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Хавьер Ромо — победитель 3 этапа Тура Даун Андер-2025

26-летний Хавьер Ромо одержал первую в карьере победу, атаковав в одиночку на 3-м этапе Тура Даун Андер-2025

 

 

Хавьер Ромо (Javier Romo) принёс первую в сезоне победу на гонке Мирового тура команде Movistar, выиграв сольной атакой 3-й этап Тура Даун Андер-2025. Для 26-летнего испанского гонщика, который выступает в Movistar второй сезон, эта победа стала первой в карьере.

 

Хавьер Ромо — победитель 3 этапа Тура Даун Андер-2025

Хавьер Ромо — победитель 3 этапа Тура Даун Андер-2025

 

 

Благодаря атаке за 5,1 км, на вершине финального, второго прохождения подъёма Ноттс-Хилл (2,6 км с 8%, максимальным 22,2%) Хавьер Ромо создал просвет, а часть пелотона, растянувшегося и порвавшегося, не смогла организовать преследование. Хавьер Ромо опередил ближайшую группу на 5 секунд.

 

В спринте за спиной Ромо победу одержал Джонатан Нарваэс (UAE Team Emirates), опередивший Финна Фишера-Блека (Red Bull Bora-hansgrohe). Благодаря победе на этапе и отрыву Хавьер Ромо надел майку лидера общего зачёта, где его ближайшим преследователем, проигрывающим ему 8 секунд, стал Джонатан Нарваэс. Тройку лидеров генеральной классификации замыкает Патрик Конрад (Lidl-Trek), уступающий Хавьеру Ромо 10 секунд.

 

Хавьер Ромо — победитель 3 этапа Тура Даун Андер-2025

 

К сожалению, этап не обошёлся без падений. На спуске, в борьбе за позиции, за 15,6 км до финиша произошёл завал, сильнее всех пострадал велогонщик команды XDS Astana, 24-летний Харольд Мартин Лопес, который упал,  ударился лицом и сошёл с гонки. Команда XDS Astana сообщила, что он избежал переломов и серьёзных повреждений. У эквадорского гонщика диагностировано лёгкое сотрясение мозга, травма лица, рваная рана надбровной дуги, потребовавшая наложения швов.

 

Хавьер Ромо — победитель 3 этапа Тура Даун Андер-2025

Хавьер Ромо — победитель 3 этапа Тура Даун Андер-2025

Хавьер Ромо — победитель 3 этапа Тура Даун Андер-2025

Хавьер Ромо — победитель 3 этапа Тура Даун Андер-2025

 

 Хавьер Ромо: «Зимой я очень много работал, держа в голове Тур Даун Андер, представлял этот день. Я так счастлив. Хочу поблагодарить мою команду, потому что сегодня они приложили все силы, работая на меня. Они полностью поверили в меня, эта победа очень важна и для моей семьи, для моей девушки и всех, кто мне помогал этот год. Когда до финиша остался километр, я понял, что выиграл».

 

Хавьер Ромо — победитель 3 этапа Тура Даун Андер-2025

Photo © UAE Team Emirates-XRG

 

Джонатан Нарваэс: «Думаю, для команды итог дня положительный. Мы упорно работали, старались осложнить гонку соперникам. Не всегда правильно оценивать гонку только по результатам. Мы выполнили свою задачу - сделали гонку трудной, попытались выиграть этап. Конечно, мы не выиграли, но возможности ещё остаются. Каждый из моих товарищей по команде отработал так, как мы вчера планировали. Подъём оказался очень тяжёлым. Мы с Джеем (Вайном) -  два сильных гонщика, можем повлиять на гонку. Но отдаю должное Ромо, потому что он очень умно атаковал. Когда он ускорился, его никто не стал преследовать. В итоге в этой гонке победу можно одержать с преимуществом в одну секунду. Думаю, мы сейчас на хорошей позиции. Посмотрим, как лидер поведёт гонку на следующих этапах. Мы постараемся выработать стратегию, чтобы попробовать выиграть либо со мной, либо с Джеем».

 

Финн Фишер-Блек: «Сегодняшний этап очень ждали, так как заранее было известно, что он станет решающим для генеральной классификации. Напряжение было настолько высоким, что не было ни минуты для того, чтобы перевести дыхание. Команда великолепно отработала, весь день удерживала меня впереди. На последнем круге невероятную работу проделал Данни, преодолев последний подъём, потом Лауренс и Бен обеспечили мне идеальную позицию на финальном подъёме. Я начал его пятым колесом, что помогло мне идеально сосредоточиться на своих усилиях. Дальше всё свелось к тому, что получится сделать в финале».

 

Тур Даун Андер-2025. Этап 3. Результаты

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Теги к статье: Хавьер Ромо Javier Romo Movistar Тур Даун Андер-2025 Tour Down Under-2025 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • DenisRodikov
    Калеб Юэн подписал контракт с ... (2)
    DenisRodikov-Фото

    Я думаю, речь о том, как Инеос вывозили генеральщиков вперёд на спринтерских этапах.

  • jerzyk
    Тур Даун Андер-2025. Этап 3. Р ... (3)
    jerzyk-Фото
    А что случилось с Харальдом Лопесом?
  • nightbuster33
    Тур Даун Андер-2025. Этап 3. Р ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Едва ли, стоит ожидать от Астаны чего-то сверх необычного.За последние 13 сезонов выступлений на этой гонке лишь два раза были в 10-ке в генерале:8-е(2018г.) и 4-ое(2019г.) места. И оба раза Лу-Лу(5 стартов),а эти сезоны,в общем, были не столь успешными по сравнению с сезонами 2014-17г.г.Тогда,лучшими результатами в генерале на ТДА были в 20-ке.Главное на старте сезона,чтобы поменьше были случаи подобные с Харольдом Лопезом.

  • Astanaforever
    Калеб Юэн подписал контракт с ... (2)
    Astanaforever-Фото
    И где это Юэн опирался на спринты Инеос? Че то я не догоняю. Когда это Инеос была спринтерской командой?
  • JetRevel
    Состав велокоманды Lidl - Trek ... (1)
    JetRevel-Фото
    А ведь Джонатану всего 24 года)
  • motte
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (24)
    motte-Фото

    С просторов инета:

     «Джиро» этого года, которую многие уже сочли «относительно равнинной», преподносит заметный сюрприз на 17 этапе, который пройдет 28 мая. На дистанции 154 километра гонщиков ждут Пассо Тонале (1882), Мортироло (1854) и Ле Мотте (1423). Общий набор составит 5722 метра, что, конечно, очень тяжело.

    Но это не все. На Мортироло, которая, как известно, в принципе не самая простая гора, гонка будет подниматься по совершенно адскому маршруту, который пока еще не готов — почти 3 км со средним уклоном 13-14%, участками более 20% и торчками под 25%. Называется все это «recta Contador», второе название — «dritta del Mortirolo», тут самый контекстный перевод — «Мортироло по прямой», так как дорога идёт почти без поворотов.

    Альберто Контадор часто использовал этот участок для тренировок, но в гонках он не присутствовал ни разу, поворот идет сразу после деревни Монно, на высоте 1220 метров.

    Дорога в данный момент не готова, на ее ремонт требуются 115 000 евро, плюс, даже когда все завершат — туда пустят только гонщиков, технички пойдут в объезд.

     

  • василий
    Тур Даун Андер-2025. Этап 3. Р ... (3)
    василий-Фото

    Romo ушел из Астаны и теперь побеждает

  • RVL
    Тадей Погачар: от моноцикла к ... (3)
    RVL-Фото

    Мэтр излишне строг к тадею)

    Мигель, мы помним твои заслуги!)

  • Pi-man
    Тур Даун Андер-2025. Этап 2. Р ... (4)
    Pi-man-Фото
    Ну два этапа всего только с начала сезона прошли. Рано делать выводы. Может китайские вливания помогли и сезон будет неплохим.
  • Astanaforever
    Тур Даун Андер-2025. Этап 2. Р ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Астана с такими результатами на гонках мирового тура в проконти дорога обеспечена на 26 й год. Неужели китайцы не видят этого? Поэтому они не больно вкладываются в команду. Интересно вот, когда они Вино уволят? В середине сезона или в конце?

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