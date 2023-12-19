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Команда Bahrain Victorious представила новую велоформу на 2024 год

Команда Bahrain Victorious поменяла цвет велоформы на сезон 2024 года

 

 

Велокоманда Bahrain Victorious представила новую велоформу на сезон 2024 года, изменив цвет с традиционный базовый красный цвет на жемчужно-белый. Как отмечается в пресс-релизе команды Bahrain Victorious, новый дизайн опирался на успешный комплект формы, разработанный на Тур де Франс-2023. Яркие сине-зелёные и красные штрихи на белом фоне символизируют оттенки мелководья "двух морей" Бахрейна, славящихся жемчугом.

 

Велошорты тёмно-синего, а не чёрного цвета, как было прежде, подчёркивают обязательство команды сократить  углеродный след  в соответствии с планом UCI в рамках борьбы с изменением климата. UCI планирует сделать велоспорт углеродно-нейтральным, сократив углеродный след всех заинтересованных сторон, включая велокоманды, на 50% к 2030 году.    

 

Команда Bahrain Victorious поменяла цвет велоформы на сезон 2024 года

Команда Bahrain Victorious поменяла цвет велоформы на сезон 2024 года

Команда Bahrain Victorious поменяла цвет велоформы на сезон 2024 года

 

 

Photo (c) Bahrain Victorious Team

 

Велокоманда Bahrain Victorious в 2023 году одержала 19 побед, выиграв этапы на всех трёх Гранд-турах - два этапа на Джиро д’Италия, победы на которых принесли Джонатан Милан и Сантьяго Буйтраго,  три этапа Тур де Франс, которые выиграли Пельо Бильбао, Ваут Пулс и Матей Мохорич, а также этап Вуэльты Испании, который выиграл Ваут Пулс.

 

Среди высоких результатов в генеральных классификациях Гранд-туров 4-е место Дамиано Карузо на Джиро д’Италия,  6-е место Пельо Бильбао на Тур де Франс, 5-е место Микеля Ланды и 10-е место Сантьяго Буйтраго на Вуэльте Испании.  24-летний колумбийский велогонщик Сантьяго Буйтраго также принёс команде 3-е место на Льеж-Бастонь-Льеж.

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Теги к статье: Bahrain Victorious велоформа

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Комментарии

  • RVL
    Василис Анастопулос о возможно ... (13)
    RVL-Фото

    Вино всегда цеплялся за громкие имена. И это работало. Лэнс, Конта, нибали, лулу, сейчас хоть и на закате но с челенджем жизни кэв. Хайп, деньги, результат всегда где то рядом.
    Не похоже, что он работа..л/ет с ними из чувства долга. 

    Ну а победы топового классика вино , уж прям промыслом божьим или чудом я бы тоже не называл. 

  • AAA
    Василис Анастопулос о возможно ... (13)
    AAA-Фото

    Надо только учесть, что это не амбиции Вино и бюджет Астаны...

    Это производитель велосипедов спит и видит победу Марка на Туре и вкладывает в это хорошие деньги.

    Астана в этом процессе на своем месте. 

    Вспомните сколько в прошлом году светили Марка в форме Астаны.

    Отличный PR ход.

    А умники тут сидят на диванах и срут на команду. 

    Без Вино уже пытались рулить командой, результат напомнить?

    Может он и не лучший менеджер, но при нем команда жива, без него зачахнет. 

  • Shalam s Urala
    Василис Анастопулос о возможно ... (13)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Прежде,чем произошло "ЧУДО" на ОИ 2012г.ОИ 2000г.-2-ое место в гр.гонке(серебро),ЧМ 2004г.,2006г.-3-ьи места в инд. гонке(бронза). А в скольких гонк

    вам правда показалось, что есть какая-либо нужда в вашем ликбезе по поводу Вино? какнить уж освежите себе в памяти, какой маршрут под гарантированный успех подготовили себе орги, стартовые составы, назывался ли хоть где-то почти 39-летний "спринтер" Винокуров фаворитом..

    ровно всё тогда для Чемпиона сложилось именно что чудесным образом - отсутствие связи, крупный и боевитый отрыв, расчёт (отсюда - пассивность) сильных спринтерских команд на самоушатывание бритов об погоню, и, наконец, главное - как все смогли забыть, что Вино уже проделывал такой фокус аж на елисейских полях ))

    чудо как есть!

  • motte
    17-летний Альберт Филипсен под ... (2)
    motte-Фото

    В какое время мы живём!!!

    Какие звёзды зажигаются на небосклоне!

  • Astanaforever
    17-летний Альберт Филипсен под ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Прям вундеркинд велоспорта растет. Ремко затмит в легкую судя по титулам.
  • nightbuster33
    Василис Анастопулос о возможно ... (13)
    nightbuster33-Фото
    Желающие, могут посмотреть Вуэльту Испанию 2006г. на "You Tube". Рекомендую посмотреть 9и18 этапы,да и разделку тоже.По зрелищности не уступят современным гонкам.Заодно сравните, на сколько изменилась посадка современных гонцов и педалирование(передачи)при преодолении протяженных подъемов и т.д.. Приятного просмотра и отдыха.
  • nightbuster33
    Василис Анастопулос о возможно ... (13)
    nightbuster33-Фото

    Как гощик: ОИ+Вуэльта Испании,как команда:8 ГТ.

  • nightbuster33
    Василис Анастопулос о возможно ... (13)
    nightbuster33-Фото

    Прежде,чем произошло "ЧУДО" на ОИ 2012г.ОИ 2000г.-2-ое место в гр.гонке(серебро),ЧМ 2004г.,2006г.-3-ьи места в инд. гонке(бронза). А в скольких гонках ВИНО стал победителем перед ОИ 2012г.подсчитайте сами.(50-60). Есть победители ОИ, у которых в заначке побед было значительно меньше, чем у ВИНО.

  • JetRevel
    Новые назначения и изменения в ... (5)
    JetRevel-Фото
    Да,тут и нечего,посмеяться и только)
  • ararat
    Василис Анастопулос о возможно ... (13)
    ararat-Фото
    Вино хочет сам оставить большой след в истории велоспорта, как гонщик - золото ОИ, как манагер - 3 грандтура, рекорд Марка , а после может и на все классики- монументы)

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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