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Сантьяго Буйтраго — призёр Льеж-Бастонь-Льеж-2023

Сантьяго Буйтраго: “Не могу уместить в голове, что финишировал на подиуме Льеж-Бастонь-Льеж”

 

 

  Сантьяго Буйтраго принёс команде Bahrain Victorious подиум на классике Монумент Льеж-Бастонь-Льеж-2023. 23-летний колумбийский гонщик не стал отвечать на атаку победителя Ремко Эвенепула (Soudal Quick Step), уехавшего от пелотона на подъёме Редут за 33 км до финиша, но удержался в просеивавшейся группе. За 11км до финиша Буйтраго уехал вместе с Беном Хили (EF Education Easy Post) и Томом Пидкоком (INEOS Grenadiers). Запаса в 20 секунд хватило трио, чтобы в финале разыграть места на подиуме. Сантьяго Буйтраго проиграл спринт Тому Пидкоку, но обошёл Бена Хили и поднялся на третью ступень подиумаЛьеж-Бастонь-Льеж-2023. 

 

 

Сантьяго Буйтраго — призёр Льеж-Бастонь-Льеж-2023

Сантьяго Буйтраго — призёр Льеж-Бастонь-Льеж-2023

Сантьяго Буйтраго — призёр Льеж-Бастонь-Льеж-2023

photo Ivan Benedetto/SprintCyclingAgency©2023 Dion Kerckhoffs/CV/SprintCyclingAgency©2023 @Bahrain Victorious Team

 

  Сантьяго Буйтраго: «Нашим лидером сегодня был Микель Ланда. Я не ожидал, что смогу разыграть свою карту. Хотя я всегда готов бороться за самые высокие места, мне трудно уместить в голове факт, что здесь я финишировал на подиуме.

 

Ремко был слишком силён, мы не смогли бы усидеть за ним, даже зная, что он атакует.

 

  Понимал, что Пидкок в спринте самый быстрый из нас, но никогда не знаешь, как пройдёт спринт после 250 км гонки. Я попробовал предвосхитить его ускорение, сам начал спринт за 300 метров, но он меня обошёл.

 

  Я не знал, что стал первым колумбийцем на подиуме Льеж-Бастонь-Льеж! Эту гонку всегда в детстве смотрел по телевизору, она была одной из моих любимых классик. Для меня честь даже просто здесь участвовать, тем более стоять на подиуме с Ремко Эвенепулом и Томом Пидкоком. В 2020 году я не смог доехать до конца. Подиум сегодня - это невероятно. Такой результат очень мотивирует перед Джиро д’Италия-2023, моей главной целью первой части сезона».

 

  Роман Кройцигер, спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Мы гордимся, что празднуем первый подиум команды в этой классике Монументе.

 

  Наш план был другим, лидером команды стартовал Микель Ланда, но у него был плохой день, он выпал. Однако у нас сильный состав. Сантьяго идеально провёл гонку. Ремко - сильнейший, мы не могли ответить на его атаку. Подиум на Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж - огромное достижение. Кроме того, Буйтраго показал, что он в великолепной форме на пути к Джиро».

 

Результаты Льеж-Бастонь-Льеж-2023

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Теги к статье: Сантьяго Буйтраго Santiago Buitrago Bahrain Victorious Льеж-Бастонь-Льеж-2023 Liege-Bastogne-Liege-2023 классика Мирового тура Монумент велоспорта

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Tour de Hongrie

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4 Jours de Dunkerque

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Boucles de la Mayenne

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Tour of Norway

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Criterium du Dauphine

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Brussels Cycling Classic

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ZLM Tour

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Tour de Suisse

13 июня 2023

Mont Ventoux Denivele Challenge

14 - 18 июня 2023

Tour of Slovenia

14 - 18 июня 2023

Baloise Belgium Tour

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Какой из Монументов-2023 понравился больше всего?

Комментарии

  • _DeKKeR_
    Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Резуль ... (53)
    _DeKKeR_-Фото

    Цитата: Гонщик
    Рогла выиграл три Вуэльты , не считая Олимпиады и остального , однако монстром его не обзывают , а рост один из важных показателей , поэтому когда пишут что якобы пиковый Ремко сильнее пикового Роглича , это всего лишь домыслы , всё покажет Джиро .

     

    Боже, драма на пустом месте. Субъективное мнение про потенциал гонщика, какие проблемы?) Никакой навязчивости, просто мнение, основанное на том, что Ремко моложе на 10 лет и еще не совсем понятно, на что он способен) Через 10 лет сравним их достижения)

    А про Монстра, ну да. Один выигрывает из соло отрывов за 30+ км, второй, классическим развозом за 500 м до финиша) Кто как умеет, главное ведь, результат) Никто не преуменьшает силу Роглича, но он совершенно другой. Кому-то это может нравиться, кому-то нет)

  • Astanaforever
    Джиро д'Италия-2023. Цифры и ... (5)
    Astanaforever-Фото
    В предварительном составе заявлен Кэвендиш. А, что он тур не едет разве?
  • Grif
    Первый подиум Тома Пидкока на ... (8)
    Grif-Фото
    Пидкок - хоть одна радость за этот день.)
  • motte
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    motte-Фото

    Написал он из Монако, уже дома:

    Что ж, всякое дерьмо случается. Мне повезло, что я просто сломал запястье, учитывая произошедшую сумасшедшую аварию. Я действительно желаю наилучшего выздоровления @mikkelhonore, которому пришлось намного тяжелее, чем мне. 

    Трудно описать, как я счастлив, получать такую поддержку и помощь от всех фанатов, семьи, друзей, @uae_team_emirates и особенно от персонала больницы. Я действительно поражен и так благодарен за это♥?. 

    Я надеюсь увидеть вас всех очень скоро ???. Поздравляем @remco.ev с победой, наша битва подождет до следующего раза ?.

  • Геродот
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    Геродот-Фото

    Поэтому Армстронг и не катал классики перед Туром и вообще... А это децкий сад како-то.

    Множественный перелом запястья... это точно до Тур де Франс не заживет до нормы. И даже если для участия в рядовых гонках это будет нормально, то трехнедельные нагрузки на Туре это совсем другая вселенная.

    Все, граждане, кина не будет.Винго берет второй Тур и в следующем году они с Поги будут биться на равных 2:2) (если Погачар не наступит опять на те же грабли).

  • BlAr
    Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Резуль ... (53)
    BlAr-Фото

    Цитата: Freejazz
    Он ещё молодой - будет после пары выигрышей. Просто его атаки не прямо вот... Так - натянул и уехал. С другой стороны Евроспорт французоцентрированный канал. Тут надо быть или любимым (Алафилипп) или очень ярким. Роглич там обычно в разделочном шлеме на затылке при проигрыше ТДФ, Фрум - пешком бежит.

    Роглич там чаще вздрючивает Мадера на Париж-Ницце!

  • BlAr
    Джиро д'Италия-2023. Цифры и ... (5)
    BlAr-Фото

    Последние годы Джиро стабильно была самым тухлым Грандтуром по зрелищности. Есть надежда, что в этом году что-то поменяется!

  • BlAr
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    BlAr-Фото

    Плавцы - это те, кто плавает, а пловцы - кто готовит плов?biggrin

  • svan
    Тадей Погачар успешно проопери ... (13)
    svan-Фото

    Интересно услышать мнение врача о данном переломе, скорости восстановления. А улыбка - это скорее всего маска, покер фейс.

  • SVS
    Льеж-Бастонь-Льеж-2023. Резуль ... (53)
    SVS-Фото
    Кстати, я вот никогда не говорил, что он "серость" в смысле личности. Может быть он прекрасный человек, я с ним не знаком :).

    Просто его манера вести гонку, эмоции на лице и т.п. для меня лично не ассоциируются со спонтанностью, что ли. Скучновато, серо, одним словом.

    Я вижу его силу, его умения, его достижения, его желание пробовать даже если потом не сможет. И уважение есть, конечно.

    Понимаю, что всё написанное - взгляд просто зрителя. Но я он и есть :).

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5865
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5262
3 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4865
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2425
7 Педерсен М. (Den) (TFS) 2414
8 Паулесс Н. (USA) (EFE) 2404
9 Роглич П. (Slo) (TJV) 2003
10 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2258

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