Саймон Йейтс может перейти в велокоманду Visma Lease a Bike

Велокоманда Jayco AlUla нацелена бороться за этапы и высокую позицию в общем зачёте Тур де Франс-2024 вместе с Саймоном Йейтсом

Весьма вероятно, что 31-летний британский велогонщик Саймон Йейтс (Simon Yates) выступает в команде Jayco AlUla последний сезон. Вся карьера Саймона Йейтса, которую он начал в 2014 году, прошла в этой австралийской велокоманде. С ней он принял участие в 15 Гранд-турах, выиграл Вуэльту Испании-2018, финишировал 3-м на Джиро д’Италия-2021, завершил на 4-м месте Тур де Франс в прошлом году, стал победителем этапов всех трёх Гранд-туров, одержал в общей сложности 34 победы.

В конце мая в интервью GCN Брент Коупленд (Brent Copeland), глава команды Jayco AlUla говорил, что команда дала Саймону Йейтсу две недели на размышления, и не скрывал, что хотел бы сохранить британского гонщика в своих рядах: «Ему хотелось поговорить о спортивных аспектах - чего ожидают от него, и чего он ждёт от нас. Вопрос в программе гонок, где у него есть свои амбиции, а где помощь другим гонщикам. Мы не можем ждать его решения слишком долго. На рынке не так много генеральщиков».

Но сейчас, в июне, издания Het Laatste Nieuws и La Gazzetta dello Sport сообщили, что по сведениям многочисленных источников своё будущее Саймон Йейтс свяжет с велокомандой Visma Lease a Bike, куда также могут перейти Виктор Кампенартс (из Lotto Dstny) и Аксель Цингле (из Cofidis).

Screen @Youtube/GreenEDGE Cycling

Однако пока Саймон Йейтс - гонщик команды Jayco AlUla, которая нацелена бороться вместе с ним за высокую позицию в генеральной классификации Тур де Франс-2024 и за победы на этапах.

Тристан Хоффман (Tristan Hoffman), спортивный директор Jayco AlUla в беседе с In de Leiderstrui рассказал, что команда надеется на высокие результаты Саймона Йейтса на Тур де Франс-2024:

«Обычно с Саймоном мы едем за генеральной классификацией. В прошлом году он финишировал 4-м, это о многом говорит. Я совершенно уверен, что и на этот раз он будет бороться за общий зачёт. С другой стороны, победа на этапе Тур де Франс для нас не менее важна, чем, например, финишировать пятыми в борьбе за жёлтую майку. Пусть у него будут два варианта. Но если без шуток, то достичь подиума будет очень трудно. Хотя в прошлом он уже показывал, что может быть генеральщиком, но он может и охотиться за этапами».

Что касается изменения состава Jayco AlUla в 2025 году, издание WielerFlits сообщает, что в следующем году ряды Jayco AlUla может пополнить 30-летний нидерландский гонщик Кун Бауман (Koen Bouwman), который последние 9 лет выступал в команде Visma Lease a Bike.

Издание Triathlon Hour сообщило, что 30-летний норвежец Кристиан Блумменфельт (Kristian Blummenfelt), звезда триатлона, олимпийский чемпион и чемпион мира в триатлоне на нескольких дистанциях, хочет продолжить карьеру в шоссейном велоспорте, и собирается подписать трёхлетний контракт с Jayco AlUla.