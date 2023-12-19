Команда Bahrain Victorious представила новую велоформу на 2024 год

Команда Bahrain Victorious поменяла цвет велоформы на сезон 2024 года

Велокоманда Bahrain Victorious представила новую велоформу на сезон 2024 года, изменив цвет с традиционный базовый красный цвет на жемчужно-белый. Как отмечается в пресс-релизе команды Bahrain Victorious, новый дизайн опирался на успешный комплект формы, разработанный на Тур де Франс-2023. Яркие сине-зелёные и красные штрихи на белом фоне символизируют оттенки мелководья "двух морей" Бахрейна, славящихся жемчугом.

Велошорты тёмно-синего, а не чёрного цвета, как было прежде, подчёркивают обязательство команды сократить углеродный след в соответствии с планом UCI в рамках борьбы с изменением климата. UCI планирует сделать велоспорт углеродно-нейтральным, сократив углеродный след всех заинтересованных сторон, включая велокоманды, на 50% к 2030 году.

Photo (c) Bahrain Victorious Team

Велокоманда Bahrain Victorious в 2023 году одержала 19 побед, выиграв этапы на всех трёх Гранд-турах - два этапа на Джиро д’Италия, победы на которых принесли Джонатан Милан и Сантьяго Буйтраго, три этапа Тур де Франс, которые выиграли Пельо Бильбао, Ваут Пулс и Матей Мохорич, а также этап Вуэльты Испании, который выиграл Ваут Пулс.

Среди высоких результатов в генеральных классификациях Гранд-туров 4-е место Дамиано Карузо на Джиро д’Италия, 6-е место Пельо Бильбао на Тур де Франс, 5-е место Микеля Ланды и 10-е место Сантьяго Буйтраго на Вуэльте Испании. 24-летний колумбийский велогонщик Сантьяго Буйтраго также принёс команде 3-е место на Льеж-Бастонь-Льеж.