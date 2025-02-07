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Вуэльта Валенсии-2025. Маршрут и участники

Вуэльта Валенсии-2025. Превью

 

Вуэльта Валенсии-2025. Маршрут и участники

 

 

 

76-й выпуск Вуэльты Валенсии (Vuelta a la Comunitat Valenciana), велогонки категории 2. Pro,  пройдёт с 5 по 9 февраля. Вуэльта Валенсии появилась в 1929 году, но её второе рождение состоялось в 2016 году после семилетнего перерыва. На Вуэльте Валенсии-2025 стартуют 9 команд Мирового тура - UAE Team Emirates – XRG, Bahrain – Victorious, Movistar, Lidl-Trek, Intermarché – Wanty, Alpecin – Deceuninck, INEOS Grenadiers; 10 проконтинентальных и 3 континентальных команды. Большинство участников с Вуэльты Валенсии начинают сезон 2025 года.   

 

Маршрут Вуэльты Валенсии-2025

 

Вуэльта Валенсии-2025. Маршрут и участники

 

 

Общая протяжённость дистанции составит 665,8 км. Организаторы включили в маршрут этапы, где могут проявить себя гонщики разных специализаций – командная гонка на время, два горных этапа, среднегорный и спринтерский этап.

 

Вуэльту Валенсии-2025 откроет сложная командная гонка на время. 1-й этап пройдёт в Ориуэле (Orihuela), родном городе Бернардо Руиса (Bernardo Ruiz), первого испанского велогонщика, поднявшегося на подиум Тур де Франс (3-е место в 1952 году) и победителя Вуэльты Испании-1948. Помимо того, что этап отдаст дать уважения легенде велоспорта, он создаст разрывы в генеральной классификации, задаст тон гонке.

 

Трасса командной гонки на время, по определению организаторов, технически сложная и скоростная, с длинными прямыми, где скорость,  слаженность  и стратегия команд будут иметь решающее значение. Особое значение этап будет иметь для команд, претендующих на итоговую победу в общем зачёте. Первой на старт выйдет команда Euskaltel-Euskadi в 14:41 (CET), последней покинет стартовый городок команда Red Bull-BORA-hansgrohe в 16:05 (CET).

 

2-й этап. После командной гонки действие переместится в горы Валенсии. Три решающих подъёма сосредоточены на второй половине дистанции, на последних 45 километрах.

 

Участникам придётся преодолеть подъём 2-й категории Коль-де-Ратес (Coll-de-Rates) – 5.7 км со средним градиентом 5, 9%, максимальным 12,7%.  Затем после некатегорийного подъёма и длинного спуска начнётся восхождение в подъём 2-й категории Пуэрто де Бенимантелл (Puerto de Benimantell) – 5.5 км с 6,9% и максимальным 16,3%. Короткий спуск с Пуэрто де Бенимантелл приведёт к финальному подъёму дня – подъёму 1-й категории Альто-Де-Партегат (Alt De Partegat) – 4,2 км со средним градиентом 9,6%, максимальным 17,6%.

 

3-й этап пройдёт через районы, пострадавшие от катастрофического наводнения в конце октября 2024 года, ставшего результатом погодного феномена, когда холодная воздушная масса столкнулась с тёплым средиземноморским воздухом и образовала медленно движущийся шторм с обильными осадками, в испанской аббревиатуре - DANA .

 

Тяжёлый подъём Альто-дель-Ремедио (Alto del Remedio), возможно, самый сложный горный перевал провинции Валенсия, может стать решающим для генеральной классификации – 8 км со средним градиентом 6,4%, максимальным 14,3%.

 

Но перед ним участники пройдут два подъёма 3-й категории – Алькублас (Alcublas) – 5 км со средним градиентом 5,2%, максимальным 14,7%, а также Пеньяс-де-Диос (Penas-de-Dios) – 3,5 км со средним 5,6%, максимальным 10,9%.

 

После прохождения Альто-дель-Ремедио подъёмы этапа не закончатся, но категорий организаторы им не присваивали, от вершины Ремедио до финиша останется около 20 км. Финиш в короткий крутой подъём в Альпуэнте.

 

4-й этап – среднегорный, где категорийные подъёмы сосредоточены на первых 75 километрах, в том числе Альто-де-Чодос (Alto de Chodos) – 11,2 км со средним градиентом 4,9%, максимальным 14,5%.

 

5-й этап  - равнинный с финишем в Валенсии.

 

Участники и претенденты Вуэльты Валенсии-2025

 

Вуэльта Валенсии-2025. Маршрут и участники

 

 

Победитель Вуэльты Валенсии прошлого года Брэндон Макналти (UAE Team Emirates XRG) попробует защитить титул. Однако в гонке стартует ещё один победитель гонки 2022 года Александр Власов (Red Bull Bora-hansgrohe), который в прошлом году завершил Вуэльту Валенсии на третьей ступени подиума. Бросит вызов соперникам в борьбе за победу и призёр прошлого года Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious), а также призёр Вуэльты Валенсии-2022 Карлос Родригес (INEOS Grenadiers). Стартует в гонке и призёр 2021 года Нельсон Оливейра (Movistar), а также призёр 2020 года Джек Хейг (Bahrain Victorious). Конкуренцию им составит Бен О’Коннор (Jayco AlUla), в борьбу также включатся Жуан Алмейда (UAE Team Emirates XRG), Ленни Мартинес (Bahrain Victoriuos), Джей Хиндли (Red Bull Bora-hansgrohe) и другие.

 

 

Этапы Вуэльты Валенсии-2025

 

1 этап. Orihuela – Orihuela, 34,3 км, TTT

Вуэльта Валенсии-2025. Маршрут и участники

 

2 этап. La Nucía – Benifato, 166 км

 

Вуэльта Валенсии-2025. Маршрут и участники

 

3 этап. Algemesí – Alpuente, 180,3 км

 

Вуэльта Валенсии-2025. Маршрут и участники

 

4 этап. Oropesa del Mar - Portell de Morella, 181 км

 

Вуэльта Валенсии-2025. Маршрут и участники

 

5 этап. Alfafar – Valencia, 104,2 км

 

Вуэльта Валенсии-2025. Маршрут и участники

 

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Теги к статье: Вуэльта Валенсии-2025 Volta a la Comunitat Valenciana-2025 многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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