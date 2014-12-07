Саймон Йейтс о локдауне в Андорре, соперничестве с братом и целях на 2021 год

Саймон Йейтс: «Хотел бы принять участие в Олимпийских играх в Токио»

28-летний британский велогонщик команды Mitchelton-SCOTT Саймон Йейтс (Simon Yates) в следующем сезоне впервые станет соперником в гонках своему брату Адаму, который переходит в велокоманду Ineos Grenadiers. В этом сезоне Саймон одержал победу на Тиррено-Адриатико, но на Джиро д’Италия-2020 не смог себя проявить, так как сошёл с гонки из-за положительного теста на Covid-19. О том, как для него сложился 2020 год и о планах на следующий сезон Саймон Йейтс рассказал в интервью Tuttobiciweb.

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- Как ты провёл локдаун в Андорре?

- Это был сложный период, велоспорт – моя жизнь, поэтому выделил комнату только для тренировок и как можно лучше её оборудовал, чтобы поддерживать форму и не терять концентрации. Конечно, когда все гонки отменили, и мы не знали, каким будет календарь, работать, не зная, к каким целям двигаться, было не так просто.

- Значит, трудно больше в психологическом плане, чем в физическом? Ты изменился?

- Те месяцы были очень напряжёнными ещё и потому, что нельзя было встретится с друзьями, и нельзя было взять несколько дней отдыха, каникул не было. Не думаю, что я сильно изменился. Я всегда был человеком спокойным. Когда мне требуется приложить все силы ради достижения пика формы, я работаю. Но когда работа закончена, наслаждаюсь свободным временем и жизнью.

- На следующий сезон ты остаёшься в Mitchelton-SCOTT, но впервые будешь без Адама. Как это на тебя повлияет?

- Будет очень интересно после стольких лет вместе бороться в гонках друг против друга. На самом деле мы не впервые становимся соперниками, потому что так уже случалось ещё до того, как мы стали профессионалами. Считаю, что это интересный вызов, потому что у нас очень сходные данные, будет сложно обойти друг друга. Я ещё не знаю его программы. Возможно, у нас будет не так много шансов встретиться в гонке как соперники, или эта дуэль растянется на весь год. Посмотрим.

- Уже имеешь представление о своей программе на 2021 год?

- Есть идеи, но календарь ещё предстоит сформировать, потому что многое зависит от маршрутов самых важных гонок, прежде всего, Джиро д’Италия. Маршрут Тур де Франс-2021 мы уже знаем, но прежде, чем принять решение, надо собрать всю информацию.

- Ты говорил, что Олимпиада должна была стать важной для тебя целью в этом году. Планы не меняются?

- Олимпиада меня очень привлекает, она остаётся целью. И это ещё одна причина, по которой у меня ещё не составлен окончательный календарь на 2021 год. Я ещё даже не знаю, будет ли у меня шанс туда поехать. У Великобритании только четыре места, поэтому состав сборной будет сложно комплектовать. Но я бы хотел принять участие и подготовиться наилучшим образом.