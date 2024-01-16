Оскар Онли — победитель 5 этапа Тура Даун Андер-2024

Оскар Онли одержал первую победу в профессионалах, Стивен Уилльямс надел майку лидера Тура Даун Андер-2024

21-летний британский велогонщик Оскар Онли (Oscar Onley) одержал первую профессиональную победу в карьере и принёс первую победу в гонке Мирового тура команде Dsm-firmenich PostNL, выиграв 5-й этап Тура Даун Андер-2024.

На этапе для панчеров с двойным прохождением знаменитого подъёма Виллунга Оскар Онли находился впереди на финальных километрах и реагировал на все атаки из проредившегося пелотона. Сначала он закрыл просвет, когда ускорился Крис Харпер (Jayco AlUla), затем был в группе за Саймоном Йейтсом (Jayco AlUla), когда тот атаковал на последнем километре.

Жулиан Алафилипп (Soudal Quick Step) ускорился у вершины Виллунга, но Оскар Онли атаковал за 200 м до финиша и обошёл соперников в спринте из небольшой группы. Его соотечественник, 27-летний британский велогонщик команды Israel Premier Tech Стивен Уилльямс финишировал вторым и надел майку лидера Тура Даун Андер-2024. Джонатан Нарваэс (INEOS Grenadiers) замкнул тройку призёров 5 этапа.

Оскар Онли: «Невероятно. Я приехал сюда в хорошей форме, но не был уверен, что у меня получится в соперничестве с гонщиками такого уровня, как здесь. Я очень благодарен всей команде, всем, кто помогал мне добиться этого результата. Завтра будет тяжело, но у нас сильный состав.

Мы сделаем всё возможное, чтобы снова добиться успеха и попробовать подняться на одно место в генеральной классификации. Команда верила в меня, меня подбадривали с самого начала гонки. На спринтерских этапах ребята прикладывали все силы, чтобы я был в безопасности и не потерял время. Приятно, что я смог отплатить им победой. Виллунга - легендарный подъём. Очень круто, что моё имя теперь в списке победителей».

Стивен Уилльямс: «Когда проходили подъём в первый раз, я хорошо себя чувствовал, подумал, что нога идёт отлично. На втором прохождении ребята вывезли меня на выгодную позицию к подножию, а потом я сумел ответить на атаки. Немного не хватило в спринте. Но я очень счастлив надеть майку лидера за день до финала. Попробую её защитить».