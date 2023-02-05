Тео Геоган Харт релегирован со 2-го на 9-е место на 2-м этапе Вуэльты Валенсии-2023

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- VeloNEWS / VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 09:36
Тео Геоган Харт потерял 2-е место на 2-м этапе Вуэльты Валенсии-2023 после релегации за нарушение прямолинейности в спринте
Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart) финишировал 2-м на 2-м этапе Вуэльты Валенсии-2023, но был релегирован на 9-е место и потерял бонусные секунды из-за нарушения прямолинейности в спринте.
Команда INEOS Grenadiers выстроила поезд и задавала скорость на финальном подъёме Альто де Пинос (Alto de Pinos). 27-летний британский закрыл просвет, добрал атаковавших Брэндона Макналти (UAE Team Emirates) и Томаса Глоага (Jumbo-Visma), но не успел сразу отреагировать на атаку Микеля Ланды (Bahrain Victorious) и выигравшего этап Джулио Чикконе (Trek-Segafredo).
Тео Геоган Харт начал спринт по правой стороне, обошёл Ланду, а затем попытался обойти Бильбао на финишной черте, но при этом сдвинул Пельо Бильбао к барьерам по левой стороне. Они коснулись плечами и избежали падения, испанский гонщик пересёк финиш третьим. Борьба шла за бонусные секунды – 6 за 2-е место, 4- за 3-е. После решения жюри Тео Геоган Харт потерял также вторую позицию в генеральной классификации, сместившись на 8-е место.
Пельо Бильбао прокомментировал ситуацию: «Я не мог сразу сесть на колесо, поэтому Чикконе создал просвет в несколько метров. Догнатьего уже было невозможно, там было очень мало места. Я знал, что важны бонусы, поэтому на последних метрах сделал всё, чтобы финишировать вторым».
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