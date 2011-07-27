VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Саймон Йейтс: “Джиро д’Италия — самая важная для меня цель в 2025 году”

Саймон Йейтс о переходе в команду Visma Lease a Bike и целях на сезон 2025 года

 

 

32-летний британский велогонщик Саймон Йейтс (Simon Yates), который всю свою карьеру выступал в австралийской команде GreenEDGE, начинаети первый сезон в  Visma Lease a Bike. Его первой гонкой в новых цветах станет Тиррено-Адриатико, итальянская гонка Мирового тура, которую он выиграл в 2020 году.

 

Саймон Йейтс: “Джиро д’Италия — самая важная для меня цель в 2025 году”

Photo (c) Team Visma Lease a Bike

 

 

А главной целью победителя Вуэльты Испании-2018, шести этапов Джиро д’Италия, призёра итальянского Гранд-тура 2021 года станет борьба за генеральную классификацию на Джиро.

 

О том, как идёт процесс адаптации к новой команде, о своих целях на предстоящий сезон Саймон Йейтс рассказал в интервью на сайте команды Visma Lease a Bike.

 

Саймон Йейтс: «Всегда волнительно оставлять привычное окружение. Я долго выступал в одной команде, но мне пришлось принять решение. Я хочу стать лучшей версией себя, что возможно в этой команде. Знакомство с новыми людьми, тестирование оборудования  - всё вдохновляет.

 

Я уже заметил, что команда придаёт огромное значение созданию идеальной обстановки и деталям. Этот подход, безусловно, повлиял на мой выбор этой команды. Я хочу постоянно совершенствоваться. Зачастую всё дело в мельчайших нюансах, поэтому именно здесь я ещё могу добиться успеха и с нетерпением жду начала сезона.

 

Если всё пойдёт по плану, я стартую на Тиррено-Адриатико, гонке, на которой уже побеждал в 2020 году. Некоторое время я на ней не выступал, поэтому рад снова принять участие. Затем отправлюсь на Вуэльту Каталонии, которая, как всегда, будет сложной, но красивой гонкой.

 

Главной целью в 2025 году для меня будет Джиро д’Италия, с которой связано много воспоминаний, и хороших, и плохих. Поэтому она воодушевляет меня снова бороться.

 

Следующей целью будет Тур де Франс-2025, где я хочу помочь Йонасу (Вингегору) одержать ещё одну победу в генеральной классификации. Очень здорово, что я скоро буду выступать с таким гонщиком как Йонас. Я мотивирован помогать ему. Ожидаю новой битвы с Тадеем Погачаром, товарищем по команде моего брата-близнеца Адама. Мы с братом будем в одной роли - помощников наших лидеров, чего тоже жду с нетерпением».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Visma Lease a Bike Джиро д'Италия-2025 Giro d'Italia-2025 Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 05:34 | Регистрация: 27.07.2011

    интересно..повар висмы сможет вернуть того Саймона ..

     

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

21 - 26 января 2025

Tour Down Under

19 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

25 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

26 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

2 февраля 2025

Велокросс. UCI World Championship Lievin

2 февраля 2025

Cadel Evans Great Ocean Road Race

17 -23 февраля 2025

UAE Tour

9 мая - 1 июня 2025

Джиро д’Италия-2025. Маршрут

5 - 27 июля 2025

Тур де Франс-2025. Маршрут

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2024?

Комментарии

  • rude_rider
    Саймон Йейтс: “Джиро д’Италия ... (1)
    rude_rider-Фото

    интересно..повар висмы сможет вернуть того Саймона ..

     

  • vadi
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (9)
    vadi-Фото

    где они там набрали эти 52500 набора?

  • VeloVelo
    Чемпионат Австралии-2025, груп ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Турбо-Дурбо! Да неужели! Да не может быть! good

  • Гонщик
    Ремко Эвенепул о новых сложнос ... (8)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Джамайка
    Ответ Гонщику.
    МВДП на упреки (или восхваления?) об его превосходстве в кроссе и демотивации других гонцов, которые ничего не могут сделать и только любуются на его спину, сказал примерно следующеее. 
    - я сам нахожусь в таком же положении. С Погачаром мы неоднократно встречались, и почти всегда он был впереди. Но я (в смысле МДВП) знаю, что мне нужно еще больше трениоваться, чтобы соотвествтовать его уровню, и верить, что его можно победить, иначе зачем ездить? И так каждый гонщик должен верить, что он едет за победой.
    Вот так.
    А Ваши прогнозы и необъективны, чрезмерно пессимистичны, и не точные. Вам тоже нужно тренироваться в прогнозах, и хорошем отношении к окружающим :)
    Я в отличии от вас , не прогнозирую , неблагодарное это дело в велоспорте , а то что якобы чтобы победить Погу , нужно всего лишь больше тренироваться и верить , бред для читателей и телезрителей .МВДП прекрасно понимает что выше головы не прыгнуть и остаётся только ждать у кого первого иссякнет пруха , а она рано или поздно даст просадку , что никакой бенз уже не поможет . На сегодняшний день Пога на голову сильнее любого в пелетоне , Вини не даст соврать ...

  • motte
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (9)
    motte-Фото

    Организаторы дают шанс многим в этой версии Джиро, а там как госпожа Удача распорядится.

    Тоже своеобразный и заманчивый подход. 

    ---

    Да, сейчас в Египте встретил ребят из Казахстана, разговорились, посидели... Просто класс! Шикарные парни, чистые казахи., такой прекрасный фон остался, просто невероятно!

  • kwwk
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (9)
    kwwk-Фото

    Как по мне, так кроме третьей недели и не смотрительный маршрут, но все равно гонку смотреть буду.

  • василий
    Ремко Эвенепул о новых сложнос ... (8)
    василий-Фото

    Ремко свое возьмет

     

  • gumanoidd
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (9)
    gumanoidd-Фото

    под Ремку скроилиbiggrin



    кафтан

  • Bjoern
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (9)
    Bjoern-Фото

    На бумаге выглядит более чем разочаровующе 

  • Джамайка
    Ремко Эвенепул о новых сложнос ... (8)
    Джамайка-Фото

    Ответ Гонщику.

    МВДП на упреки (или восхваления?) об его превосходстве в кроссе и демотивации других гонцов, которые ничего не могут сделать и только любуются на его спину, сказал примерно следующеее. 

    - я сам нахожусь в таком же положении. С Погачаром мы неоднократно встречались, и почти всегда он был впереди. Но я (в смысле МДВП) знаю, что мне нужно еще больше трениоваться, чтобы соотвествтовать его уровню, и верить, что его можно победить, иначе зачем ездить? И так каждый гонщик должен верить, что он едет за победой.

    Вот так.

    А Ваши прогнозы и необъективны, чрезмерно пессимистичны, и не точные. Вам тоже нужно тренироваться в прогнозах, и хорошем отношении к окружающим :)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 января

Asbjorn Hellemose (Jayco AlUla)

Oscar Chamberlain (Decathlon - Ag2r La Mondiale)

16 января

Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility)

Joan Bou (Caja Rural - Seguros RGA)

Jose Felix Parra (Equipo Kern Pharma)

Pierre Gautherat (Decathlon - Ag2r La Mondiale)

Alec Segaert (Lotto)

Pablo Garcia (Polti - VisitMalta)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2025 (40)
Декабрь 2024 (105)
Ноябрь 2024 (100)
Октябрь 2024 (141)
Сентябрь 2024 (196)
Август 2024 (196)