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Дубль Сэма Уэлсфорда на Туре Даун Андер-2024

Сэм Уэлсфорд — победитель 3 этапа Тура Даун Андер-2024

 

 

Австралийский велогонщик Сэм Уэлсфорд (Sam Welsford) накануне своего 28-летия сделал подарок себе и команде Bora-hansgrohe, одержав ещё одну победу на этапе Тура Даун Андер-2024. Дубль на 3-м этапе, завершившимся, как и 1-й этап, общим спринтом, Сэм Уэлсфорд сделал после идеального развоза команды Bora-hansgrohe, сказав после финиша, что «ребята развезли так, что было почти невозможно ошибиться на финише».

 

Отрыв на 3-м этапе Тура Даун Андер-2024 был нейтрализован за 30 км до финиша. За 10 км до финиша случился завал, в которой попал в том числе чемпион Австралии Люк Плапп (Jayco AlUla), а также Кэмерон Скотт (Bahrain Victorious), Руди Молар (Groupama-FDJ), гонщики команды Astana Qazaqstan Самуэле Баттистелла и Микеле Гаццоли. Все кроме Молара финишировали на этапе.

 

Команда Bora-hansgrohe вышла вперёд с четырьмя гонщиками за 3,8 км до финиша, атака Movistar и попытка Israel Premier Tech использовать свои шансы, не удались. Данни Ван Поппель вновь с успехом вывез своего товарища по команде в спринте. Со значительным преимуществом Сэм Уэлсфорд опередил Элиа Вивиани (Ineos Grenadiers) и Дэниэла Маклея (Arkea B&B Hotels).

 

Победитель 2 этапа Исаак Дель Торо (UAE Team Emirates) сохранил майку лидера. Сэм Уэлсфорд вернул себе майку лидера лучшего в очковой классификации, которую на 2-м этапе у него перехватил Биньям Гирмай (Intermarché - Wanty).

 

 

Дубль Сэма Уэлсфорда на Туре Даун Андер-2024

Дубль Сэма Уэлсфорда на Туре Даун Андер-2024

Дубль Сэма Уэлсфорда на Туре Даун Андер-2024

Дубль Сэма Уэлсфорда на Туре Даун Андер-2024

Дубль Сэма Уэлсфорда на Туре Даун Андер-2024

Дубль Сэма Уэлсфорда на Туре Даун Андер-2024

 

Photo  © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

Сэм Уэлсфорд: «Победа этапе - уже великолепно, но ещё одна - это что-то особенное. Ребята весь день прикладывали все силы, защищали меня от ветра. Мне очень приятно, что они поверили в меня. Сейчас я на волне успеха.

 

Повороты последних километров были довольно коварными. Мы терпеливо дождались финальных метров, что важно на таких высоких скоростях. В итоге ребята вывезли меня на идеальную позицию, благодаря им я второй раз на Туре Даун Андер первым пересёк финишную черту. Фантастика - выиграть перед домашними болельщиками.  

 

Я всегда хотел стать одним из лучших спринтеров мира. До сих пор считаю таким Калеба (Юэна). В наши дни все топовые спринтеры мира почти равны по силам. Это видно по тому, как большинство спринтов сейчас выигрывается броском велосипеда, потому что все очень быстрые, со слаженными развозящими поездами. Именно поэтому мы взяли две победы - потому что развозы были идеальными.

 

Мы полностью справились. С такими ребятами, которые раскатывают меня, почти невозможно ошибиться. Мне давали советы, когда начинать спурт, а когда подождать. Но с Данни и Райаном (Малленом) можно отключить мозг, они всё сделают за тебя. Они так хорошо читают гонку, и к тому же мы на одной волне».

 

Результаты 3 этапа Тура Даун Андер-2024

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Теги к статье: Сэм Уэлсфорд Sam Welsford Bora-hansgrohe Тур Даун Андер-2024 Tour Down Under гонка Мирового тура

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Комментарии

  • s75
    Тадей Погачар - самый высокооп ... (3)
    s75-Фото

    как-то забыли о контрактах Квятковски и Томаса

  • Astanaforever
    Тадей Погачар - самый высокооп ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Да, ладно...хаха. Йонас не звезда мирового уровня? Просто жаба задушила, что не могут справиться с этим не звездным, не привлекательным. А если считать зарплаты по коэффициенту эффективности долголетия выступлений в велоспорте, то лидер в мировом пелотоне это несомненно наш мультимиллионер Димон Груздев. ..Как говорится..курочка по зернышку....Вот еще он погоняет за Астану лет так 15, что Тадею и не снится какое халявное бабло он нарубит от налогоплательщиков Казахстана, ничего не делая, не напрягая свою пятую точку в седле. Вот уж точно рекордсмен и самый высокооплачиваемый самогонщик пелотона мирового тура. )))
  • AlpenFlow
    Тадей Погачар - самый высокооп ... (3)
    AlpenFlow-Фото
    Ван Арт в Red Bull/Bora и будет Роглича на Туре к победе тащить. Йонаса немного жалко, но он реально не подходящий для атлета Red Bul типаж.
  • sashaney
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (28)
    sashaney-Фото

    По опыту говорите? Слова не мальчика, но мужа (с) Ну и слово Родина пишется с большой буквы.

  • veltus85
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (28)
    veltus85-Фото
    лучше самая вонючая помойка, чем такая родина
  • veltus85
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (28)
    veltus85-Фото
    главное, что не москаль
  • veltus85
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (28)
    veltus85-Фото
    В первую очередь повезло Сивакову.
  • BaTman
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (28)
    BaTman-Фото
    Как много политики в ваших словах, раньше комментарии были про спорт и со смыслом.
  • Pi-man
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (28)
    Pi-man-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Хорошо что такой иностранец, как Сиваков, никогда не будет жителем России

    Действительно хорошо. Будет на велосипеде ездить, а не людей убивать

  • Velolife
    Тур Даун Андер-2024. Этап 3. Р ... (4)
    Velolife-Фото
    Сэм ушёл, Сэм пришёл. Удачное приобретение Bora-hansgrohe. Очковая майка снова у Sam/uel Welsford, после 2 победных финишных спринта. Жаль, Ryan Mullen остался без ведомого земляка.

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