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek

 

16:28:00

 

 

115

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ

 

16:29:00

 

 

116

 

Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ

 

16:30:00

 

 

117

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r

 

16:31:00

 

 

118

 

Wout Poels (Ned) XDS Astana Team

 

16:32:00

 

 

119

 

Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step

 

16:33:00

 

 

120

 

Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek

 

16:34:00

 

 

121

 

Sergio Samitier (Esp) Cofidis

 

16:35:00

 

 

122

 

Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious

 

16:36:00

 

 

123

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

16:37:00

 

 

124

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

16:38:00

 

 

125

 

Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech

 

16:39:00

 

 

126

 

Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro

 

16:40:00

 

 

127

 

Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step

 

16:41:00

 

 

128

 

Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG

 

16:42:00

 

 

129

 

Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike

 

16:43:00

 

 

130

 

Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ

 

16:44:00

 

 

131

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

16:45:00

 

 

132

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

16:46:00

 

 

133

 

Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla

 

16:47:00

 

 

134

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek

 

16:48:00

 

 

135

 

Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r

 

16:49:00

 

 

136

 

Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL

 

16:50:00

 

 

137

 

Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty

 

16:51:00

 

 

138

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

16:52:00

 

 

139

 

Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers

 

16:53:00

 

 

140

 

Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros

 

16:54:00

 

 

141

 

Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros

 

16:55:00

 

 

142

 

Harold Tejada (Col) XDS Astana Team

 

16:56:00

 

 

143

 

William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step

 

16:57:00

 

 

144

 

Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike

 

16:59:00

 

 

145

 

Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious

 

17:01:00

 

 

146

 

Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike

 

17:03:00

 

 

147

 

Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech

 

17:05:00

 

 

148

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r

 

17:07:00

 

 

149

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

17:09:00

 

 

150

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

17:11:00

 

 

151

 

Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro

 

17:13:00

 

 

152

 

Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG

 

17:15:00

 

 

153

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

17:17:00

 

  

 

Вуэльта Испании-2025: Альтиметрия маршрута 18 этапа

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 17 этапа

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании-2025 Гран-тур расписание Вуэльта Испании Vuelta a Espana стартовый протокол индивидуальная гонка на время Мировой Тур UCI разделка

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 22:19 | Регистрация: 20.05.2021

    1)Вингегаард. 2)Пидкок. 3)Алмейда.Любой из них может выиграть, ввиду сокращения дистанции.

  2. Имя: Андрей Пугачев

    Pugachev

    Вчера, 23:01 | Регистрация: 8.09.2010

    Интересно, какая получится средняя скорость? А в генерале разрывы, ясное дело, при нормальнм течении - исключены..

  3. Имя: Виктор

    dyneema

    Вчера, 23:15 | Регистрация: 16.09.2020

    За 12 км никаких разрывов не будет.

    1. vova-55

      Вчера, 23:31 | Регистрация: 20.05.2018

      Чистые горняки и неспециалисты разделок проиграют больше минуты. 

      Но столько обрезаний на этапах ослабляет соперничество на этой Вуэльте.

  4. Имя: Юрий

    jerzyk

    Вчера, 23:31 | Регистрация: 6.01.2012

    Это не Вуэльта, а какая то пародия! Зачем издеваться над гонщиками? Не можете поддерживать порядок - на три буквы, до свидания! Изгадили всю гонку, даже не помню за всю свою более чем 50-тилетнюю историю(года так с 73-го) боления Гран Турами такого позора!

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Вчера, 23:47 | Регистрация: 4.07.2013

      плюсую...

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

12 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Quebec

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

  • VeloVelo
    Стартовый протокол разделки на ... (6)
    VeloVelo-Фото

    плюсую...

  • jerzyk
    Стартовый протокол разделки на ... (6)
    jerzyk-Фото
    Это не Вуэльта, а какая то пародия! Зачем издеваться над гонщиками? Не можете поддерживать порядок - на три буквы, до свидания! Изгадили всю гонку, даже не помню за всю свою более чем 50-тилетнюю историю(года так с 73-го) боления Гран Турами такого позора!
  • vova-55
    Стартовый протокол разделки на ... (6)
    vova-55-Фото

    Чистые горняки и неспециалисты разделок проиграют больше минуты. 

    Но столько обрезаний на этапах ослабляет соперничество на этой Вуэльте.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (5)
    VeloVelo-Фото

    12 км... Это ниочём. Подарок Пидкоку.
    Как бы вообще не отменили... 

  • dyneema
    Стартовый протокол разделки на ... (6)
    dyneema-Фото
    За 12 км никаких разрывов не будет.
  • dyneema
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (18)
    dyneema-Фото
    Скучная Вуэльта, только какие-то варианты её разнообразят... Пидкок без команды едет на третье место (скорее нет по итогам разделки). Визма опять играет с огнем, видимо, ситуация и проигранным Рогличем Туром ничем её не научила -- проедет Алмейда разделку своей жизни, и будет у Винегора плохой день (шлем), и всё, опять будут пустые лица грегари, как же так... Бора идёт по пути Мувистара, хотя тактика с двумя и более капитанами сыграла только один раз, в супер сезоне имени Винегора-Роглича-Кусса... Но в целом, гонка в этом году очень проигрывает и Джиро, и Туру в зрелищности. Даже Англиру заколхозили.
  • Pugachev
    Стартовый протокол разделки на ... (6)
    Pugachev-Фото

    Интересно, какая получится средняя скорость? А в генерале разрывы, ясное дело, при нормальнм течении - исключены..

  • RVL
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (18)
    RVL-Фото
    Прям подарок! )
  • nightbuster33
    Стартовый протокол разделки на ... (6)
    nightbuster33-Фото

    1)Вингегаард. 2)Пидкок. 3)Алмейда.Любой из них может выиграть, ввиду сокращения дистанции.

  • vitali
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (18)
    vitali-Фото
    По Власову, думаю, всё неоднозначно, и ЧТО именно ЕГО сейчас устраивает больше всего - нам не понять, ибо надо встать и находиться на его месте: и тут тотальное отсутствие россиян на международных соревнованиях, конечно-же, основной фактор. Ведь Власов, при этом, ещё почти полтора сезона имеет отличную возможность спокойно и планомерно тренироваться и соревноваться, так сказать - уверенно жить с точки зрения профессионального велогонщика. Его не видно и не слышно, а он всё время сохраняет определённый уровень, вполне достаточный для комфортной жизни в целом. Ситуация не очень, если отталкиваться от прошлых результатов, но на крепкую 4 вообще. Лично мне напомнила старую смешную историю, которой лет 50, когда в спортроте на вопрос: "Как спорт помогает развивать мышление?" гребец-академик ответил - "...греби - и думай себе..."

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

11 сентября

Anthony Delaplace (Arkea - BB Hotels)

Ben Healy (EF Education-EasyPost)

Vojtech Kminek (Burgos - Burpellet - BH)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2025 (73)
Август 2025 (181)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)