Сэм Уэлсфорд — победитель 1 этапа Тура Даун Андер-2025

Сэм Уэлсфорд: «Фантастика, когда сезон начинается с победы»

29-летний австралийский велогонщик Сэм Уэлсфорд (Sam Welsford) принёс команде Red Bull-Bora-hansgrohe первую победу на этапе гонки Мирового тура, выиграв спринт на 1-м этапе Тура Даун Андер-2025. Это четвёртая победа Сэма Уэлфорда в сезоне, правда первые три он одержал в национальных гонках - выиграл три критериума. В прошлом году Сэм Уэлфорд уже записал в список побед три этапа Тура Даун Андер. Победа на первом этапе принесла Сэму Уэлфорду и майку лидера Тура Даун Андер.

Хотя австралийский спринтер начал спринт немного раньше запланированного после развоза товарища по команде Данни ван Поппеля, мощное ускорение позволило ему первым пересечь финишную черту. Сэм Уэлфорд обошёл в спринте двух британских велогонщиков - 19-летнего дебютанта гонки и профессионального пелотона Мэттью Бреннана (Matthew Brennan) из команды Visma Lease a Bike и 26-летнего Мэттью Уоллса (Matthew Walls) из команды Groupama-FDJ.

Сэм Уэлфорд: «Я устал от того, что начинаю спринт слишком рано. Было очень тяжело, наверное, я снова рановато вышел с колеса Данни. На самом деле я чувствовал, что он мог выдать намного больше, он отлично отработал, так долго держался впереди, и я мог бы посидеть у него на колесе подольше.

На последней прямой было трудно контролировать ситуацию впереди. Нам пришлось немного придержать себя и подождать. Мы были единственной командой, которая контролировала гонку весь день, до самого финиша, никто не делал нам подарков. Поэтому я так счастлив принести ребятам победу.

Мне повезло отделаться от Бреннана. Когда спринтовал, подумал, как далеко, увидел, что кто-то проскакивает рядом, под моим плечом. И тут ногам стало жарко, как будто и не проехал эти 15 метров, увидел, что он отстал, посмотрел направо, понял, что обошёл его. Но он вернулся слева, и когда я начал поднимать руку в победном жесте, подумал, неужели у меня не получилось, но просвета оказалось достаточно. Однако я настолько устал, что не смог оторвать от руля вторую руку.

Я очень рад, что одержал первую в этом году победу на гонке Мирового тура. Фантастические ощущения, когда сезон начинается именно так».