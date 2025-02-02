VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Победа Джонатана Нарваэса, хет-трик Сэма Уэлсфорда на Туре Даун Андер-2025

Джонатан Нарваэс — победитель Тура Даун Андер-2025

 

Хет-трик Сэма Уэлфорда, победа Джонатана Нарваэса на Туре Даун Андер-2025

Photo (c) UAE Team Emirates XRG

 

 

6-й, финальный этап Тура Даун Андер-2025 завершился хет-триком 29-летнего австралийского велогонщика команды Red Bull Bora-hansgrohe Сэма Уэлсфорда (Sam Welsford), который одержал в этой гонке третью победу в спринте, а также стал победителем очковой классификации. В общем спринте в Аделаиде Сэм Уэлсфорд опередил Бриана Кокара (Cofidis) и Фила Баухауса (Bahrain Victorious) и довёл общее количество выигранных в карьере на Туре Даун Андер этапов до шести.  

 

27-летний эквадорский велогонщик Джонатан Нарваэс сохранил майку лидера, завоёванную на этапе с финишем в подъём Виллунга, и одержал первую в карьере победу в общем зачёте многодневной велогонки Мирового тура, которая также стала первой победой в гонке Мирового тура в этом сезоне для команды UAE Team Emirates XRG.

 

Команда UAE Team Emirates XRG берегла Джонатана Нарваэса от неприятностей и следила, чтобы соперники не смогли обойти его в общем зачёте благодаря бонусным секундам. Чемпион Эквадора выиграл общий зачёт Тура Даун Андер-2025 с преимуществом в 9 секунд над 26-летним испанским гонщиком команды Movistar Хавьером Ромо и с преимуществом в 12 секунд над 23-летним новозеландским велогонщиком команды Red Bull - BORA - hansgrohe Финном Фишером-Блеком.

 

Джонатан Нарваэс: «Сегодня был непростой день на таком критериуме со множеством поворотов, но в итоге мы выиграли гонку. Думаю, это самая большая победа в моей карьере. Эта гонка — одна из самых важных в календаре, потому что первая в году и это гонка Мирового тура. Для меня эта победа очень много значит. Теперь мои цели - быть на пике формы на Фламандских и Арденнских классиках, а затем подготовиться к Тур де Франс».

 

Фабио Бальдато, спортивный директор команды UAE Team Emirates XRG: «Фантастическая победа, мы удержали её в финале. Сегодня был нервный этап, потому что, хотя мы и чувствовали себя в безопасности из-за запаса во времени, никогда не знаешь, что может случиться на кольцевых гонках. Перед спринтом ехали очень нервно, был завал, но, к счастью, на последних трёх километрах. Спасибо Рую (Оливейре) за мощный спринт. Перед стартом гонки мы провели фантастическую неделю, разведывали этапы, тренировались, сплотились. У нас была отличная сплочённая группа, нам повезло и с персоналом, и с гонщиками. Мы возвращаемся домой победителями первой гонки Мирового тура года. Надеюсь, что это хороший импульс для остальной части сезона».

 

Хет-трик Сэма Уэлфорда, победа Джонатана Нарваэса на Туре Даун Андер-2025

Photo © Getty Sport/Red Bull Bora-hansgrohe Team

 

Сэм Уэлсфорд: «У меня нет слов. Команда полностью контролировала гонку, меня переполняет благодарность ко всем, кто работал и вывез меня в финале. Я хочу также упомянуть, что Финн тоже очень хорошо выступил. На Виллунга-Хилл вчера он был великолепен. Наша команда приехала на эту гонку, поставив большие цели, потрясающе, что мы воплотили их в жизнь. Победа на трёх этапах и третье место Финна в общем зачёте - невероятный результат. Я в восторге от того, чего мы добились вместе».

 

Финн Фишер-Блек: «На предпоследнем этапе, на Виллунга-Хилл, я почувствовал, что у меня есть хороший шанс. Я пытался догнать лидера, но разрыв оказался слишком большим, поэтому пришлось довольствоваться третьим местом. Тем не менее, мы приехали на гонку с целью подняться на подиум в общем зачёте, а также выиграть этап с Сэмом, так что, мы точно довольны результатами. Лично я рад, что мне удалось завоевать первый подиум в общем зачёте с моей новой командой. Это важный шаг вперёд».

 

Берни Айзель (Bernie Eisel), спортивный директор команды Red Bull Bora-hansgrohe: «Невероятное начало сезона. Финн и Лауренс — новые гонщики команды, а  команда продемонстрировала отличную слаженность, способность добиваться вместе высоких результатов. Три победы Сэма на этапах, третье место Финна в генеральной классификации — это выдающиеся результаты. Каждый из ребят отдавал все силы ради двух наших лидеров. Мы можем гордиться выступлением всех гонщиков, теперь с нетерпением ждём гонки Cadel Evans Great Ocean Road Race».

 

Команде Lidl-Trek финальный этап Тура Даун Андер-2025 принёс неприятный сюрприз - судьи гонки после изучения видео дисквалифицировали гонщика команды 27-летнего испанского гонщика команды Хуана Педро Лопеса (Juan Pedro López) за то, что он слишком долго держался за передаваемый ему бачок с нейтрального мотоцикла Shimano. Команда Lidl-Trek в заявлении сообщила, что с уважением относится к этому решению и принимает его. Хуан-Педро Лопес был также оштрафован на 500 швейцарских франков и лишён 100 очков UCI.

 

Тур Даун Андер-2025. Этап 6. Результаты

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джонатан Нарваэс Jhonatan Narvaez UAE Team Emirates-XRG Сэм Уэлсфорд Sam Welsford Red Bull - BORA - hansgrohe Тур Даун Андер-2025 Tour Down Under-2025 велогонка Мирового тура

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

28 января - 1 февраля 2025

AlUla Tour

2 февраля 2025

Велокросс. UCI World Championship Lievin

29 января - 2 февраля 2025

Challenge Mallorca

2 февраля 2025

Cadel Evans Great Ocean Road Race

5 - 9 февраля 2025

Etoile de Besseges

5 - 9 февраля 2025

Volta a la Comunitat Valenciana

7 февраля 2025

Muscat Classic

8 - 12 февраля 2025

Tour of Oman

14 - 16 февраля 2025

Tour de la Provence

17 -23 февраля 2025

UAE Tour

19 -23 февраля 2025

Volta ao Algarve

19 -23 февраля 2025

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

1 марта 2025

Omloop Nieuwsblad

9 мая - 1 июня 2025

Джиро д’Италия-2025. Маршрут

5 - 27 июля 2025

Тур де Франс-2025. Маршрут

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2025 года понравился больше всего?

Комментарии

  • Hansmer
    Ваут ван Арт решил принять уча ... (1)
    Hansmer-Фото
    Ждём зарубу!
  • Джамайка
    UCI World Cup Hoogerheide-2025 ... (5)
    Джамайка-Фото

    Опля, вот еще новости! Ваут Ван Арт предумал и стартует на Чемпионате мира!!!

    В сезоне 2022-23 он доминировал весь сезон, но на ЧМ в Хогерхейде проиграл.  С тех пор МВДП стал неприступно-непобедимым. ВОзможно, Ваут полагает что  в Левене может такое же случиться, только наоборот, в гонке все возможно. МОжет, тоже каие нибудь тактические задумки могут сработать, как неожиданный спринт изза спины МВДП в 2023 г. и  Или действительно, взяв 2е место с падением, воодушевился. Один дополнительный кросс не испортит сезон на шоссе. Ну и зрителям интреснее. 

  • Astanaforever
    Classica Comunitat Valenciana ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Скарони в этом сезоне должен выстрелить. Я так думаю. Порыв есть и это самое главное. Будем наблюдать.
  • nightbuster33
    Classica Comunitat Valenciana ... (5)
    nightbuster33-Фото
    +5 очков,за 15место(Velasko)
  • RVL
    UCI World Cup Hoogerheide-2025 ... (5)
    RVL-Фото

    Похоже только пога возмущает возмущенных))



    Где вопли про бензин?))



    Может и зря я так, похоже на наброс..)

    Я за стабильность стабильных...)

  • MVDP
    Ваут ван Арт завершил сезон ве ... (1)
    MVDP-Фото

    Передумал, все-таки будет на ЧМ.

  • Саныч
    UCI World Cup Hoogerheide-2025 ... (5)
    Саныч-Фото
    Тоже рад за Haara.
  • Pugachev
    UCI World Cup Hoogerheide-2025 ... (2)
    Pugachev-Фото
    Ну, Николай... Какая старушка... Просто чуть поопытнее )))))))) Молодец она, нет слов!
  • Pugachev
    UCI World Cup Hoogerheide-2025 ... (5)
    Pugachev-Фото

    Еще больше разрыв со вторым, чем на прошлой гонке...

    Но: можно поздравить Ван дер Хаара с еще одним подиумом!

  • Pugachev
    UCI World Cup Maasmechelen-202 ... (8)
    Pugachev-Фото
    Такое превосходство. Оно в прошлых сезонах было поменьше, были моменты борьбы...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

27 января

Cedric Beullens (Lotto)

Finlay Pickering (Bahrain Victorious)

28 января

Gianluca Pollefliet (Decathlon - Ag2r La Mondiale)

Antonio Tomas Morgado (UAE Team Emirates XRG)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2025 (88)
Декабрь 2024 (105)
Ноябрь 2024 (100)
Октябрь 2024 (141)
Сентябрь 2024 (196)
Август 2024 (196)