Джиро д'Италия-2025. Презентация маршрута

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2025

Photo Credits: LaPresse

В Риме 13 января прошла презентация маршрута Джиро д’Италия-2025. 108-й выпуск итальянского Гранд-тура пройдёт с 9 мая по 1 июня, в 15-й раз в истории стартует за границей Италии - в Албании, и седьмой раз в истории гонки завершится в Риме.

Общая протяжённость 21 этапа составит 3413,3 км, набор высоты - 52 500 м. Организаторы предложили 2 индивидуальных гонки на время общей протяжённостью 42,3 км, 6 спринтерских, 8 среднегорных и 5 горных этапов.

Сложности добавят примерно 38 км гравийных "белых дорог”, 30 из которых - финальные километры знаменитой весенней классики Страде Бьянке с финишем в Сиене, а также 8 км гравийных дорог Колле-делле-Финестре, которая станет Чима Коппи (Cima Coppi), самой высокой точкой Джиро д’Италия-2025 - 2187 м. «Горой Марко Пантани» в этом выпуске итальянского Гранд-тура станет Пассо-дель-Мортироло, а «Этапом Бартали» - этап с «белыми дорогами», финиширующий в Сиене.

Первая неделя Джиро д’Италия-2025

После трёх этапов в Албании и дня отдыха 12 мая Джиро переместится в Италию, где получат свой шанс спринтеры на 4-м и 6-м этапах, а генеральщики проверят друг друга на 7-м этапе, первом горном финише в Абруццо с финишем в подъём 1-й категории - 12,6 км с 5,4%, максимальным градиентом 14%, а также двумя подъёмами 2-й категории в середине этапа.

Этап с «белыми дорогами», 9-й этап, посвящённый Джино Бартали также пройдёт на первой неделе.

Вторая неделя Джиро д’Италия-2025

Вторая неделя начнётся с 10 этапа, с индивидуальной гонки на время от Лукки до Пизы протяжённостью 28,6 км, почти полностью равнинной. На следующий день, на 11-м этапе, Джиро после 25-летнего отсутствия вернётся на подъём Альпе Сан-Пеллегрино (14,2 км со средним градиентом 8,7%, максимальным 19%), который расположен в середине 185-км этапа. После спуска с Сан-Пеллегрино участников будут ждать ещё два подъёма - Тоано - 11,2 км с 4,9%, максимальным 10% и Пьетра ди Бисмантова - 6,5 км с 5,2%, максимальным 12%, вершина которого находится за 4 км до финиша.

12-й этап до Вьяданы с подъёмами 3-й категории в начале и равниной во второй части подходит спринтерам, а любители атак и отрывов получат больше шансов на 13-м этапе, который завершится тремя подъёмами 4-й категории.

Завершит вторую неделю 15-й этап до Асиаго с общим набором высоты 3900 м и с прохождением подъёма 1-й категории Монте-Граппа - 25 км с 5,8% и максимальным градиентом 11%, который, правда, организаторы поставили в середине этапа. После долгого спуска с Монте-Граппы участников ждёт подъём 2-й категории Дори - 16,3 км с 5,5%, максимальным 9%, после прохождения которого до финиша останется ещё 28 км.

Третья неделя Джиро д’Италия-2025

Решающая неделя 108-го выпуска Джиро начнётся с 16-го этапа, с горного этапа в Трентино - с пятью суровыми подъёмами три из которых 1-й категории, включая финишный подъём Сан-Валентино/Брентонико (1315 м) - 17,4 км с 6,4% и максимальным 14%. Перед ним участники уже пройдёт подъём Ла-Фрикка - 2-й категории, 12,9 км с 4,6%, макс. 10%, Кандриай - 1-й категории 10,1 км с 7,6%, макс. 13%, Виго Каведине 3-й категории и Санта-Барбара - 1-й категории - 12,7 км с 8,3%, макс. 14%. Эти подъёмы последуют один за другим.

И уже на следующий день, на 17-м этапе, участников ждёт этап до Бормио с прохождением легендарных Пассо-Тонале - 15,2 км с 6%, макс. 9% и Пассо-дель-Мортироло - 12,6 км с 7,6%, макс. 16%.

После транзитного 18 этапа участников ждёт горный Гранд-финал - 19-й королевский горный этап с набором высоты 4950 м, с пятью подъёмами, три из которых 1-й категории - Коль-Цекоре 16 км с 7,7%, макс. 15%, Коль-Сант-Панталеон - 16,5 км с 7,2%, макс. 12%, Коль-де-Жу - 15,1 км с 6,9%, макс. 9%, и подъёмом 2-й категории 9,5 км с 4,5%, макс. 11%, после спуска с которого участники финишируют в Шамполюк (Champoluc), в Валле-д’Аоста.

20-й этап - финальный горный этап Джиро д’Италия-2025, включает прохождение подъёма Колле-дель-Лис - 13,7 км с 4,3%, макс. 12%, восхождение к знаменитой вершине - Колле-делла-Финестре, на высоту 2178 м, самую высокую точку Джиро, 18,5 км с 9,2%, макс. 14%, и финальным подъёмом к Сестриере, где и определится победитель 108-го выпуска итальянского Гранд-тура.

Финальный, 21-й этап, проложенный по улицам Рима, даст шанс спринтерам, а для остальных участников станет этапом дружбы.

Этапы Джиро д'Италия-2025

9.05. Пятница. Этап 1: Durazzo (Durrës) - Tirana (Tiranë), 164 км



10.05. Суббота. Этап 2: Tirana (Tiranë) - Tirana (Tiranë) (ITT), 13,7 км



11.05. Воскресенье. Этап 3: Valona (Vlorë) - Valona (Vlorë), 160 км



12.05. Понедельник. День отдыха:



13.05. Вторник. Этап 4: Alberobello (Pietramadre) - Lecce, 187 км



14.05. Среда. Этап 5: Ceglie Messapica - Matera, 144 км



15.05. Четверг. Этап 6: Potenza - Napoli, 226 км



16.05. Пятница. Этап 7: Castel di Sangro - Tagliacozzo, 168 км



17.05. Суббота. Этап 8: Giulianova - Castelraimondo, 197 км



18.05. Воскресенье. Этап 9: Gubbio - Siena, 181 км



19.05. Понедельник. День отдыха:



20.05. Вторник. Этап 10: Lucca - Pisa (ITT), 28,6 км



21.05. Среда. Этап 11: Viareggio - Castelnovo ne' Monti, 185 км



22.05. Четверг. Этап 12: Modena - Viadana (Oglio-Po), 172 км



23.05. Пятница. Этап 13: Rovigo - Vicenza, 180 км



24.05. Суббота. Этап 14: Treviso - Nova Gorica/Gorizia, 186 км



25.05. Воскресенье. Этап 15: Fiume Veneto - Asiago, 214 км



26.05. Понедельник. День отдыха:

27.05. Вторник. Этап 16: Piazzola sul Brenta - San Valentino (Brentonico), 199 км



28.05. Среда. Этап 17: San Michele all'Adige (Fondazione Edmund Mach) - Bormio, 154 км



29.05. Четверг. Этап 18: Morbegno - Cesano Maderno, 144 км



30.05. Пятница. Этап 19: Biella - Champoluc, 166 км



31.05. Суббота. Этап 20: Verrès - Sestrière (Vialattea), 203 км



1.06. Воскресенье. Этап 21: Roma - Roma, 141 км