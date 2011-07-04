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Ваут ван Арт возглавит команду Visma Lease a Bike на Париж – Рубэ -2025

Спортивный директор Visma Lease a Bike: «Мы не фавориты в борьбе за победу на Париж – Рубэ-2025»

 

 

  Ваут ван Арт возглавит команду Visma Lease a Bike на Париж – Рубэ-2025. Для 30-летнего бельгийского велогонщика это будет шестой старт в карьере. В 2022 и 2023 году Ваут ван Арт поднимался на вторую и третью ступени подиума соответственно. В прошлом году он не смог участвовать в классике из-за травмы, полученной при падении на Дварс доор Фландерен.

 

Ваут ван Арт возглавит команду Visma Lease a Bike на Париж – Рубэ -2025

 

 

Вместе с Ваутом ван Артом на старт Париж – Рубэ-2025 выйдут победитель Париж-Рубэ-2022 Дилан ван Баарле (Dylan van Baarle), Жюльен Вермот (Julien Vermote), Эдоардо Аффини (Edoardo Affini), которые, как и Ваут ван Арт, стартуют на гонке в шестой раз в карьере, Пер Странд Хагенес (Per Strand Hagenes) и дебютирующие на Монументе - Никлас Беренс (Niklas Behrens) и Мэттью Бреннан (Matthew Brennan).

 

 

Ваут ван Арт возглавит команду Visma Lease a Bike на Париж – Рубэ -2025

 

Ваут ван Арт: «Я подхожу к старту с хорошими ощущениями после прошлой недели. И на Дварс доор Фландеерен и на Туре Фландрии я чувствовал себя сильным, мы отлично проехали как команда. Это даёт уверенность. К сожалению, на этих гонках всегда были те, кто немного сильнее. На Рубэ, которую жду с большим нетерпением, соперниками будут те же ребята. Поэтому ещё раз нам будет необходим продуманный план, чтобы попробовать застать врасплох топовых фаворитов».

 

Гриша Нирманн, спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «Как и каждый год, эта гонка — одна из главных в сезоне весенних классик. Мы стартуем с сильной и мотивированной командой. Но, как и во Фландрии, надо честно признать, мы не являемся главными фаворитами в борьбе за победу. Мы определённо становимся сильнее по ходу этой весенней кампании. И во Фландрии, и на Дварс доор Фландерен мы смогли использовать наше численное преимущество. С таким же настроем стартуем и на Париж – Рубэ».

 

Гриша Нирманн отдельно отметил, что на Париж – Рубэ-2025 дебютирует 19-летний британский нео-про Мэттью Бреннан:

 

«Мэттью несколько раз нас удивил. Примечательно, что он уже одержал три победы в профессионалах. Учитывая, как быстро он развивается, мы скорректировали его календарь гонок. Изначально предполагалось, что он будет больше выступать с развивающей командой (Development Team), но мы чувствуем, что этот уровень он уже перерос. На таком Монументе как Париж – Рубэ ему будет чему  поучиться. Появилась возможность включить его в состав, мы считаем, что он получит ценный опыт».

 

Мэттью Бреннан: «Я продолжаю удивлять себя неделю за неделей в свой первый сезон в профессионалах,  не только результатами, но и гонками, в которых участвую.  Омлоп Хет Ниусблад стала моей первой настоящей классикой, и она заставила меня желать большего. Я был потрясён. Гран-при Денана стала моей следующей однодневной гонкой, и победа на ней стала особенным событием. Я с нетерпением жду воскресенья. Париж – Рубэ – та гонка, о которой мечтают молодые гонщики. И я уже в ней участвую. Это невероятно ценный вклад в моё будущее».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Visma Lease a Bike Париж-Рубэ-2025 Paris-Roubaix-2025 Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 18:02 | Регистрация: 4.07.2011

    Ван Арт чуть не травмировался сегодня во время тренировки перед Paris-Roubaix. Прокололся на брусчатке и едва не упал.

    Спасло умение кроссмена.

     

     

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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
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