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Состав велокоманды Visma Lease a Bike на 2025 год

Велокоманда Visma Lease a Bike нацелена бороться за победы на Гранд-турах в 2025 году

 

 

В 2025 году в команде Visma Lease a Bike будут выступать 29 велогонщиков. Прошлый сезон команда завершила с 32 победами, включая победы на этапах всех трёх Гранд-туров. Однако, серьёзные травмы ведущих гонщиков Visma Lease a Bike заставили команду перекраивать составы и менять планы. Команда осталась без побед на Гранд-турах, а лучшим результатом на трёхнедельных гонках стало 2-е место Йонаса Вингегора на Тур де Франс-2024.   

 

9 побед команде принёс Йонас Вингегор, 8 побед команде принёс Олав Коой (Olav Kooij), 5 побед принёс Ваут ван Арт, по две победы одержали в сезоне Маттео Йоргенсон, Сепп Кусс, Кун Бауман, по одной - Ян Тратник, Аттила Вальтер, Том Глоаг и Кристоф Лапорт.

 

В Мировом рейтинге команд Visma Lease a Bike заняла 2-е место, уступив команде UAE Team Emirates.

 

В 2025 году в команду пришли девять новых велогонщиков -

32-летний британский велогонщик Саймон Йейтс (Simon Yates), перешедший из команды Jayco AlUla,

33-летний британский велогонщик Дэниэл Маклей (Daniel McLay) из Arkéa - B&B Hotels,

33-летний бельгийский велогонщик Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) из Lotto Dstny,

26-летний французский гонщик Аксель Зингль (Axel Zingle) из Cofidis.

 

Пятеро новых гонщиков команды впервые заключили профессиональный контракт  - Мэттью Бреннан (Matthew Brennan), Теймен Граат (Tijmen Graat), Менно Хейсинг (Menno Huising), Йорген Нордхаген (Jorgen Nordhagen), и Никлас Беренс (Niklas Behrens).   

 

Из команды ушли 8 гонщиков - завершил карьеру Роберт Гесинк,

перешёл в Jayco AlUla Кун Бауман,

перешёл в команду Movistar Майкл Хессманн,

перешёл в команду Decathlon AG2R La Mondiale Team Йоханнес Стауне-Миттет,

перешёл в Q36.5 Милан Вадер,

в команду Red Bull Bora-hansgrohe перешли Ян Тратник и братья Тим и Мик Ван Дейк.

 

 В 2025 году команда Visma Lease a Bike нацелена снова бороться за победы на Гранд-турах, а также на Монументах велоспорта.

 

Состав команды Visma Lease a Bike на 2025 год

Photo (c) Team Visma Lease a Bike

 

 

Гриша Нирманн, главный спортивный директор команды: «Наша главная цель - снова выиграть Тур де Франс. Кроме этого мы также надеемся осуществить нашу мечту, выиграв Тур Фландрии и Париж-Рубэ, но вполне логично, что Тур де Франс будет нашей главной целью. Нам уже удалось выиграть Тур дважды в истории нашей команды. Мы укрепили состав по нескольким направлениям, поэтому с уверенностью смотрим в будущее. Будет нелегко, но принять этот вызов будет очень интересно. Нам предстоит разработать план. В 2022 и 2023 всё прошло великолепно. В прошлом году мы тоже всё хорошо спланировали, но пришлось бороться с очень сильным Тадеем Погачаром, а также справляться с чередой неудач».

 

Состав велокоманды Visma Lease a Bike на 2025 год:

 

 

Edoardo  Affini, Италия, 28 лет,

Niklas  Behrens, Германия, 21 год,

Tiesj  Benoot, Бельгия, 30 лет,

Matthew  Brennan, Великобритания, 19 лет,

Victor  Campenaerts, Бельгия, 33 года,

Thomas  Gloag, Великобритания, 23 года,

Tijmen  Graat, Нидерланды, 22 года,

Per Strand  Hagenes, Норвегия, 21 год,

Menno  Huising, Нидерланды, 20 лет,

Matteo  Jorgenson, США, 25 лет,

Wilco  Kelderman, Нидерланды, 33 года,

Olav  Kooij, Нидерланды, 23 года,

Steven  Kruijswijk, Нидерланды, 37 лет,

Sepp  Kuss, США, 30 лет,

Christophe  Laporte, Франция, 32 года,

Bart  Lemmen, Нидерланды, 29 лет,

Daniel  Mclay, Великобритания, 33 года,

Jørgen  Nordhagen, Норвегия, 20 лет,

Ben  Tulett, Великобритания, 23 года,

Cian  Uijtdebroeks, Бельгия, 21 год,

Attila  Valter, Венгрия, 26 лет,

Wout  Van Aert, Бельгия, 30 лет,

Dylan  Van Baarle, Нидерланды, 32 года,

Loe  Van Belle, Нидерланды, 22 года,

Tosh  Van Der Sande, Бельгия, 34 года,

Julien  Vermote, Бельгия, 35 лет,

Jonas  Vingegaard, Дания, 28 лет,

Simon  Yates, Великобритания, 32 года,

Axel  Zingle, Франция, 26 лет

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Теги к статье: Visma Lease a Bike

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 03:24 | Регистрация: 20.05.2021

    Команда победила на всех ГТ не прошлый сезон(2024г), а позапрошлый-2023г.,но затем исправились, что прошлый сезон прошел без побед на ГТ. Видать статью начали писать до Нового Года и продолжили в т.г. .

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Комментарии

  • rude_rider
    Йонас Вингегор нацелен на Тур ... (6)
    rude_rider-Фото
    получается Джиро отстойная получится..
    кто еще от лейтенантов едет на джиро?
  • nightbuster33
    Состав велокоманды Visma Lease ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Команда победила на всех ГТ не прошлый сезон(2024г), а позапрошлый-2023г.,но затем исправились, что прошлый сезон прошел без побед на ГТ. Видать статью начали писать до Нового Года и продолжили в т.г. .

  • motte
    Йонас Вингегор нацелен на Тур ... (6)
    motte-Фото

    Стал известен календарь гранд-туров главных звезд общего зачета на 2025-ый год. 

     Тадей Погачар — Tour de France и La Vuelta; 

     Йонас Винегор — Tour de France и La Vuelta;

     Ремко Эвенепул — Tour de France;

     Примож Роглич — Giro D'Italia и Tour de France.

     

    Вот это Даааа!

  • Victor
    Менеджер команды Lotto о бюдже ... (8)
    Victor-Фото

    Считаю, что просто нужна прописанная система драфта и юридически выверенная система трансферов.

  • Ernat78
    Саймон Йейтс: “Джиро д’Италия ... (2)
    Ernat78-Фото
    вряд ли
  • Ernat78
    Йонас Вингегор нацелен на Тур ... (6)
    Ernat78-Фото

    хотя бы кусса отдали бы в Астану попылил бы пару сезонов

  • Джамайка
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (18)
    Джамайка-Фото

    Организаторы действительно, ведут перговоры с ВДП, и это совпадает с его намерениями пропустить Тур чтобы сосредосточиться на маунтибайке.

     

    У Апельсинов новый спонсор шин - Пирелли. Так они не только календари выпускают blum? А чем Витториа был плоха? Например по сравнению с Ван Артом, который получал прокол в каждой крупной гонке в самые решающие моменты. На ПР 2023 так и грегари тоже прокололся в ответственныц момент

     

  • Невозмутимый
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (18)
    Невозмутимый-Фото

    Чима Коппи на предпоследнем этапе чтоб жизнь мёдом не показалась

  • Геродот
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (18)
    Геродот-Фото
    Биороботам не нужен рельеф, они могут забрать везде, где захотят. Но на Джиро они не поедут и это хорошо. Наконец можно будет на людей посмотреть.
  • Pi-man
    Йонас Вингегор нацелен на Тур ... (6)
    Pi-man-Фото
    Если получится именно противостояние, то да.
    Хотелось бы в это верить.

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5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
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