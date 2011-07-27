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Саймон Йейтс: “Я согласился на меньшую зарплату, чтобы перейти в команду Visma Lease a Bike”

Саймон Йейтс о переходе в команду Visma Lease a Bike

 

 

Саймон Йейтс (Simon Yates) два следующих сезона будет выступать в цветах команды Visma Lease a Bike. Победитель Вуэльты Испании-2018, призёр Джиро д’Италия-2021, победитель этапов всех трёх Гранд-туров, финишировавший 4-м на Тур де Франс-2023, Саймон Йейтс признался в интервью Cyclingnews, что согласился на меньшую зарплату, чтобы перейти в Visma Lease a Bike после 11 сезонов в австралийской команде Jayco AlUla (GreenEDGE Cycling).  

 

32-летний британский велогонщик считает этот двухлетний контракт с командой, выигравшей в прошлом году все три Гранд-тура, уникальным шансом, который не хотел упускать на закате карьеры. Саймон Йейтс пошёл по следам своего брата Адама, который после 2020 года ушёл из австралийской команды, которая тогда называлась Mitchelton-Scott, сначала в INEOS Grenadiers, а затем в 2023 - в UAE Team Emirates, где выступает до сих пор. В 2023 году вместе со своим капитаном Тадеем  Погачаром Адам Йейтс поднялся на подиум Тур де Франс. 

 

Саймон Йейтс: “Я согласился на меньшую зарплату, чтобы перейти в команду Visma Lease a Bike”

Photo (c) Visma Lease a Bike Team

 

Саймон Йейтс: «Когда было объявлено, что я перехожу, видел множество комментариев, в  которых говорилось, что должны быть ограничения по бюджету. Но чтобы перейти в Visma, я согласился на понижение зарплаты. Я очень активно туда стремился, потому что хочу быть в составе лучшей команды.

 

Считаю, что надо думать об этом с точки зрения велогонщика, который хочет максимально раскрыть себя. 11 лет у меня были шансы добиться этого в этой команде, но не думаю, что есть что-то неправильное в том, что я хочу перейти в одну из лучших команд.

 

Это захватывающая возможность. Думаю, сейчас правильный момент, чтобы что-то изменить. Я не молодею, но у меня всё ещё есть мотивация. Я по-прежнему чувствую силы в ногах. Если бы я оставил всё на потом, то у меня начался бы спад. Сейчас самое время для перемен.

 

Думаю, если бы не перешёл в одну из этих суперкоманд, после окончания карьеры пожалел бы, что не узнал, каково это - выступать в одной из лучших команд. Мне поступило предложение, и я просто не мог упустить такую возможность.

 

Конечно, переход Адама из INEOS был очень успешным. Не сказал бы, что его пример меня вдохновил, но он точно придал уверенности в том, что моё решение будет правильным. Мы с ним близки, обсуждаем почти всё. Он придерживался того же мнения, что и я. Он тоже считает, что, возможно, перемены пойдут мне на пользу.

 

У меня будет открытая роль, было оговорено, что у меня будут и свои шансы, и работа на кого-то ещё. Меня это полностью устроило. Я по-прежнему мотивирован добиваться успехов, неважно, будет ли это помощь другим ребятам, или моя личная победа. Я никогда не против помогать кому-то, просто у меня ещё никогда не было настоящей возможности это сделать. Я уже 11 лет в этой команде, скажем в футбольных терминах - это моя команда. Я поддерживаю её. В этом году я только один раз праздновал победу, и мне бы хотелось выиграть снова, по крайней мере, ради команды».

 

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Visma Lease a Bike Jayco-AlUla

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 05:31 | Регистрация: 27.07.2011

    ну да..достойный выбор 

    вариантов все равно не много 

    либо Инеос,Бора или вот Висма 

     

    надо было к арабам ,с братцем напару ездить..наверное не позвали типа одного пахаря достаточно

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Комментарии

  • rude_rider
    Саймон Йейтс: “Я согласился на ... (1)
    rude_rider-Фото

    ну да..достойный выбор 

    вариантов все равно не много 

    либо Инеос,Бора или вот Висма 

     

    надо было к арабам ,с братцем напару ездить..наверное не позвали типа одного пахаря достаточно

  • rude_rider
    Гран-при Монреаля-2024. Резуль ... (11)
    rude_rider-Фото

    предлагаю запретить биороботу участвовать в гонках)))))

  • sashaney
    Тим Мерлир — чемпион Европы-20 ... (1)
    sashaney-Фото

    А скромности эстонскому парню не занимать Добирал он ... А на фотофиниш не взглянуть было перед тем как говорить? Так то и я добираю иногда, просто потом просыпаюсь russian

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Выходит что на этом ЧЕ Мерлир был сильнее/главнее Филипсена в сборной Бельгии. Тим заслужил победу на все 100% и как награда золотая медаль(ка) + звёздная маечка на 365 дней.

    Цитата: Андрей А
    Итальяшки перестарались

    Как раз они действовали весьма грамотно. Сначала Трентин закрывал атаки МВДП, потом остальные комрады пахали на МИлана, не выпуская (?) на смены главного развозящего для него. В концовке неплохо разыграли свои карты, но ведь такая большая группа на финиш + соперники не слабые, поэтому хаос и потеря позиции на финальную атаку, Джонатана зажали, а опосля он даже и бросил, не попав в ТОП 10 протокола. А вот эстонце ММ - респект за бронзу и за то что поборолся до самой ленточки good  

     P.S.

    Курдюков в своем Твитторе написАл что в воскресенье ему надо было выбирать: либо групповая гонка на ЧЕ, либо МТБ соревнование в Италии. В итоге выбрал второе и говорит не прогадал; кажись даже фото отчёт сделал (или сделает). Поэтому Отар М. 15.09 устанавливал свои личные и "командные" рекорды комментирования подряд biggrin  Сначала от старта до финиша групповая гокна ЧЕ + потом ещё 150 км. Монреаля в прямом эфире, ИТОГо получается порядка почти 380 км. у микрофона) Как он это выдержал без историй аля в Серёги...)

     

    P.P.S.

    15 сентября Ваут ван Арту исполнилось 30 лет!! drinks Конграты, здоровья и успехов !!!
    https://www.youtube.com/watch?v=hOt7OZGHyB4  

  • sashaney
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (8)
    sashaney-Фото
    А кого развозили? Мерлира или Филипсена?
  • Meridale
    Ремко Эвенепул возглавит сборн ... (4)
    Meridale-Фото
    Его просто нервно подстригли)
  • sashaney
    Гран-при Монреаля-2024. Резуль ... (11)
    sashaney-Фото
    Джентльмены, драфт можно делать там где есть деньги. Тут же рулят понты и тщеславие. Так что не дождётесь.
  • Стриж
    Гран-при Монреаля-2024. Резуль ... (11)
    Стриж-Фото
    Цитата: vitali
    Вот за что нравится смотреть НХЛ, так это за непредсказуемость. А тут что-то ею и не пахнет уже, ну почти..Может пусть рассмотрят какие-нибудь изменения в принципах формирования команд, распределения новичков по командам мирового тура.Ну делайте же что-нибудь....однако
    Писал тоже про это. Поддерживаю. Пора драфт делать что ли. А то арабы всех к себе гребут. Вон Нарваес кочегара сделал на спринте на Джиро - тут же - бац и подписали.
  • RVL
    Гран-при Монреаля-2024. Резуль ... (11)
    RVL-Фото

    Ой не думаю...он же по фану катает.

    А вот ремке нос начистить ..это да))

    Хотя одно без другого не получится..

    Это мои хотелки,не поггины))

    Батл будет 

  • motte
    Гран-при Монреаля-2024. Резуль ... (11)
    motte-Фото

    Цитата: Astanaforever
    С ним сегодня тягаться бесполезное занятие.))). 22 победы в сезоне.

    Оно то так, но все эти победы будут коту под хвост для него если маечку не возьмёт, он бредит ей.

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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