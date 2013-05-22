Саймон Йейтс, Герант Томас, Рафал Майка – призёры Тиррено-Адриатико-2020

Саймон Йейтс, Герант Томас, Рафал Майка, Александр Власов о Тиррено-Адриатико-2020

Саймон Йейтс стал первым британским велогонщиком, одержавшим победу на Тиррено-Адриатико. На заключительном 8-м этапе Тиррено-Адриатико-2020, в 10,1 км индивидуальной гонке на время 28-летний британский гонщик команды MItchelton-Scott стартовал с 16-секундным преимуществом над ближайшим соперником в генеральной классификации и сумел защитить майку лидера.

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Его соотечественник, 34-летний Герант Томас из команды Ineos Grenadiers, занял в заключительной гонке на время 4-е место, проехав 10,1 км дистанцию с результатом 11 минут и 10 секунд, благодаря чему смог подняться на 2-е место в итоговой генеральной классификации. Томас оттеснил со второго на третье место в общем зачёте 31-летнего польского гонщика команды Bora-hansgrohe Рафала Майку, который в разделке на 8-м этапе проиграл победителю 1 минуту 3 секунды.

24-летний российский велогонщик команды Astana Александр Власов перед стартом заключительного этапа занимал 4-е место в генеральной классификации. По итогам разделки он переместился на пятую строчку, проиграв на 10,1 км дистанции 12 секунд Вилко Келдерману (Sunweb). Александр Власов сохранил белую майку лучшего молодого велогонщика по итогам Тиррено-Адриатико-2020.

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Герант Томас (Ineos Grenadiers): «Рад тому, как прошла неделя. 2-е место – хороший результат. Именно это мне и было нужно – 8 очень трудных гоночных дней.

Чувствую, что на Джиро д’Италия-2020 буду сильнее, хотя и другие тоже! Разделку проехал хорошо, правильно распределил скорость. Возможно, мог бы выиграть ещё несколько секунд, но не 17 секунд, что улучшает настроение при мысли об общем зачёте. Конечно, я никогда не думал, что смогу выиграть 40 секунд на 10 километрах.

Теперь в предвкушении старта Джиро. Ребята из команды Astana будут большой угрозой, Вилко Келдерман тоже. Будет много известных гонщиков и очень сильных команд. Нибали тоже на Джиро поедет лучше. Борьба будет очень острой».

PHOTO CREDIT: LaPresse

Рафал Майка (Bora – hansgrohe): «Если честно, я немного разочарован, что потерял позицию в генеральной классификации. Надеялся проехать чуть лучше. Но всё равно доволен итоговым подиумом. Эта гонка показала, что я снова в отличной форме, что мог бороться и быть впереди на самых важных горных этапах, где занял призовые места (2-е на 3-м этапе и 3-е на 5-м).

Конечно, это хороший знак перед тем, что ждёт впереди. Доволен, потому что форма становится всё лучше и лучше, вовремя перед стартом на Джиро д’Италия-2020.

Вся команда отлично здесь выступила, а теперь мы полны решимости и с нетерпением ждём следующих гонок».

Александр Власов (Astana): «Не думал, что сегодня смогу выиграть много времени у моих соперников – дистанция короткая и совершенно плоская, что мне не подходит. Я работаю над своей разделкой, чтобы в следующий раз проехать немного быстрее. Хотя в целом я доволен своим выступлением и результатом на Тиррено-Адриатико-2020. Для меня это был важный тест перед Джиро д’Италия-2020, и я его хорошо прошёл. Теперь немного отдохну и буду готовиться к борьбе, которую жду с нетерпением».