Сход Дилана ван Баарле и 2-е место Мэттью Бреннана у команды Visma Lease a Bike после 1 этапа Тура Даун Андер-2025

Дилан ван Баарле получил перелом ключицы после падения на 1-м этапе Тура Даун Андер-2025, Мэттью Бреннан - впервые на подиуме этапа гонки Мирового тура

19-летний британский велогонщик Мэттью Бреннан (Matthew Brennan), воспитанник развивающей команды Visma | Lease a Bike Development, успешно начал первый сезон в профессионалах, заняв 2-е место в спринте на 1-м этапе гонки Мирового тура Тур Даун Андер-2025.

Однако для команды Visma Lease a Bike первый день гонки принёс и первый сход - 32-летний нидерландский велогонщик команды, победитель Париж-Рубэ-2022 Дилан ван Баарле (Dylan van Baarle) упал за 3 км до финиша вместе с несколькими другими гонщиками. Он завершил этап, финишировал последним, но продолжать гонку не сможет, так как у него выявлен перелом ключицы. В прошлом году Дилан ван Баарле вторую часть сезона был вынужден восстанавливаться после травм - после перелома ключицы на Критериуме Дофине, а затем после перелома бедра, полученного при падении на 2-м этапе Вуэльты Испании-2024.

Команда планирует поддерживать Мэттью Бреннана на спринтерских этапах, а в общем зачёте делает ставку на другого британского гонщика - 23-летнего Тома Глоага (Thomas Gloag).

Мэттью Бреннан: «Фантастический результат, я очень счастлив. Должен поблагодарить команду, они весь день, не жалея сил, работали на меня. На финальных километрах мы хотели использовать свой шанс, посмотреть, насколько близко сможем финишировать. Я заметил просвет по левой стороне дороги и нырнул туда. Думаю, я спринтовал мощно, но в конце мне чуть-чуть не хватило. Хотя на таком уровне мне нечего стыдиться своего результата.

Перед стартом я бы двумя руками ухватился за предложение финишировать на подиуме моего первого этапа гонки Мирового тура. Конечно, немного жаль, что упустил победу из-за такого небольшого просвета. Но будет потрясающе выйти завтра на старт в белой майке лучшего молодого гонщика. Сезон стартовал в бешеном ритме, но он мне надолго запомнится. А второе место придаёт уверенности».