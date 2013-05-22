Ваут ван Арт стартует на Париж-Рубэ-2022

Ваут ван Арт возвращается в гонки после ковида и стартует на Париж-Рубэ-2022

Ваут ван Арт (Wout van Aert), вынужденный отказаться от части весенних классик из-за Covid-19, возвращается в гонки и стартует на Париж-Рубэ-2022. Чемпион Бельгии после всестороннего медицинского обследования получил разрешение медиков на участие в гонке. Команда Jumbo-Visma подчеркнула, что 27-летний бельгийский велогонщик будет помогать на Париж-Рубэ товарищам по команде Кристофу Лапорт, Майку Тёниссену или Натану Ван Хоойдонку.

Photo (c) Team Jumbo-Visma

Ваут ван Арт трижды участвовал в Париж-Рубэ, лучшим результатом стало 7-е место, которое он занял в прошлом году.

Спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман (Merijn Zeeman): «После ковида мы чрезвычайно осторожны в отношении здоровья наших гонщиков. Решающую роль в этом играет медицинский персонал команды. Вместе мы внимательно следили за ситуацией.

Врач, который четыре дня был с Ваутом, проверял реакцию его тела на тренировки. Перед тем, как возобновить тренировки, Ваут также прошёл всестороннее обследование. В начале этой недели медицинский персонал твёрдо заявил, что он готов и сможет прикладывать усилия на высшем спортивном уровне.

Среди прочего проверяли функционирование его сердца. У Ваута великолепное здоровье. Но после недели изоляции невозможно удержать пик формы. У него недостаточно подготовки перед Рубэ, он пропустит разведку в четверг. В целом подготовка была не идеальной. Однако такой гонщик как Ваут может играть роль помощника Кристофа Лапорта, Майка Тёниссена или Натана Ван Хойдонка».

Вместе с Ваутом Ван Артом, Кристофом Лапортом, Майком Тёниссеном, Натаном Ван Хойдоонком на старт Париж-Рубэ-2022 выйдут Эдоардо Аффини и Тимо Роозен.