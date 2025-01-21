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Тур Даун Андер-2025. Маршрут и участники

Тур Даун Андер-2025. Превью

 

 

Тур Даун Андер (Tour Down Under), первая в календаре велогонка Мирового тура, пройдёт с 21 по 26 января. Этапы с пересечённым рельефом дают шанс спринтерам и специалистам отрывов, а претендентам на победу в общем зачёте придётся приложить все силы на 3-м и 5-м этапах с прохождением «взрывных» подъёмов.

 

В этом году австралийская велогонка пройдёт в 25-й раз, и вновь судьбу генеральной классификации может решить Виллунга-Хилл (Willunga Hill), подъём, который после перемещения его на финиш этапа, с 2012 года стал визитной карточкой Тура Даун Андер. Его называют «подъёмом Ричи Порта», потому что знаменитый австралийский велогонщик поставил на Виллунге рекорд - выигрывал этап с финишем в этот подъём шесть раз подряд.

 

Маршрут Тура Даун Андер-2025

 

 

1-й этап с набором высоты 2386 м с пересечённым рельефом. Впервые в истории гонки финиш этапа Тура Даун Андер  примет город Гумерача (Gumeracha). Два подъёма  - 20,2 км с 5%, максимальным 13,3% и 1,4 км с 6,9%, который будет проходиться дважды, едва ли вычеркнут спринтеров из игры,  так как в последний раз короткий подъём Берри Хилл (Berry Hill) участники пройдут за 30 км до финиша.

 

2-й этап ещё больше подходит для спринтеров, набор высоты составит 1598 м, а всего один подъём - 2,73 км с 6,9%, будет проходиться трижды, но финиш технически простой, по широкой прямой дороге. Однако на ход этапа может повлиять ветер.

 

3-й этап, самый сложный в гонке, с набором высоты 3236 м и двойным прохождением подъёма Ноттс-Хилл (Knotts Hill) - 2,6 км с 8%, максимальным 22,2%. После финального прохождения до финиша останется 5 км.

 

4-й этап с набором высоты 2443 м, самый протяжённый в гонке - 157,2 км,  подходит для отрывов и атак, генеральщикам надо быть начеку, так как кто-нибудь наверняка захочет проверить своих соперников на внимательность на подъёме Неттл-Хилл (Nettle Hill) - 1,9 км с 8,1%, максимальным 17,7%,  за 20 км до финиша.

Город Виктор-Харбор, в котором завершится 4-й этап, видел все типы финишей Тура Даун Андер от победы Бейдена Кука (Baden Cooke) в 2007 году под проливным дождём до спринта Андре Грайпеля, выигравшего на Туре Даун Андер рекордные 18 этапов.

 

5-й этап, решающий для генеральной классификации, с набором высоты 2038 м и финишем в подъём Виллунга-Хилл - 3 км с 7,4%, максимальным 11 % в первый раз участники преодолеют за 22,7 км до финиша. А первая встреча с Виллунгой пройдёт в начале этапа, и на холм не придётся подниматься, с него надо будет аккуратно спуститься.

 

6-й этап  с набором высоты 768 м, это  90-километровый критериум по улицам Аделаиды завершит 25-й выпуск Тура Даун Андер - 20 кругов по 4,5 км. Однако генеральщикам тоже надо быть внимательными, так как кто-то может получить преимущество, выиграв промежуточные временные бонусы.

 

 

Участники и претенденты Тура Даун Андер-2025

 

28-летний британский велогонщик команды Israel Premier Tech Стивен Уильямс, победитель Тура Даун Андер прошлого года, попробует защитить свой титул.

Среди претендентов победитель 2023 года Джей Вайн (UAE Team Emirates) и его товарищ по команде, призёр прошлого года Джонатан Нарваэс, а также Оскар Онли (Picnic-PostNL), которому в прошлом году до третьей ступени  подиума не хватило 9 секунд, чемпион Австралии в разделке и призёр в групповой гонке Люк Плапп (Jayco AlUla), Магнус Шеффилд (INEOS Grenadiers), Альберто Беттиоль и Серхио Игита (XDS Astana) и другие.

 

 

Этапы Тура Даун Андер-2025

 

 

1-й этап. Prospect - Gumeracha, 150,7 км

Тур Даун Андер-2025. Маршрут и участники

 

2-й этап. Tanunda - Tanunda, 128,8 км

 

Тур Даун Андер-2025. Маршрут и участники

 

3-й этап. Norwood - Uraidla, 147,5 км

 

Тур Даун Андер-2025. Маршрут и участники

 

4-й этап. Glenelg - Victor Harbor, 157,2 км

 

Тур Даун Андер-2025. Маршрут и участники

 

5-й этап. McLaren Vale - Willunga Hill, 145,7 км

 

Тур Даун Андер-2025. Маршрут и участники

 

6-й этап. Adelaide - Adelaide, 90 км

 

Тур Даун Андер-2025. Маршрут и участники

 

 

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Теги к статье: Тур Даун Андер-2025 Tour Down Under многодневная велогонка

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Маршрут какого Гранд-тура 2025 года понравился больше всего?

Комментарии

  • JetRevel
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (9)
    JetRevel-Фото
    Они в 2023 все три тура взяли и разнесли всех по полной,Вы вообще следите?
  • JetRevel
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (9)
    JetRevel-Фото
    Я уже писал,что смотрю Евроспорт с голосом СК хотя поверьте мне в Европе найти трансляции на русском не просто,остальные трансляции просто не заходят.Представьте к примеру гонку где Погги в соло тащит под 100 км с комментарием какого ни будь снукериста или футбольного обозревателя,вот так это "интересно" в трансляциях по Европе,смотреть не говоря про платить за то чтобы смотреть не хочется.
  • Ernat78
    Генеральный директор INEOS Gre ... (4)
    Ernat78-Фото

    пусть ищут в Китае )

  • Pugachev
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (9)
    Pugachev-Фото
    В точку!
  • RVL
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (9)
    RVL-Фото
    Или в кросс...там круги)
  • RVL
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (9)
    RVL-Фото

    Я уже лет 5 не смотрю футбол, кроме ЧМ и че из-за массы лиг, турниров, постоянных пертурбаций и огромного околофутбольного шума. Но хожу на свою местную команду- я там всех знаю)))

    + Пытался смотреть триатлон.....бройлеры носятся кругами..пардон, если что.

  • sashaney
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (9)
    sashaney-Фото
    Цитата: StVano
    А Тадей Погачар гораздо чаще боролся с Йонасом Вингегором. Я могу продолжить этот список. Они должны чаще быть соперниками в гонках.

    А что ему мешает ставить Вингегора на классики, которые с удовольствием ездит Погачар?
    Мешает реальное осознание того, что без ТдФ они никому не нужны. А гонятся так, как делает Поги (везде), может только Поги. Вот поэтому он и за "Лигу".
  • Pugachev
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (9)
    Pugachev-Фото
    Да, привлечение к спорту слишком широких масс приводит к созданию искусственных видов типа врестлинга... Любая "попса" снижает истинно спортивное содержание, которое зрителю и надо учиться видеть в соревноваии. У нас на Гребном канале в Москве как-то провели эти попрыгушки с вышки на разваливающихся картонных самолетиках. Я еле проехал по мосту на веле (!) на велотрассу - несколько тысяч пришло... А на ЧР в Крылатском или 5 колец Москвы приходит от силы пара десятков простых болелов, не спортсменов... Так что "популяризация" - сложная штука.... Сугубо личные наблюдения...
  • Pugachev
    UCI World Cup Benidorm-2025. В ... (4)
    Pugachev-Фото

    Очень рад за Ван Дер Хаара. Мне кажется, он всегда едет на полную, но то силы недостаточны, то удача подводит... Ну. а ван Арт очень далеко был сначала, ясно, что такие догонялки просто так не проходят.

  • Pugachev
    Ваут ван Арт занял 4-е место н ... (1)
    Pugachev-Фото

    Да, несвежесть была заметна... 

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