Бриан Кокар — победитель 4 этапа Тура Даун Андер-2023

Первая победа Бриана Кокара в гонке Мирового тура

Бриан Кокар (Bryan Coquard) выиграл спринт на 4-м этапе Тура Даун Андер-2023. Эта победа стала 49-й в карьере 30-летнего французского велогонщика команды Cofidis, но первой, которую он одержал в гонке Мирового тура.

За 75 км до финиша команда Jayco-AlUla порвала пелотон, в первой группе осталось около 60 гонщиков. На финальном круге за 27 км до финиша первая группа, в которой находился и лидер общего зачёта Джей Вайн (UAE Team Emirates), опережала вторую часть пелотона на полминуты.

Команда Cofidis и последний из развозящих – Алекси Ренар (Alexis Renard), вывезли Бриана Кокара на первую позицию. Французский спринтер застал соперников врасплох и опередил их на длину нескольких велосипедов, одержав историческую победу на 4-м этапе. Вторым финишировал Альберто Беттиоль (EF Education-EasyPost), тройку призёров замкнул Уго Паж (Intermarché - Circus – Wanty).

Джей Вайн (UAE Team Emirates) благополучно финишировал в первой группе и сохранил майку лидера Тура Даун Андер-2023, а Саймон Йейтс (Jayco-AlUla) благодаря бонусным секундам на промежуточном спринте и лучшему времени в прологе, опередил в генеральной классификации Пельо Бильбао (Bahrain-Victorious), поднявшись на вторую строчку, и теперь они оба уступают Джею Вайну 15 секунд.

Бриан Кокар (Cofidis): «Я 10 лет ждал этой победы. Очень горжусь и счастлив. Я выигрывал много, но никогда – на гонке Мирового тура. Эту цель ставил на 2023 года, пожтому выиграть уже в январе – отличные новости. Я очень, очень счастлив».

Джей Вайн (UAE Team Emirates): «Завтра важный день, но меня поддерживает вся команда. Сегодня ребята были рядом во все ключевые моменты. Все мотивированы, потому что мы лидируем в первой гонке Мирового тура в этом сезоне. Мы хотим завершить победой в воскресенье».

Майкл Мэттьюс (Jayco-AlUla): «Очень надеялся выиграть этот этап, но, к сожалению, нога не пошла. Однако сегодня мы верили, что у нас есть шанс победить на этапе, команда работала на меня. Мы весь день держали скорость, раскололи пелотон, но на финише мне не хватило сил, чтобы выиграть.

Зато сегодня мы с Йейтсом взяли секунду на промежуточном спринте, это положительная новость, теперь он второй в общем зачёте. Мы ещё в игре, не собираемся сдаваться завтра до самого финиша. Для нас эта неделя была как американские горки, но Йейтс силён и может выиграть эту гонку. Конечно, это наша цель. Мы приехали не за вторым местом. Надеемся, завтра он поднимется на высшую ступень».