Победа Джонатана Нарваэса, хет-трик Сэма Уэлсфорда на Туре Даун Андер-2025

Джонатан Нарваэс — победитель Тура Даун Андер-2025

Photo (c) UAE Team Emirates XRG

6-й, финальный этап Тура Даун Андер-2025 завершился хет-триком 29-летнего австралийского велогонщика команды Red Bull Bora-hansgrohe Сэма Уэлсфорда (Sam Welsford), который одержал в этой гонке третью победу в спринте, а также стал победителем очковой классификации. В общем спринте в Аделаиде Сэм Уэлсфорд опередил Бриана Кокара (Cofidis) и Фила Баухауса (Bahrain Victorious) и довёл общее количество выигранных в карьере на Туре Даун Андер этапов до шести.

27-летний эквадорский велогонщик Джонатан Нарваэс сохранил майку лидера, завоёванную на этапе с финишем в подъём Виллунга, и одержал первую в карьере победу в общем зачёте многодневной велогонки Мирового тура, которая также стала первой победой в гонке Мирового тура в этом сезоне для команды UAE Team Emirates XRG.

Команда UAE Team Emirates XRG берегла Джонатана Нарваэса от неприятностей и следила, чтобы соперники не смогли обойти его в общем зачёте благодаря бонусным секундам. Чемпион Эквадора выиграл общий зачёт Тура Даун Андер-2025 с преимуществом в 9 секунд над 26-летним испанским гонщиком команды Movistar Хавьером Ромо и с преимуществом в 12 секунд над 23-летним новозеландским велогонщиком команды Red Bull - BORA - hansgrohe Финном Фишером-Блеком.

Джонатан Нарваэс: «Сегодня был непростой день на таком критериуме со множеством поворотов, но в итоге мы выиграли гонку. Думаю, это самая большая победа в моей карьере. Эта гонка — одна из самых важных в календаре, потому что первая в году и это гонка Мирового тура. Для меня эта победа очень много значит. Теперь мои цели - быть на пике формы на Фламандских и Арденнских классиках, а затем подготовиться к Тур де Франс».

Фабио Бальдато, спортивный директор команды UAE Team Emirates XRG: «Фантастическая победа, мы удержали её в финале. Сегодня был нервный этап, потому что, хотя мы и чувствовали себя в безопасности из-за запаса во времени, никогда не знаешь, что может случиться на кольцевых гонках. Перед спринтом ехали очень нервно, был завал, но, к счастью, на последних трёх километрах. Спасибо Рую (Оливейре) за мощный спринт. Перед стартом гонки мы провели фантастическую неделю, разведывали этапы, тренировались, сплотились. У нас была отличная сплочённая группа, нам повезло и с персоналом, и с гонщиками. Мы возвращаемся домой победителями первой гонки Мирового тура года. Надеюсь, что это хороший импульс для остальной части сезона».

Photo © Getty Sport/Red Bull Bora-hansgrohe Team

Сэм Уэлсфорд: «У меня нет слов. Команда полностью контролировала гонку, меня переполняет благодарность ко всем, кто работал и вывез меня в финале. Я хочу также упомянуть, что Финн тоже очень хорошо выступил. На Виллунга-Хилл вчера он был великолепен. Наша команда приехала на эту гонку, поставив большие цели, потрясающе, что мы воплотили их в жизнь. Победа на трёх этапах и третье место Финна в общем зачёте - невероятный результат. Я в восторге от того, чего мы добились вместе».

Финн Фишер-Блек: «На предпоследнем этапе, на Виллунга-Хилл, я почувствовал, что у меня есть хороший шанс. Я пытался догнать лидера, но разрыв оказался слишком большим, поэтому пришлось довольствоваться третьим местом. Тем не менее, мы приехали на гонку с целью подняться на подиум в общем зачёте, а также выиграть этап с Сэмом, так что, мы точно довольны результатами. Лично я рад, что мне удалось завоевать первый подиум в общем зачёте с моей новой командой. Это важный шаг вперёд».

Берни Айзель (Bernie Eisel), спортивный директор команды Red Bull Bora-hansgrohe: «Невероятное начало сезона. Финн и Лауренс — новые гонщики команды, а команда продемонстрировала отличную слаженность, способность добиваться вместе высоких результатов. Три победы Сэма на этапах, третье место Финна в генеральной классификации — это выдающиеся результаты. Каждый из ребят отдавал все силы ради двух наших лидеров. Мы можем гордиться выступлением всех гонщиков, теперь с нетерпением ждём гонки Cadel Evans Great Ocean Road Race».

Команде Lidl-Trek финальный этап Тура Даун Андер-2025 принёс неприятный сюрприз - судьи гонки после изучения видео дисквалифицировали гонщика команды 27-летнего испанского гонщика команды Хуана Педро Лопеса (Juan Pedro López) за то, что он слишком долго держался за передаваемый ему бачок с нейтрального мотоцикла Shimano. Команда Lidl-Trek в заявлении сообщила, что с уважением относится к этому решению и принимает его. Хуан-Педро Лопес был также оштрафован на 500 швейцарских франков и лишён 100 очков UCI.