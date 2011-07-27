Саймон Йейтс: “Джиро д’Италия — самая важная для меня цель в 2025 году”

Саймон Йейтс о переходе в команду Visma Lease a Bike и целях на сезон 2025 года

32-летний британский велогонщик Саймон Йейтс (Simon Yates), который всю свою карьеру выступал в австралийской команде GreenEDGE, начинаети первый сезон в Visma Lease a Bike. Его первой гонкой в новых цветах станет Тиррено-Адриатико, итальянская гонка Мирового тура, которую он выиграл в 2020 году.

Photo (c) Team Visma Lease a Bike

А главной целью победителя Вуэльты Испании-2018, шести этапов Джиро д’Италия, призёра итальянского Гранд-тура 2021 года станет борьба за генеральную классификацию на Джиро.

О том, как идёт процесс адаптации к новой команде, о своих целях на предстоящий сезон Саймон Йейтс рассказал в интервью на сайте команды Visma Lease a Bike.

Саймон Йейтс: «Всегда волнительно оставлять привычное окружение. Я долго выступал в одной команде, но мне пришлось принять решение. Я хочу стать лучшей версией себя, что возможно в этой команде. Знакомство с новыми людьми, тестирование оборудования - всё вдохновляет.

Я уже заметил, что команда придаёт огромное значение созданию идеальной обстановки и деталям. Этот подход, безусловно, повлиял на мой выбор этой команды. Я хочу постоянно совершенствоваться. Зачастую всё дело в мельчайших нюансах, поэтому именно здесь я ещё могу добиться успеха и с нетерпением жду начала сезона.

Если всё пойдёт по плану, я стартую на Тиррено-Адриатико, гонке, на которой уже побеждал в 2020 году. Некоторое время я на ней не выступал, поэтому рад снова принять участие. Затем отправлюсь на Вуэльту Каталонии, которая, как всегда, будет сложной, но красивой гонкой.

Главной целью в 2025 году для меня будет Джиро д’Италия, с которой связано много воспоминаний, и хороших, и плохих. Поэтому она воодушевляет меня снова бороться.

Следующей целью будет Тур де Франс-2025, где я хочу помочь Йонасу (Вингегору) одержать ещё одну победу в генеральной классификации. Очень здорово, что я скоро буду выступать с таким гонщиком как Йонас. Я мотивирован помогать ему. Ожидаю новой битвы с Тадеем Погачаром, товарищем по команде моего брата-близнеца Адама. Мы с братом будем в одной роли - помощников наших лидеров, чего тоже жду с нетерпением».