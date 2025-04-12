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Тадей Погачар возглавит команду UAE Team Emirates на Париж – Рубэ-2025

Тадей Погачар впервые стартует на Монументе Париж – Рубэ

 

 

Чемпион мира, 26-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates XRG Тадей Погачар впервые в карьере стартует на классике Париж –Рубэ (Paris  Roubaix). Это единственная гонка из числа пяти Монументов велоспорта, где он ещё не принимал участия. К Париж - Рубэ-2025 Тадей Погачар подходит после второй в карьере победы на Монументе Тур Фландрии, который он выиграл из сольного отрыва, после подиума на Милан - Сан-Ремо-2025, третиье в карьере победы на Страде Бьянке

 

Вместе с Тадеем Погачаром на старт Париж – Рубэ-2025 выйдут Миккель Бьерг (Mikkel Bjerg), Себастьян Молано (Sebastian Molano), Антонио Моргадо (Antonio Morgado), Нильс Политт (Nils Politt), Флориан Вермеерс (Florian Vermeersch) и Тим Велленс (Tim Wellens).

 

Самый опытный в составе  - 31-летний немецкий гонщик Нильс Политт. Он стартует на Париж-Рубэ в 9-й раз в карьере, в 2019 году занял на Монументе 2-е место, в прошлом году финишировал 4-м.

 

26-летний бельгийский гонщик Флориан Вермеерс хотя и стартует на Париж – Рубэ в 4-й раз в карьере, но уже поднимался на вторую ступень подиума в Рубэ в 2021 году.

 

Тадей Погачар возглавит команду UAE Team Emirates на Париж – Рубэ-2025

 

 

 Тадей Погачар: «Париж – Рубэ – совершенно другая гонка, новая территория для меня, но я полностью готов к этому вызову. Постараюсь сделать всё, что в моих силах. У нас очень сильная команда на эту гонку, ребята с большим опытом, что мы сможем использовать в своих интересах. Гонка предстоит очень тяжёлая, но, думаю, при той форме, в которой нахожусь, именно сейчас правильный момент, чтобы, по крайней мере, попробовать. В прошлые выходные во Фландрии мы великолепно боролись, надеюсь, в это воскресенье тоже сможем показать интересное шоу».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates XRG Париж-Рубэ-2025 Paris-Roubaix-2025 Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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