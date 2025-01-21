Хавьер Ромо — победитель 3 этапа Тура Даун Андер-2025

26-летний Хавьер Ромо одержал первую в карьере победу, атаковав в одиночку на 3-м этапе Тура Даун Андер-2025

Хавьер Ромо (Javier Romo) принёс первую в сезоне победу на гонке Мирового тура команде Movistar, выиграв сольной атакой 3-й этап Тура Даун Андер-2025. Для 26-летнего испанского гонщика, который выступает в Movistar второй сезон, эта победа стала первой в карьере.

Благодаря атаке за 5,1 км, на вершине финального, второго прохождения подъёма Ноттс-Хилл (2,6 км с 8%, максимальным 22,2%) Хавьер Ромо создал просвет, а часть пелотона, растянувшегося и порвавшегося, не смогла организовать преследование. Хавьер Ромо опередил ближайшую группу на 5 секунд.

В спринте за спиной Ромо победу одержал Джонатан Нарваэс (UAE Team Emirates), опередивший Финна Фишера-Блека (Red Bull Bora-hansgrohe). Благодаря победе на этапе и отрыву Хавьер Ромо надел майку лидера общего зачёта, где его ближайшим преследователем, проигрывающим ему 8 секунд, стал Джонатан Нарваэс. Тройку лидеров генеральной классификации замыкает Патрик Конрад (Lidl-Trek), уступающий Хавьеру Ромо 10 секунд.

К сожалению, этап не обошёлся без падений. На спуске, в борьбе за позиции, за 15,6 км до финиша произошёл завал, сильнее всех пострадал велогонщик команды XDS Astana, 24-летний Харольд Мартин Лопес, который упал, ударился лицом и сошёл с гонки. Команда XDS Astana сообщила, что он избежал переломов и серьёзных повреждений. У эквадорского гонщика диагностировано лёгкое сотрясение мозга, травма лица, рваная рана надбровной дуги, потребовавшая наложения швов.

Хавьер Ромо: «Зимой я очень много работал, держа в голове Тур Даун Андер, представлял этот день. Я так счастлив. Хочу поблагодарить мою команду, потому что сегодня они приложили все силы, работая на меня. Они полностью поверили в меня, эта победа очень важна и для моей семьи, для моей девушки и всех, кто мне помогал этот год. Когда до финиша остался километр, я понял, что выиграл».

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Джонатан Нарваэс: «Думаю, для команды итог дня положительный. Мы упорно работали, старались осложнить гонку соперникам. Не всегда правильно оценивать гонку только по результатам. Мы выполнили свою задачу - сделали гонку трудной, попытались выиграть этап. Конечно, мы не выиграли, но возможности ещё остаются. Каждый из моих товарищей по команде отработал так, как мы вчера планировали. Подъём оказался очень тяжёлым. Мы с Джеем (Вайном) - два сильных гонщика, можем повлиять на гонку. Но отдаю должное Ромо, потому что он очень умно атаковал. Когда он ускорился, его никто не стал преследовать. В итоге в этой гонке победу можно одержать с преимуществом в одну секунду. Думаю, мы сейчас на хорошей позиции. Посмотрим, как лидер поведёт гонку на следующих этапах. Мы постараемся выработать стратегию, чтобы попробовать выиграть либо со мной, либо с Джеем».

Финн Фишер-Блек: «Сегодняшний этап очень ждали, так как заранее было известно, что он станет решающим для генеральной классификации. Напряжение было настолько высоким, что не было ни минуты для того, чтобы перевести дыхание. Команда великолепно отработала, весь день удерживала меня впереди. На последнем круге невероятную работу проделал Данни, преодолев последний подъём, потом Лауренс и Бен обеспечили мне идеальную позицию на финальном подъёме. Я начал его пятым колесом, что помогло мне идеально сосредоточиться на своих усилиях. Дальше всё свелось к тому, что получится сделать в финале».