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Сэм Уэлсфорд — победитель 1 этапа Тура Даун Андер-2025

Сэм Уэлсфорд: «Фантастика, когда сезон начинается с победы»

 

 

29-летний австралийский велогонщик Сэм Уэлсфорд (Sam Welsford) принёс команде Red Bull-Bora-hansgrohe первую победу на этапе гонки Мирового тура, выиграв спринт на 1-м этапе Тура Даун Андер-2025. Это четвёртая победа Сэма Уэлфорда в сезоне, правда первые три он одержал в национальных гонках - выиграл три критериума. В прошлом году Сэм Уэлфорд уже записал в список побед три этапа Тура Даун Андер. Победа на первом этапе принесла Сэму Уэлфорду и майку лидера Тура Даун Андер.

 

Хотя австралийский спринтер начал спринт немного раньше запланированного после развоза товарища по команде Данни ван Поппеля, мощное ускорение позволило ему первым пересечь финишную черту. Сэм Уэлфорд обошёл в спринте двух британских велогонщиков - 19-летнего дебютанта гонки и профессионального пелотона Мэттью Бреннана (Matthew Brennan) из команды Visma Lease a Bike и 26-летнего Мэттью Уоллса (Matthew Walls) из команды Groupama-FDJ.

Сэм Уэлсфорд — победитель 1 этапа Тура Даун Андер-2025

Сэм Уэлсфорд — победитель 1 этапа Тура Даун Андер-2025

Сэм Уэлсфорд — победитель 1 этапа Тура Даун Андер-2025

 

Сэм Уэлфорд: «Я устал от того, что начинаю спринт слишком рано. Было очень тяжело, наверное, я снова рановато вышел с колеса Данни. На самом деле я чувствовал, что он мог выдать намного больше, он отлично отработал, так долго держался впереди, и я мог бы посидеть у него на колесе подольше.

 

На последней прямой было трудно контролировать ситуацию впереди. Нам пришлось немного придержать себя и подождать. Мы были единственной командой, которая контролировала гонку весь день, до самого финиша, никто не делал нам подарков. Поэтому я так счастлив принести ребятам победу.

 

Мне повезло отделаться от Бреннана. Когда спринтовал, подумал, как далеко, увидел, что кто-то проскакивает рядом, под моим плечом. И тут ногам стало жарко, как будто и не проехал эти 15 метров, увидел, что он отстал, посмотрел направо, понял, что обошёл его. Но он вернулся слева, и когда я начал поднимать руку в победном жесте, подумал, неужели у меня не получилось, но просвета оказалось достаточно. Однако я настолько устал, что не смог оторвать от руля вторую руку.

 

Я очень рад, что одержал первую в этом году победу на гонке Мирового тура. Фантастические ощущения, когда сезон начинается именно так».

 

 

Тур Даун Андер-2025. Этап 1. Результаты

 

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Теги к статье: Сэм Уэлсфорд Sam Welsford Red Bull - BORA - hansgrohe Тур Даун Андер-2025 Tour Down Under-2025 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • motte
    Тадей Погачар: от моноцикла к ... (1)
    motte-Фото

    Мигель Индурайн предупреждает Тадея Погачара на 2025 год: "Когда начинается сезон, то, что вы выиграли в прошлом году, ничего не стоит".

  • nightbuster33
    Тур Даун Андер-2025. Этап 1. Р ... (3)
    nightbuster33-Фото
    Первый старт сезона.Летняя жара,привычная для местных.Они(двое) и были в отрыве более 100км.Томас изначально был в хвосте,чувствовалось нездоровость.Пред последним подъемом(20-25км. до финиша) поехал своим "ходом",хотя и скорость пелетона была небольшая.Второй отставший(сборная Австралии),побывал в завале после этого подъема. Второй этап будет немного покруче.
  • jerzyk
    Тур Даун Андер-2025. Этап 1. Р ... (3)
    jerzyk-Фото
    Где это Томас поймал 3 минуты?
  • Серафим
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (12)
    Серафим-Фото
    Вы на полном серьезе думаете, что он не в теме? Это же был просто стёб.
  • Freejazz
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (12)
    Freejazz-Фото
    https://www.procyclingstats.com/team/team-jumbo-visma-2023/overview/

    Тут все результаты за 2023
  • sashaney
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (12)
    sashaney-Фото
    Цитата: JetRevel
    Я уже писал,что смотрю Евроспорт с голосом СК хотя поверьте мне в Европе найти трансляции на русском не просто,остальные трансляции просто не заходят.Представьте к примеру гонку где Погги в соло тащит под 100 км с комментарием какого ни будь снукериста или футбольного обозревателя,вот так это "интересно" в трансляциях по Европе,смотреть не говоря про платить за то чтобы смотреть не хочется.
    Стараюсь смотреть австралийскую трансляцию. Евроспорт с хихиканьем и разговорами про еду достал.

    Цитата: JetRevel
    Они в 2023 все три тура взяли и разнесли всех по полной,Вы вообще следите?
    Правда такое было? А где можно про это почитать?
  • MVDP
    Тур Даун Андер-2025. Этап 1. Р ... (3)
    MVDP-Фото

    Падучая болезнь Висмы продолжается. Опять ван Барле.

  • JetRevel
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (12)
    JetRevel-Фото
    Они в 2023 все три тура взяли и разнесли всех по полной,Вы вообще следите?
  • JetRevel
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (12)
    JetRevel-Фото
    Я уже писал,что смотрю Евроспорт с голосом СК хотя поверьте мне в Европе найти трансляции на русском не просто,остальные трансляции просто не заходят.Представьте к примеру гонку где Погги в соло тащит под 100 км с комментарием какого ни будь снукериста или футбольного обозревателя,вот так это "интересно" в трансляциях по Европе,смотреть не говоря про платить за то чтобы смотреть не хочется.
  • Ernat78
    Генеральный директор INEOS Gre ... (4)
    Ernat78-Фото

    пусть ищут в Китае )

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