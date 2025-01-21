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Победа на Виллунга-Хилл и майка лидера у Джонатана Нарваэса на Туре Даун Андер-2025

Джонатан Нарваэс — победитель 5 этапа Тура Даун Андер-2025 с финишем на Виллунга-Хилл

 

 

27-летний эквадорский велогонщик Джонатан Нарваэс (Jhonatan Narvaez) одержал победу на 5-м этапе Тура Даун Андер-2025 с финишем в знаменитый подъём Виллунга. Действующий чемпион Эквадора в групповой гонке принёс первую победу своей команде UAE Team Emirates – XRG, в которой начал выступать в этом году, перейдя из INEOS Grenadiers.

 

Победа на Виллунга-Хилл и майка лидера у Джонатана Нарваэса на Туре Даун Андер-2025

Photo (c) UAE Team Emirates XRG

 

 

Джонатан Нарваэс стартовал на 5-м этапе, занимая второе место в генеральной классификации. Этап начался с атак, товарищ Нарваэса по команде UAE Team Emirates – XRG, 19-летний Пабло Торрес, атаковал с пятью другими гонщиками. Но так как Торрес проигрывал в общем зачёте лидеру Хавьеру Ромо не больше 35 секунд, команда Movistar, защищавшая капитана, не отпускала отрыв, пока Ромо не вернулся в пелотон. Преимущество отрыва дня растаяло при первом прохождении подъёма Виллунга-Хилл, где атаковали гонщики команды Jayco AlUla Крис Харпер и Мауро Шмид, а также Михал Квятковски (INEOS Grenadiers). В какой-то момент Крис Харпер стал виртуальным лидером общего зачёта.

 

На спуске с Виллунги команда INEOS Grenadiers взвинтила скорость и порвала пелотон на боковых ветрах. В первой группе осталось не более 19 гонщиков, которые догнали беглецов Криса Харпера и Мауро Шмида за 5,6 км до финиша. Защищавший майку лидера Хавьер Ромо атаковал за 2,9 км, на самой крутой части подъёма Виллунга, затем последовала контратака Криса Харпера, а погоню за ними возглавила команда Red Bull Bora-hansgrohe. За 1,9 км до финиша атаковали Люк Плапп (Jayco AlUla),  Оскар Онли (Picnic PostNL) и будущий победитель этапа Джонатан Нарваэс. Люк Плапп создал просвет, Онли и Нарваэс контратаковали.

 

 Джонатан Нарваэс дождался финальной части подъёма и спринтовал за 200 м до финиша. Он вышел из поворота на первой позиции и вырвался на финишную прямую. 22-летний британский велогонщик команды Picnic PostNL Оскар Онли финишировал вторым, 23-летний новозеландский гонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe Финн Фишер-Блек замкнул тройку сильнейших. Хавьер Ромо (Movistar) пересёк финиш пятым через 3 секунды после победителя, и потерял майку лидера.

 

Джонатан Нарваэс возглавил генеральную классификацию с преимуществом в 9 секунд над Хавьером Ромо. Финн Фишел-Блек поднялся на третью строчку общего зачёта и проигрывает Нарваэсу 12 секунд.

 

5-й этап не обошёлся без падений. За 106 км до финиша в завал попали победитель двух этапов Сэм Уэлсфорд (Red Bull Bora-hansgrohe), Ло ван Белле (Visma Lease a Bike), который сошёл с гонки, а также Крис Харпер и Люк Дабридж (Jayco AlUla).

 

Джонатан Нарваэс: «Мы планировали бороться за победу с Джеем (Вайном) или со мной. Каждый день я чувствовал себя хорошо, и так как Джей вчера падал, сегодня по плану за победу должен был бороться я. Рад, что у нас всё получилось. Мы сегодня отлично справились, несмотря на то, что INEOS порвали пелотон на боковых ветрах. Мы вернулись в пелотон, я выдержал подъём, дождался спринта.

 

Думаю, для такой гонки разрыв в общем зачёте большой, мы постараемся удержать его завтра. Завтра будет короткий, быстрый и жаркий этап, но у нас сильная команда, чтобы выдержать его».

 

Фабио Бальдато (Fabio Baldato), спортивный директор UAE Team Emirates XRG: “Абсолютная фантастика. Мы надеялись, готовились, были близко на 3 и 4-м этапах, и, наконец, Джонни фантастически отработал на Виллунге. Вся команда потрясающе выкладывалась с самого старта. Весь день ребята были рядом с Джонни. Я очень доволен. Мы здесь уже две недели, у нас просто отличная группа с прекрасным командным духом. А такая победа даёт ещё больше удовлетворения. Что касается Джонни, мы знаем, что ему просто надо сохранять уверенность в себе. Он очень талантлив, невероятно силён, но иногда его надо подтолкнуть, чтобы он поверил в себя. И сегодня он был великолепен. Надеюсь, это поможет ему поверить в свои силы. Он такой мощный гонщик и настоящий профессионал, он заслужил эту победу».

 

Оскар Онли: «Ребята сегодня приложили все силы, чтобы меня поддержать, ехали впереди, я очень им благодарен. Я прошёл подъём, экономя силы, придерживая их до финала, но, к сожалению, Нарваэс оказался сильнее в спринте. У меня получился хороший старт сезона, но я хотел большего от этого этапа и в генеральной классификации. Хотя гонки здесь ещё не закончены, у нас будут шансы с Тоби (Тобиасом Лундом Андерсеном) в ближайшие дни».

 

Финн Фишер-Блек: «Ромо атаковал довольно рано, мне удалось сесть ему на колесо и следить за атаками. Но я смог ответить лишь на несколько из них, а затем трио уехало вперёд. А мне не удалось ускориться так же легко. Тем не менее, я сказал себе, что если сохраню просвет в 20 – 30 метров, то смогу его сократить и обогнать их. Я не терял самообладания, хотя в какие-то моменты выходил за пределы своих возможностей. Но я знал, что у меня хватил сил для финиша на финальных тридцати метрах. В целом горжусь своей работой, доволен 3-м местом на этапе и в общем зачёте перед заключительным этапом».

 

Хавьер Ромо: «День был очень трудный из-за ветра, даже перед финальным подъёмом был боковой ветер, но я держался впереди. В финале я атаковал за 2 км до финиша, пытался уехать, но остальные были сильнее. Это нормально. Моя команда работала идеально. Хочу поблагодарить Матиаса (Норсгора), Карлоса (Каналя), Грегора (Мюльбергера), Диего (Пескадора). Кажется, назвал всех. Спасибо ребята, я старался. Я очень доволен, в этой гонке выиграл этап, два дня удерживал майку лидера. Я очень счастлив».

 

Тур Даун Андер-2025. Этап 5. Результаты

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Теги к статье: Джонатан Нарваэс Jhonatan Narvaez UAE Team Emirates - XRG Тур Даун Андер-2025 Tour Down Under-2025 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Semen057
    Калеб Юэн подписал контракт с ... (8)
    Semen057-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Похоже, ИНЕОС сливается. Потихоньку, мягко, на тормозах.
    Печалька (((
  • Semen057
    UCI World Cup Maasmechelen-202 ... (3)
    Semen057-Фото
    Что за непруха такая у Ван Арта ?
  • Cyrill
    Ruta de la Ceramica - Gran Pre ... (2)
    Cyrill-Фото
    Астану с почином!
  • Pugachev
    UCI World Cup Maasmechelen-202 ... (3)
    Pugachev-Фото

    Бланка - отлично. Но стабильности нет пока, поэтому - вопросы о месте на ЧМ....

  • Pugachev
    UCI World Cup Maasmechelen-202 ... (3)
    Pugachev-Фото

    Непонятное явление.

  • nightbuster33
    Ruta de la Ceramica - Gran Pre ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Вот и первые результаты китайской "экспансии" на Мировой велосипедный рынок. Правда скромно, но приятно, главное, что много было желающих,аж трое в десятке, стоять на пьедестале. И первые очки в копилку команды Астаны (150очк.).

  • MVDP
    UCI World Cup Maasmechelen-202 ... (3)
    MVDP-Фото

    Бланка красава! Пора бы уже на подиум ЧМ.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Maasmechelen-202 ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Когда едет Ван дер Пул то на победу другим не остаётся ни каких шансов. Ван Арт как всегда где нибуть но упадет, а потом уже догнать Пула не возможно.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Maasmechelen-202 ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Кросс в этот раз был сложный и это последняя репетиция пред чемпионатом. Ваз просто молодец, от неё не ожидал такого. Вить собралась вся элита велокросса. Эмпель не любит подобные кроссы, потому и не выиграла. Люсинда как всегда в призах, только не вторая а третья.

  • Astanaforever
    Тур Даун Андер-2025. Этап 5. Р ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Взяли полухромого Игиту,который ничего не показывал долгое время вот отскочил при первой горки. А еще Вино в интервью заявил, что он может бороться на грантурах в генерале за место в десятке. Ну, ну.

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