Дубль Сэма Уэлсфорда на Туре Даун Андер-2024

Сэм Уэлсфорд — победитель 3 этапа Тура Даун Андер-2024

Австралийский велогонщик Сэм Уэлсфорд (Sam Welsford) накануне своего 28-летия сделал подарок себе и команде Bora-hansgrohe, одержав ещё одну победу на этапе Тура Даун Андер-2024. Дубль на 3-м этапе, завершившимся, как и 1-й этап, общим спринтом, Сэм Уэлсфорд сделал после идеального развоза команды Bora-hansgrohe, сказав после финиша, что «ребята развезли так, что было почти невозможно ошибиться на финише».

Отрыв на 3-м этапе Тура Даун Андер-2024 был нейтрализован за 30 км до финиша. За 10 км до финиша случился завал, в которой попал в том числе чемпион Австралии Люк Плапп (Jayco AlUla), а также Кэмерон Скотт (Bahrain Victorious), Руди Молар (Groupama-FDJ), гонщики команды Astana Qazaqstan Самуэле Баттистелла и Микеле Гаццоли. Все кроме Молара финишировали на этапе.

Команда Bora-hansgrohe вышла вперёд с четырьмя гонщиками за 3,8 км до финиша, атака Movistar и попытка Israel Premier Tech использовать свои шансы, не удались. Данни Ван Поппель вновь с успехом вывез своего товарища по команде в спринте. Со значительным преимуществом Сэм Уэлсфорд опередил Элиа Вивиани (Ineos Grenadiers) и Дэниэла Маклея (Arkea B&B Hotels).

Победитель 2 этапа Исаак Дель Торо (UAE Team Emirates) сохранил майку лидера. Сэм Уэлсфорд вернул себе майку лидера лучшего в очковой классификации, которую на 2-м этапе у него перехватил Биньям Гирмай (Intermarché - Wanty).

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Сэм Уэлсфорд: «Победа этапе - уже великолепно, но ещё одна - это что-то особенное. Ребята весь день прикладывали все силы, защищали меня от ветра. Мне очень приятно, что они поверили в меня. Сейчас я на волне успеха.

Повороты последних километров были довольно коварными. Мы терпеливо дождались финальных метров, что важно на таких высоких скоростях. В итоге ребята вывезли меня на идеальную позицию, благодаря им я второй раз на Туре Даун Андер первым пересёк финишную черту. Фантастика - выиграть перед домашними болельщиками.

Я всегда хотел стать одним из лучших спринтеров мира. До сих пор считаю таким Калеба (Юэна). В наши дни все топовые спринтеры мира почти равны по силам. Это видно по тому, как большинство спринтов сейчас выигрывается броском велосипеда, потому что все очень быстрые, со слаженными развозящими поездами. Именно поэтому мы взяли две победы - потому что развозы были идеальными.

Мы полностью справились. С такими ребятами, которые раскатывают меня, почти невозможно ошибиться. Мне давали советы, когда начинать спурт, а когда подождать. Но с Данни и Райаном (Малленом) можно отключить мозг, они всё сделают за тебя. Они так хорошо читают гонку, и к тому же мы на одной волне».