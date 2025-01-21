Тур Даун Андер-2025. Маршрут и участники

Тур Даун Андер-2025. Превью

Тур Даун Андер (Tour Down Under), первая в календаре велогонка Мирового тура, пройдёт с 21 по 26 января. Этапы с пересечённым рельефом дают шанс спринтерам и специалистам отрывов, а претендентам на победу в общем зачёте придётся приложить все силы на 3-м и 5-м этапах с прохождением «взрывных» подъёмов.

В этом году австралийская велогонка пройдёт в 25-й раз, и вновь судьбу генеральной классификации может решить Виллунга-Хилл (Willunga Hill), подъём, который после перемещения его на финиш этапа, с 2012 года стал визитной карточкой Тура Даун Андер. Его называют «подъёмом Ричи Порта», потому что знаменитый австралийский велогонщик поставил на Виллунге рекорд - выигрывал этап с финишем в этот подъём шесть раз подряд.

Маршрут Тура Даун Андер-2025

1-й этап с набором высоты 2386 м с пересечённым рельефом. Впервые в истории гонки финиш этапа Тура Даун Андер примет город Гумерача (Gumeracha). Два подъёма - 20,2 км с 5%, максимальным 13,3% и 1,4 км с 6,9%, который будет проходиться дважды, едва ли вычеркнут спринтеров из игры, так как в последний раз короткий подъём Берри Хилл (Berry Hill) участники пройдут за 30 км до финиша.

2-й этап ещё больше подходит для спринтеров, набор высоты составит 1598 м, а всего один подъём - 2,73 км с 6,9%, будет проходиться трижды, но финиш технически простой, по широкой прямой дороге. Однако на ход этапа может повлиять ветер.

3-й этап, самый сложный в гонке, с набором высоты 3236 м и двойным прохождением подъёма Ноттс-Хилл (Knotts Hill) - 2,6 км с 8%, максимальным 22,2%. После финального прохождения до финиша останется 5 км.

4-й этап с набором высоты 2443 м, самый протяжённый в гонке - 157,2 км, подходит для отрывов и атак, генеральщикам надо быть начеку, так как кто-нибудь наверняка захочет проверить своих соперников на внимательность на подъёме Неттл-Хилл (Nettle Hill) - 1,9 км с 8,1%, максимальным 17,7%, за 20 км до финиша.

Город Виктор-Харбор, в котором завершится 4-й этап, видел все типы финишей Тура Даун Андер от победы Бейдена Кука (Baden Cooke) в 2007 году под проливным дождём до спринта Андре Грайпеля, выигравшего на Туре Даун Андер рекордные 18 этапов.

5-й этап, решающий для генеральной классификации, с набором высоты 2038 м и финишем в подъём Виллунга-Хилл - 3 км с 7,4%, максимальным 11 % в первый раз участники преодолеют за 22,7 км до финиша. А первая встреча с Виллунгой пройдёт в начале этапа, и на холм не придётся подниматься, с него надо будет аккуратно спуститься.

6-й этап с набором высоты 768 м, это 90-километровый критериум по улицам Аделаиды завершит 25-й выпуск Тура Даун Андер - 20 кругов по 4,5 км. Однако генеральщикам тоже надо быть внимательными, так как кто-то может получить преимущество, выиграв промежуточные временные бонусы.

Участники и претенденты Тура Даун Андер-2025

28-летний британский велогонщик команды Israel Premier Tech Стивен Уильямс, победитель Тура Даун Андер прошлого года, попробует защитить свой титул.

Среди претендентов победитель 2023 года Джей Вайн (UAE Team Emirates) и его товарищ по команде, призёр прошлого года Джонатан Нарваэс, а также Оскар Онли (Picnic-PostNL), которому в прошлом году до третьей ступени подиума не хватило 9 секунд, чемпион Австралии в разделке и призёр в групповой гонке Люк Плапп (Jayco AlUla), Магнус Шеффилд (INEOS Grenadiers), Альберто Беттиоль и Серхио Игита (XDS Astana) и другие.

Этапы Тура Даун Андер-2025

1-й этап. Prospect - Gumeracha, 150,7 км

2-й этап. Tanunda - Tanunda, 128,8 км

3-й этап. Norwood - Uraidla, 147,5 км

4-й этап. Glenelg - Victor Harbor, 157,2 км

5-й этап. McLaren Vale - Willunga Hill, 145,7 км