Приглашения на Париж-Рубэ-2025

МВДП выглядит солидно и он имел долгий путь восхождения.

А когда смотрят на Погги, то видят вчерашнего неокрепшего юношу, который выиграл свой первый Тур де Франс с первой попытки и в 21 год (рекорд на все времана пока что).

Конечно Погги слегка заматерел, это стало заметно только в прошлом году, но он все еще продолжает выглядеть как молодой выскочка...

Неверие появилось давно: "Как этот пацан, непонятно откуда взявшийся, легко обошел мэтров признанной элиты ???".

По мере прогресса неверие нарастает: "Как он может так побеждать и доминировать, как другие не побеждали и доминировали ??? ".

Отсюда и долгие ожидания сомневающихся, что вот уже скоро Погги "раскроют", выведут на "чистую воду"...

Тяжелее признать свои ошибки в оценке и восприятии.