Джулио Чикконе — победитель 2 этапа Вуэльты Валенсии-2023

Джулио Чикконе: “Буду бороться за победу в генеральной классификации Вуэльты Валенсии-2023”

Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) одержал победу на 2-м этапе Вуэльты Валенсии-2023 и перехватил майку лидера. 28-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo остался в группе лидеров на финальном подъёме Альто де Пинос, где команды INEOS Grenadiers и Bahrain Victorious задавали скорость.

Тео Геоган Харт (INEOS Grenadiers) закрыл атаку Брэндона Макналти (UAE Team Emirates) и Томаса Глоага (Jumbo-Visma). За 400 м до финиша Микель Ланда (Bahrain Victorious) ускорился, но Джулио Чикконе отреагировал быстрее всех и сел на колесо испанскому гонщику, а затем за 250 м до финиша начал спринт и обошёл Ланду.

Джулио Чикконе создал просвет, что позволило ему отпраздновать первую победу в сезоне в своём стиле – бросив в сторону болельщиков свои солнцезащитные очки. Благодаря 10 бонусным секундам Чикконе возглавил генеральную классификацию.

Джулио Чикконе принёс команде Trek-Segafredo, которая стартовала на Вуэльте Валенсии-2023 всего с пятью гонщиками, вторую победу в сезоне – первую команде на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2023 принёс Куинн Симмонс.

Photo Luis Angel Gomez/SprintCyclingAgency©2023/Trek-Segafredo Team

Джулио Чикконе: «Этап очень тяжёлый. Мы с самого начала знали, что сможем зажечь и побороться. В такие дни важна тактика. Мы достаточно сильная команда, чтобы сказать своё слов. Хотя здесь мы всего с пятью гонщиками, важно качество. Мои товарищи потрясающе вывезли меня на лучшую позицию. Находясь в пелотоне, я старался сберечь как можно больше сил, а потом мы выложились в финале.

Наш спортивный директор Грегори Раст говорил, чтобы я не нервничал, всё время повторял: «Сиди на колесеах, сиди на колесах». Поэтому я ждал до последнего поворота за 200 м до финиша. Это был ключевой момент. Зная мой инстинкт на атаки, он, наверное, поэтому повторял несколько раз, чтобы я не спешил. Я не волновался, полагался на то, что нога идёт хорошо. Выиграть всегда сложно, но утром перед стартом я с оптимизмом оценивал свои шансы. Очень хотел выиграть.

Теперь у меня майка лидера, конечно, буду бороться за неё до конца. Вуэльта Валенсии, точно гонка не из лёгких. Впереди несколько трудных этапов, много гор, всякое может случиться. Нас всего пятеро, но мы сильные гонщики, будем бороться за победу в генеральной классификации.

Я был очень мотивирован не упустить шанс выиграть на старте сезона. У меня была хорошая подготовка, форма на высоком уровне. На этот сезон ставлю несколько целей, а эта победа придаёт уверенности».