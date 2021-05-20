Состав велокоманды Visma Lease a Bike на 2025 год:

Велокоманда Visma Lease a Bike нацелена бороться за победы на Гранд-турах в 2025 году

В 2025 году в команде Visma Lease a Bike будут выступать 29 велогонщиков. Прошлый сезон команда завершила с 32 победами, включая победы на этапах всех трёх Гранд-туров. Однако, серьёзные травмы ведущих гонщиков Visma Lease a Bike заставили команду перекраивать составы и менять планы. Команда осталась без побед на Гранд-турах, а лучшим результатом на трёхнедельных гонках стало 2-е место Йонаса Вингегора на Тур де Франс-2024.

9 побед команде принёс Йонас Вингегор, 8 побед команде принёс Олав Коой (Olav Kooij), 5 побед принёс Ваут ван Арт, по две победы одержали в сезоне Маттео Йоргенсон, Сепп Кусс, Кун Бауман, по одной - Ян Тратник, Аттила Вальтер, Том Глоаг и Кристоф Лапорт.

В Мировом рейтинге команд Visma Lease a Bike заняла 2-е место, уступив команде UAE Team Emirates.

В 2025 году в команду пришли девять новых велогонщиков -

32-летний британский велогонщик Саймон Йейтс (Simon Yates), перешедший из команды Jayco AlUla,

33-летний британский велогонщик Дэниэл Маклей (Daniel McLay) из Arkéa - B&B Hotels,

33-летний бельгийский велогонщик Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) из Lotto Dstny,

26-летний французский гонщик Аксель Зингль (Axel Zingle) из Cofidis.

Пятеро новых гонщиков команды впервые заключили профессиональный контракт - Мэттью Бреннан (Matthew Brennan), Теймен Граат (Tijmen Graat), Менно Хейсинг (Menno Huising), Йорген Нордхаген (Jorgen Nordhagen), и Никлас Беренс (Niklas Behrens).

Из команды ушли 8 гонщиков - завершил карьеру Роберт Гесинк,

перешёл в Jayco AlUla Кун Бауман,

перешёл в команду Movistar Майкл Хессманн,

перешёл в команду Decathlon AG2R La Mondiale Team Йоханнес Стауне-Миттет,

перешёл в Q36.5 Милан Вадер,

в команду Red Bull Bora-hansgrohe перешли Ян Тратник и братья Тим и Мик Ван Дейк.

В 2025 году команда Visma Lease a Bike нацелена снова бороться за победы на Гранд-турах, а также на Монументах велоспорта.

Photo (c) Team Visma Lease a Bike

Гриша Нирманн, главный спортивный директор команды: «Наша главная цель - снова выиграть Тур де Франс. Кроме этого мы также надеемся осуществить нашу мечту, выиграв Тур Фландрии и Париж-Рубэ, но вполне логично, что Тур де Франс будет нашей главной целью. Нам уже удалось выиграть Тур дважды в истории нашей команды. Мы укрепили состав по нескольким направлениям, поэтому с уверенностью смотрим в будущее. Будет нелегко, но принять этот вызов будет очень интересно. Нам предстоит разработать план. В 2022 и 2023 всё прошло великолепно. В прошлом году мы тоже всё хорошо спланировали, но пришлось бороться с очень сильным Тадеем Погачаром, а также справляться с чередой неудач».

Состав велокоманды Visma Lease a Bike на 2025 год:

Edoardo Affini, Италия, 28 лет,

Niklas Behrens, Германия, 21 год,

Tiesj Benoot, Бельгия, 30 лет,

Matthew Brennan, Великобритания, 19 лет,

Victor Campenaerts, Бельгия, 33 года,

Thomas Gloag, Великобритания, 23 года,

Tijmen Graat, Нидерланды, 22 года,

Per Strand Hagenes, Норвегия, 21 год,

Menno Huising, Нидерланды, 20 лет,

Matteo Jorgenson, США, 25 лет,

Wilco Kelderman, Нидерланды, 33 года,

Olav Kooij, Нидерланды, 23 года,

Steven Kruijswijk, Нидерланды, 37 лет,

Sepp Kuss, США, 30 лет,

Christophe Laporte, Франция, 32 года,

Bart Lemmen, Нидерланды, 29 лет,

Daniel Mclay, Великобритания, 33 года,

Jørgen Nordhagen, Норвегия, 20 лет,

Ben Tulett, Великобритания, 23 года,

Cian Uijtdebroeks, Бельгия, 21 год,

Attila Valter, Венгрия, 26 лет,

Wout Van Aert, Бельгия, 30 лет,

Dylan Van Baarle, Нидерланды, 32 года,

Loe Van Belle, Нидерланды, 22 года,

Tosh Van Der Sande, Бельгия, 34 года,

Julien Vermote, Бельгия, 35 лет,

Jonas Vingegaard, Дания, 28 лет,

Simon Yates, Великобритания, 32 года,

Axel Zingle, Франция, 26 лет