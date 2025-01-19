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Йонас Вингегор нацелен на Тур де Франс и Вуэльту Испании-2025

Велокоманда Visma Lease a Bike о планах на сезон 2025 года

 

 

Велокоманда Visma Lease a Bike представила планы на сезон 2025 года, где нацелена бороться за победу на Тур де Франс и Вуэльте Испании с Йонасом Вингегором, за высокие результаты в общем зачёте и победы на этапах на Джиро д’Италия-2025 с Саймоном Йейтсом, Ваутом ван Артом и Олавом Кооем. Также Visma Lease a Bike ставит целью борьбу за победу на Монументах велоспорта - Туре Фландрии и Париж-Рубэ вместе с Ваутом ван Артом.

 

Главной целью Йонаса Вингегора (Jonas Vingegaard) будет борьба за третью победу на Тур де Франс.

 

Йонас Вингегор нацелен на Тур де Франс и Вуэльту Испании-2025

Photo (c) Team Visma Lease a Bike

 

 

Йонас Вингегор: «С нетерпением жду, когда снова выйду на старт Тура. Для меня это самая важная гонка. Моя цель - выиграть её в третий раз. Великолепно, что у нас снова сильная команда. В ближайшие месяцы мы будем оптимально готовиться, сделаем всё, чтобы выиграть Тур де Франс-2025».

Поддерживать Йонаса Вингегора в борьбе за третий титул будут Сепп Кусс, Маттео Йоргенсон, Саймон Йейтс, Ваут ван Арт.

 

После исторической победы Visma на Вуэльте Испании-2023, когда гонщики команды Сепп Кусс, Примож Роглич и Йонас Вингегор заняли весь подиум испанского Гранд-тура, датский велогонщик вновь выбирает Вуэльту Испании в качестве второго Гранд-тура сезона.

 

Йонас Вингегор: «Позже в сезоне мы определим точные цели. Прошлый год показал, что невозможно распланировать всё, но я никогда не стартую на гонке без амбиций».

 

Гриша Нирманн, главный спортивный директор команды Visma  Lease a Bike: «Наша главная цель - снова выиграть Тур де Франс. Кроме того, надеемся осуществить мечту - выиграть Тур Фландрии и Париж-Руэ».

 

Ричард Плюгге (Richard Plugge), генеральный директор команды Visma Lease a Bike: «Для достижения всех наших целей у нас сильный состав из опытных гонщиков и молодых талантов, претендентов на победу в генеральной классификации и специалистов классических однодневных гонок, раздельщиков, горняков и спринтеров. После сложного и насыщенного событиями 2024 года мы намерены вместе стремиться в этом году к самым высоким результатам».

 

Помимо целей на Гранд-турах и гонках Мирового тура команда Visma Lease a Bike по-прежнему стремится развивать молодые таланты - гонщиков до 23 лет, в группу которых входят Никлас Беренс (Niklas Behrens), Киан Эйтдебрукс (Cian Uijtdebroeks), Мэттью Бреннан (Matthew Brennan) и Йорген Нордаген (Jorgen Nordhagen).

 

  Гриша Нирманн (Grischa Niermann) отметил: «Мы разработали серьёзные планы. Для молодых гонщиков важно, чтобы календарь гонок соответствовал их уровню развития, давал им возможность совершенствовать навыки и умение читать гонку на самом высоком уровне. Они будут выступать в окружении таких опытных лидеров как Йонас Вингегор, Ваут ван Арт. Мы скорректировали календарь по сравнению с прошлыми сезонами. Решили, что с молодыми ребятами будем больше выбирать старты небольших гонок, где они смогут побороться за победы. Считаем, что это ускорит их развитие».

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike Тур де Франс-2025 Вуэльта Испании-2025

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Комментарии

  • rude_rider
    Саймон Йейтс: “Джиро д’Италия ... (1)
    rude_rider-Фото

    интересно..повар висмы сможет вернуть того Саймона ..

     

  • vadi
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (9)
    vadi-Фото

    где они там набрали эти 52500 набора?

  • VeloVelo
    Чемпионат Австралии-2025, груп ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Турбо-Дурбо! Да неужели! Да не может быть! good

  • Гонщик
    Ремко Эвенепул о новых сложнос ... (8)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Джамайка
    Ответ Гонщику.
    МВДП на упреки (или восхваления?) об его превосходстве в кроссе и демотивации других гонцов, которые ничего не могут сделать и только любуются на его спину, сказал примерно следующеее. 
    - я сам нахожусь в таком же положении. С Погачаром мы неоднократно встречались, и почти всегда он был впереди. Но я (в смысле МДВП) знаю, что мне нужно еще больше трениоваться, чтобы соотвествтовать его уровню, и верить, что его можно победить, иначе зачем ездить? И так каждый гонщик должен верить, что он едет за победой.
    Вот так.
    А Ваши прогнозы и необъективны, чрезмерно пессимистичны, и не точные. Вам тоже нужно тренироваться в прогнозах, и хорошем отношении к окружающим :)
    Я в отличии от вас , не прогнозирую , неблагодарное это дело в велоспорте , а то что якобы чтобы победить Погу , нужно всего лишь больше тренироваться и верить , бред для читателей и телезрителей .МВДП прекрасно понимает что выше головы не прыгнуть и остаётся только ждать у кого первого иссякнет пруха , а она рано или поздно даст просадку , что никакой бенз уже не поможет . На сегодняшний день Пога на голову сильнее любого в пелетоне , Вини не даст соврать ...

  • motte
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (9)
    motte-Фото

    Организаторы дают шанс многим в этой версии Джиро, а там как госпожа Удача распорядится.

    Тоже своеобразный и заманчивый подход. 

    ---

    Да, сейчас в Египте встретил ребят из Казахстана, разговорились, посидели... Просто класс! Шикарные парни, чистые казахи., такой прекрасный фон остался, просто невероятно!

  • kwwk
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (9)
    kwwk-Фото

    Как по мне, так кроме третьей недели и не смотрительный маршрут, но все равно гонку смотреть буду.

  • василий
    Ремко Эвенепул о новых сложнос ... (8)
    василий-Фото

    Ремко свое возьмет

     

  • gumanoidd
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (9)
    gumanoidd-Фото

    под Ремку скроилиbiggrin



    кафтан

  • Bjoern
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (9)
    Bjoern-Фото

    На бумаге выглядит более чем разочаровующе 

  • Джамайка
    Ремко Эвенепул о новых сложнос ... (8)
    Джамайка-Фото

    Ответ Гонщику.

    МВДП на упреки (или восхваления?) об его превосходстве в кроссе и демотивации других гонцов, которые ничего не могут сделать и только любуются на его спину, сказал примерно следующеее. 

    - я сам нахожусь в таком же положении. С Погачаром мы неоднократно встречались, и почти всегда он был впереди. Но я (в смысле МДВП) знаю, что мне нужно еще больше трениоваться, чтобы соотвествтовать его уровню, и верить, что его можно победить, иначе зачем ездить? И так каждый гонщик должен верить, что он едет за победой.

    Вот так.

    А Ваши прогнозы и необъективны, чрезмерно пессимистичны, и не точные. Вам тоже нужно тренироваться в прогнозах, и хорошем отношении к окружающим :)

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
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