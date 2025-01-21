Бриан Кокар — победитель 4 этапа Тура Даун Андер-2025

Победа Бриана Кокара, майка лидера у Хавьера Ромо, отыгранные секунды у Джонатана Нарваэса после 4 этапа Тура Даун Андер-2025

32-летний французский велогонщик команды Cofidis Бриан Кокар (Bryan Coquard) одержал победу на 4-м этапе Тура Даун Андер-2025, завершившимся спринтом. Это 53-я победа Кокара в карьере и второй выигранный этап Тура Даун Андер (после победы в 2023 году).

На первом этапе французскому гонщику не удалось побороться за победу, он финишировал 16-м, на 2-м этапе Кокар подошёл к победе ближе, заняв 3-е место, и, наконец, третья попытка принесла успех. После смены Йона Исагирре Бриан Кокар издалека начал спринт и не дал соперникам себя обойти. Он опередил 30-летнего немецкого гонщика команды Bahrain Victorious Фила Баухауса и боровшегося за бонусные секунды 27-летнего эквадорского гонщика команды UAE Team Emirates XRG Джонатана Нарваэса.

Бриан Кокар одержал победу несмотря на то, что в середине этапа вместе со своим товарищем по команде Алексисом Ренаром и Джеем Вайном (UAE Team Emirates XRG) попал в завал. Но в отличие от Ренара и Вайна, Кокар избежал повреждений, а двум другим гонщикам потребовалась помощь врача гонки из-за ссадин.

Обладатель майки лидера Хавьер Ромо (Movistar) сохранил первую позицию в общем зачёте, но Джонатану Нарваэсу удалось сократить отставание от испанского гонщика с восьми до четырёх секунд перед решающим для генеральной классификации этапом с преодолением Виллунга-Хилл.

Бриан Кокар: «Очень рад, что выиграл. Вчера у команды был не самый удачный день, мы не смогли занять хорошие позиции в генеральной классификации. Я же знал, что сегодня лучший для меня шанс выиграть этап. Я использовало весь свой опыт, чтобы хорошо спринтовать, не думал ни о чём, отдал все силы. Всё получилось, это был идеальный день!»

Фил Баухаус: «Команда INEOS задала высокую скорость. Мы с Робертом (Стэннардом) не смогли слаженно отработать в развозе, я оказался немного сам по себе, попытался найти выгодную позицию, неплохо получилось, но я уже шёл на пределе. Думаю, для меня это уже шаг вперёд, что я боролся впереди. В итоге Кокар был свежее меня, он, действительно, сильный гонщике в спринте из небольшой группы. Я старался изо всех сил. Был близко к победе, но он оказался сильнее.

Этап был довольно лёгким, напряжение создавал ветер. Я знал, что мне будет тяжело в финале, поэтому старался тратить как можно меньше сил. Ребята, особенно Роман (Ермаков), проделали отличную работу, вывезли меня с Никиасом и Робертом к последнему подъёму.

Подъём я прошёл примерно на 15-й позиции, вто втором ряду пелотона. Темп там задали очень жёсткий. Ногам было больно, но в целом я чувствовал себя хорошо. Поэтому преодолел вершину во второй небольшой группе, где было около 20 или 30 ребят. А потом оставалось просто выживать. Как я уже говорил, я выдал максимум, старался добиться наилучшего для команды результата. Завтра будем работать на Афонсо (Afonso Eulálio), у него в общем зачёте одно время с теми, кто идёт в топ-10. Думаю, было бы великолепно, если бы он смог финишировать в десятке сильнейших. Возможно, надо будет где-нибудь захватить бонусные секунды или пройти вершину в первой группе.

В Аделаиде снова будет спринт. В последний день ожидается жара, пока по прогнозу обещают + 35 - 36 градусов, так что получится ещё один супертяжёлый день. Но сегодняшний этап показал, что нога у меня идёт. И команда работает отлично. Надеюсь снова быть на подиуме, желательно, ступенью выше».

Джонатан Нарваэс: «Сегодня был особый этап, все силы вложил в спринт. Все ребята команды вложились в работу, мы всё сделали по плану. Мы хотели взвинтить скорость на последнем подъёме, потом протянуть до финала, чтобы попробовать взять победу или бонусные секунды. В итоге шанса выиграть этап не было, но бонусные секунды мы взяли. Виллунга - тяжёлый подъём. Но у нас сильная команда, мы должны думать о том, как выиграть гонку, сделаем всё, что в наших силах».