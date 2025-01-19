Йонас Вингегор нацелен на Тур де Франс и Вуэльту Испании-2025

Велокоманда Visma Lease a Bike о планах на сезон 2025 года

Велокоманда Visma Lease a Bike представила планы на сезон 2025 года, где нацелена бороться за победу на Тур де Франс и Вуэльте Испании с Йонасом Вингегором, за высокие результаты в общем зачёте и победы на этапах на Джиро д’Италия-2025 с Саймоном Йейтсом, Ваутом ван Артом и Олавом Кооем. Также Visma Lease a Bike ставит целью борьбу за победу на Монументах велоспорта - Туре Фландрии и Париж-Рубэ вместе с Ваутом ван Артом.

Главной целью Йонаса Вингегора (Jonas Vingegaard) будет борьба за третью победу на Тур де Франс.

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Йонас Вингегор: «С нетерпением жду, когда снова выйду на старт Тура. Для меня это самая важная гонка. Моя цель - выиграть её в третий раз. Великолепно, что у нас снова сильная команда. В ближайшие месяцы мы будем оптимально готовиться, сделаем всё, чтобы выиграть Тур де Франс-2025».

Поддерживать Йонаса Вингегора в борьбе за третий титул будут Сепп Кусс, Маттео Йоргенсон, Саймон Йейтс, Ваут ван Арт.

После исторической победы Visma на Вуэльте Испании-2023, когда гонщики команды Сепп Кусс, Примож Роглич и Йонас Вингегор заняли весь подиум испанского Гранд-тура, датский велогонщик вновь выбирает Вуэльту Испании в качестве второго Гранд-тура сезона.

Йонас Вингегор: «Позже в сезоне мы определим точные цели. Прошлый год показал, что невозможно распланировать всё, но я никогда не стартую на гонке без амбиций».

Гриша Нирманн, главный спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «Наша главная цель - снова выиграть Тур де Франс. Кроме того, надеемся осуществить мечту - выиграть Тур Фландрии и Париж-Руэ».

Ричард Плюгге (Richard Plugge), генеральный директор команды Visma Lease a Bike: «Для достижения всех наших целей у нас сильный состав из опытных гонщиков и молодых талантов, претендентов на победу в генеральной классификации и специалистов классических однодневных гонок, раздельщиков, горняков и спринтеров. После сложного и насыщенного событиями 2024 года мы намерены вместе стремиться в этом году к самым высоким результатам».

Помимо целей на Гранд-турах и гонках Мирового тура команда Visma Lease a Bike по-прежнему стремится развивать молодые таланты - гонщиков до 23 лет, в группу которых входят Никлас Беренс (Niklas Behrens), Киан Эйтдебрукс (Cian Uijtdebroeks), Мэттью Бреннан (Matthew Brennan) и Йорген Нордаген (Jorgen Nordhagen).

Гриша Нирманн (Grischa Niermann) отметил: «Мы разработали серьёзные планы. Для молодых гонщиков важно, чтобы календарь гонок соответствовал их уровню развития, давал им возможность совершенствовать навыки и умение читать гонку на самом высоком уровне. Они будут выступать в окружении таких опытных лидеров как Йонас Вингегор, Ваут ван Арт. Мы скорректировали календарь по сравнению с прошлыми сезонами. Решили, что с молодыми ребятами будем больше выбирать старты небольших гонок, где они смогут побороться за победы. Считаем, что это ускорит их развитие».