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Хет-трик Сэма Уэлсфорда на Туре Даун Андер-2024

Сэм Уэлсфорд — победитель 4 этапа Тура Даун Андер-2024

 

 

 

В день своего 28-летия Сэм Уэлсфорд (Sam Welsford) сделал хет-трик, взяв третью победу на Туре Даун Андер-2024. Австралийский велогонщик команды Bora-hansgrohe снова продемонстрировал свою силу и мастерство, выиграв спринт на 4-м этапе, где опередил в общем спринте Биньяма Гирмая (Intermarche Wanty) и Ларса Бовена (Alpecin-Deceuninck). Сэм Уэлсфорд во время спринта потерял колесо своего развозящего Данни ван Поппеля, но сумел найти просвет и спуртовать к третьей победе. Сэм Уэлсфорд продолжает лидировать в очковой классификации. Исаак Дель Торо (UAE Team Emirates) сохранил майку лидера.

 

На старт 4 этапа Тура Даун Андер-2024 не вышел чемпион Австралии Люк Плапп (Jayco AlUla), упавший на 3-м этапе. Команда Jayco AlUla сообщила, что 23-летний австралийский велогонщик не смог продолжать гонку из-за боли и дискомфорта, вызванной сильными ссадинами и ранами.

 

Хет-трик Сэма Уэлсфорда на Туре Даун Андер-2024

Хет-трик Сэма Уэлсфорда на Туре Даун Андер-2024

Хет-трик Сэма Уэлсфорда на Туре Даун Андер-2024

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

Сэм Уэлсфорд: «У меня нет слов. Сегодня ощущалось давление на нас, учитывая, как мы вели гонку всю неделю. Но мы отлично справились. Подъезд к финишу был таким быстрым из-за попутного ветра, что всегда позволяет некоторым выскакивать из-за спин. Я точно не знаю, как всё получилось. Я мощно вышел из поворота, но не был на колесе Данни, и он это видел. Я просто использовал колёса других гонщиков между нами. Эта победа просто потрясающая, идеальное начало для нашей команды. Мне очень помогло, что, только придя в новую команду, я сразу получил такую поддержку.  В конце концов, победа - награда за тяжёлую работу ребят в течение всей недели».

 

Биньям Гирмай: «Команда весь день меня защищала. Это последний ожидаемый спринт на Туре Даун Андер. Мадис Михельс идеально меня вывез к последнему повороту за 500 м, но в финале Сэм Уэлсфорд снова был самым быстрым из пелотона».

 

 

Результаты 4 этапа Тура Даун Андер-2024

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Теги к статье: Сэм Уэлсфорд Sam Welsford Bora-hansgrohe Тур Даун Андер-2024 Tour Down Under гонка Мирового тура

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Комментарии

  • vadi
    Тадей Погачар - самый высокооп ... (16)
    vadi-Фото
    Как-то Тиньков косвенно обмолвился, что у него Саган был на 5 миллионах и примерно столько же получал в Боре
  • nightbuster33
    Тур Даун Андер-2024. Этап 4. Р ... (5)
    nightbuster33-Фото
    Ромеро,претендент на победу на этапе.
  • EL-Fenomeno
    Тадей Погачар - самый высокооп ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    За Фрума то понятно, он и в СКАЙ/ИНЭОС получал много (считаю что заслуженно), а вот хотелось бы сопоставить цифры действующих бигов например с зарплатой Сагана, который в свое лучшие годы/сезоны тоже был на вершине по баблу...кто знает сколько Пэто получал в прайме ?

    Цитата: gumanoidd
    Ван Арт тупо меняет специализацию---в горную сторону

    Так это же хорошо) А стен ещё лучше если ВВА сменит Висму на ??? и там в каком нибудь году пойдёт капитаном или со_капитаном на ТдФ, проверив сначала себя на Дофине (например).

  • Velolife
    Тур Даун Андер-2024. Этап 4. Р ... (5)
    Velolife-Фото
    Хет-трик – хороший подарок на день рождения. Наверное, Sam Welsford хорошо знает родные дороги. Но каков Danny van Poppel! Его не меньшая заслуга в этих трёх победах уже другого Сэма. Даже развозя Elia Viviani и Jhonatan/а Narváez/а, не дал им победить. А Isaak del Toro продолжает лидировать. И пока очень скуп и скромен в оценках своих достижений. Ну, а с красными №№, конечно, едут австралийцы. Кому же ещё с ними ехать. Да и горная пока у них. Хотя SD JAY Mathew Hayman (Paris-Roubaix 2016) намекнул, что, мол, завтра Simon Yates, даже без Luke Plapp, готов покорить Willunga Hill. Ну что же, посмотрим! А Luk/у Plapp/у пожелаем скорейшего восстановления! Уж очень он здорово ободрался. Никому такого не пожелаешь.Всем удачи!

    Хет-трик – хороший подарок на день рождения. Наверное, Sam Welsford хорошо знает родные дороги. Но каков Danny van Poppel! Его не меньшая заслуга в этих трёх победах уже другого Сэма. Даже развозя Elia Viviani и Jhonatan/а Narváez/а, не дал им победить. А Isaak del Toro продолжает лидировать. И пока очень скуп и скромен в оценках своих достижений. Ну, а с красными №№, конечно, едут австралийцы. Кому же ещё с ними ехать. Да и горная пока у них. Хотя SD JAY Mathew Hayman (Paris-Roubaix 2016) намекнул, что, мол, завтра Simon Yates, даже без Luke Plapp, готов покорить Willunga Hill. Ну что же, посмотрим! А Luk/у Plapp/у пожелаем скорейшего восстановления! Уж очень он здорово ободрался. Никому такого не пожелаешь.Всем удачи!
  • RVL
    Тадей Погачар - самый высокооп ... (16)
    RVL-Фото
    В этом году хозяин переедет
  • RVL
    Тадей Погачар - самый высокооп ... (16)
    RVL-Фото
    Ну выто вместе круче газетенок)))
  • velodoctor
    Тур Даун Андер-2024. Этап 4. Р ... (5)
    velodoctor-Фото

    Пока многие еще вкатываются, бора штампует победы. 

  • s75
    Патрик Лефевр: «Ремко мечтает ... (8)
    s75-Фото
    а как он мог убрать Алафилиппа - выкупить остаток контракта? жаба задушит
  • error
    Тур Даун Андер-2024. Этап 4. Р ... (5)
    error-Фото

    Ахренеть велосипед у Гирмая выиграл в створе..

    Вывезли BORA шикарно опять..

     

  • Kay82
    Тадей Погачар - самый высокооп ... (16)
    Kay82-Фото

    сколько бы там не получал Погачар , но эти двое : Примож Роглич и Йонас Вингегор показали в 2023 году кто в доме хозяин

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5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
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