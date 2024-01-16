Хет-трик Сэма Уэлсфорда на Туре Даун Андер-2024

Сэм Уэлсфорд — победитель 4 этапа Тура Даун Андер-2024

В день своего 28-летия Сэм Уэлсфорд (Sam Welsford) сделал хет-трик, взяв третью победу на Туре Даун Андер-2024. Австралийский велогонщик команды Bora-hansgrohe снова продемонстрировал свою силу и мастерство, выиграв спринт на 4-м этапе, где опередил в общем спринте Биньяма Гирмая (Intermarche Wanty) и Ларса Бовена (Alpecin-Deceuninck). Сэм Уэлсфорд во время спринта потерял колесо своего развозящего Данни ван Поппеля, но сумел найти просвет и спуртовать к третьей победе. Сэм Уэлсфорд продолжает лидировать в очковой классификации. Исаак Дель Торо (UAE Team Emirates) сохранил майку лидера.

На старт 4 этапа Тура Даун Андер-2024 не вышел чемпион Австралии Люк Плапп (Jayco AlUla), упавший на 3-м этапе. Команда Jayco AlUla сообщила, что 23-летний австралийский велогонщик не смог продолжать гонку из-за боли и дискомфорта, вызванной сильными ссадинами и ранами.

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Сэм Уэлсфорд: «У меня нет слов. Сегодня ощущалось давление на нас, учитывая, как мы вели гонку всю неделю. Но мы отлично справились. Подъезд к финишу был таким быстрым из-за попутного ветра, что всегда позволяет некоторым выскакивать из-за спин. Я точно не знаю, как всё получилось. Я мощно вышел из поворота, но не был на колесе Данни, и он это видел. Я просто использовал колёса других гонщиков между нами. Эта победа просто потрясающая, идеальное начало для нашей команды. Мне очень помогло, что, только придя в новую команду, я сразу получил такую поддержку. В конце концов, победа - награда за тяжёлую работу ребят в течение всей недели».

Биньям Гирмай: «Команда весь день меня защищала. Это последний ожидаемый спринт на Туре Даун Андер. Мадис Михельс идеально меня вывез к последнему повороту за 500 м, но в финале Сэм Уэлсфорд снова был самым быстрым из пелотона».