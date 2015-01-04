VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2025

 

Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута

Photo Credits: LaPresse

 

Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута

 

 

В Риме 13 января прошла презентация маршрута Джиро д’Италия-2025. 108-й выпуск итальянского Гранд-тура пройдёт с 9 мая по 1 июня, в 15-й раз в истории стартует за границей Италии - в Албании, и седьмой раз в истории гонки завершится в Риме.

 

Общая протяжённость 21 этапа составит 3413,3 км, набор высоты - 52 500 м. Организаторы предложили 2 индивидуальных гонки на время общей протяжённостью 42,3 км, 6 спринтерских, 8 среднегорных и 5 горных этапов.

 

Сложности добавят примерно 38 км гравийных "белых дорог”, 30 из которых - финальные километры знаменитой весенней классики Страде Бьянке с финишем в Сиене, а также 8 км гравийных дорог Колле-делле-Финестре, которая станет Чима Коппи (Cima Coppi), самой высокой точкой Джиро д’Италия-2025 - 2187 м. «Горой Марко Пантани» в этом выпуске итальянского Гранд-тура станет Пассо-дель-Мортироло, а «Этапом Бартали» - этап с «белыми дорогами», финиширующий в Сиене.  

 

Первая неделя Джиро д’Италия-2025

 

После трёх этапов в Албании и дня отдыха 12 мая Джиро переместится в Италию, где получат свой шанс спринтеры на 4-м и 6-м этапах, а генеральщики проверят друг друга на 7-м этапе, первом горном финише в Абруццо с финишем в подъём 1-й категории - 12,6 км с 5,4%, максимальным градиентом 14%, а также двумя подъёмами 2-й категории в середине этапа.

 

Этап с «белыми дорогами», 9-й этап, посвящённый Джино Бартали также пройдёт на первой неделе.

 

Вторая неделя Джиро д’Италия-2025

 

Вторая неделя начнётся с 10 этапа, с индивидуальной гонки на время от Лукки до Пизы протяжённостью 28,6 км, почти полностью равнинной. На следующий день, на 11-м этапе, Джиро после 25-летнего отсутствия вернётся на подъём Альпе Сан-Пеллегрино (14,2 км со средним градиентом 8,7%, максимальным 19%), который расположен в середине 185-км этапа. После спуска с Сан-Пеллегрино участников будут ждать ещё два подъёма - Тоано - 11,2 км с 4,9%, максимальным 10% и Пьетра ди Бисмантова - 6,5 км с 5,2%, максимальным 12%, вершина которого находится за 4 км до финиша.  

 

12-й этап до Вьяданы с подъёмами 3-й категории в начале и равниной во второй части подходит спринтерам, а любители атак и отрывов получат больше шансов на 13-м этапе, который завершится тремя подъёмами 4-й категории.

 

Завершит вторую неделю 15-й этап до Асиаго с общим набором высоты 3900 м и с прохождением подъёма 1-й категории Монте-Граппа - 25 км с 5,8% и максимальным градиентом 11%, который, правда, организаторы поставили в середине этапа. После долгого спуска с Монте-Граппы участников ждёт подъём 2-й категории Дори  - 16,3 км с 5,5%, максимальным 9%, после прохождения которого до финиша останется ещё 28 км.

 

Третья неделя Джиро д’Италия-2025

 

Решающая неделя 108-го выпуска Джиро начнётся с 16-го этапа, с горного этапа в Трентино - с пятью суровыми подъёмами три из которых 1-й категории, включая финишный подъём Сан-Валентино/Брентонико (1315 м) - 17,4 км с 6,4% и максимальным 14%. Перед ним участники уже пройдёт подъём Ла-Фрикка - 2-й категории, 12,9 км с 4,6%, макс. 10%, Кандриай - 1-й категории 10,1 км с 7,6%, макс. 13%, Виго Каведине 3-й категории и Санта-Барбара - 1-й категории - 12,7 км с 8,3%, макс. 14%. Эти подъёмы последуют один за другим.

 

И уже на следующий день, на 17-м этапе, участников ждёт этап до Бормио с прохождением легендарных Пассо-Тонале - 15,2 км с 6%, макс. 9% и Пассо-дель-Мортироло - 12,6 км с 7,6%, макс. 16%.

 

После транзитного 18 этапа участников ждёт горный Гранд-финал - 19-й королевский горный этап с набором высоты 4950 м, с пятью подъёмами, три из которых 1-й категории - Коль-Цекоре 16 км с 7,7%, макс. 15%, Коль-Сант-Панталеон - 16,5 км с 7,2%, макс. 12%, Коль-де-Жу - 15,1 км с 6,9%, макс. 9%, и подъёмом 2-й категории 9,5 км с 4,5%, макс. 11%, после спуска с которого участники финишируют в Шамполюк (Champoluc), в Валле-д’Аоста.

 

20-й этап - финальный горный этап Джиро д’Италия-2025, включает прохождение подъёма Колле-дель-Лис - 13,7 км с 4,3%, макс. 12%,  восхождение к знаменитой вершине - Колле-делла-Финестре, на высоту 2178 м, самую высокую точку Джиро, 18,5 км с 9,2%, макс. 14%, и финальным подъёмом к Сестриере, где и определится победитель 108-го выпуска итальянского Гранд-тура.

 

Финальный, 21-й этап, проложенный по улицам Рима, даст шанс спринтерам, а для остальных участников станет этапом дружбы.

  

Этапы Джиро д'Италия-2025

  

 9.05. Пятница. Этап 1: Durazzo (Durrës) - Tirana (Tiranë), 164 км

 

Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута


10.05. Суббота. Этап 2: Tirana (Tiranë) - Tirana (Tiranë) (ITT), 13,7 км

 

Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута


11.05. Воскресенье. Этап 3: Valona (Vlorë) - Valona (Vlorë), 160 км

 

Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута


12.05. Понедельник. День отдыха:


13.05. Вторник. Этап 4: Alberobello (Pietramadre) - Lecce, 187 км

 

Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута


14.05. Среда. Этап 5: Ceglie Messapica - Matera, 144 км

 

Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута


15.05. Четверг. Этап 6: Potenza - Napoli, 226 км

 

Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута


16.05. Пятница. Этап 7: Castel di Sangro - Tagliacozzo, 168 км

 

Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута


17.05. Суббота. Этап 8: Giulianova - Castelraimondo, 197 км

 

Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута


18.05. Воскресенье. Этап 9: Gubbio - Siena, 181 км

 

Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута


19.05. Понедельник. День отдыха:


20.05. Вторник. Этап 10: Lucca - Pisa (ITT), 28,6 км

 

Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута

Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута


21.05. Среда. Этап 11: Viareggio - Castelnovo ne' Monti, 185 км

 

Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута


22.05. Четверг. Этап 12: Modena - Viadana (Oglio-Po), 172 км

 

Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута


23.05. Пятница. Этап 13: Rovigo - Vicenza, 180 км

 

Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута


24.05. Суббота. Этап 14: Treviso - Nova Gorica/Gorizia, 186 км

 

Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута


25.05. Воскресенье. Этап 15: Fiume Veneto - Asiago, 214 км

 

Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута


26.05. Понедельник. День отдыха:

 

27.05. Вторник. Этап 16: Piazzola sul Brenta - San Valentino (Brentonico), 199 км

 

Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута


28.05. Среда. Этап 17: San Michele all'Adige (Fondazione Edmund Mach) - Bormio, 154 км

 

Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута


29.05. Четверг. Этап 18: Morbegno - Cesano Maderno, 144 км

 

Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута


30.05. Пятница. Этап 19: Biella - Champoluc, 166 км

 

Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута


31.05. Суббота. Этап 20: Verrès - Sestrière (Vialattea), 203 км

 

Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута


1.06. Воскресенье. Этап 21: Roma - Roma, 141 км

 

Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джиро д'Италия-2025 Giro d'Italia-2025 маршрут Джиро д'Италия-2025 Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Константин

    porcus91

    Сегодня, 01:14 | Регистрация: 18.05.2015

    3 этапа финиш в гору. На 2 неделе ни одного финиша в подъём)?а так можно было?) Я не понимаю,что здесь можно смотреть кроме двух последних этапов с точки зрения генеральной классификации. Так долго не объявляли и вот родили ни зверушку,ни лягушку,а неведому гран-турушку.

    1. Имя: Денис

      Rabbit

      Сегодня, 05:57 | Регистрация: 21.02.2018

      где слышал мульку что оргиназиторы так скажем продают городкам услугу "место финиша" тем самым зарабатывая, вот и получается что на вершинах как правило нет поселений которые готовы платить, вот потому после подъёмов спуски на финиш.
      увы, но рыночек решает

  2. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 01:18 | Регистрация: 4.01.2015

    Белые дороги на этапе им.Бартали и гравийка на королевском этапе к Финестре - это очень хорошо ita посмотрим; на Джиру 2025 собирается много топовых гонцов, главное чтобы Погачар не испортил им праздник своим (тоже) участием))  

     

    P.S.

    Марк Падун завершил кареьру(( а ему ведь ещё и 30-ти нету. После ухода из Бахрейна его карьера стремительно пошла вниз...очень жаль sad добротным горняком всё-таки был.

    NBA + NHL & PhotoShop + комп.графика
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

21 - 26 января 2025

Tour Down Under

19 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

25 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

26 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

2 февраля 2025

Велокросс. UCI World Championship Lievin

2 февраля 2025

Cadel Evans Great Ocean Road Race

17 -23 февраля 2025

UAE Tour

9 мая - 1 июня 2025

Джиро д’Италия-2025. Маршрут

5 - 27 июля 2025

Тур де Франс-2025. Маршрут

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2024?

Комментарии

  • Rabbit
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (3)
    Rabbit-Фото
    где слышал мульку что оргиназиторы так скажем продают городкам услугу "место финиша" тем самым зарабатывая, вот и получается что на вершинах как правило нет поселений которые готовы платить, вот потому после подъёмов спуски на финиш.
    увы, но рыночек решает
  • motte
    Тим Велленс о подготовке Тадея ... (1)
    motte-Фото

    Альберто Контадор предупреждает Тадея Погачара перед "Тур де Франс" 2025 года: "Йонас Вингегор будет очень мотивирован".

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Белые дороги на этапе им.Бартали и гравийка на королевском этапе к Финестре - это очень хорошо ita посмотрим; на Джиру 2025 собирается много топовых гонцов, главное чтобы Погачар не испортил им праздник своим (тоже) участием))  

     

    P.S.

    Марк Падун завершил кареьру(( а ему ведь ещё и 30-ти нету. После ухода из Бахрейна его карьера стремительно пошла вниз...очень жаль sad добротным горняком всё-таки был.

  • porcus91
    Джиро д'Италия-2025. Презента ... (3)
    porcus91-Фото
    3 этапа финиш в гору. На 2 неделе ни одного финиша в подъём)?а так можно было?) Я не понимаю,что здесь можно смотреть кроме двух последних этапов с точки зрения генеральной классификации. Так долго не объявляли и вот родили ни зверушку,ни лягушку,а неведому гран-турушку.
  • EL-Fenomeno
    Ремко Эвенепул о новых сложнос ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Однако Рэмко уже 3 года подряд как ЛУЧШИЙ спортсмен Бельгии bel а это что то да и означает...уровень \m/

    Цитата: Ernat78
    Очень болею за него, по мне он единственный гоншик на данный момент, кто реально может составить конкуренцию Поги

    Очень бы хотелось чтобы это было реально(й) правдой и не только на ГТ.

  • DenisRodikov
    Ремко Эвенепул о новых сложнос ... (4)
    DenisRodikov-Фото

    Очень хочется чтобы гонщики в пелотоне были в порядке. Пусть Ремко выздоравливает и возвращается в гонки на пике!

  • JetRevel
    Ремко Эвенепул о новых сложнос ... (4)
    JetRevel-Фото
    Смотрю сейчас презентацию Джиро,она как раз под него в этом году) Жаль если Рогло соло заберет ее
  • Ernat78
    Ремко Эвенепул о новых сложнос ... (4)
    Ernat78-Фото

    Очень болею за него, по мне он единственный гоншик на данный момент, кто реально может составить конкуренцию Поги 

  • nightbuster33
    Итан Хейтер о переходе в Souda ... (1)
    nightbuster33-Фото

    В разделке не силен,но голова работает, на Чемпионате Англии во время догнал отрыв из двух гонщиков,один из которых был Max Walker, последние 10-15 км. почти не выходя для лидирования,спокойно выиграл гонку.Повторится ли такое в новом сезоне-едва ли.На ЧА выступали "волчата", а на WT будут ВОЛКОДАВЫ.

  • Джамайка
    Ремко Эвенепул: "Хочу быть на ... (6)
    Джамайка-Фото

    блииинннннн..... все идет хуже, чем ожидалось и надеялось...

    плечо вывхнуто, нерв задет, не восстановился....тренировки откладываются

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

14 января

Sylvain Moniquet (Cofidis)

Luca Colnaghi (VF Group - Bardiani - CSF - Faizane)

Valentin Paret-Peintre (Soudal - Quick Step)

William Blume Levy (Uno-X Mobility)

Owen Geleijn (Unibet - Tietema Rockets)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2025 (38)
Декабрь 2024 (105)
Ноябрь 2024 (100)
Октябрь 2024 (141)
Сентябрь 2024 (196)
Август 2024 (196)