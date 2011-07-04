Париж – Рубэ-2025. Превью

By John.john.59 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3442821

Париж – Рубэ (Paris – Roubaix), «Северный Ад», гонка, стоящая особняком в ряду весенних Классик, Монумент велоспорта, с 1896 года брусчаткой, ветром и почти трёхсоткилометровой дистанцией выковывает победителей. Участники Париж-Рубэ-2025, 122-го выпуска Классики отправятся в путь 13 апреля в 11:10 (CET) из Компьеня (Compiegne), чтобы через 259,2 км финишировать на знаменитом велодроме в Рубэ (финиш при скорости 46 км/ч в 17:03 CET).

Маршрут Париж – Рубэ-2025

Париж – Рубэ-2025. Маршрут и участники

Общая протяжённость 30 секторов брусчатки Париж – Рубэ-2025 составит 55,3 км (на 400 метров меньше, чем в прошлом году). Первый сектор (30-й в обозначении Париж-Рубэ) начнётся через 95 км после старта – Труавиль (Troisvilles), сложность которого организаторы оценили в три звезды (чем больше звёзд, тем сложнее сектор).

Организаторы добавили новые сектора – 24-й и 23-й – протяжённостью 1300 и 1200 м соответственно, которые, по словам директора гонки Тьерри Гувену (Thierry Gouvenou), объединят в единое полотно брусчатки почти без выезда на асфальт пять секторов.

Самые сложные, обозначенные пятью звёздами, - это 19-й сектор ”Аренбергский лес”/ Труэ д’Аренберг (Trouée d’Arenberg), 11-й - Мон-ан-Певель (Mons-en-Pévèle), 4-й - "Карефур де л’Арбр" (Carrefour de l’Arbre).

В прошлом году организаторы Париж-Рубэ изменили подъезд к Труэ д’Аренберг, добавив три поворота, чтобы снизить скорость при вхождении на опасный отрезок. В этом году дизайн шиканы перед въездом в Аренбергский лес изменился, как рассказал директор гонки Тьерри Гувену :

«В этом году мы нашли альтернативу, которая позволит более плавно замедлять гонщиков через небольшой объезд, проходящий рядом с горнодобывающим комплексом в Аренберге. Там будет четыре правых поворота под прямым углом на 600 метрах. Муниципалитет Порт-дю-Ино привёл в порядок дорогу, которую мы не смогли использовать в 2024 году. Они отремонтировали небольшой участок».

После Аренберга сектора брусчатки в среднем пойдут один за другим каждые 6 км.

"Карефур де л’Арбр" за 16,5 км до финиша – 2086 м с коварным левым поворотом через 1200 м - последний пятизвёздочный сектор и последний шанс перевернуть гонку.

Участники и претенденты Париж – Рубэ-2025

Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) последние два года не оставлял соперникам шанса и выигрывал гонку из сольных отрывов – в 2023 году с преимуществом в 46 секунд над группой ближайших преследователей, в прошлом году – с запасом в 3 минуты. А его товарищ по команде Яспер Филипсен два года подряд финишировал вторым, выигрывая спринт из группы.

Кроме того, в прошлом году Матье ван дер Пул вошёл в круг гонщиков, побеждавших в один год и на Туре Фландрии, и на Париж-Рубэ. Лишь 12 гонщиков, в числе которых теперь и Матье ван дер Пул, выигрывали эту классику дважды, но у нидерландского гонщика есть шанс перейти в другой круг – трёхкратных победителей, в котором пока 7 гонщиков – Октав Лапиз (Octave Lapize), Гастон Ребри (Gaston Rebry), Рик Ван Лоой (Rik Van Looy), Эдди Меркс (Eddy Merckx), Франческо Мозер (Francesco Moser), Йохан Мюзеув (Johan Museeuw) и Фабиан Канчеллара (Fabian Cancellara). Только Том Боонен и Роже Де Вламинк выигрывали Париж-Рубэ 4 раза.

Однако в этом году среди его соперников действующий чемпион мира, трёхкратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG), который поедет Париж-Рубэ впервые в карьере. В последний раз обладатель победы на Тур де Франс и титула чемпиона мира принимал участие в Париж-Рубэ в 1991 году - это был Грег Лемонд (Greg Lemond), который в тот год финишировал на Париж-Рубэ 55-м. Но, в отличие от Погачара, для Грега Лемонда это был третий старт в карьере на этой классике и он финишировал на Париж-Рубэ 4-м в 1985 году.

Директор гонки Тьерри Гувену рад этому событию: «Мы 34 года ждали чемпиона Тур де Франс, и вуаля, это случилось в 2025! Погачар доминирует сейчас в гонках, но мы не знаем, как он проедет Париж – Рубэ. Он стучится в дверь легенд велоспорта, он так же грандиозен, как Эдди Меркс, он хочет добавить этот Монумент в свой список побед».

В шестой раз в карьере стартует на Париж-Рубэ Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike), который финишировал 2-м в 2022, 3-м - в 2023 году. Сейчас 30-летний бельгийский гонщик в форме, но не называет себя фаворитом, возможно, это поможет ему проехать гонку с меньшим давлением ожиданий и преподнести сюрприз.

Мадс Педерсен (Lidl-Trek) уже поднимался на третью ступень подиума Париж-Рубэ в прошлом году, а в 2024 году финишировал 4-м. Его товарищ по команде Яспер Стёйвен оставался в шаге от подиума в 2017 году, а в этом году стартует на Париж-Рубэ в десятый раз в карьере после 5-го места, которое занял на Туре Фландрии-2025.

Филиппо Ганна ещё не был на подиуме Париж-Рубэ, но финишировал 6-м в 2023 году, а в этом сезоне нацелен на классики, находится в отличной форме, что доказал подиумом Милан – Сан-Ремо и внеплановым участием в Туре Фландрии, где занял 8-е место.

В числе тех, кто может вмешаться в борьбу фаворитов Штефан Кюнг (Groupama FDJ), Ойер Ласкано (Red Bull Bora-hansgrohe), Оливер Насен (Decathlon AG2R La Mondiale), Ив Лампарт и Тим Мерлир (Soudal Quick Step) и другие.