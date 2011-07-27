Саймон Йейтс: “Я согласился на меньшую зарплату, чтобы перейти в команду Visma Lease a Bike”

Саймон Йейтс о переходе в команду Visma Lease a Bike

Саймон Йейтс (Simon Yates) два следующих сезона будет выступать в цветах команды Visma Lease a Bike. Победитель Вуэльты Испании-2018, призёр Джиро д’Италия-2021, победитель этапов всех трёх Гранд-туров, финишировавший 4-м на Тур де Франс-2023, Саймон Йейтс признался в интервью Cyclingnews, что согласился на меньшую зарплату, чтобы перейти в Visma Lease a Bike после 11 сезонов в австралийской команде Jayco AlUla (GreenEDGE Cycling).

32-летний британский велогонщик считает этот двухлетний контракт с командой, выигравшей в прошлом году все три Гранд-тура, уникальным шансом, который не хотел упускать на закате карьеры. Саймон Йейтс пошёл по следам своего брата Адама, который после 2020 года ушёл из австралийской команды, которая тогда называлась Mitchelton-Scott, сначала в INEOS Grenadiers, а затем в 2023 - в UAE Team Emirates, где выступает до сих пор. В 2023 году вместе со своим капитаном Тадеем Погачаром Адам Йейтс поднялся на подиум Тур де Франс.

Photo (c) Visma Lease a Bike Team

Саймон Йейтс: «Когда было объявлено, что я перехожу, видел множество комментариев, в которых говорилось, что должны быть ограничения по бюджету. Но чтобы перейти в Visma, я согласился на понижение зарплаты. Я очень активно туда стремился, потому что хочу быть в составе лучшей команды.

Считаю, что надо думать об этом с точки зрения велогонщика, который хочет максимально раскрыть себя. 11 лет у меня были шансы добиться этого в этой команде, но не думаю, что есть что-то неправильное в том, что я хочу перейти в одну из лучших команд.

Это захватывающая возможность. Думаю, сейчас правильный момент, чтобы что-то изменить. Я не молодею, но у меня всё ещё есть мотивация. Я по-прежнему чувствую силы в ногах. Если бы я оставил всё на потом, то у меня начался бы спад. Сейчас самое время для перемен.

Думаю, если бы не перешёл в одну из этих суперкоманд, после окончания карьеры пожалел бы, что не узнал, каково это - выступать в одной из лучших команд. Мне поступило предложение, и я просто не мог упустить такую возможность.

Конечно, переход Адама из INEOS был очень успешным. Не сказал бы, что его пример меня вдохновил, но он точно придал уверенности в том, что моё решение будет правильным. Мы с ним близки, обсуждаем почти всё. Он придерживался того же мнения, что и я. Он тоже считает, что, возможно, перемены пойдут мне на пользу.

У меня будет открытая роль, было оговорено, что у меня будут и свои шансы, и работа на кого-то ещё. Меня это полностью устроило. Я по-прежнему мотивирован добиваться успехов, неважно, будет ли это помощь другим ребятам, или моя личная победа. Я никогда не против помогать кому-то, просто у меня ещё никогда не было настоящей возможности это сделать. Я уже 11 лет в этой команде, скажем в футбольных терминах - это моя команда. Я поддерживаю её. В этом году я только один раз праздновал победу, и мне бы хотелось выиграть снова, по крайней мере, ради команды».