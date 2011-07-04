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Париж – Рубэ-2025. Маршрут и участники

Париж – Рубэ-2025. Превью

 

Париж – Рубэ-2025. Маршрут и участники

 By John.john.59 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3442821

 

Париж – Рубэ (Paris – Roubaix), «Северный Ад», гонка, стоящая особняком в ряду весенних Классик, Монумент велоспорта, с 1896 года брусчаткой, ветром и почти трёхсоткилометровой дистанцией выковывает победителей. Участники Париж-Рубэ-2025, 122-го выпуска Классики отправятся в путь 13 апреля в 11:10 (CET) из Компьеня (Compiegne), чтобы через 259,2 км финишировать на знаменитом велодроме в Рубэ (финиш при скорости 46 км/ч в 17:03 CET).  

 

Маршрут Париж – Рубэ-2025

 

Париж &ndash; Рубэ-2025. Маршрут и участникиПариж &ndash; Рубэ-2025. Маршрут и участники

 

Париж – Рубэ-2025. Маршрут и участники

 

Париж – Рубэ-2025. Маршрут и участники

 

 

Общая протяжённость 30 секторов брусчатки  Париж – Рубэ-2025 составит 55,3 км  (на 400 метров меньше, чем в прошлом году). Первый сектор (30-й в обозначении Париж-Рубэ) начнётся через 95 км после старта – Труавиль (Troisvilles), сложность которого организаторы оценили в три звезды (чем больше звёзд, тем сложнее сектор).

 

Организаторы добавили новые сектора – 24-й и 23-й – протяжённостью 1300 и 1200 м соответственно, которые, по словам директора гонки Тьерри Гувену (Thierry Gouvenou), объединят в единое полотно брусчатки почти без выезда на асфальт пять секторов.

 

Самые сложные, обозначенные пятью звёздами, - это  19-й сектор ”Аренбергский лес”/ Труэ д’Аренберг (Trouée d’Arenberg), 11-й - Мон-ан-Певель (Mons-en-Pévèle), 4-й - "Карефур де л’Арбр" (Carrefour de l’Arbre).

 

В прошлом году организаторы Париж-Рубэ изменили подъезд к Труэ д’Аренберг, добавив три поворота, чтобы снизить скорость при вхождении на опасный отрезок. В этом году дизайн шиканы перед въездом в Аренбергский лес изменился, как рассказал директор гонки Тьерри Гувену :

 

«В этом году мы нашли альтернативу, которая позволит более плавно замедлять гонщиков через небольшой объезд, проходящий рядом с горнодобывающим комплексом в Аренберге. Там будет четыре правых поворота под прямым углом на 600 метрах. Муниципалитет Порт-дю-Ино привёл в порядок дорогу, которую мы не смогли использовать в 2024 году. Они отремонтировали небольшой участок».

 

После Аренберга сектора брусчатки в среднем пойдут один за другим каждые 6 км.

 

"Карефур де л’Арбр" за 16,5 км до финиша – 2086 м с коварным левым поворотом через 1200 м   - последний пятизвёздочный сектор и последний шанс перевернуть гонку.

 

Участники и претенденты Париж – Рубэ-2025

 

Париж – Рубэ-2025. Маршрут и участники

 

Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) последние два года не оставлял соперникам шанса и выигрывал гонку из сольных отрывов – в 2023 году с преимуществом в 46 секунд над группой ближайших преследователей, в прошлом году – с запасом в 3 минуты. А его товарищ по команде Яспер Филипсен два года подряд финишировал вторым, выигрывая спринт из группы.

 

Кроме того, в прошлом году Матье ван дер Пул вошёл в круг гонщиков, побеждавших в один год и на Туре Фландрии, и на Париж-Рубэ. Лишь 12 гонщиков, в числе которых теперь и Матье ван дер Пул, выигрывали эту классику дважды, но у нидерландского гонщика есть шанс перейти в другой круг – трёхкратных победителей, в котором пока 7 гонщиков – Октав Лапиз (Octave Lapize), Гастон Ребри (Gaston Rebry), Рик Ван Лоой (Rik Van Looy), Эдди Меркс (Eddy Merckx), Франческо Мозер (Francesco Moser), Йохан Мюзеув (Johan Museeuw) и Фабиан Канчеллара (Fabian Cancellara). Только Том Боонен и Роже Де Вламинк выигрывали Париж-Рубэ 4 раза.

 

Однако в этом году среди его соперников действующий чемпион мира, трёхкратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG), который поедет Париж-Рубэ впервые в карьере. В последний раз обладатель победы на Тур де Франс и титула чемпиона мира принимал участие в Париж-Рубэ в 1991 году - это был Грег Лемонд (Greg Lemond), который в тот год финишировал на Париж-Рубэ 55-м. Но, в отличие от Погачара, для Грега Лемонда это был третий старт в карьере на этой классике и он финишировал на Париж-Рубэ 4-м в 1985 году.

 

Директор гонки Тьерри Гувену рад этому событию: «Мы 34 года ждали чемпиона Тур де Франс, и вуаля, это случилось в 2025! Погачар доминирует сейчас в гонках, но мы не знаем, как он проедет Париж – Рубэ. Он стучится в дверь легенд велоспорта, он так же грандиозен, как Эдди Меркс, он хочет добавить этот Монумент в свой список побед».

 

В шестой раз в карьере стартует на Париж-Рубэ Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike), который финишировал 2-м в 2022, 3-м  - в 2023 году. Сейчас 30-летний бельгийский гонщик в форме, но не называет себя фаворитом, возможно, это поможет ему проехать гонку с меньшим давлением ожиданий и преподнести сюрприз.

 

Мадс Педерсен (Lidl-Trek) уже поднимался на третью ступень подиума Париж-Рубэ  в прошлом году, а в 2024 году финишировал 4-м. Его товарищ по команде Яспер Стёйвен оставался в шаге от подиума в 2017 году, а в этом году стартует на Париж-Рубэ в десятый раз в карьере после 5-го места, которое занял на Туре Фландрии-2025.

 

Филиппо Ганна ещё не был на подиуме Париж-Рубэ, но финишировал 6-м в 2023 году, а в этом сезоне нацелен на классики, находится в отличной форме, что доказал подиумом Милан – Сан-Ремо и внеплановым участием в Туре Фландрии, где занял 8-е место.

 

В числе тех, кто может вмешаться в борьбу фаворитов Штефан Кюнг (Groupama FDJ), Ойер Ласкано (Red Bull Bora-hansgrohe),  Оливер Насен (Decathlon AG2R La Mondiale), Ив Лампарт и Тим Мерлир (Soudal Quick Step) и другие.

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Теги к статье: Париж-Рубэ-2025 Paris-Roubaix-2025 Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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Кто выиграет Париж-Рубэ-2025?


  1. Имя: Иван

    shekn

    Сегодня, 04:48 | Регистрация: 11.05.2017

    На самом деле круто - победитель ТДФ стартует на Париж-Рубе! Мне 37, я ни разу такого не видел , ребят))) Желаю Тадею доехать до финиша целым и невредимым. Думаю для первого раза этого будет достаточно . Конечно хочется увидеть очередную победу МВДП и может когда-нибудь мы увидим и историческую 5ую победу) А ещё есть Ганна , трудяга , победе которого я буду очень рад. И Ваут , которого очень хочется поддержать . Но болеть похоже буду за Мадса, сам не знаю почему. Есть ощущение , что последние пару лет Мадс подходил к этому моменту и...не знаю. Булыга страшна - пусть парни доедут до конца и победит сильнейший .

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 06:18 | Регистрация: 4.07.2011

    Тадей Погачар и ОАЭ не будут выступать на новом Colnago Y1RS в Париж-Рубе.

    Флориан Вермерш и Нильс Политт заявили, что эта рама недостаточно удобна для езды по булыжной мостовой. Она слишком жесткая и недостаточно гибкая.

     

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2025 года понравился больше всего?

Комментарии

  • motte
    Париж – Рубэ-2025. Маршрут и у ... (2)
    motte-Фото

    Тадей Погачар и ОАЭ не будут выступать на новом Colnago Y1RS в Париж-Рубе.

    Флориан Вермерш и Нильс Политт заявили, что эта рама недостаточно удобна для езды по булыжной мостовой. Она слишком жесткая и недостаточно гибкая.

     

  • shekn
    Париж – Рубэ-2025. Маршрут и у ... (2)
    shekn-Фото
    На самом деле круто - победитель ТДФ стартует на Париж-Рубе! Мне 37, я ни разу такого не видел , ребят))) Желаю Тадею доехать до финиша целым и невредимым. Думаю для первого раза этого будет достаточно . Конечно хочется увидеть очередную победу МВДП и может когда-нибудь мы увидим и историческую 5ую победу) А ещё есть Ганна , трудяга , победе которого я буду очень рад. И Ваут , которого очень хочется поддержать . Но болеть похоже буду за Мадса, сам не знаю почему. Есть ощущение , что последние пару лет Мадс подходил к этому моменту и...не знаю. Булыга страшна - пусть парни доедут до конца и победит сильнейший .
  • VeloVelo
    Шон Келли анализирует Тур Флан ... (12)
    VeloVelo-Фото

    Да-да, я помню эту особенность Аренберга.
    Можно также добавить, что с "Аренберга начинается Рубэ".
    Буду смотреть (надеюсь) в полном объеме.

  • EL-Fenomeno
    Тур Хайнаня-2025. Этап 5 (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Молодец К.Царенко. И ключевой этап (200+ км.) взял ранее, и генерал прихватил good

    Это большой успех для него лично, команды и конечно же страны ukr

  • EL-Fenomeno
    Ваут ван Арт возглавит команду ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: motte
    Ван Арт чуть не травмировался сегодня во время тренировки перед Paris-Roubaix. Прокололся на брусчатке и едва не упал.
    Спасло умение кроссмена.

    Цитата: maxxxx
    https://www.hln.be/wielrennen/dat-loopt-maar-net-goed-af-wout-van-aert-kan-tijd
    ens-verkenning-ternauwernood-valpartij-in-bos-van-wallers-vermijden~ac67fca6/По этой ссылке можно посмотреть видео, как Ваута повело в сторону после прокола. Но там в ленте надо вниз мотать до 14:07 вчерашнего дня

    Вот вам видос с Ю-Туба: https://www.youtube.com/watch?v=j1eN6w3NOaw
    Конечно ВВА повезло; Аренбергский лес даже на тренях никого жалует и там от прокола или падения не застраховн никто, хоть ты и профи(к) с больший буквы. Желаю 13.04 Ваут как миниму быть на подиуме Рубэ (хотя кажись обещают дождь)  russian

  • maxxxx
    Ваут ван Арт возглавит команду ... (11)
    maxxxx-Фото
    https://www.hln.be/wielrennen/dat-loopt-maar-net-goed-af-wout-van-aert-kan-tijd
    ens-verkenning-ternauwernood-valpartij-in-bos-van-wallers-vermijden~ac67fca6/ По этой ссылке можно посмотреть видео, как Ваута повело в сторону после прокола. Но там в ленте надо вниз мотать до 14:07 вчерашнего дня
  • RVL
    Тур Хайнаня-2025. Этап 5 (3)
    RVL-Фото

    Все наши здесь)

  • DenisRodikov
    Тур Страны Басков-2025. Этап 5 ... (5)
    DenisRodikov-Фото

    Вот забавно, в этом году Астану подменили. Все атакуют, все впереди. Неужели так приход спонсора повлиял?

  • Ser Gio
    Тур Хайнаня-2025. Этап 5 (3)
    Ser Gio-Фото

    Поздравления с первой профессиональной победой и победой в ГК!

  • Ernat78
    Жуан Алмейда — победитель 4 эт ... (1)
    Ernat78-Фото

    молодец, наконец то 

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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