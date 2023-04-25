Сантьяго Буйтраго — призёр Льеж-Бастонь-Льеж-2023

Сантьяго Буйтраго: “Не могу уместить в голове, что финишировал на подиуме Льеж-Бастонь-Льеж”

Сантьяго Буйтраго принёс команде Bahrain Victorious подиум на классике Монумент Льеж-Бастонь-Льеж-2023. 23-летний колумбийский гонщик не стал отвечать на атаку победителя Ремко Эвенепула (Soudal Quick Step), уехавшего от пелотона на подъёме Редут за 33 км до финиша, но удержался в просеивавшейся группе. За 11км до финиша Буйтраго уехал вместе с Беном Хили (EF Education Easy Post) и Томом Пидкоком (INEOS Grenadiers). Запаса в 20 секунд хватило трио, чтобы в финале разыграть места на подиуме. Сантьяго Буйтраго проиграл спринт Тому Пидкоку, но обошёл Бена Хили и поднялся на третью ступень подиумаЛьеж-Бастонь-Льеж-2023.

photo Ivan Benedetto/SprintCyclingAgency©2023 Dion Kerckhoffs/CV/SprintCyclingAgency©2023 @Bahrain Victorious Team

Сантьяго Буйтраго: «Нашим лидером сегодня был Микель Ланда. Я не ожидал, что смогу разыграть свою карту. Хотя я всегда готов бороться за самые высокие места, мне трудно уместить в голове факт, что здесь я финишировал на подиуме.

Ремко был слишком силён, мы не смогли бы усидеть за ним, даже зная, что он атакует.

Понимал, что Пидкок в спринте самый быстрый из нас, но никогда не знаешь, как пройдёт спринт после 250 км гонки. Я попробовал предвосхитить его ускорение, сам начал спринт за 300 метров, но он меня обошёл.

Я не знал, что стал первым колумбийцем на подиуме Льеж-Бастонь-Льеж! Эту гонку всегда в детстве смотрел по телевизору, она была одной из моих любимых классик. Для меня честь даже просто здесь участвовать, тем более стоять на подиуме с Ремко Эвенепулом и Томом Пидкоком. В 2020 году я не смог доехать до конца. Подиум сегодня - это невероятно. Такой результат очень мотивирует перед Джиро д’Италия-2023, моей главной целью первой части сезона».

Роман Кройцигер, спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Мы гордимся, что празднуем первый подиум команды в этой классике Монументе.

Наш план был другим, лидером команды стартовал Микель Ланда, но у него был плохой день, он выпал. Однако у нас сильный состав. Сантьяго идеально провёл гонку. Ремко - сильнейший, мы не могли ответить на его атаку. Подиум на Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж - огромное достижение. Кроме того, Буйтраго показал, что он в великолепной форме на пути к Джиро».