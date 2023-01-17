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Бриан Кокар — победитель 4 этапа Тура Даун Андер-2023

Первая победа Бриана Кокара в гонке Мирового тура

 

 

  Бриан Кокар (Bryan Coquard) выиграл спринт на 4-м этапе Тура Даун Андер-2023. Эта победа стала 49-й в карьере 30-летнего французского велогонщика команды Cofidis, но первой, которую он одержал в гонке Мирового тура.

 

За 75 км до финиша команда Jayco-AlUla порвала пелотон, в первой группе осталось около 60 гонщиков. На финальном круге за 27 км до финиша первая группа, в которой находился и лидер общего зачёта Джей Вайн (UAE Team Emirates), опережала вторую часть пелотона на полминуты.  

 

  Команда Cofidis и последний из развозящих – Алекси Ренар (Alexis Renard), вывезли Бриана Кокара на первую позицию. Французский спринтер застал соперников врасплох и опередил их на длину нескольких велосипедов, одержав историческую победу на 4-м этапе. Вторым финишировал Альберто Беттиоль (EF Education-EasyPost), тройку призёров замкнул Уго Паж (Intermarché - Circus – Wanty).

 

  Джей Вайн (UAE Team Emirates) благополучно финишировал в первой группе и сохранил майку лидера Тура Даун Андер-2023, а Саймон Йейтс (Jayco-AlUla) благодаря бонусным секундам на промежуточном спринте и лучшему времени в прологе, опередил в генеральной классификации Пельо Бильбао (Bahrain-Victorious), поднявшись на вторую строчку, и теперь они оба уступают Джею Вайну 15 секунд.

 

Бриан Кокар — победитель 4 этапа Тура Даун Андер-2023

 

Бриан Кокар — победитель 4 этапа Тура Даун Андер-2023

 

Бриан Кокар — победитель 4 этапа Тура Даун Андер-2023

 

 

  Бриан Кокар (Cofidis): «Я 10 лет ждал этой победы. Очень горжусь и счастлив. Я выигрывал много, но никогда – на гонке Мирового тура. Эту цель ставил на 2023 года, пожтому выиграть уже в январе – отличные новости. Я очень, очень счастлив».

 

  Джей Вайн (UAE Team Emirates): «Завтра важный день, но меня поддерживает вся команда. Сегодня ребята были рядом во все ключевые моменты. Все мотивированы, потому что мы лидируем в первой гонке Мирового тура в этом сезоне. Мы хотим завершить победой  в воскресенье».

 

  Майкл Мэттьюс (Jayco-AlUla): «Очень надеялся выиграть этот этап, но, к сожалению, нога не пошла. Однако сегодня мы верили, что у нас есть шанс победить на этапе, команда работала на меня. Мы весь день держали скорость, раскололи пелотон, но на финише мне не хватило сил, чтобы выиграть.

 

  Зато сегодня мы с Йейтсом взяли секунду на промежуточном спринте, это положительная новость, теперь он второй в общем зачёте. Мы ещё в игре, не собираемся сдаваться завтра до самого финиша. Для нас эта неделя была как американские горки, но Йейтс силён и может выиграть эту гонку. Конечно, это наша цель. Мы приехали не за вторым местом. Надеемся, завтра он поднимется на высшую ступень».

 

 

Результаты 4 этапа Тура Даун Андер-2023

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Теги к статье: Бриан Кокар Bryan Coquard Cofidis Тур Даун Андер-2023 Santos Tour Down Under велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • SVS
    Велокоманда Corratec отрицает ... (9)
    SVS-Фото
    Но назвали только этих. Я вот о чём. Не люблю такие выборочные упоминания, особенно там, где идёт речь о...
  • Геродот
    Велокоманда Corratec отрицает ... (9)
    Геродот-Фото

    Цитата: SVS
    "такие команды, как Soudal-Quick-Step, UAE Team Emirates и другие, которые не входят в MPCC" - вот, что я прочитал здесь. Интересная форма намёка :-).

    Так из "приличных" команд никто не входит)

  • Earl57
    Тур Даун Андер-2023. Этап 4 (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Адриен
    Быстренько меняйте аватарку на UAE. А то на вашей нынешней Астана, облитая вами грязью не единожды, как-то выглядит нелогично. Поторопитесь, ничто не вечно под луной, вдруг и эмиратовцы начнут проигрывать ? Придется опять приоритеты и объекты обожания менять.

    Не, лучше поменять на Shymkentforever. Тогда больше ничего менять не придется.

  • Astanaforever
    Тур Даун Андер-2023. Этап 4 (8)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Адриен
    Быстренько меняйте аватарку на UAE. А то на вашей нынешней Астана, облитая вами грязью не единожды, как-то выглядит нелогично. Поторопитесь, ничто не вечно под луной, вдруг и эмиратовцы начнут проигрывать ? Придется опять приоритеты и объекты обожания менять.
    Я смотрю Вы РЫЦАРЬ "добра и справедливости", моей персоне сильно уделяете в последнее время. Я очень ВАМ благодарен, но не нужно, поверьте. Я сам как нибудь. Лучше обратите свой взор в зеркало. И многое там увидите неизведанного и загадочного. А за совет СПАСИБО.ЗЫ:А ЧЕ, Caps Lock у Вас сломался уже?
  • kabachok
    Тур Даун Андер-2023. Этап 4 (8)
    kabachok-Фото
    бгг
  • nightbuster33
    Тур Даун Андер-2023. Этап 4 (8)
    nightbuster33-Фото

    Именно такого этапа,по профилю и с ветром, не хватает на трех больших Турах. Многих можно оправдать началом сезона,но чтобы всей командой быть в ... . Жаль ЛуЛу,быть в отрыве и из-за какого-то .... лечь на асфальт.Хорошо что среагировал,но было немного поздно,могло быть хуже. Разрыв сокращался почти до 20сек.,Но во-второй группе,желающих догнать было меньше,  в итоге и сама развалилась. А наблюдать было интересно;догонят или не догонят? Многие, после этого этапа, будут наетыми,а завтра самый трудный этап. Даже на финише сегоднешнего этапа,многие ждали начала финиша фаворитов,выиграл не заметный Fra.

  • Адриен
    Тур Даун Андер-2023. Этап 4 (8)
    Адриен-Фото
    Быстренько меняйте аватарку на UAE. А то на вашей нынешней Астана, облитая вами грязью не единожды, как-то выглядит нелогично. Поторопитесь, ничто не вечно под луной, вдруг и эмиратовцы начнут проигрывать ? Придется опять приоритеты и объекты обожания менять.
  • Astanaforever
    Тур Даун Андер-2023. Этап 4 (8)
    Astanaforever-Фото
    В эмиратах походу одни победители собрались. Все выигрывают этапы, генерал. Классная команда.
  • SportSpirit
    Тур Даун Андер-2023. Этап 3 (6)
    SportSpirit-Фото

    Отмечу 8-е место Милана Вадера на этом этапе!music После травм на Басках прошлого года и пары недель медикаментозной комы похоже на полное возвращение в соревновательный ритм! 

  • motte
    Тур Даун Андер-2023. Этап 4 (8)
    motte-Фото

    Рад за него!

    Jay Vine одарённый молодой человек, я смотрю!

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