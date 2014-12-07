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Саймон Йейтс о локдауне в Андорре, соперничестве с братом и целях на 2021 год

Саймон Йейтс: «Хотел бы принять участие в Олимпийских играх в Токио»

 

 

  28-летний британский велогонщик команды Mitchelton-SCOTT  Саймон Йейтс (Simon Yates) в следующем сезоне впервые станет соперником в гонках своему брату Адаму, который переходит в велокоманду Ineos  Grenadiers. В этом сезоне Саймон одержал победу на Тиррено-Адриатико, но на Джиро д’Италия-2020 не смог себя проявить, так как сошёл с гонки из-за положительного теста на Covid-19. О том, как для него сложился 2020 год и о планах на следующий сезон Саймон Йейтс рассказал в интервью Tuttobiciweb.

 

Саймон Йейтс о локдауне в Андорре, соперничестве с братом и целях на 2021 год

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

 

- Как ты провёл локдаун в Андорре?

 

- Это был сложный период, велоспорт – моя жизнь, поэтому выделил комнату только для тренировок и как можно лучше её оборудовал, чтобы поддерживать форму и не терять концентрации. Конечно, когда все гонки отменили, и мы не знали, каким будет календарь,  работать, не зная, к каким целям двигаться, было не так просто.

 

- Значит, трудно больше в психологическом плане, чем в физическом? Ты изменился?

 

- Те месяцы были очень напряжёнными ещё  и потому, что нельзя было встретится с друзьями, и нельзя было взять несколько дней отдыха, каникул не было. Не думаю, что я сильно изменился. Я всегда был человеком спокойным. Когда мне требуется приложить все силы ради достижения пика формы, я работаю. Но когда работа закончена, наслаждаюсь свободным временем и жизнью.

 

- На следующий сезон ты остаёшься в Mitchelton-SCOTT, но впервые будешь без Адама. Как это на тебя повлияет?

 

- Будет очень интересно после стольких лет вместе бороться в гонках друг против друга. На самом деле мы не впервые становимся соперниками, потому что так уже случалось ещё до того, как мы стали профессионалами. Считаю, что это интересный вызов, потому что у нас очень сходные данные, будет сложно обойти друг друга. Я ещё не знаю его программы. Возможно, у нас будет не так много шансов встретиться в гонке как соперники, или эта дуэль растянется на весь год. Посмотрим.

 

- Уже имеешь представление о своей программе на 2021 год?

 

- Есть идеи, но календарь ещё предстоит сформировать, потому что многое зависит от маршрутов самых важных гонок, прежде всего, Джиро д’Италия. Маршрут Тур де Франс-2021 мы уже знаем, но прежде, чем принять решение, надо собрать всю информацию.

 

- Ты говорил, что Олимпиада должна была стать важной для тебя целью в этом году. Планы не меняются?

 

- Олимпиада меня очень привлекает, она остаётся целью. И это ещё одна причина, по которой у меня ещё не составлен окончательный календарь на 2021 год. Я ещё даже не знаю, будет ли у меня шанс туда поехать. У Великобритании только четыре места, поэтому состав сборной будет сложно комплектовать. Но я бы хотел принять участие и подготовиться наилучшим образом.

 

 

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Mitchelton-Scott Адам Йейтс Adam Yates INEOS Grenadiers

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 07:05 | Регистрация: 7.12.2014

    "Я ещё даже не знаю, будет ли у меня шанс туда поехать. У Великобритании только четыре места, поэтому состав сборной будет сложно комплектовать".

     

    Интересно. А кто сейчас у бриттов в топ-4? Разве Саймон туда не входит? Кто еще претенденты - Томас, Геогеган Харт, Пидкок? Вряд ли Фрум, которому будет 36 лет, подвинет Саймона. И Хью Карти не конкурент ему пока что.

     

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UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Earl57
    Саймон Йейтс о локдауне в Андо ... (1)
    Earl57-Фото

    "Я ещё даже не знаю, будет ли у меня шанс туда поехать. У Великобритании только четыре места, поэтому состав сборной будет сложно комплектовать".

     

    Интересно. А кто сейчас у бриттов в топ-4? Разве Саймон туда не входит? Кто еще претенденты - Томас, Геогеган Харт, Пидкок? Вряд ли Фрум, которому будет 36 лет, подвинет Саймона. И Хью Карти не конкурент ему пока что.

     

  • Earl57
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (16)
    Earl57-Фото
    Наверно уже тем, что они сэры)) "Страшно далеки они от народа..."
    Хотя сэр Бредли всё больше и больше становится похожим на реднека с тех пор как стал заниматься фермерством))
  • uran
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (16)
    uran-Фото
    Саганофилы подтянулись?
  • serghi
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (3)
    serghi-Фото
    В какой-то степени стечение обстоятельств, Жоау вместе с Маснадой и Ноксом должны были возить Ремко в горах. По моему он прекрасно выступил на дебютном ГТ, внезапно став первым номером команды. Поэтому Лефевру нет никакого смысла продавать Алмейду, если он хочет выиграть с Эвенпулом ГТ.
  • SportSpirit
    Герант Томас упал на тренировк ... (1)
    SportSpirit-Фото

    При всей моей симпатии к Герайнту, похоже пора ему пересаживаться на станок. 

  • Joe
    «Газпром-РусВело» и Ак Барс Ба ... (3)
    Joe-Фото
    Хоть какой-то позитив в мире российского вс на шоссе. И ещё хорошо, что кому-то когда-то пришла в голову светлая мысль повесить на Газпром команду, которая в итоге оказалась единственной оставшейся на плаву
  • Joe
    Филипп Жильбер: «Впервые за 16 ... (5)
    Joe-Фото
    Бывает
  • s75
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (16)
    s75-Фото
    чем опять сэры провинились?;)
  • cmap_nep
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (16)
    cmap_nep-Фото

    Очень хорошо поступил ПЛ.
    Не чета всяким разным сэрам.
    И Кэвендиш закончит карьеру в достойной команде.

  • s75
    Серхио Энао, Лассе Норман Ханс ... (1)
    s75-Фото

    Не совсем понятен уход Серхио из Эмиратов и его невостребованность в более сильных командах...

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