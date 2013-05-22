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Саймон Йейтс, Герант Томас, Рафал Майка – призёры Тиррено-Адриатико-2020

Саймон Йейтс, Герант Томас, Рафал Майка, Александр Власов о Тиррено-Адриатико-2020

 

 

  Саймон Йейтс стал первым британским велогонщиком, одержавшим победу на Тиррено-Адриатико. На заключительном 8-м этапе Тиррено-Адриатико-2020, в 10,1 км индивидуальной гонке на время 28-летний британский гонщик команды MItchelton-Scott стартовал с 16-секундным преимуществом над ближайшим соперником в генеральной классификации и сумел защитить майку лидера.

 

Саймон Йейтс, Герант Томас, Рафал Майка – призёры Тиррено-Адриатико-2020

Саймон Йейтс, Герант Томас, Рафал Майка – призёры Тиррено-Адриатико-2020

Саймон Йейтс, Герант Томас, Рафал Майка – призёры Тиррено-Адриатико-2020

 

 

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

  Его соотечественник, 34-летний Герант Томас из команды Ineos Grenadiers, занял в заключительной гонке на время 4-е место, проехав 10,1 км дистанцию с результатом 11 минут и 10 секунд, благодаря чему смог подняться на 2-е место в итоговой генеральной классификации. Томас оттеснил со второго на третье место в общем зачёте 31-летнего польского гонщика команды Bora-hansgrohe Рафала Майку, который в разделке на 8-м этапе проиграл победителю 1 минуту 3 секунды.

 

  24-летний российский велогонщик команды Astana Александр Власов перед стартом заключительного этапа занимал 4-е место в генеральной классификации.  По итогам разделки он переместился на пятую строчку, проиграв на 10,1 км дистанции 12 секунд Вилко Келдерману (Sunweb). Александр Власов сохранил белую майку лучшего молодого велогонщика по итогам Тиррено-Адриатико-2020.

 

Саймон Йейтс, Герант Томас, Рафал Майка – призёры Тиррено-Адриатико-2020

 

Саймон Йейтс, Герант Томас, Рафал Майка – призёры Тиррено-Адриатико-2020

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

  Герант Томас (Ineos Grenadiers): «Рад тому, как прошла неделя. 2-е место – хороший результат. Именно это мне и было нужно – 8 очень трудных гоночных дней.

 

  Чувствую, что на Джиро д’Италия-2020 буду сильнее, хотя и другие тоже! Разделку проехал хорошо, правильно распределил скорость. Возможно, мог бы выиграть ещё несколько секунд, но не 17 секунд, что улучшает настроение при мысли об общем зачёте. Конечно, я никогда не думал, что смогу выиграть 40 секунд на 10 километрах.

 

  Теперь в предвкушении старта Джиро. Ребята из команды Astana будут большой угрозой, Вилко Келдерман тоже. Будет много известных гонщиков и очень сильных команд. Нибали тоже на Джиро поедет лучше. Борьба будет очень острой».

 

Саймон Йейтс, Герант Томас, Рафал Майка – призёры Тиррено-Адриатико-2020

Саймон Йейтс, Герант Томас, Рафал Майка – призёры Тиррено-Адриатико-2020

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

 

 

  Рафал Майка (Bora – hansgrohe): «Если честно, я немного разочарован, что потерял позицию в генеральной классификации. Надеялся проехать чуть лучше. Но всё равно доволен итоговым подиумом. Эта гонка показала, что я снова в отличной форме, что мог бороться и быть впереди на самых важных горных этапах, где занял призовые места (2-е на 3-м этапе и 3-е на 5-м).

 

  Конечно, это хороший знак перед тем, что ждёт впереди. Доволен, потому что форма становится всё лучше и лучше, вовремя перед стартом на Джиро д’Италия-2020.  

 

 Вся команда отлично здесь выступила, а теперь мы полны решимости и с нетерпением ждём следующих гонок».

 

Саймон Йейтс, Герант Томас, Рафал Майка – призёры Тиррено-Адриатико-2020

 

 

  Александр Власов (Astana): «Не думал, что сегодня смогу выиграть много времени у моих соперников – дистанция короткая и совершенно плоская, что мне не подходит. Я работаю над своей разделкой, чтобы в следующий раз проехать немного быстрее. Хотя в целом я доволен своим выступлением и результатом на Тиррено-Адриатико-2020. Для меня это был важный тест перед Джиро д’Италия-2020, и я его хорошо прошёл. Теперь немного отдохну и буду готовиться к борьбе, которую жду с нетерпением».

 

 

Результаты 8 этапа Тиррено-Адриатико-2020

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Mitchelton-Scott Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico Tirreno-Adriatico EOLO Тиррено-Адриатико-2020 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 22:08 | Регистрация: 22.05.2013

    Йетс на отсечке 4,4 почти не уступил Томасу, ну и в горах был сильнейшим. Оба британца наверное главное фавориты на Джиро. 

    Власов вроде хорошо проехал, а вроде и средне, ну дальше хоть будет с чем сравнивать. На Джиро будет 3 равнинные разделки, 60км примерно.

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Комментарии

  • Sezar
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (15)
    Sezar-Фото

    10 км всего, а разрывы гигантские. Лефевр поди локти кусает: с такой длиной разделок и соперниками Ремко обязан был выигрывать гонку прям с пляжа.

  • velodoctor
    Саймон Йейтс, Герант Томас, Ра ... (1)
    velodoctor-Фото

    Йетс на отсечке 4,4 почти не уступил Томасу, ну и в горах был сильнейшим. Оба британца наверное главное фавориты на Джиро. 

    Власов вроде хорошо проехал, а вроде и средне, ну дальше хоть будет с чем сравнивать. На Джиро будет 3 равнинные разделки, 60км примерно.

  • M-07
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (15)
    M-07-Фото

    Власов в пятёрке по итогам многодневки, хорошо себя проявил.

  • Gottliche_Recht
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (8)
    Gottliche_Recht-Фото

    Этап для Де Гендта. Хотелось бы увидеть его участие в отрыве.

  • salomon
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (8)
    salomon-Фото
    Джамбо не станет рвать жилы, гоняясь за отрывом.
  • BlAr
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (8)
    BlAr-Фото
    Джамбо Висма выгодна победа отрыва, это минимизирует риски премиальных секунд. Пойдет ли гонка в соответствии с такой логикой? Вполне возможно - кому тянуть-то???
  • Shalam s Urala
    Примож Роглич: «Я хотел выигра ... (15)
    Shalam s Urala-Фото

    ну на стенках то просто никакие поезда не рулят

  • BaTman
    Ричи Порт и Мигель Лопес о 15- ... (16)
    BaTman-Фото
    Так он проиграл, а не выйграл эти 15 секунд. Так то у него капитанский номер Астаны. Он не пацан любитель что бы быть доволен что до финиша добрался.

    Я уже понял что у меня завышенные ожидания от них, походу тут надо радоваться доехал до финиша и не упал, уже удача. А если не влетел на 3 минуты, то можно и выпить на радости.

    p.s. пошёл за здоровье Фруми махну стакан, он до финиша на Адриатико добрался и без падений, да и на разделке в первой сотне.
  • AAA
    Ричи Порт и Мигель Лопес о 15- ... (16)
    AAA-Фото
    Так с дивана не поймешь.

    А Лопес доволен днем, Так как целая рота в гарнире, а у него все еще есть шанс.
    Он проиграл 15 метров дистанции, на Гранд Туре это не беда.
  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (15)
    Earl57-Фото
    В Италии, как и в Норвегии, такие палатки спортсменам запрещены.

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