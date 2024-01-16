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Оскар Онли — победитель 5 этапа Тура Даун Андер-2024

Оскар Онли одержал первую победу в профессионалах, Стивен Уилльямс надел майку лидера Тура Даун Андер-2024

 

 

21-летний британский велогонщик Оскар Онли (Oscar Onley) одержал первую профессиональную победу в карьере и принёс первую победу в гонке Мирового тура команде Dsm-firmenich PostNL, выиграв 5-й этап Тура Даун Андер-2024.

 

На этапе для панчеров с двойным прохождением знаменитого подъёма Виллунга Оскар Онли находился впереди на финальных километрах и реагировал на все атаки из проредившегося пелотона. Сначала он закрыл просвет, когда ускорился Крис Харпер (Jayco AlUla), затем был в группе за Саймоном Йейтсом (Jayco AlUla), когда тот атаковал на последнем километре.

 

Жулиан Алафилипп (Soudal Quick Step) ускорился у вершины Виллунга, но Оскар Онли атаковал за 200 м до финиша и обошёл соперников в спринте из небольшой группы. Его соотечественник, 27-летний британский велогонщик команды Israel Premier Tech Стивен Уилльямс финишировал вторым и надел майку лидера Тура Даун Андер-2024. Джонатан Нарваэс (INEOS Grenadiers) замкнул тройку призёров 5 этапа.

 

Оскар Онли — победитель 5 этапа Тура Даун Андер-2024

Оскар Онли — победитель 5 этапа Тура Даун Андер-2024

Оскар Онли — победитель 5 этапа Тура Даун Андер-2024

Оскар Онли — победитель 5 этапа Тура Даун Андер-2024

Оскар Онли — победитель 5 этапа Тура Даун Андер-2024

Оскар Онли — победитель 5 этапа Тура Даун Андер-2024

Оскар Онли — победитель 5 этапа Тура Даун Андер-2024

Оскар Онли — победитель 5 этапа Тура Даун Андер-2024

 

 

Оскар Онли: «Невероятно. Я приехал сюда в хорошей форме, но не был уверен, что у меня получится в соперничестве с гонщиками такого уровня, как здесь. Я очень благодарен всей команде, всем, кто помогал мне добиться этого результата. Завтра будет тяжело, но у нас сильный состав.

 

Мы сделаем всё возможное, чтобы снова добиться успеха и попробовать подняться на одно место в генеральной классификации. Команда верила в меня, меня подбадривали с самого начала гонки. На спринтерских этапах ребята прикладывали все силы, чтобы я был в безопасности и не потерял время. Приятно, что я смог отплатить им победой. Виллунга -  легендарный подъём. Очень круто, что моё имя теперь в списке победителей».

 

Стивен Уилльямс: «Когда проходили подъём в первый раз, я хорошо себя чувствовал, подумал, что нога идёт отлично. На втором прохождении ребята вывезли меня на выгодную позицию к подножию, а потом я сумел ответить на атаки. Немного не хватило в спринте. Но я очень счастлив надеть майку лидера за день до финала. Попробую её защитить».

 

 

Результаты 5 этапа Тура Даун Андер-2024

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Теги к статье: Оскар Онли Oscar Onley DSM-firmenich PostNL Тур Даун Андер-2024 Tour Down Under гонка Мирового тура

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Комментарии

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (140)
    s75-Фото

    Сэр Д. Брэйлсфорд больше не значится в списке руководства команды, размещенном на сайте "гренадеров". Имя знаменитого спортивного руководителя всё чаще мелькает в новостях о футбольном клубе "Манчестер Юнайтед".

  • s75
    Тур Даун Андер-2024. Этап 5. Р ... (1)
    s75-Фото

    Солдат - пятый на финише и шестой в генерале. Дебют на многодневке уровня WT.

  • Гонщик
    Тадей Погачар - самый высокооп ... (17)
    Гонщик-Фото

    Цитата: vadi
    Как-то Тиньков косвенно обмолвился, что у него Саган был на 5 миллионах и примерно столько же получал в Боре
    Это Олег о Конте болтал , хотя думаю что он с него выторговал гораздо больше , как и Саган с Боры за рекламу.

  • vadi
    Тадей Погачар - самый высокооп ... (17)
    vadi-Фото
    Как-то Тиньков косвенно обмолвился, что у него Саган был на 5 миллионах и примерно столько же получал в Боре
  • nightbuster33
    Тур Даун Андер-2024. Этап 4. Р ... (5)
    nightbuster33-Фото
    Ромеро,претендент на победу на этапе.
  • EL-Fenomeno
    Тадей Погачар - самый высокооп ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    За Фрума то понятно, он и в СКАЙ/ИНЭОС получал много (считаю что заслуженно), а вот хотелось бы сопоставить цифры действующих бигов например с зарплатой Сагана, который в свое лучшие годы/сезоны тоже был на вершине по баблу...кто знает сколько Пэто получал в прайме ?

    Цитата: gumanoidd
    Ван Арт тупо меняет специализацию---в горную сторону

    Так это же хорошо) А стен ещё лучше если ВВА сменит Висму на ??? и там в каком нибудь году пойдёт капитаном или со_капитаном на ТдФ, проверив сначала себя на Дофине (например).

  • Velolife
    Тур Даун Андер-2024. Этап 4. Р ... (5)
    Velolife-Фото
    Хет-трик – хороший подарок на день рождения. Наверное, Sam Welsford хорошо знает родные дороги. Но каков Danny van Poppel! Его не меньшая заслуга в этих трёх победах уже другого Сэма. Даже развозя Elia Viviani и Jhonatan/а Narváez/а, не дал им победить. А Isaak del Toro продолжает лидировать. И пока очень скуп и скромен в оценках своих достижений. Ну, а с красными №№, конечно, едут австралийцы. Кому же ещё с ними ехать. Да и горная пока у них. Хотя SD JAY Mathew Hayman (Paris-Roubaix 2016) намекнул, что, мол, завтра Simon Yates, даже без Luke Plapp, готов покорить Willunga Hill. Ну что же, посмотрим! А Luk/у Plapp/у пожелаем скорейшего восстановления! Уж очень он здорово ободрался. Никому такого не пожелаешь.Всем удачи!

    Хет-трик – хороший подарок на день рождения. Наверное, Sam Welsford хорошо знает родные дороги. Но каков Danny van Poppel! Его не меньшая заслуга в этих трёх победах уже другого Сэма. Даже развозя Elia Viviani и Jhonatan/а Narváez/а, не дал им победить. А Isaak del Toro продолжает лидировать. И пока очень скуп и скромен в оценках своих достижений. Ну, а с красными №№, конечно, едут австралийцы. Кому же ещё с ними ехать. Да и горная пока у них. Хотя SD JAY Mathew Hayman (Paris-Roubaix 2016) намекнул, что, мол, завтра Simon Yates, даже без Luke Plapp, готов покорить Willunga Hill. Ну что же, посмотрим! А Luk/у Plapp/у пожелаем скорейшего восстановления! Уж очень он здорово ободрался. Никому такого не пожелаешь.Всем удачи!
  • RVL
    Тадей Погачар - самый высокооп ... (17)
    RVL-Фото
    В этом году хозяин переедет
  • RVL
    Тадей Погачар - самый высокооп ... (17)
    RVL-Фото
    Ну выто вместе круче газетенок)))
  • velodoctor
    Тур Даун Андер-2024. Этап 4. Р ... (5)
    velodoctor-Фото

    Пока многие еще вкатываются, бора штампует победы. 

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