- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 16:36
Приглашения на Париж-Рубэ-2025
Организаторы классики - Монумента велоспорта Париж-Рубэ (Paris-Roubaix)-2025, являющейся велогонкой календаря Мирового тура, объявили список команд-участников 122-го выпуска гонки, которая пройдёт 13 апреля.
Помимо 18 команд Мирового тура и трёх проконтинентальных команд, занявших три высших строчки рейтинга команд UCI Pro Teams по итогам 2024 года -
Lotto Dstny (Bel)
Israel Premier Tech (Isr)
Uno-X Mobility (Nor),
приглашения получили 4 профессиональных велокоманды:
Q36.5 Pro Cycling Team (Sui)
Tudor Pro Cycling Team (Bel)
TotalEnergies (Fra)
Unibet Tietema Rockets (Fra)
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