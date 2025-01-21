VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Бриан Кокар — победитель 4 этапа Тура Даун Андер-2025

Победа Бриана Кокара, майка лидера у Хавьера Ромо, отыгранные секунды у Джонатана Нарваэса после 4 этапа Тура Даун Андер-2025

 

 

32-летний французский велогонщик команды Cofidis Бриан Кокар (Bryan Coquard) одержал победу на 4-м этапе Тура Даун Андер-2025, завершившимся спринтом. Это 53-я победа Кокара в карьере и второй выигранный этап Тура Даун Андер (после победы в 2023 году).

 

Бриан Кокар — победитель 4 этапа Тура Даун Андер-2025

 

На первом этапе французскому гонщику не удалось побороться за победу, он финишировал 16-м, на 2-м этапе Кокар подошёл к победе ближе, заняв 3-е место, и, наконец, третья попытка принесла успех. После смены Йона Исагирре Бриан Кокар издалека начал спринт и не дал соперникам себя обойти. Он опередил 30-летнего немецкого гонщика команды Bahrain Victorious Фила Баухауса и боровшегося за бонусные секунды 27-летнего эквадорского гонщика команды UAE Team Emirates XRG Джонатана Нарваэса.

 

Бриан Кокар одержал победу несмотря на то, что в середине этапа вместе со своим товарищем по команде Алексисом Ренаром и Джеем Вайном (UAE Team Emirates XRG) попал в завал. Но в отличие от Ренара и Вайна, Кокар избежал повреждений, а двум другим гонщикам потребовалась помощь врача гонки из-за ссадин.

 

Обладатель майки лидера Хавьер Ромо (Movistar) сохранил первую позицию в общем зачёте, но Джонатану Нарваэсу удалось сократить отставание от испанского гонщика с восьми до четырёх секунд перед решающим для генеральной классификации этапом с преодолением Виллунга-Хилл.

 

Бриан Кокар — победитель 4 этапа Тура Даун Андер-2025

 

Бриан Кокар — победитель 4 этапа Тура Даун Андер-2025

 

Бриан Кокар — победитель 4 этапа Тура Даун Андер-2025

 

Бриан Кокар — победитель 4 этапа Тура Даун Андер-2025

 

Бриан Кокар — победитель 4 этапа Тура Даун Андер-2025

 

Бриан Кокар — победитель 4 этапа Тура Даун Андер-2025

 

Бриан Кокар — победитель 4 этапа Тура Даун Андер-2025

 

 

 Бриан Кокар: «Очень рад, что выиграл. Вчера у команды был не самый удачный день, мы не смогли занять хорошие позиции в генеральной классификации. Я же знал, что сегодня лучший для меня шанс выиграть этап. Я использовало весь свой опыт, чтобы хорошо спринтовать, не думал ни о чём, отдал все силы. Всё получилось, это был идеальный день!»

 

Фил Баухаус: «Команда INEOS задала высокую скорость. Мы с Робертом (Стэннардом) не смогли слаженно отработать в развозе, я оказался немного сам по себе, попытался найти выгодную позицию, неплохо получилось, но я уже шёл на пределе. Думаю, для меня это уже шаг вперёд, что я боролся впереди. В итоге Кокар был свежее меня, он, действительно, сильный гонщике в спринте из небольшой группы.  Я старался изо всех сил. Был близко к победе, но он оказался сильнее.

 

Этап был довольно лёгким, напряжение создавал ветер. Я знал, что мне будет тяжело в финале, поэтому старался тратить как можно меньше сил. Ребята, особенно Роман (Ермаков),  проделали  отличную работу, вывезли меня с Никиасом и Робертом к последнему подъёму.

 

Подъём я прошёл примерно на 15-й позиции, вто втором ряду пелотона. Темп там задали очень жёсткий. Ногам было больно, но в целом я чувствовал себя хорошо. Поэтому преодолел вершину во второй небольшой группе, где было около 20 или 30 ребят. А потом оставалось просто выживать. Как я уже говорил, я выдал максимум, старался добиться наилучшего для команды результата. Завтра будем работать на Афонсо (Afonso Eulálio), у него в общем зачёте одно время с теми, кто идёт в топ-10. Думаю, было бы великолепно, если бы он смог финишировать в десятке сильнейших. Возможно, надо будет где-нибудь захватить бонусные секунды или пройти вершину в первой группе.

 

В Аделаиде снова будет спринт. В последний день ожидается жара, пока по прогнозу обещают + 35 - 36 градусов, так что получится ещё один супертяжёлый день. Но сегодняшний этап показал, что нога у меня идёт. И команда работает отлично. Надеюсь снова быть на подиуме, желательно, ступенью выше».

 

Джонатан Нарваэс: «Сегодня был особый этап, все силы вложил в спринт. Все ребята команды вложились в работу, мы всё сделали по плану. Мы хотели взвинтить скорость на последнем подъёме, потом протянуть до финала, чтобы попробовать взять победу или бонусные секунды. В итоге шанса выиграть этап не было, но бонусные секунды мы взяли. Виллунга - тяжёлый подъём. Но у нас сильная команда, мы должны думать о том, как выиграть гонку, сделаем всё, что в наших силах».

 

 

Тур Даун Андер-2025. Этап 4. Результаты

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Бриан Кокар Bryan Coquard Cofidis Тур Даун Андер-2025 Tour Down Under-2025 велогонка Мирового тура

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

21 - 26 января 2025

Tour Down Under

25 января 2025

Gran Premio Castellon

25 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

26 января 2025

Classica Comunitat Valenciana

26 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

28 января - 1 февраля 2025

AlUla Tour

2 февраля 2025

Велокросс. UCI World Championship Lievin

29 января - 2 февраля 2025

Challenge Mallorca

2 февраля 2025

Cadel Evans Great Ocean Road Race

5 - 9 февраля 2025

Etoile de Besseges

5 - 9 февраля 2025

Volta a la Comunitat Valenciana

7 февраля 2025

Muscat Classic

8 - 12 февраля 2025

Tour of Oman

14 - 16 февраля 2025

Tour de la Provence

17 -23 февраля 2025

UAE Tour

19 -23 февраля 2025

Volta ao Algarve

19 -23 февраля 2025

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

1 марта 2025

Omloop Nieuwsblad

9 мая - 1 июня 2025

Джиро д’Италия-2025. Маршрут

5 - 27 июля 2025

Тур де Франс-2025. Маршрут

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2025 года понравился больше всего?

Комментарии

  • Pinkerton
    Тур Даун Андер-2025. Этап 3. Р ... (4)
    Pinkerton-Фото
    Во этого этапа на спуске, в борьбе за позиции, за 15,6 км до финиша произошёл завал, сильнее всех пострадал велогонщик команды XDS Astana, 24-летний Харольд Мартин Лопес, который упал, ударился лицом и сошёл с гонки. Команда XDS Astana сообщила, что он избежал переломов и серьёзных повреждений. У эквадорского гонщика диагностировано лёгкое сотрясение мозга, травма лица, рваная рана надбровной дуги, потребовавшая наложения швов.
  • Ernat78
    Хавьер Ромо — победитель 3 эта ... (1)
    Ernat78-Фото

    скорейшего выздоравления Лопесу

  • vova-55
    Тадей Погачар: от моноцикла к ... (4)
    vova-55-Фото

    А мама у Тадея с юмором: "...но он в гору едет быстрее, чем мы спускаемся"   :-))

  • motte
    Тур Даун Андер-2025. Этап 4. Р ... (1)
    motte-Фото

    Арабы заберут первый тур сезона?

  • nightbuster33
    Калеб Юэн подписал контракт с ... (4)
    nightbuster33-Фото
    Когда Кэв выступал за команду таких речей не было.
  • Геродот
    Калеб Юэн подписал контракт с ... (4)
    Геродот-Фото
    Инеос превращается в Астану. Отстойник для пенсионеров?
  • DenisRodikov
    Калеб Юэн подписал контракт с ... (4)
    DenisRodikov-Фото

    Я думаю, речь о том, как Инеос вывозили генеральщиков вперёд на спринтерских этапах.

  • jerzyk
    Тур Даун Андер-2025. Этап 3. Р ... (4)
    jerzyk-Фото
    А что случилось с Харальдом Лопесом?
  • nightbuster33
    Тур Даун Андер-2025. Этап 3. Р ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Едва ли, стоит ожидать от Астаны чего-то сверх необычного.За последние 13 сезонов выступлений на этой гонке лишь два раза были в 10-ке в генерале:8-е(2018г.) и 4-ое(2019г.) места. И оба раза Лу-Лу(5 стартов),а эти сезоны,в общем, были не столь успешными по сравнению с сезонами 2014-17г.г.Тогда,лучшими результатами в генерале на ТДА были в 20-ке.Главное на старте сезона,чтобы поменьше были случаи подобные с Харольдом Лопезом.

  • Astanaforever
    Калеб Юэн подписал контракт с ... (4)
    Astanaforever-Фото
    И где это Юэн опирался на спринты Инеос? Че то я не догоняю. Когда это Инеос была спринтерской командой?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

24 января

Jonas Rutsch (Intermarche - Wanty)

Loe Van Belle (Visma - Lease a Bike)

25 января

Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step)

Alex Martin Gutierrez (Polti - VisitMalta)

Oliver Knight (Cofidis)

Victor Papon (Wagner - Bazin - WB)

Ander Ganzabal Bilbao (Euskaltel - Euskadi)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2025 (73)
Декабрь 2024 (105)
Ноябрь 2024 (100)
Октябрь 2024 (141)
Сентябрь 2024 (196)
Август 2024 (196)