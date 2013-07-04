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Саймон Йейтс может перейти в велокоманду Visma Lease a Bike

Велокоманда Jayco AlUla нацелена бороться за этапы и высокую позицию в общем зачёте Тур де Франс-2024 вместе с Саймоном Йейтсом

 

 

Весьма вероятно, что 31-летний британский велогонщик Саймон Йейтс (Simon Yates) выступает в команде Jayco AlUla последний сезон. Вся карьера Саймона Йейтса, которую он начал в 2014 году,  прошла в этой австралийской велокоманде. С ней он принял участие в 15 Гранд-турах, выиграл Вуэльту Испании-2018, финишировал 3-м на Джиро д’Италия-2021, завершил на 4-м месте Тур де Франс в прошлом году, стал победителем этапов всех трёх Гранд-туров, одержал в общей сложности 34 победы.  

 

В конце мая в интервью GCN Брент Коупленд (Brent Copeland), глава команды Jayco AlUla говорил, что команда дала Саймону Йейтсу две недели на размышления, и не скрывал, что хотел бы сохранить британского гонщика в своих рядах: «Ему хотелось поговорить о спортивных аспектах - чего ожидают от него, и чего он ждёт от нас. Вопрос в программе гонок, где у него есть свои амбиции, а где помощь другим гонщикам. Мы не можем ждать его решения слишком долго. На рынке не так много генеральщиков».

 

Но сейчас, в июне, издания Het Laatste Nieuws и La Gazzetta dello Sport сообщили, что по сведениям многочисленных источников своё будущее Саймон Йейтс свяжет с велокомандой Visma Lease a Bike, куда также могут перейти Виктор Кампенартс (из Lotto Dstny) и Аксель Цингле (из Cofidis).

 

 

Саймон Йейтс может перейти в велокоманду Visma Lease a Bike

 

Screen @Youtube/GreenEDGE Cycling

 

Однако пока Саймон Йейтс - гонщик команды Jayco AlUla, которая нацелена бороться вместе с ним за высокую позицию в генеральной классификации Тур де Франс-2024 и за победы на этапах.

 

Тристан Хоффман (Tristan Hoffman), спортивный директор Jayco AlUla в беседе с In de Leiderstrui рассказал, что команда надеется на высокие результаты Саймона Йейтса на Тур де Франс-2024:

 

«Обычно с Саймоном мы едем за генеральной классификацией. В прошлом году он финишировал 4-м, это о многом говорит. Я совершенно уверен, что и на этот раз он будет бороться за общий зачёт. С другой стороны, победа на этапе Тур де Франс для нас не менее важна, чем, например, финишировать пятыми в борьбе за жёлтую майку. Пусть у него будут два варианта. Но если без шуток, то достичь подиума будет очень трудно. Хотя в прошлом он уже показывал, что может быть генеральщиком, но он может и охотиться за этапами».

 

Что касается изменения состава Jayco AlUla в 2025 году, издание WielerFlits сообщает, что в следующем году ряды Jayco AlUla может пополнить 30-летний нидерландский гонщик Кун Бауман (Koen Bouwman), который последние 9 лет выступал в команде Visma Lease a Bike.

 

Издание Triathlon Hour сообщило, что 30-летний норвежец Кристиан Блумменфельт (Kristian Blummenfelt), звезда триатлона, олимпийский чемпион и чемпион мира в триатлоне на нескольких дистанциях, хочет продолжить карьеру в шоссейном велоспорте, и собирается подписать трёхлетний контракт с Jayco AlUla. 

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Jayco-AlUla Visma Lease a Bike

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:19 | Регистрация: 4.07.2013

    Jayco AlUla давно сдала свои позиции, в том числе, и по зарплате.
    Саймон ищет где лучше, это нормально в 31 год (скоро 32).

    Сам он уже врядли что-то серьезное выиграет.
    А хорошую зарплату лейтенанта в Висме никто пока не отменял.

    Всему своё время. Еще покатает Винегора. 
    Все когда-то начинают катать, это естественно.

    Ну или уходят гордыми в иные дали и пространства, такое тоже нередкость и это тоже нормально.


    1. vova-55

      Сегодня, 04:05 | Регистрация: 20.05.2018

      Саймон будет катать Винегора,
      а братишка Адам будет катать Поги?
      Конфликт интересов получится.
      Невозможно одинаково хорошо служить одновременно двум господам, "будучи предан одному, станет пренебрегать другим".

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Комментарии

  • Гонщик
    Тур де Франс-2024: Цифры и чис ... (14)
    Гонщик-Фото

    Цитата: JetRevel
    Предполагаю, что первая неделя станет бенефисом Рэмко(потом сойдёт из за кОвида как обычно и да, если поедет ОИ то 100% сойдёт) Поги и Пошло должны выкатывается с 14 го -15 по идее (если Погги поедет раньше и выиграет,самое время звонить Ленсу и договариваться на шоу с Опрой) Винни не понятно как будет готов,в соцсетях конечно всё ок,но по факту не понятно.Остальные это гарнир к основному блюду, интересно Арабы смогут повторить прошлогодний успех Юмбы) Скучно не должно быть, главное чтобы целые все доехали
    На шоу с Опрой ему уже давно пора , только мужества не хватит .

  • Геродот
    Директор Visma Lease a Bike и ... (1)
    Геродот-Фото
    Заявление Мачина попахивает провокацией
  • vova-55
    Саймон Йейтс может перейти в в ... (2)
    vova-55-Фото
    Саймон будет катать Винегора,
    а братишка Адам будет катать Поги?
    Конфликт интересов получится.
    Невозможно одинаково хорошо служить одновременно двум господам, "будучи предан одному, станет пренебрегать другим".
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024: Цифры и чис ... (14)
    VeloVelo-Фото

    На русском писать сегодня трудно не только вам.
    Да и читать тоже. Да и не только на русском )
    Сегодня фоточки и видосики в тренде, Увы и Ах.



    Да, очень интересно, как Примож поедет первые этапы ТДФ.

  • VeloVelo
    Саймон Йейтс может перейти в в ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Jayco AlUla давно сдала свои позиции, в том числе, и по зарплате.
    Саймон ищет где лучше, это нормально в 31 год (скоро 32).

    Сам он уже врядли что-то серьезное выиграет.
    А хорошую зарплату лейтенанта в Висме никто пока не отменял.

    Всему своё время. Еще покатает Винегора. 
    Все когда-то начинают катать, это естественно.

    Ну или уходят гордыми в иные дали и пространства, такое тоже нередкость и это тоже нормально.


  • nightbuster33
    Национальные чемпионаты по шос ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Через 13 лет, после первой победы в индивидуальной гонке, Груздев вновь становится, в четвертый раз, Чемпионом Казахстана в данном виде гонки. Хоть и не громко,достойно прикрыл дверь перед завершением своей карьеры.А впереди еще ОИ,ЧМ и др. гонки, в которых он может показать резуьтаты или хотя бы повторить свой лучший резултат (6-ое место) на ЧМ 2012г. 

  • василий
    Предварительные составы команд ... (24)
    василий-Фото
    Да всего скорее Винегор не поедет тур
  • Геродот
    Предварительные составы команд ... (24)
    Геродот-Фото

    А откуда инфа про Вингегора? Утром на сайклингньюз написали что насчет его участия из команды пока никакой инфы нет.

  • RVL
    Предварительные составы команд ... (24)
    RVL-Фото
    Я бы по скромнее высказавался...
    Так то оно почти так, но, рок звёзд по осени считают..
  • motte
    Предварительные составы команд ... (24)
    motte-Фото

    Цитата: dyneema
    Да ну нафиг... Если с таким составом Погги не возьмёт Тур, тогда уж не знаю, что ещё надо... Погачар, Роглич, Винегор -- подиум. Именно так. Всё таки у Роглича есть гоночные дни, а у Йонаса -- серьезная травма в сезоне.

    Генеральный арабов товарищ Матчин сегодня сказал:

     "НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО У НАС ЕСТЬ КОМАНДА РОК-ЗВЕЗД, ОЧЕВИДНО, ЧТО ВСЕ ОНИ ВЕРЯТ В ТАДЕЯ"

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