Вуэльта Валенсии-2025. Этап 2. Результаты Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 18:49 La Nucía – Benifato, 166 км 1 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 4:07:54 2 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious 0:00:09 3 Joao Pedro Gonçalves Almeida (Por) Uae Team Emirates 0:00:13 4 Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team 0:00:21 5 Thymen Arensman (Ned) Ineos Grenadiers 0:00:24 6 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Equipo Kern Pharma 0:00:25 7 Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates 0:00:34 8 Carlos Rodriguez Cano (Esp) Ineos Grenadiers 9 Lenny Martinez (Fra) Bahrain Victorious 0:00:39 10 Ivan Romeo Abad (Esp) Movistar Team 11 Pablo Castrillo Zapater (Esp) Movistar Team 0:00:49 12 Davide Piganzoli (Ita) Team Polti Visitmalta 0:00:51 13 Mathias Vacek (Cze) Lidl-Trek 0:00:57 14 Jai Hindley (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe 0:01:11 15 Ben Alexander O'Connor (Aus) Team Jayco Alula 16 Pavel Sivakov (Fra) Uae Team Emirates 17 Tobias Svendsen Foss (Nor) Ineos Grenadiers 0:01:22 18 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 0:01:29 19 Aleksandr Vlasov (Rus) Red Bull - Bora - Hansgrohe 0:01:55 20 Alexey Lutsenko (Kaz) Israel - Premier Tech 0:02:02 21 Jonathan Caicedo (Ecu) Petrolike 0:02:20 22 Jon Agirre Egaña (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:02:23 23 Milan Vader (Ned) Q36.5 Pro Cycling Team 0:02:30 24 Lorenzo Galimberti (Ita) Petrolike 0:02:33 25 William Barta (Usa) Movistar Team 0:02:34 26 Diego Uriarte Belzunegi (Esp) Equipo Kern Pharma 0:02:36 27 Floris De Tier (Bel) Wagner Bazin Wb 0:02:41 28 Clement Alleno (Fra) Burgos-Burpellet-Bh 0:02:49 29 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:03:00 30 Andrii Ponomar (Ukr) Petrolike 0:03:01 31 Jaume Guardeño Roma (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:03:07 32 Gianluca Brambilla (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 0:03:12 33 Ivan Cobo Cayon (Esp) Equipo Kern Pharma 0:03:17 34 Luca Paletti (Ita) Vf Group Bardianicsf-Faizane' 0:03:19 35 Joseph Blackmore (Gbr) Israel - Premier Tech 0:03:25 36 Joan Bou Company (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:03:41 37 Mark Jamie Donovan (Gbr) Q36.5 Pro Cycling Team 0:03:50 38 Jakub Otruba (Cze) Caja Rural-Seguros Rga 0:04:02 39 Louis Du Bouisson Meintjes (Rsa) Intermarché - Wanty 40 Jokin Murguialday (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:04:19 41 Filippo Zana (Ita) Team Jayco Alula 0:04:20 42 Luca Covili (Ita) Vf Group Bardianicsf-Faizane' 0:04:37 43 Sebastian Berwick (Aus) Caja Rural-Seguros Rga 0:04:44 44 Matteo Scalco (Ita) Vf Group Bardianicsf-Faizane' 0:06:25 45 Jose Maria Garcia Soriano (Esp) Illes Balears Arabay 0:06:31 46 Andrew August (Usa) Ineos Grenadiers 0:06:42 47 Rainer Kepplinger (Aut) Bahrain Victorious 0:07:09 48 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:07:10 49 Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe 50 Jakob Söderqvist (Swe) Lidl-Trek Future Racing 0:07:47 51 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:08:16 52 Unai Iribar Jauregi (Esp) Equipo Kern Pharma 0:08:25 53 Bob Jungels (Lux) Ineos Grenadiers 54 Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) Ineos Grenadiers 55 Jose Manuel Diaz Gallego (Esp) Burgos-Burpellet-Bh 56 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 57 Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek 0:08:26 58 Michiel Lambrecht (Bel) Wagner Bazin Wb 59 Kieran Haug (Usa) Project Echelon Racing 60 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 0:08:27 61 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek 62 Loïc Vliegen (Bel) Wagner Bazin Wb 0:10:00 63 Jr. Hugo Scala (Usa) Project Echelon Racing 0:10:03 64 Filippo Baroncini (Ita) Uae Team Emirates 0:10:38 65 Hugo De La Calle Arango (Esp) Burgos-Burpellet-Bh 0:11:08 66 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 0:13:18 67 Davide Bais (Ita) Team Polti Visitmalta 0:13:37 68 Mirco Maestri (Ita) Team Polti Visitmalta 69 Louka Matthys (Bel) Wagner Bazin Wb 0:13:38 70 Nelson Filipe Dos Santos Simoes Oliveira (Por) Movistar Team 71 Walter Calzoni (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 0:13:39 72 Kevin Colleoni (Ita) Intermarché - Wanty 0:14:50 73 Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe 74 Frederik Wandahl (Den) Red Bull - Bora - Hansgrohe 0:14:51 75 Alvaro Sagrado Perez (Esp) Illes Balears Arabay 76 Asier Pablo Gonzalez Quintana (Esp) Illes Balears Arabay 0:14:52 77 Jose Marin Aragon (Esp) Illes Balears Arabay 78 Johan Meens (Bel) Wagner Bazin Wb 0:14:57 79 Jelte Krijnsen (Ned) Team Jayco Alula 0:15:02 80 Felix Grossschartner (Aut) Uae Team Emirates 0:15:04 81 Henri Uhlig (Ger) Alpecin-Deceuninck 0:15:05 82 Sinuhe Fernandez Rodriguez (Esp) Burgos-Burpellet-Bh 83 Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team 0:15:06 84 Riley Sheehan (Usa) Israel - Premier Tech 0:15:12 85 David Gonzalez Lopez (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team 0:16:10 86 Rory Townsend (Irl) Q36.5 Pro Cycling Team 0:16:11 87 Jasha Sütterlin (Ger) Team Jayco Alula 0:16:44 88 Jonathan Milan (Ita) Lidl-Trek 0:16:45 89 Ivo Emanuel Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 0:17:11 90 Thomas Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech 0:17:12 91 Edgar David Cadena Martinez (Mex) Petrolike 0:17:58 92 Gonzalo Ariño Bolinches (Esp) Illes Balears Arabay 93 Adrien Petit (Fra) Intermarché - Wanty 0:18:00 94 Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Equipo Kern Pharma 0:18:21 95 Riley Pickrell (Can) Israel - Premier Tech 0:18:22 96 Alessio Martinelli (Ita) Vf Group Bardianicsf-Faizane' 0:18:24 97 Hamish Armitt (Gbr) Team Novo Nordisk 0:18:28 98 Thomas Portsmouth (Gbr) Wagner Bazin Wb 0:18:39 99 Samuel Boardman (Usa) Project Echelon Racing 0:18:40 100 Cesar Macias Estrada (Mex) Petrolike 0:18:42 101 Ethan Kane Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech 0:18:58 102 Quentin Bezza (Fra) Wagner Bazin Wb 103 Gerben Thijssen (Bel) Intermarché - Wanty 0:19:05 104 Vicente Rojas Naranjo (Chi) Vf Group Bardianicsf-Faizane' 0:19:26 105 Carlos Alfonso Garcia Trejo (Mex) Petrolike 0:19:28 106 Jose Juan Prieto De Luna (Mex) Petrolike 107 Pau Llaneras Casas (Esp) Illes Balears Arabay 0:19:30 108 Sente Sentjens (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team 0:19:36 109 Michael Shea Leonard (Can) Ineos Grenadiers 0:19:51 110 Lars Boven (Ned) Alpecin-Deceuninck 0:20:06 111 Nathan Smith (Gbr) Team Novo Nordisk 0:20:13 112 Gianni Moscon (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe 0:20:14 113 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck 0:20:17 114 Alex Molenaar (Ned) Caja Rural-Seguros Rga 0:20:29 115 Filippo Fiorelli (Ita) Vf Group Bardianicsf-Faizane' 0:20:38 116 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:20:41 117 Nico Denz (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe 0:20:42 118 Xabier Berasategi Garmendia (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:20:43 119 Kopecký Matyáš Kopecký Matyáš (Cze) Team Novo Nordisk 0:20:52 120 Huub Artz (Ned) Intermarché - Wanty 121 Filippo Ridolfo (Ita) Team Novo Nordisk 0:20:53 122 Kaden Alexander Groves (Aus) Alpecin-Deceuninck 0:21:03 123 Laurent Gervais (Can) Project Echelon Racing 0:21:39 124 Iúri Leitão (Por) Caja Rural-Seguros Rga 0:21:59 125 Tyler Stites (Usa) Caja Rural-Seguros Rga 126 Declan Thomas Irvine (Aus) Team Novo Nordisk 0:22:42 127 Alexander Kamp (Den) Intermarché - Wanty 0:22:44 128 Christopher Jensen (Den) Team Jayco Alula 0:22:45 129 Antonio Polga (Ita) Team Novo Nordisk 130 Michael Hepburn (Aus) Team Jayco Alula 131 Robert Donaldson (Gbr) Team Jayco Alula 132 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Equipo Kern Pharma 133 Bailey Mcdonald (Aus) Team Novo Nordisk 134 Márton Dina (Hun) Euskaltel-Euskadi 135 Gijs Van Hoecke (Bel) Intermarché - Wanty 136 Miguel Angel Fernandez Ruiz (Esp) Equipo Kern Pharma 137 Julius Johansen (Den) Uae Team Emirates 138 Caleb Classen (Usa) Project Echelon Racing 139 Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious 0:22:49 140 David Martin Romero (Esp) Burgos-Burpellet-Bh 0:23:03 141 Giovanni Lonardi (Ita) Team Polti Visitmalta 0:23:10 142 Joan Albert Riera Clar (Esp) Illes Balears Arabay 0:23:31 143 Jannik Steimle (Ger) Q36.5 Pro Cycling Team 0:23:35 144 Brendan Rhim (Usa) Project Echelon Racing 0:24:30 145 Alex Tolio (Ita) Vf Group Bardianicsf-Faizane' 0:24:29 146 Ander Okamika Bengoetxea (Esp) Burgos-Burpellet-Bh 0:24:30 147 Francisco Muñoz Llana (Esp) Team Polti Visitmalta 0:24:31 148 Cade Bickmore (Usa) Project Echelon Racing 0:24:32 149 Vojtěch Kmínek (Cze) Burgos-Burpellet-Bh 0:24:35 150 Edward Theuns (Bel) Lidl-Trek 0:25:57 151 Simone Consonni (Ita) Lidl-Trek 152 Xabier Isasa Larrañaga (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:26:00 153 Samuele Zoccarato (Ita) Team Polti Visitmalta 0:26:29 DNS Fernando Tercero Lopez (Esp) Team Polti Visitmalta Генеральная классификация после 2 этапа: 1 Mathias Vacek (Cze) Lidl-Trek 4:48:10 2 Joao Pedro Gonçalves Almeida (Por) Uae Team Emirates 0:00:02 3 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 0:00:05 4 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious 0:00:16 5 Thymen Arensman (Ned) Ineos Grenadiers 0:00:19 6 Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates 0:00:27 7 Carlos Rodriguez Cano (Esp) Ineos Grenadiers 0:00:28 8 Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team 0:00:30 9 Ivan Romeo Abad (Esp) Movistar Team 0:00:48 10 Lenny Martinez (Fra) Bahrain Victorious 0:00:54 11 Pablo Castrillo Zapater (Esp) Movistar Team 0:00:58 12 Ben Alexander O'Connor (Aus) Team Jayco Alula 0:01:01 13 Pavel Sivakov (Fra) Uae Team Emirates 0:01:04 14 Jai Hindley (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe 0:01:05 15 Tobias Svendsen Foss (Nor) Ineos Grenadiers 0:01:14 16 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 0:01:44 17 Aleksandr Vlasov (Rus) Red Bull - Bora - Hansgrohe 0:01:49 18 Davide Piganzoli (Ita) Team Polti Visitmalta 0:02:26 19 Alexey Lutsenko (Kaz) Israel - Premier Tech 0:02:27 20 William Barta (Usa) Movistar Team 0:02:43 21 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Equipo Kern Pharma 0:03:03 22 Milan Vader (Ned) Q36.5 Pro Cycling Team 0:03:24 23 Jon Agirre Egaña (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:03:46 24 Joseph Blackmore (Gbr) Israel - Premier Tech 0:03:50 25 Gianluca Brambilla (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 0:04:06 26 Jonathan Caicedo (Ecu) Petrolike 27 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:04:23 28 Mark Jamie Donovan (Gbr) Q36.5 Pro Cycling Team 0:04:44 29 Andrii Ponomar (Ukr) Petrolike 0:04:47 30 Jaume Guardeño Roma (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:04:53 31 Diego Uriarte Belzunegi (Esp) Equipo Kern Pharma 0:05:13 32 Clement Alleno (Fra) Burgos-Burpellet-Bh 0:05:16 33 Joan Bou Company (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:05:33 34 Jokin Murguialday (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:05:42 35 Jakub Otruba (Cze) Caja Rural-Seguros Rga 0:05:48 36 Louis Du Bouisson Meintjes (Rsa) Intermarché - Wanty 0:05:51 37 Ivan Cobo Cayon (Esp) Equipo Kern Pharma 0:05:54 38 Luca Paletti (Ita) Vf Group Bardianicsf-Faizane' 0:06:03 39 Floris De Tier (Bel) Wagner Bazin Wb 0:06:05 40 Sebastian Berwick (Aus) Caja Rural-Seguros Rga 0:06:30 41 Andrew August (Usa) Ineos Grenadiers 0:06:37 42 Jakob Söderqvist (Swe) Lidl-Trek Future Racing 0:06:50 43 Lorenzo Galimberti (Ita) Petrolike 0:07:01 44 Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe 0:07:04 45 Luca Covili (Ita) Vf Group Bardianicsf-Faizane' 0:07:21 46 Rainer Kepplinger (Aut) Bahrain Victorious 0:07:24 47 Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek 0:07:29 48 Filippo Zana (Ita) Team Jayco Alula 0:08:10 49 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:08:20 50 Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) Ineos Grenadiers 51 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek 0:08:49 52 Matteo Scalco (Ita) Vf Group Bardianicsf-Faizane' 0:09:09 53 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:09:39 54 Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious 0:09:56 55 Kieran Haug (Usa) Project Echelon Racing 0:10:34 56 Jose Manuel Diaz Gallego (Esp) Burgos-Burpellet-Bh 0:10:52 57 Unai Iribar Jauregi (Esp) Equipo Kern Pharma 0:11:02 58 Jose Maria Garcia Soriano (Esp) Illes Balears Arabay 0:11:47 59 Michiel Lambrecht (Bel) Wagner Bazin Wb 0:11:50 60 Jr. Hugo Scala (Usa) Project Echelon Racing 0:12:11 61 Loïc Vliegen (Bel) Wagner Bazin Wb 0:13:24 62 Hugo De La Calle Arango (Esp) Burgos-Burpellet-Bh 0:13:35 63 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 0:13:43 64 Bob Jungels (Lux) Ineos Grenadiers 0:13:44 65 Nelson Filipe Dos Santos Simoes Oliveira (Por) Movistar Team 0:13:47 66 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 0:13:57 67 Filippo Baroncini (Ita) Uae Team Emirates 68 Walter Calzoni (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 0:14:33 69 Matteo Sobrero (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe 0:14:44 70 Frederik Wandahl (Den) Red Bull - Bora - Hansgrohe 0:14:45 71 Jelte Krijnsen (Ned) Team Jayco Alula 0:14:52 72 Felix Grossschartner (Aut) Uae Team Emirates 0:14:57 73 Mirco Maestri (Ita) Team Polti Visitmalta 0:15:12 74 Jonathan Milan (Ita) Lidl-Trek 0:15:48 75 Davide Bais (Ita) Team Polti Visitmalta 0:16:12 76 Henri Uhlig (Ger) Alpecin-Deceuninck 0:16:15 77 Jasha Sütterlin (Ger) Team Jayco Alula 0:16:34 78 Kevin Colleoni (Ita) Intermarché - Wanty 0:16:39 79 Louka Matthys (Bel) Wagner Bazin Wb 0:17:02 80 Rory Townsend (Irl) Q36.5 Pro Cycling Team 0:17:09 81 Sinuhe Fernandez Rodriguez (Esp) Burgos-Burpellet-Bh 0:17:31 82 Riley Sheehan (Usa) Israel - Premier Tech 0:17:37 83 Ivo Emanuel Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 0:18:04 84 Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team 0:18:05 85 Johan Meens (Bel) Wagner Bazin Wb 0:18:21 86 Ethan Kane Vernon (Gbr) Israel - Premier Tech 0:19:23 87 Edgar David Cadena Martinez (Mex) Petrolike 0:19:44 88 Michael Shea Leonard (Can) Ineos Grenadiers 0:19:48 89 Alvaro Sagrado Perez (Esp) Illes Balears Arabay 0:20:07 90 Asier Pablo Gonzalez Quintana (Esp) Illes Balears Arabay 0:20:08 91 Jose Marin Aragon (Esp) Illes Balears Arabay 92 Cesar Macias Estrada (Mex) Petrolike 0:20:31 93 David Gonzalez Lopez (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team 0:20:43 94 Samuel Boardman (Usa) Project Echelon Racing 0:20:48 95 Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Equipo Kern Pharma 0:20:58 96 Thomas Jake Stewart (Gbr) Israel - Premier Tech 0:21:02 97 Carlos Alfonso Garcia Trejo (Mex) Petrolike 0:21:14 98 Jose Juan Prieto De Luna (Mex) Petrolike 99 Nico Denz (Ger) Red Bull - Bora - Hansgrohe 0:21:26 100 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck 0:21:27 101 Alessio Martinelli (Ita) Vf Group Bardianicsf-Faizane' 0:21:35 102 Hamish Armitt (Gbr) Team Novo Nordisk 0:21:49 103 Thomas Portsmouth (Gbr) Wagner Bazin Wb 0:22:03 104 Xabier Berasategi Garmendia (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:22:06 105 Sente Sentjens (Bel) Alpecin-Deceuninck Development Team 0:22:11 106 Kaden Alexander Groves (Aus) Alpecin-Deceuninck 0:22:13 107 Alex Molenaar (Ned) Caja Rural-Seguros Rga 0:22:15 108 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:22:19 109 Quentin Bezza (Fra) Wagner Bazin Wb 0:22:22 110 Michael Hepburn (Aus) Team Jayco Alula 0:22:35 111 Lars Boven (Ned) Alpecin-Deceuninck 0:22:39 112 Huub Artz (Ned) Intermarché - Wanty 0:22:41 113 Julius Johansen (Den) Uae Team Emirates 0:22:56 114 Gonzalo Ariño Bolinches (Esp) Illes Balears Arabay 0:23:14 115 Riley Pickrell (Can) Israel - Premier Tech 0:23:19 116 Filippo Fiorelli (Ita) Vf Group Bardianicsf-Faizane' 0:23:22 117 Gianni Moscon (Ita) Red Bull - Bora - Hansgrohe 0:23:24 118 Nathan Smith (Gbr) Team Novo Nordisk 0:23:34 119 Laurent Gervais (Can) Project Echelon Racing 0:23:47 120 Iúri Leitão (Por) Caja Rural-Seguros Rga 0:23:48 121 Adrien Petit (Fra) Intermarché - Wanty 0:24:07 122 Vicente Rojas Naranjo (Chi) Vf Group Bardianicsf-Faizane' 0:24:10 123 Kopecký Matyáš Kopecký Matyáš (Cze) Team Novo Nordisk 124 Filippo Ridolfo (Ita) Team Novo Nordisk 0:24:14 125 Gijs Van Hoecke (Bel) Intermarché - Wanty 0:24:34 126 Pau Llaneras Casas (Esp) Illes Balears Arabay 0:24:46 127 Caleb Classen (Usa) Project Echelon Racing 0:24:53 128 Giovanni Lonardi (Ita) Team Polti Visitmalta 0:25:09 129 Gerben Thijssen (Bel) Intermarché - Wanty 0:25:12 130 Jannik Steimle (Ger) Q36.5 Pro Cycling Team 0:25:17 131 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Equipo Kern Pharma 0:25:22 132 David Martin Romero (Esp) Burgos-Burpellet-Bh 0:25:30 133 Edward Theuns (Bel) Lidl-Trek 134 Francisco Muñoz Llana (Esp) Team Polti Visitmalta 0:26:06 135 Alexander Kamp (Den) Intermarché - Wanty 0:26:25 136 Christopher Jensen (Den) Team Jayco Alula 0:26:35 137 Robert Donaldson (Gbr) Team Jayco Alula 138 Cade Bickmore (Usa) Project Echelon Racing 0:26:42 139 Simone Consonni (Ita) Lidl-Trek 140 Brendan Rhim (Usa) Project Echelon Racing 0:26:54 141 Ander Okamika Bengoetxea (Esp) Burgos-Burpellet-Bh 0:26:57 142 Vojtěch Kmínek (Cze) Burgos-Burpellet-Bh 0:27:02 143 Alex Tolio (Ita) Vf Group Bardianicsf-Faizane' 0:27:13 144 Xabier Isasa Larrañaga (Esp) Euskaltel-Euskadi 0:27:23 145 Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious 0:27:51 146 Tyler Stites (Usa) Caja Rural-Seguros Rga 0:27:54 147 Samuele Zoccarato (Ita) Team Polti Visitmalta 0:28:02 148 Márton Dina (Hun) Euskaltel-Euskadi 0:28:12 149 Joan Albert Riera Clar (Esp) Illes Balears Arabay 0:28:47 150 Declan Thomas Irvine (Aus) Team Novo Nordisk 0:28:49 151 Miguel Angel Fernandez Ruiz (Esp) Equipo Kern Pharma 0:28:57 152 Antonio Polga (Ita) Team Novo Nordisk 0:30:34 153 Bailey Mcdonald (Aus) Team Novo Nordisk Вуэльта Валенсии-2025. Маршрут и участники Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Вуэльта Валенсии-2025 Volta a la Comunitat Valenciana-2025 многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro



Комментариев

(1)

Просмотров

(612)

В тему: Вуэльта Валенсии-2025. Этап 1. Результаты

Вуэльта Бургоса-2024. Этап 5. Результаты

Вуэльта Бургоса-2024. Этап 4. Результаты

Вуэльта Бургоса-2024. Этап 1. Результаты

Вуэльта Валенсии-2024. Этап 4

Вуэльта Бургоса-2023. Этап 4. Результаты

Тур Польши-2023. Этап 6. Результаты

Тур Польши-2023. Этап 3. Результаты

Вуэльта Валенсии-2023. Этап 5

Вуэльта Валенсии-2023. Этап 1

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.