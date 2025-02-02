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Приглашения на Париж-Рубэ-2025

Приглашения на Париж-Рубэ-2025

Приглашения на Париж-Рубэ-2025

 

Организаторы классики - Монумента велоспорта Париж-Рубэ (Paris-Roubaix)-2025, являющейся велогонкой календаря Мирового тура, объявили список команд-участников 122-го выпуска гонки, которая пройдёт 13 апреля.

 

Приглашения на Париж-Рубэ-2025

 

Помимо 18 команд Мирового тура и трёх проконтинентальных команд, занявших три высших строчки рейтинга команд UCI Pro Teams по итогам 2024 года -

 

Lotto Dstny (Bel)

Israel Premier Tech (Isr)

Uno-X Mobility (Nor),

 

приглашения получили 4 профессиональных велокоманды:

 

Q36.5 Pro Cycling Team (Sui)

Tudor Pro Cycling Team (Bel)

TotalEnergies (Fra)

Unibet Tietema Rockets (Fra)

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Теги к статье: Париж -Рубэ-2025 Paris-Roubaix-2025 Монумент велоспорта wild card приглашения команд

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Комментарии

  • error
    Тур Даун Андер-2025. Этап 6. Р ... (3)
    error-Фото

    Австралийцы Боры по полной оторвались.. 3 победы и Фишер-Блэк на подиуме...

  • Николай Н.
    Люсинда Бранд — победительница ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Просто молодец. Не стареет старая гвардия.

  • RVL
    UCI World Cup Hoogerheide-2025 ... (8)
    RVL-Фото

    Звёзды в вело вспыхивают резко. Если хочешь вступить в клуб 5, -нужно с ранних лет гт брать. Берналь был в этом смысле ещё ярче погачара.

    Вини тоже никто не знал. Тут думаю схема мышления болельщиков влияет. Особенно травмированных опытом лэнса. Раз ужасный спалился , то и эти где то рядом )
    К Матье никаких претензий - лучший в кроссе...и один из топ в классическах. погачар уникум . Вини талант. Ремко близко к поге.

     

  • MVDP
    UCI World Cup Hoogerheide-2025 ... (8)
    MVDP-Фото
    Если трасса будет, как в Дерьмонде, шансы есть.
  • vova-55
    UCI World Cup Hoogerheide-2025 ... (8)
    vova-55-Фото

    МВДП выглядит солидно и он имел долгий путь восхождения.
    А когда смотрят на Погги, то видят вчерашнего неокрепшего юношу, который выиграл свой первый Тур де Франс с первой попытки и в 21 год (рекорд на все времана пока что).
    Конечно Погги слегка заматерел, это стало заметно только в прошлом году, но он все еще продолжает выглядеть как молодой выскочка...
    Неверие появилось давно: "Как этот пацан, непонятно откуда взявшийся, легко обошел мэтров признанной элиты ???". 

    По мере прогресса неверие нарастает: "Как он может так побеждать и доминировать, как другие не побеждали и доминировали ??? ".

    Отсюда и долгие ожидания сомневающихся, что вот уже скоро Погги "раскроют", выведут на "чистую воду"... 

    Тяжелее признать свои ошибки в оценке и восприятии.

  • Freejazz
    Ваут ван Арт решил принять уча ... (3)
    Freejazz-Фото
    Ну тут сложно сказать - в Бельгии болеют за ВВА и Ниса, в Нидерландах за МВДП.
    Возможно, эти цифры смесь прогноза и боления, так как у Ниса шансов не меньше, чем у ВВА, но у обоих прогноз был бы сильно меньше МВДП.
  • Джамайка
    Ваут ван Арт решил принять уча ... (3)
    Джамайка-Фото

    на станице Het Nieuwsblad открыли голосование - кто стант ЧМ.

    На сегодня 

    за МВДП       57 %,

    за ВВА         34 %,

    за Ниса         4 %

    и остальные 

    Полагаю, это не прогноз, а боление

  • Джамайка
    Седьмая победа Матье ван дер П ... (1)
    Джамайка-Фото

    К МВДП всегда приковано внимание бельгийско-голландских СМИ, попалось еще одно мнение "легенды велокросса" (не помню кто, не Нис, Велленс, не Альберт, не Вейтс, и кажется не Ван ден Лангенберг) о "почему Матье ВДП недосягаем, почемы соперники так слабы".

    Во-первых, он симпли зе бест. и таким был всегда, как только появился. 

    Во-вторых, он мало участвует в гонках, тщательно выбирает только то, что ему подходит, из-за чего у него остается много времени на тренировки. поэтому он так силен на соревнованиях. 

    Здравое мнение.

  • Джамайка
    Победа Джонатана Нарваэса, хет ... (1)
    Джамайка-Фото

    поздравляю с первой победой, всегда приятно, когда "страны Азии, Африки и Латинсокй Америки" показывают результат. Только название команды бы заменить на менее богатую.

  • Avenir
    Classica Comunitat Valenciana ... (6)
    Avenir-Фото
    Самое "главное" Димы нет

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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