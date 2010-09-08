- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 21:55
Стартовый протокол разделки на 18 этапе Вуэльты Испании-2025
Вуэльта Испании-2025 (Vuelta a Espana) 11 сентября 2025 года стартует и финиширует в Вальядолиде. На 18 этапе велогонщики проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом протяженностью 27,2 км 12,2 км (ради обеспечения безопасности дистанция сокращена). Лимит времени 35%. Первым стартует в 14:35 (CET) велогонщик из Нидерландов Оскар Ризебек (Oscar Riesebeek, Alpecin-Deceuninck). Последним стартует в 17:17 (CET) обладатель красной майки велогонщик из Дании Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard, Visma - Lease a Bike). Представляем Вашему вниманию стартовый протокол индивидуальной разделки.
|
|
Стартовый протокол 18 этапа Вуэльты Испании-2025, время CET
|
|
|
1
|
|
Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck
|
|
14:35:00
|
|
|
2
|
|
Stanislaw Aniolkowski (Pol) Cofidis
|
|
14:36:00
|
|
|
3
|
|
Patrick Eddy (Aus) Picnic PostNL
|
|
14:37:00
|
|
|
4
|
|
Elia Viviani (Ita) Lotto
|
|
14:38:00
|
|
|
5
|
|
Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek
|
|
14:39:00
|
|
|
6
|
|
Søren Kragh Andersen (Den) Lidl-Trek
|
|
14:40:00
|
|
|
7
|
|
Arne Marit (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
14:41:00
|
|
|
8
|
|
Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
14:42:00
|
|
|
9
|
|
Ethan Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
14:43:00
|
|
|
10
|
|
Jenthe Biermans (Bel) Arkea - B&B Hotels
|
|
14:44:00
|
|
|
11
|
|
Anders Foldager (Den) Jayco AlUla
|
|
14:45:00
|
|
|
12
|
|
Nadav Raisberg (Isr) Israel - Premier Tech
|
|
14:46:00
|
|
|
13
|
|
Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates XRG
|
|
14:47:00
|
|
|
14
|
|
Jasper De Buyst (Bel) Lotto
|
|
14:48:00
|
|
|
15
|
|
Tim van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
14:49:00
|
|
|
16
|
|
Timo Roosen (Ned) Picnic PostNL
|
|
14:50:00
|
|
|
17
|
|
Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers
|
|
14:51:00
|
|
|
18
|
|
Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG
|
|
14:52:00
|
|
|
19
|
|
Dries De Pooter (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
14:53:00
|
|
|
20
|
|
Ben Turner (Gbr) INEOS Grenadiers
|
|
14:54:00
|
|
|
21
|
|
Bryan Coquard (Fra) Cofidis
|
|
14:55:00
|
|
|
22
|
|
Dylan Van Baarle (Ned) Visma - Lease a Bike
|
|
14:56:00
|
|
|
23
|
|
Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek
|
|
14:57:00
|
|
|
24
|
|
Fabio Christen (Swi) Q36.5 Pro
|
|
14:58:00
|
|
|
25
|
|
Liam Slock (Bel) Lotto
|
|
14:59:00
|
|
|
26
|
|
Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech
|
|
15:00:00
|
|
|
27
|
|
Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck
|
|
15:01:00
|
|
|
28
|
|
Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost
|
|
15:02:00
|
|
|
29
|
|
Dion Smith (Nzl) Intermarche - Wanty
|
|
15:03:00
|
|
|
30
|
|
Joel Nicolau (Esp ) Caja Rural - Seguros
|
|
15:04:00
|
|
|
31
|
|
Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
15:05:00
|
|
|
32
|
|
Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek
|
|
15:06:00
|
|
|
33
|
|
Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
15:07:00
|
|
|
34
|
|
Kamiel Bonneu (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
15:08:00
|
|
|
35
|
|
Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ
|
|
15:09:00
|
|
|
36
|
|
Victor Guernalec (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
15:10:00
|
|
|
37
|
|
Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro
|
|
15:11:00
|
|
|
38
|
|
Alessandro Verre (Ita) Arkea - B&B Hotels
|
|
15:12:00
|
|
|
39
|
|
Huub Artz (Ned) Intermarche - Wanty
|
|
15:13:00
|
|
|
40
|
|
Léandre Lozouet (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
15:14:00
|
|
|
41
|
|
Nicolo Buratti (Ita) Bahrain Victorious
|
|
15:15:00
|
|
|
42
|
|
Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla
|
|
15:16:00
|
|
|
43
|
|
Marcel Camprubi (Esp) Q36.5 Pro
|
|
15:17:00
|
|
|
44
|
|
Luca Van Boven (Bel) Intermarche - Wanty
|
|
15:18:00
|
|
|
45
|
|
Louis Rouland (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
15:19:00
|
|
|
46
|
|
Mario Aparicio (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
15:20:00
|
|
|
47
|
|
Pier-Andre Cote (Can) Israel - Premier Tech
|
|
15:21:00
|
|
|
48
|
|
Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team
|
|
15:22:00
|
|
|
49
|
|
Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
15:23:00
|
|
|
50
|
|
Patrick Gamper (Aut) Jayco AlUla
|
|
15:24:00
|
|
|
51
|
|
Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost
|
|
15:25:00
|
|
|
52
|
|
Thibaud Gruel (Fra) Groupama - FDJ
|
|
15:26:00
|
|
|
53
|
|
Simone Petilli (Ita) Intermarche - Wanty
|
|
15:27:00
|
|
|
54
|
|
Emanuel Buchmann (Ger) Cofidis
|
|
15:28:00
|
|
|
55
|
|
Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Deceuninck
|
|
15:29:00
|
|
|
56
|
|
Kelland O'Brien (Aus) Jayco AlUla
|
|
15:30:00
|
|
|
57
|
|
Jakub Otruba (Cze) Caja Rural - Seguros
|
|
15:31:00
|
|
|
58
|
|
Lukas Nerurkar (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
15:32:00
|
|
|
59
|
|
David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ
|
|
15:33:00
|
|
|
60
|
|
Nicolas Vinokourov (Kaz) XDS Astana Team
|
|
15:34:00
|
|
|
61
|
|
Jonas Gregaard (Den) Lotto
|
|
15:35:00
|
|
|
62
|
|
Alec Segaert (Bel) Lotto
|
|
15:36:00
|
|
|
63
|
|
Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious
|
|
15:37:00
|
|
|
64
|
|
Jordan Labrosse (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
15:38:00
|
|
|
65
|
|
Orluis Aular (Ven) Movistar Team
|
|
15:39:00
|
|
|
66
|
|
David De La Cruz (Esp) Q36.5 Pro
|
|
15:40:00
|
|
|
67
|
|
Gal Glivar (Slo) Alpecin-Deceuninck
|
|
15:41:00
|
|
|
68
|
|
Sergio Chumil (Gua) Burgos - Burpellet - BH
|
|
15:42:00
|
|
|
69
|
|
Nans Peters (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
15:43:00
|
|
|
70
|
|
Bjoern Koerdt (Gbr) Picnic PostNL
|
|
15:44:00
|
|
|
71
|
|
Roman Ermakov (Rus) Bahrain Victorious
|
|
15:45:00
|
|
|
72
|
|
Nicola Conci (Ita) XDS Astana Team
|
|
15:46:00
|
|
|
73
|
|
Jesus Herrada (Esp) Cofidis
|
|
15:47:00
|
|
|
74
|
|
Maximilian Schachmann (Ger) T-Rex Quick-Step
|
|
15:48:00
|
|
|
75
|
|
David Gonzalez (Esp) Q36.5 Pro
|
|
15:49:00
|
|
|
76
|
|
Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
15:50:00
|
|
|
77
|
|
Alex Molenaar (Ned) Caja Rural - Seguros
|
|
15:51:00
|
|
|
78
|
|
Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers
|
|
15:52:00
|
|
|
79
|
|
Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike
|
|
15:53:00
|
|
|
80
|
|
Michel Hessmann (Ger) Movistar Team
|
|
15:54:00
|
|
|
81
|
|
Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious
|
|
15:55:00
|
|
|
82
|
|
Joan Bou (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
15:56:00
|
|
|
83
|
|
Finn Fisher-Black (Nzl) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
15:57:00
|
|
|
84
|
|
Mauri Vansevenant (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
15:58:00
|
|
|
85
|
|
Hugo De La Calle (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
15:59:00
|
|
|
86
|
|
Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
16:00:00
|
|
|
87
|
|
Stefan Küng (Swi) Groupama - FDJ
|
|
16:01:00
|
|
|
88
|
|
Guillermo Silva (Uru) Caja Rural - Seguros
|
|
16:02:00
|
|
|
89
|
|
James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost
|
|
16:03:00
|
|
|
90
|
|
Brandon Rivera (Col) INEOS Grenadiers
|
|
16:04:00
|
|
|
91
|
|
Eduardo Sepulveda (Arg) Lotto
|
|
16:05:00
|
|
|
92
|
|
Sean Quinn (Usa) EF Education-EasyPost
|
|
16:06:00
|
|
|
93
|
|
Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers
|
|
16:07:00
|
|
|
94
|
|
Carlos Verona (Esp) Lidl-Trek
|
|
16:08:00
|
|
|
95
|
|
Lars Craps (Bel) Lotto
|
|
16:09:00
|
|
|
96
|
|
Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
16:10:00
|
|
|
97
|
|
Sander De Pestel (Bel) Decathlon - Ag2r
|
|
16:11:00
|
|
|
98
|
|
Carlos Canal (Esp) Movistar Team
|
|
16:12:00
|
|
|
99
|
|
Chris Hamilton (Aus) Picnic PostNL
|
|
16:13:00
|
|
|
100
|
|
Juan Martinez (Col) Picnic PostNL
|
|
16:14:00
|
|
|
101
|
|
Victor Langellotti (Mon) INEOS Grenadiers
|
|
16:15:00
|
|
|
102
|
|
Jose Luis Faura (Esp) Burgos - Burpellet - BH
|
|
16:16:00
|
|
|
103
|
|
Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
16:17:00
|
|
|
104
|
|
Gijs Leemreize (Ned) Picnic PostNL
|
|
16:18:00
|
|
|
105
|
|
Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost
|
|
16:19:00
|
|
|
106
|
|
Leo Bisiaux (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
16:20:00
|
|
|
107
|
|
Jan Hirt (Cze) Israel - Premier Tech
|
|
16:21:00
|
|
|
108
|
|
Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious
|
|
16:22:00
|
|
|
109
|
|
Pierre Thierry (Fra) Arkea - B&B Hotels
|
|
16:23:00
|
|
|
110
|
|
Bob Jungels (Lux) INEOS Grenadiers
|
|
16:24:00
|
|
|
111
|
|
Callum Scotson (Aus) Decathlon - Ag2r
|
|
16:25:00
|
|
|
112
|
|
Fausto Masnada (Ita) XDS Astana Team
|
|
16:26:00
|
|
|
113
|
|
Lorenzo Fortunato (Ita) XDS Astana Team
|
|
16:27:00
|
|
|
114
|
|
Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek
|
|
16:28:00
|
|
|
115
|
|
Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ
|
|
16:29:00
|
|
|
116
|
|
Clement Braz Afonso (Fra) Groupama - FDJ
|
|
16:30:00
|
|
|
117
|
|
Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - Ag2r
|
|
16:31:00
|
|
|
118
|
|
Wout Poels (Ned) XDS Astana Team
|
|
16:32:00
|
|
|
119
|
|
Louis Vervaeke (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
16:33:00
|
|
|
120
|
|
Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek
|
|
16:34:00
|
|
|
121
|
|
Sergio Samitier (Esp) Cofidis
|
|
16:35:00
|
|
|
122
|
|
Finlay Pickering (Gbr) Bahrain Victorious
|
|
16:36:00
|
|
|
123
|
|
Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG
|
|
16:37:00
|
|
|
124
|
|
Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team
|
|
16:38:00
|
|
|
125
|
|
Marco Frigo (Ita) Israel - Premier Tech
|
|
16:39:00
|
|
|
126
|
|
Damien Howson (Aus) Q36.5 Pro
|
|
16:40:00
|
|
|
127
|
|
Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step
|
|
16:41:00
|
|
|
128
|
|
Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates XRG
|
|
16:42:00
|
|
|
129
|
|
Ben Tulett (Gbr) Visma - Lease a Bike
|
|
16:43:00
|
|
|
130
|
|
Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ
|
|
16:44:00
|
|
|
131
|
|
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
|
|
16:45:00
|
|
|
132
|
|
Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
16:46:00
|
|
|
133
|
|
Eddie Dunbar (Irl) Jayco AlUla
|
|
16:47:00
|
|
|
134
|
|
Giulio Ciccone (Ita) Lidl-Trek
|
|
16:48:00
|
|
|
135
|
|
Bruno Armirail (Fra) Decathlon - Ag2r
|
|
16:49:00
|
|
|
136
|
|
Kevin Vermaerke (Usa) Picnic PostNL
|
|
16:50:00
|
|
|
137
|
|
Louis Meintjes (Rsa) Intermarche - Wanty
|
|
16:51:00
|
|
|
138
|
|
Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious
|
|
16:52:00
|
|
|
139
|
|
Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers
|
|
16:53:00
|
|
|
140
|
|
Jaume Guardeno (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
16:54:00
|
|
|
141
|
|
Abel Balderstone (Esp) Caja Rural - Seguros
|
|
16:55:00
|
|
|
142
|
|
Harold Tejada (Col) XDS Astana Team
|
|
16:56:00
|
|
|
143
|
|
William Junior Lecerf (Bel) T-Rex Quick-Step
|
|
16:57:00
|
|
|
144
|
|
Matteo Jorgenson (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
16:59:00
|
|
|
145
|
|
Torstein Traeen (Nor) Bahrain Victorious
|
|
17:01:00
|
|
|
146
|
|
Sepp Kuss (Usa) Visma - Lease a Bike
|
|
17:03:00
|
|
|
147
|
|
Matthew Riccitello (Usa) Israel - Premier Tech
|
|
17:05:00
|
|
|
148
|
|
Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r
|
|
17:07:00
|
|
|
149
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
17:09:00
|
|
|
150
|
|
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
17:11:00
|
|
|
151
|
|
Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro
|
|
17:13:00
|
|
|
152
|
|
Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
17:15:00
|
|
|
153
|
|
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
|
|
17:17:00
|
Вуэльта Испании-2025: Альтиметрия маршрута 18 этапа
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (6)
- Просмотров
- (420)