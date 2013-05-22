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Ваут ван Арт стартует на Париж-Рубэ-2022

Ваут ван Арт возвращается в гонки после ковида и стартует на Париж-Рубэ-2022

 

 

  Ваут ван Арт (Wout van Aert), вынужденный отказаться от части весенних классик из-за Covid-19, возвращается в гонки и стартует на Париж-Рубэ-2022. Чемпион Бельгии после всестороннего медицинского обследования получил разрешение медиков на участие в  гонке. Команда Jumbo-Visma подчеркнула, что 27-летний бельгийский велогонщик будет помогать на Париж-Рубэ товарищам по команде Кристофу Лапорт, Майку Тёниссену или Натану Ван Хоойдонку.

 

Ваут ван Арт стартует на Париж-Рубэ-2022

Photo (c) Team Jumbo-Visma

 

Ваут ван Арт трижды участвовал в Париж-Рубэ, лучшим результатом стало 7-е место, которое он занял в прошлом году.

 

  Спортивный директор команды Jumbo-Visma Мерейн Зееман (Merijn Zeeman): «После ковида мы чрезвычайно осторожны в отношении здоровья наших гонщиков. Решающую роль в этом играет медицинский персонал команды. Вместе мы внимательно следили за ситуацией.

 

  Врач, который четыре дня был с Ваутом, проверял реакцию его тела на тренировки. Перед тем, как возобновить тренировки, Ваут также прошёл всестороннее обследование. В начале этой недели медицинский персонал твёрдо заявил, что он готов и сможет прикладывать усилия на высшем спортивном уровне.

 

  Среди прочего проверяли функционирование его сердца. У Ваута великолепное здоровье. Но после недели изоляции невозможно удержать пик формы. У него недостаточно подготовки перед Рубэ, он пропустит разведку в четверг. В целом подготовка была не идеальной. Однако такой гонщик как Ваут может играть роль помощника Кристофа Лапорта, Майка Тёниссена или Натана Ван Хойдонка».

 

  Вместе с Ваутом Ван Артом, Кристофом Лапортом, Майком Тёниссеном, Натаном Ван Хойдоонком на старт Париж-Рубэ-2022 выйдут Эдоардо Аффини и Тимо Роозен.

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Париж-Рубэ Paris-Roubaix Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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  1. Имя: Халид

    HalidS

    Сегодня, 19:09 | Регистрация: 10.04.2018

    Минимум за 50 км до финиша пойдёт в атаку

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 19:26 | Регистрация: 22.05.2013

    Новости по погоде уже есть? 

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Комментарии

  • RVL
    Тур Сицилии-2022. Этап 3 (1)
    RVL-Фото

    Малой затерпел! Молодец

  • velodoctor
    Ваут ван Арт стартует на Париж ... (2)
    velodoctor-Фото

    Новости по погоде уже есть? 

  • RVL
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (19)
    RVL-Фото
    Классно сказано)))
  • HalidS
    Ваут ван Арт стартует на Париж ... (2)
    HalidS-Фото
    Минимум за 50 км до финиша пойдёт в атаку
  • SportSpirit
    Магнус Шеффилд – победитель De ... (3)
    SportSpirit-Фото
    Ага) именно так с учетом текущего состава. Часть моего поста после Басков.

    Цитата: SportSpirit
    Команде Ineos, как коллективу гонщиков, без Берналя легче дышать.


    Это считывалось с дивана) а парни в этом интервью все расписали: каждый сильный, звездный на своем уровне и при этом все готовы работать друг на друга; им 20-22, new generation)

    Даже старина Томас с огоньком работает на "своих мальчиков, которые просто летают."
  • RVL
    Тур Турции-2022. Этап 5 (4)
    RVL-Фото

    Он прогнозами, скоро в состав участников попадать перестанет.))

    Хотя, это уже...)))

     

  • Earl57
    Тур Турции-2022. Этап 5 (4)
    Earl57-Фото
    И Кинтана покинул эту гонку, ибо решил что ловить тут уже нечего...
  • nightbuster33
    Тур Турции-2022. Этап 5 (4)
    nightbuster33-Фото
    Все,закончились королевские этапы.Остались лишь торчки высотой до 550метров. Придется ждать следующего года.
  • Виктор Сироткин
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (19)
    Виктор Сироткин-Фото

    ну всё вроде разрешилось благополучно: Курдюков только что сказал "Мы выстояли, продолжаем общаться несмотря на заветную дату 15 апреля". Значит, скорее всего, всё останется по-прежнему, точнее как сейчас.

  • reforg34
    Тур Турции-2022. Этап 5 (4)
    reforg34-Фото

    Будем ждать на ближайшем королевском горном этапе сольного отрыва в 2-3 минуты от Кинтаны. Думаем без проблем заберет и генеральную классификацию, как-никак, почте все гранд-туры побеждал в соло и маршруты были серьезнее чем здесь и соперники. Как говорится, победитель известен, боритесь за оставшиеся места.

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