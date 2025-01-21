Победа на Виллунга-Хилл и майка лидера у Джонатана Нарваэса на Туре Даун Андер-2025

Джонатан Нарваэс — победитель 5 этапа Тура Даун Андер-2025 с финишем на Виллунга-Хилл

27-летний эквадорский велогонщик Джонатан Нарваэс (Jhonatan Narvaez) одержал победу на 5-м этапе Тура Даун Андер-2025 с финишем в знаменитый подъём Виллунга. Действующий чемпион Эквадора в групповой гонке принёс первую победу своей команде UAE Team Emirates – XRG, в которой начал выступать в этом году, перейдя из INEOS Grenadiers.

Photo (c) UAE Team Emirates XRG

Джонатан Нарваэс стартовал на 5-м этапе, занимая второе место в генеральной классификации. Этап начался с атак, товарищ Нарваэса по команде UAE Team Emirates – XRG, 19-летний Пабло Торрес, атаковал с пятью другими гонщиками. Но так как Торрес проигрывал в общем зачёте лидеру Хавьеру Ромо не больше 35 секунд, команда Movistar, защищавшая капитана, не отпускала отрыв, пока Ромо не вернулся в пелотон. Преимущество отрыва дня растаяло при первом прохождении подъёма Виллунга-Хилл, где атаковали гонщики команды Jayco AlUla Крис Харпер и Мауро Шмид, а также Михал Квятковски (INEOS Grenadiers). В какой-то момент Крис Харпер стал виртуальным лидером общего зачёта.

На спуске с Виллунги команда INEOS Grenadiers взвинтила скорость и порвала пелотон на боковых ветрах. В первой группе осталось не более 19 гонщиков, которые догнали беглецов Криса Харпера и Мауро Шмида за 5,6 км до финиша. Защищавший майку лидера Хавьер Ромо атаковал за 2,9 км, на самой крутой части подъёма Виллунга, затем последовала контратака Криса Харпера, а погоню за ними возглавила команда Red Bull Bora-hansgrohe. За 1,9 км до финиша атаковали Люк Плапп (Jayco AlUla), Оскар Онли (Picnic PostNL) и будущий победитель этапа Джонатан Нарваэс. Люк Плапп создал просвет, Онли и Нарваэс контратаковали.

Джонатан Нарваэс дождался финальной части подъёма и спринтовал за 200 м до финиша. Он вышел из поворота на первой позиции и вырвался на финишную прямую. 22-летний британский велогонщик команды Picnic PostNL Оскар Онли финишировал вторым, 23-летний новозеландский гонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe Финн Фишер-Блек замкнул тройку сильнейших. Хавьер Ромо (Movistar) пересёк финиш пятым через 3 секунды после победителя, и потерял майку лидера.

Джонатан Нарваэс возглавил генеральную классификацию с преимуществом в 9 секунд над Хавьером Ромо. Финн Фишел-Блек поднялся на третью строчку общего зачёта и проигрывает Нарваэсу 12 секунд.

5-й этап не обошёлся без падений. За 106 км до финиша в завал попали победитель двух этапов Сэм Уэлсфорд (Red Bull Bora-hansgrohe), Ло ван Белле (Visma Lease a Bike), который сошёл с гонки, а также Крис Харпер и Люк Дабридж (Jayco AlUla).

Джонатан Нарваэс: «Мы планировали бороться за победу с Джеем (Вайном) или со мной. Каждый день я чувствовал себя хорошо, и так как Джей вчера падал, сегодня по плану за победу должен был бороться я. Рад, что у нас всё получилось. Мы сегодня отлично справились, несмотря на то, что INEOS порвали пелотон на боковых ветрах. Мы вернулись в пелотон, я выдержал подъём, дождался спринта.

Думаю, для такой гонки разрыв в общем зачёте большой, мы постараемся удержать его завтра. Завтра будет короткий, быстрый и жаркий этап, но у нас сильная команда, чтобы выдержать его».

Фабио Бальдато (Fabio Baldato), спортивный директор UAE Team Emirates XRG: “Абсолютная фантастика. Мы надеялись, готовились, были близко на 3 и 4-м этапах, и, наконец, Джонни фантастически отработал на Виллунге. Вся команда потрясающе выкладывалась с самого старта. Весь день ребята были рядом с Джонни. Я очень доволен. Мы здесь уже две недели, у нас просто отличная группа с прекрасным командным духом. А такая победа даёт ещё больше удовлетворения. Что касается Джонни, мы знаем, что ему просто надо сохранять уверенность в себе. Он очень талантлив, невероятно силён, но иногда его надо подтолкнуть, чтобы он поверил в себя. И сегодня он был великолепен. Надеюсь, это поможет ему поверить в свои силы. Он такой мощный гонщик и настоящий профессионал, он заслужил эту победу».

Оскар Онли: «Ребята сегодня приложили все силы, чтобы меня поддержать, ехали впереди, я очень им благодарен. Я прошёл подъём, экономя силы, придерживая их до финала, но, к сожалению, Нарваэс оказался сильнее в спринте. У меня получился хороший старт сезона, но я хотел большего от этого этапа и в генеральной классификации. Хотя гонки здесь ещё не закончены, у нас будут шансы с Тоби (Тобиасом Лундом Андерсеном) в ближайшие дни».

Финн Фишер-Блек: «Ромо атаковал довольно рано, мне удалось сесть ему на колесо и следить за атаками. Но я смог ответить лишь на несколько из них, а затем трио уехало вперёд. А мне не удалось ускориться так же легко. Тем не менее, я сказал себе, что если сохраню просвет в 20 – 30 метров, то смогу его сократить и обогнать их. Я не терял самообладания, хотя в какие-то моменты выходил за пределы своих возможностей. Но я знал, что у меня хватил сил для финиша на финальных тридцати метрах. В целом горжусь своей работой, доволен 3-м местом на этапе и в общем зачёте перед заключительным этапом».

Хавьер Ромо: «День был очень трудный из-за ветра, даже перед финальным подъёмом был боковой ветер, но я держался впереди. В финале я атаковал за 2 км до финиша, пытался уехать, но остальные были сильнее. Это нормально. Моя команда работала идеально. Хочу поблагодарить Матиаса (Норсгора), Карлоса (Каналя), Грегора (Мюльбергера), Диего (Пескадора). Кажется, назвал всех. Спасибо ребята, я старался. Я очень доволен, в этой гонке выиграл этап, два дня удерживал майку лидера. Я очень счастлив».