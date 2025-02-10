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Дубль Сэма Уэлсфорда на Туре Даун Андер-2025

Сэм Уэлсфорд — победитель 2 этапа Тура Даун Андер-2025

 

Сэм Уэлсфорд (Sam Welsford) сделал дубль, выиграв второй подряд этап Тура Даун Андер-2025. Несмотря на падение на первых пяти километрах этапа, 29-летний австралийский велогонщик команды Red Bull-Bora-hansgrohe вновь был быстрее своих соперников в общем спринте.

 

Дубль Сэма Уэлсфорда на Туре Даун Андер-2025

 

 

Данни ван Поппель, Лауренс Пити и Райан Маллен помогли Сэму Уэлсфорду догнать пелотон после падения. На третьем, финальном прохождении подъёма Менглерс-Хилл (2,8 км с 6,6%) за 25 км до финиша Сэм Уэлсфорд выпал из пелотона, но, благодаря поддержке команды, вернулся за 15 км до финиша.

 

Данни ван Поппель вновь стал последним развозящим Сэма Уэлфорда, который спуртовал за 100 м до финишной черты и опередил  26-летнего бельгийского гонщика команды Intermarché – Wanty Арне Марита и 32-летнего французского гонщика команды Cofidis Бриана Кокара. Сэм Уэлфорд сохранил майку лидера общего зачёта.

 

Ван Поппель был релегирован после финиша с 8-го на 118-е место и получил жёлтую карточку, так как, заканчивая развоз, ушёл сначала влево к центру дороги, пропуская Уэлфорда, а затем переместился вправо, заблокировав Тобиаса Лунда Андерсена (Picnic PostNL), который, в свою очередь, сдвигаясь левее, вынудил тормозить Фила Баухауса (Bahrain Victorious).

 

 

Дубль Сэма Уэлсфорда на Туре Даун Андер-2025

Дубль Сэма Уэлсфорда на Туре Даун Андер-2025

Дубль Сэма Уэлсфорда на Туре Даун Андер-2025

Дубль Сэма Уэлсфорда на Туре Даун Андер-2025

 

 

Сэм Уэлфорд: «Падение через пять километров после старта – не идеальное начало этапа, да и в целом день был тяжёлым. Так как трёх гонщиков отрыва догнали довольно рано, гонка с этого момента стала очень нервной. На последнем подъёме я шёл на пределе, но ребята меня не бросили, вместе мы пробились вперёд. Лоуренс, Бен, Райан, Данни – все парни помогали мне вернуться на подъёме. Потом атаки пошли одна за другой,  мне оставалось надеяться, что мы сможем догнать их на спуске.

 

В итоге я счастлив, что принёс команде ещё одну победу. Ребята невероятно мне помогали, особенно во время подготовки к спринту. Мы знали, что финиш будет долгим и трудным из-за ветра. Даже несмотря на то, что мы, возможно, выдвинулись вперёд слишком рано, парни идеально справились с задачей.

 

О, Боже, слов не хватает, чтобы описать, как всё было.  Данни втащил меня в пелотон после подъёма, и потом ему ещё хватило сил, чтобы 20 секунд развозить меня в спринте на невероятной мощности. Мои ноги кричали от боли после такого развоза, потому что к этому моменту я уже долго шёл на пределе. Я просто знал, что должен завершить работу ребят, которые так потрясающе сегодня мне помогали. Думаю, я спуртовал метров за 200 или меньше.  

 

Мне очень хотелось показать, что благодаря тренировкам и подготовке, которую проводил зимой, я могу вытерпеть сложный рельеф и всё равно хорошо спринтовать в финале.

 

Завтрашний этап выглядит как этап для горняков, я с нетерпением жду, как, в свою очередь, помогу ребятам справиться как можно лучше. Я бы сказал, что 3-й этап – самый трудный на этом Туре Даун Андер».

 

Олимпийский чемпион в командной гонке преследования на треке, Сэм Уэлфорд рассказал после финиша, что поменял тренера. Cyclingnews цитирует слова австралийского гонщика:

 

«Сейчас у меня новый тренер, я нацелился набрать побольше часов на велосипеде, много занимался общефизической подготовкой. Благодаря треку у меня мощная нога, но аэробные возможности, наверное, моя слабая сторона. Но так как я над этим работаю,  у меня получается хорошо спринтовать на усталости».

 

Арне Марит: «После того, как упустил хороший результат вчера, в мой день рождения, в первом спринте сезона, сегодня очень рад, что занял второе место. На третьем прохождении Менглерс-Хилл я выпал вместе с другими спринтерами, но мы смогли вернуться в пелотон за 10 км до финиша, не растратив слишком много сил. Я чувствовал себя свежее, чем вчера, и мои товарищи по команде Дайон Смит и Дрис Де Поотер великолепно меня развезли. Этот подиум на гонке Мирового тура вселяет в меня уверенность, с нетерпением жду следующей возможности».

 

Тур Даун Андер-2025. Этап 2. Результаты

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Теги к статье: Сэм Уэлсфорд Sam Welsford Red Bull - BORA - hansgrohe Тур Даун Андер-2025 Tour Down Under-2025 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Pi-man
    Тур Даун Андер-2025. Этап 2. Р ... (4)
    Pi-man-Фото
    Ну два этапа всего только с начала сезона прошли. Рано делать выводы. Может китайские вливания помогли и сезон будет неплохим.
  • Astanaforever
    Тур Даун Андер-2025. Этап 2. Р ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Астана с такими результатами на гонках мирового тура в проконти дорога обеспечена на 26 й год. Неужели китайцы не видят этого? Поэтому они не больно вкладываются в команду. Интересно вот, когда они Вино уволят? В середине сезона или в конце?
  • Cyrill
    Тур Даун Андер-2025. Этап 2. Р ... (4)
    Cyrill-Фото
    Астана... на других WT events будет легче набирать очки?
  • kabachok
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (14)
    kabachok-Фото
    аналогично.
    ногомяч уже не торт
  • SVS
    Тадей Погачар: от моноцикла к ... (2)
    SVS-Фото
    Совершенно верно :). Кое-кто уже в прошлом году в этом убедился :).

    Надеюсь, Тадей это тоже хорошо понимает. Впрочем, даже если после такого сезона будет некоторый спад - это не страшно, ИМХО. Но лично я надеюсь на продолжение банкета :).
  • odekolon
    Тур Даун Андер-2025. Этап 2. Р ... (4)
    odekolon-Фото

    Danny van Poppel relegated from 8th to 118th for endagering other riders.

  • Freejazz
    Глава Visma Lease a Bike о сос ... (14)
    Freejazz-Фото
    Ну по почерку и стилю я это не определил. Но если в теме, то и хорошо.
  • motte
    Тадей Погачар: от моноцикла к ... (2)
    motte-Фото

    Мигель Индурайн предупреждает Тадея Погачара на 2025 год: "Когда начинается сезон, то, что вы выиграли в прошлом году, ничего не стоит".

  • nightbuster33
    Тур Даун Андер-2025. Этап 1. Р ... (3)
    nightbuster33-Фото
    Первый старт сезона.Летняя жара,привычная для местных.Они(двое) и были в отрыве более 100км.Томас изначально был в хвосте,чувствовалось нездоровость.Пред последним подъемом(20-25км. до финиша) поехал своим "ходом",хотя и скорость пелетона была небольшая.Второй отставший(сборная Австралии),побывал в завале после этого подъема. Второй этап будет немного покруче.
  • jerzyk
    Тур Даун Андер-2025. Этап 1. Р ... (3)
    jerzyk-Фото
    Где это Томас поймал 3 минуты?

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