Дубль Сэма Уэлсфорда на Туре Даун Андер-2025

Сэм Уэлсфорд — победитель 2 этапа Тура Даун Андер-2025

Сэм Уэлсфорд (Sam Welsford) сделал дубль, выиграв второй подряд этап Тура Даун Андер-2025. Несмотря на падение на первых пяти километрах этапа, 29-летний австралийский велогонщик команды Red Bull-Bora-hansgrohe вновь был быстрее своих соперников в общем спринте.

Данни ван Поппель, Лауренс Пити и Райан Маллен помогли Сэму Уэлсфорду догнать пелотон после падения. На третьем, финальном прохождении подъёма Менглерс-Хилл (2,8 км с 6,6%) за 25 км до финиша Сэм Уэлсфорд выпал из пелотона, но, благодаря поддержке команды, вернулся за 15 км до финиша.

Данни ван Поппель вновь стал последним развозящим Сэма Уэлфорда, который спуртовал за 100 м до финишной черты и опередил 26-летнего бельгийского гонщика команды Intermarché – Wanty Арне Марита и 32-летнего французского гонщика команды Cofidis Бриана Кокара. Сэм Уэлфорд сохранил майку лидера общего зачёта.

Ван Поппель был релегирован после финиша с 8-го на 118-е место и получил жёлтую карточку, так как, заканчивая развоз, ушёл сначала влево к центру дороги, пропуская Уэлфорда, а затем переместился вправо, заблокировав Тобиаса Лунда Андерсена (Picnic PostNL), который, в свою очередь, сдвигаясь левее, вынудил тормозить Фила Баухауса (Bahrain Victorious).

Сэм Уэлфорд: «Падение через пять километров после старта – не идеальное начало этапа, да и в целом день был тяжёлым. Так как трёх гонщиков отрыва догнали довольно рано, гонка с этого момента стала очень нервной. На последнем подъёме я шёл на пределе, но ребята меня не бросили, вместе мы пробились вперёд. Лоуренс, Бен, Райан, Данни – все парни помогали мне вернуться на подъёме. Потом атаки пошли одна за другой, мне оставалось надеяться, что мы сможем догнать их на спуске.

В итоге я счастлив, что принёс команде ещё одну победу. Ребята невероятно мне помогали, особенно во время подготовки к спринту. Мы знали, что финиш будет долгим и трудным из-за ветра. Даже несмотря на то, что мы, возможно, выдвинулись вперёд слишком рано, парни идеально справились с задачей.

О, Боже, слов не хватает, чтобы описать, как всё было. Данни втащил меня в пелотон после подъёма, и потом ему ещё хватило сил, чтобы 20 секунд развозить меня в спринте на невероятной мощности. Мои ноги кричали от боли после такого развоза, потому что к этому моменту я уже долго шёл на пределе. Я просто знал, что должен завершить работу ребят, которые так потрясающе сегодня мне помогали. Думаю, я спуртовал метров за 200 или меньше.

Мне очень хотелось показать, что благодаря тренировкам и подготовке, которую проводил зимой, я могу вытерпеть сложный рельеф и всё равно хорошо спринтовать в финале.

Завтрашний этап выглядит как этап для горняков, я с нетерпением жду, как, в свою очередь, помогу ребятам справиться как можно лучше. Я бы сказал, что 3-й этап – самый трудный на этом Туре Даун Андер».

Олимпийский чемпион в командной гонке преследования на треке, Сэм Уэлфорд рассказал после финиша, что поменял тренера. Cyclingnews цитирует слова австралийского гонщика:

«Сейчас у меня новый тренер, я нацелился набрать побольше часов на велосипеде, много занимался общефизической подготовкой. Благодаря треку у меня мощная нога, но аэробные возможности, наверное, моя слабая сторона. Но так как я над этим работаю, у меня получается хорошо спринтовать на усталости».

Арне Марит: «После того, как упустил хороший результат вчера, в мой день рождения, в первом спринте сезона, сегодня очень рад, что занял второе место. На третьем прохождении Менглерс-Хилл я выпал вместе с другими спринтерами, но мы смогли вернуться в пелотон за 10 км до финиша, не растратив слишком много сил. Я чувствовал себя свежее, чем вчера, и мои товарищи по команде Дайон Смит и Дрис Де Поотер великолепно меня развезли. Этот подиум на гонке Мирового тура вселяет в меня уверенность, с нетерпением жду следующей возможности».