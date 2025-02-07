Сантьяго Буйтраго — победитель 2 этапа Вуэльты Валенсии-2025

Двойной подиум Bahrain-Victorious, Маттиас Вацек удержал майку лидера на 2-м этапе Вуэльты Валенсии-2025

25-летний колумбийский велогонщик Сантьяго Буйтраго (Santiago Buitrago) принёс первую в сезоне победу своей команде Bahrain Victorious, выиграв 2-й этап Вуэльты Валенсии-2025. Второе место на этом этапе занял его товарищ по команде Пельо Бильбао (Pello Bilbao).

Решающие атаки колумбийский и испанский гонщики команды Bahrain Victorious провели на финальном подъёме дня - Альто-Де-Партегат (Alt De Partegat) – 4,2 км со средним градиентом 9,6%, максимальным 17,6%.

После того, как отрыв дня догнали примерно за 25 км до финиша, команда проконтролировала атаку Тобиаса Фосса (INEOS Grenadiers) на предпоследнем подъёме. Высокий темп просеял пелотон, позволив Пельо Бильбао и гонщику Movistar Ивану Ромео уехать от группы перед финальным подъёмом. Они догнали, а затем прошли Фосса, удерживая около 35 секунд преимущества над преследователями.

На финальном подъёме Бильбао уехал от Ивана Ромео, а Сантьяго Буйтраго контратаковал из группы, догнал своего товарища по команде за 500 м до финиша и уехал в одиночку к первой победе в сезоне. Пельо Бильбао финишировал вторым через 9 секунд. А тройку сильнейших на этапе замкнул 26-летний португальский велогонщик команды UAE Team Emirates XRG Жуан Алмейда.

Сантьяго Буйтраго: «Потрясающе начать сезон с победы. Я очень счастлив, потому что эта победа важна и для меня, и для команды. Это наша первая победа в сезоне, что делает её ещё более особенной. Вся команда приложила невероятные усилия. Я горжусь тем, как все работали сегодня. Этот результат даёт нам уверенность».

Пельо Бильбао: «Когда побеждает товарищ по команде, то чувствуешь себя отлично, даже финишируя вторым. Сантьяго мощно ехал на предпоследнем подъёме, в первой группе нас было четверо, нам надо было разыграть наше численное преимущество. Я увидел шанс и атаковал, быстро образовался 20-секундный просвет. Потом оставалось продавливать как можно сильнее до финиша. Санти проехал потрясающе, я даже не смог усидеть за ним в конце».

Роман Кройцигер (Roman Kreuziger), спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Ребята невероятно провели гонку. Они были решительно настроены отыграть потерянное вчера время. Нам был нужен высокий результат, чтобы бороться за генеральную классификацию. Сантьяго, Пельо, Ленни (Мартинес) и остальная команда идеально реализовали план. Мы можем гордиться сегодняшним этапом. До конца гонки ещё далеко, мы продолжим фокусироваться на генеральной классификации. Самое главное, что первую цель мы достигли. Теперь важно сохранять тот же боевой настрой на оставшуюся часть гонки».

Жуан Алмейда: «Разочарован, что упустил победу. Но ребята сегодня работали великолепно. Мы знали, что надо задать высокую скорость, чтобы осложнить гонку лидеру. В финале Филиппо (Барончини) и Феликс (Гроссшартнер) отработали отлично. Планировалось, что в финале мы используем наше численное преимущество. С Павлом (Сиваковым) и Брэндоном (Макналти) у нас это получилось. Как только я вошёл в ритм, смог мощно прикладываться. Мы с оптимизмом смотрим на следующие этапы».

Ещё один день командной работы Lidl-Trek помог Матиасу Вацеку удержать майку лидера. Эдвард Тёнс и Симоне Консонни задавали темп в начале гонки и контролировали разрыв до отрыва дня. После подъёма Коль-де-Ратес с Вацеком остались Джонатан Милан, Даан Хооле, Амануэль Гебрейгзабьер и Якоб Содерквист, которые помогли минимизировать потери перед заключительными тремя километрами. Затем Матиас Вацек продолжил держать темп , когда начались атаки горняков. Он пересёк финиш через 57 секунд после победителя и через 43 секунды после Жуана Алмейды (UAE Team Emirates XRG), сохранив майку лидера с преимуществом в 2 секунды перед 3-м этапом.

Матиас Вацек: «Мы понимали, что сегодня мне надо идти на пределе, чтобы удержать майку, или, по крайней мере, чтобы разрыв в финале был как можно меньше. Но я смог сохранить её благодаря нескольким секундам. Это была наша цель на этап. Команда проделала огромную работу, чтобы удержать меня на первой позиции. Я так счастлив, что майка осталась в команде. Мы сохраняем большую мотивацию перед следующими этапами. Я был уверен в своих силах перед этапом, знал, что смогу хорошо выложиться, хотя подъём был очень крутым. Я держал свой темп, не слишком реагировал на атаки на последних километрах, потому что в противном случае мне было ты тяжело.

Конечно, цель – сохранять майку как можно дольше. Я очень рад, что в командной гонке мы выиграли с таким преимуществом, потому что нам это очень помогло. Продолжим делать всё, что в наших силах, на следующих этапах, будем помогать друг другу. Атмосфера в команде отличная, все работают очень слаженно, так что я уверен в себе перед следующими этапами».