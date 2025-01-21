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Сход Дилана ван Баарле и 2-е место Мэттью Бреннана у команды Visma Lease a Bike после 1 этапа Тура Даун Андер-2025

Дилан ван Баарле получил перелом ключицы после падения на 1-м этапе Тура Даун Андер-2025, Мэттью Бреннан - впервые на подиуме этапа гонки Мирового тура

 

 

19-летний британский велогонщик Мэттью Бреннан (Matthew Brennan), воспитанник развивающей команды Visma | Lease a Bike Development, успешно начал первый сезон в профессионалах, заняв 2-е место в спринте на 1-м этапе гонки Мирового тура Тур Даун Андер-2025.

 

Однако для команды Visma Lease a Bike первый день гонки принёс и первый сход - 32-летний нидерландский велогонщик команды, победитель Париж-Рубэ-2022 Дилан ван Баарле (Dylan van Baarle) упал за 3 км до финиша вместе с несколькими другими гонщиками. Он завершил этап, финишировал последним, но продолжать гонку не сможет, так как у него выявлен перелом ключицы. В прошлом году Дилан ван Баарле вторую часть сезона был вынужден восстанавливаться после травм - после перелома ключицы на Критериуме Дофине, а затем после перелома бедра, полученного при падении на 2-м этапе Вуэльты Испании-2024.  

 

Команда планирует поддерживать Мэттью Бреннана на спринтерских этапах, а в общем зачёте делает ставку на другого британского гонщика - 23-летнего Тома Глоага (Thomas Gloag).

 

Сход Дилана ван Баарле и 2-е место Мэттью Бреннана у команды Visma Lease a Bike после 1 этапа Тура Даун Андер-2025

Сход Дилана ван Баарле и 2-е место Мэттью Бреннана у команды Visma Lease a Bike после 1 этапа Тура Даун Андер-2025

Сход Дилана ван Баарле и 2-е место Мэттью Бреннана у команды Visma Lease a Bike после 1 этапа Тура Даун Андер-2025

 

 

Мэттью Бреннан: «Фантастический результат, я очень счастлив. Должен поблагодарить команду, они весь день, не жалея сил, работали на меня. На финальных километрах мы хотели использовать свой шанс, посмотреть, насколько близко сможем финишировать. Я заметил просвет по левой стороне дороги и нырнул туда. Думаю, я спринтовал мощно, но в конце мне чуть-чуть не хватило. Хотя на таком уровне мне нечего стыдиться своего результата.

 

Перед стартом я бы двумя руками ухватился за предложение финишировать на подиуме моего первого этапа гонки Мирового тура. Конечно, немного жаль, что упустил победу из-за такого небольшого просвета. Но будет потрясающе выйти завтра на старт в белой майке лучшего молодого гонщика. Сезон стартовал в бешеном ритме, но он мне надолго запомнится. А второе место придаёт уверенности».

 

 

Тур Даун Андер-2025. Этап 1. Результаты

 

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Теги к статье: Мэттью Бреннан Matthew Brennan Visma Lease a Bike Тур Даун Андер-2025 Tour Down Under-2025 велогонка Мирового тура

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Маршрут какого Гранд-тура 2025 года понравился больше всего?

Комментарии

  • motte
    Тадей Погачар: от моноцикла к ... (1)
    motte-Фото

    Мигель Индурайн предупреждает Тадея Погачара на 2025 год: "Когда начинается сезон, то, что вы выиграли в прошлом году, ничего не стоит".

  • nightbuster33
    Тур Даун Андер-2025. Этап 1. Р ... (3)
    nightbuster33-Фото
    Первый старт сезона.Летняя жара,привычная для местных.Они(двое) и были в отрыве более 100км.Томас изначально был в хвосте,чувствовалось нездоровость.Пред последним подъемом(20-25км. до финиша) поехал своим "ходом",хотя и скорость пелетона была небольшая.Второй отставший(сборная Австралии),побывал в завале после этого подъема. Второй этап будет немного покруче.
  • jerzyk
    Тур Даун Андер-2025. Этап 1. Р ... (3)
    jerzyk-Фото
    Где это Томас поймал 3 минуты?
  • Серафим
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (12)
    Серафим-Фото
    Вы на полном серьезе думаете, что он не в теме? Это же был просто стёб.
  • Freejazz
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (12)
    Freejazz-Фото
    https://www.procyclingstats.com/team/team-jumbo-visma-2023/overview/

    Тут все результаты за 2023
  • sashaney
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (12)
    sashaney-Фото
    Цитата: JetRevel
    Я уже писал,что смотрю Евроспорт с голосом СК хотя поверьте мне в Европе найти трансляции на русском не просто,остальные трансляции просто не заходят.Представьте к примеру гонку где Погги в соло тащит под 100 км с комментарием какого ни будь снукериста или футбольного обозревателя,вот так это "интересно" в трансляциях по Европе,смотреть не говоря про платить за то чтобы смотреть не хочется.
    Стараюсь смотреть австралийскую трансляцию. Евроспорт с хихиканьем и разговорами про еду достал.

    Цитата: JetRevel
    Они в 2023 все три тура взяли и разнесли всех по полной,Вы вообще следите?
    Правда такое было? А где можно про это почитать?
  • MVDP
    Тур Даун Андер-2025. Этап 1. Р ... (3)
    MVDP-Фото

    Падучая болезнь Висмы продолжается. Опять ван Барле.

  • JetRevel
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (12)
    JetRevel-Фото
    Они в 2023 все три тура взяли и разнесли всех по полной,Вы вообще следите?
  • JetRevel
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (12)
    JetRevel-Фото
    Я уже писал,что смотрю Евроспорт с голосом СК хотя поверьте мне в Европе найти трансляции на русском не просто,остальные трансляции просто не заходят.Представьте к примеру гонку где Погги в соло тащит под 100 км с комментарием какого ни будь снукериста или футбольного обозревателя,вот так это "интересно" в трансляциях по Европе,смотреть не говоря про платить за то чтобы смотреть не хочется.
  • Ernat78
    Генеральный директор INEOS Gre ... (4)
    Ernat78-Фото

    пусть ищут в Китае )

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