Тадей Погачар возглавит команду UAE Team Emirates на Париж – Рубэ-2025

Тадей Погачар впервые стартует на Монументе Париж – Рубэ

Чемпион мира, 26-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates XRG Тадей Погачар впервые в карьере стартует на классике Париж –Рубэ (Paris Roubaix). Это единственная гонка из числа пяти Монументов велоспорта, где он ещё не принимал участия. К Париж - Рубэ-2025 Тадей Погачар подходит после второй в карьере победы на Монументе Тур Фландрии, который он выиграл из сольного отрыва, после подиума на Милан - Сан-Ремо-2025, третиье в карьере победы на Страде Бьянке.

Вместе с Тадеем Погачаром на старт Париж – Рубэ-2025 выйдут Миккель Бьерг (Mikkel Bjerg), Себастьян Молано (Sebastian Molano), Антонио Моргадо (Antonio Morgado), Нильс Политт (Nils Politt), Флориан Вермеерс (Florian Vermeersch) и Тим Велленс (Tim Wellens).

Самый опытный в составе - 31-летний немецкий гонщик Нильс Политт. Он стартует на Париж-Рубэ в 9-й раз в карьере, в 2019 году занял на Монументе 2-е место, в прошлом году финишировал 4-м.

26-летний бельгийский гонщик Флориан Вермеерс хотя и стартует на Париж – Рубэ в 4-й раз в карьере, но уже поднимался на вторую ступень подиума в Рубэ в 2021 году.

Тадей Погачар: «Париж – Рубэ – совершенно другая гонка, новая территория для меня, но я полностью готов к этому вызову. Постараюсь сделать всё, что в моих силах. У нас очень сильная команда на эту гонку, ребята с большим опытом, что мы сможем использовать в своих интересах. Гонка предстоит очень тяжёлая, но, думаю, при той форме, в которой нахожусь, именно сейчас правильный момент, чтобы, по крайней мере, попробовать. В прошлые выходные во Фландрии мы великолепно боролись, надеюсь, в это воскресенье тоже сможем показать интересное шоу».