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Киан Эйтдебрукс представлен как гонщик Visma|Lease a Bike на презентации состава команды

Киан Эйтдебрукс ставит целью борьбу за генеральную классификацию на Джиро д’Италия-2024

 

 

Киан Эйтдебрукс (Cian Uijtdebroeks) был представлен как велогонщик Visma|Lease a Bike во время презентации команды 21 декабря. После разрыва контракта с Bora-hansgrohe 20-летний бельгийский велогонщик начал работать в тренировочном лагере команды Visma|Lease a Bike и ставить цели на следующий сезон в новой команде.

 

Киан Эйтдебрукс представлен как гонщик Visma|Lease a Bike на презентации состава команды

Киан Эйтдебрукс представлен как гонщик Visma|Lease a Bike на презентации состава команды

Screen @Visma|Lease a Bike team presentaion

 

В блиц-интервью во время презентации команды Киан Эйтдебрукс рассказал, что в следующем сезоне поедет второй в карьере Гранд-тур - Джиро д’Италия-2024, на котором ставит целью борьбу за генеральную классификацию.

 

Киан Эйтдебрукс: «На прошлой неделе я был с командой в тренировочном лагере. Там была  отличная атмосфера, я очень счастлив быть здесь. У команды прекрасная структура, все стараются, чтобы мы максимально раскрыли свои способности, и все работают с улыбкой. Именно это я искал. Это лучшая команда для развития гонщика на Гранд-туры.

 

Джиро станет моим вторым в жизни Гранд-туром. Я с нетерпением жду эту гонку. У нашей команды есть большие амбиции, в том числе бороться за этапы, а я хочу попробовать хорошо выступить в генеральной классификации. У меня будет свободная роль. Хочу проверить себя. Там будут сильные соперники, Погачар будет там. Главная цель - выиграть с командой много этапов, а потом посмотрим, как далеко получится пойти».

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Теги к статье: Киан Эйтдебрукс Сиан Эйтдебрукс Cian Uijtdebroeks Bora-hansgrohe Visma Leas a Bike

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  1. Имя: Олег

    Karmatron

    21 декабря 2023 20:14 | Регистрация: 6.06.2019

    Ремко по сравнению с ним скромен и немногословен.

    1. Имя: Kuanysh

      Antonio Colom

      Вчера, 04:32 | Регистрация: 28.02.2023

      Точно! Ремко не дотягивает ))))

  2. RVL

    21 декабря 2023 20:15 | Регистрация: 30.08.2012

    А висма что? Ни одного комментария))

  3. Имя: Борис

    BlAr

    21 декабря 2023 20:26 | Регистрация: 5.09.2020

    Visma, lose a bike!!!

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    21 декабря 2023 21:04 | Регистрация: 30.06.2017

    Предатель.

    Вся жизнь это гонка.
  5. Имя: Борис

    BlAr

    21 декабря 2023 23:02 | Регистрация: 5.09.2020

     Я вот одного не понимаю. Я болел за эту команду 4 года, пока не случилась история с уходом Роглича. Что, до третьей недели Вуэльты-2023 на мне были розовые очки? Или действительно команда успела так опаcкудиться за последние три месяца? Сперва спустила всех собак за сложности на Вуэльте на ушедшего Роглича, хотя наиболее виноватым был Вингегор. Теперь этот чудо-трансфер! Название дуpацкое себе выбрали... 

    Кто тут есть из нейтральных болельщиков - скажите, как вам видится! Четыре предыдущих года я ничего не замечал, или и нечего было замечать?

    1. Имя: Alik

      Astanaforever

      Вчера, 01:01 | Регистрация: 30.06.2017

      Так это не первая подлянка. Вспомним как они Ван Арта из Veranda заполучили. Точно так же нахрапом..нагло.

      Вся жизнь это гонка.
    2. Имя: Виктор Сироткин

      Виктор Сироткин

      Вчера, 02:45 | Регистрация: 14.02.2016

      никогда не вмешивайте эмоции в ситуации, где об обстоятельствах и подробностях ничего не известно. Т.к. все ваши реакции будут основаны на домыслах, которые достраивает ваш мозг (уж так он устроен)

      1. Имя: Борис

        BlAr

        Вчера, 07:18 | Регистрация: 5.09.2020

        О каких эмоциях речь? Про название? Это единственное оценочное суждение. Всё остальное - чисто по фактам. Не смогли справиться на 100% с обстановкой в команде, попутно провоцируя ситуацию - и сделали крайним ушедшего из команды. Теперь внаглую отжали гонщика... надеюсь, хоть компенсация была достойной.
        Куссу по-прежнему желаю успехов, Вингегора и менеджмент - в топку!

    3. Имя: Олег

      Karmatron

      Вчера, 13:19 | Регистрация: 6.06.2019

      Менеджмент команды всегда действует в интересах команды. Когда у команды нет денег, менеджмент не может проводить громкие трансферы, а тихие проходят мимо нас, рядовых болельщиков. Когда команда в топе - у неё есть деньги на, скажем так, сомнительные с этической точки зрения операции по переманиваю гонщиков с громкими именами. Но принципиально разницы нет - любая команда хотела бы заполучить в свой состав сильного или потенциально сильного гонщика.
      Просто когда это делает чужая команда - вот они гады такие, всех купили. А если своя, то тут уже как пойдет: или становится немного неловко, или "ну и ладно".

      P.S. Если бы мальчонку перехватили Инеос, тут все бы уже на навоз изошли с гневными комментариями, а вот подобные выходки Висмы как-то легче сообществом воспринимаются)

    4. RVL

      Вчера, 13:23 | Регистрация: 30.08.2012

      Согласен...с сентября отношение поменялось. От лояльного, до никакого. Ещё думаю они талан Ван Арта пускают не туда. Прям жаль, как он сливает почти всё. Уже не раздельщик, и не лучший в кроссе, не классик, не генерал.
      Гонщик грегари. Ловец этапов

  6. Имя: Юрий

    jerzyk

    21 декабря 2023 23:41 | Регистрация: 6.01.2012

    Цыплят по осени считают, а ещё лучше - дай Бог нашему теляті вовка з'їсти!????

  7. Гонщик

    Вчера, 19:52 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: RVL
    Согласен...с сентября отношение поменялось. От лояльного, до никакого. Ещё думаю они талан Ван Арта пускают не туда. Прям жаль, как он сливает почти всё. Уже не раздельщик, и не лучший в кроссе, не классик, не генерал.
    Гонщик грегари. Ловец этапов
     У Ван Арта небольшой спад , поэтому дело вовсе не в команде , а ситуация на Вуэльте показала лишь конфликт интересов . Роглича просто открыто выжили из команды , поменяв на молодого , смешно будет если он откажется работать на датчанина ...

    1. RVL

      Вчера, 22:38 | Регистрация: 30.08.2012

      Пол банды висмы объезжает ваа по плану...
      Остальные биги пелотона его рвут по собственной инициативе.

    2. RVL

      Вчера, 23:18 | Регистрация: 30.08.2012

      Вот и сегодня на кроссе..где вва бежал Матье его объехал как стоячего.
      В одну калитку Матье победил.

      Этот спад системный. Вопрос к команде 

  8. Гонщик

    Вчера, 22:58 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Karmatron
    Ремко по сравнению с ним скромен и немногословен.
    Есть такое , а этот юнец  когти на пальцах подстриг бы для начала ... 

  9. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:27 | Регистрация: 30.06.2017

    Этот киан абсолютный антипод заработал себе от фанов. Тяжело ему придется. Не раз бананом будет получать по роже в гонках от болельщиков. Однозначно.

    Вся жизнь это гонка.
  10. Имя: Александр

    Freejazz

    Сегодня, 04:32 | Регистрация: 27.08.2018

    Цитата: Гонщик
    Цитата: Karmatron
    Ремко по сравнению с ним скромен и немногословен.
    Есть такое , а этот юнец  когти на пальцах подстриг бы для начала ... 
    Надо смотреть на другой (левой руке). Может он на гитаре играет?

  11. Гонщик

    Сегодня, 13:15 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Freejazz
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Karmatron
    Ремко по сравнению с ним скромен и немногословен.
    Есть такое , а этот юнец  когти на пальцах подстриг бы для начала ... 
    Надо смотреть на другой (левой руке). Может он на гитаре играет?
    Рассмешил , а может в ушах ковыряется ...

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Комментарии

  • s75
    Йонас Вингегор и Сепп Кусс про ... (3)
    s75-Фото

    Если UAE сумеют сделать из своих звезд Команду, защитить титул Висме будет нелегко.


  • Astanaforever
    Велокоманда Movistar представи ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: sashaney
    Цитата: nightbuster33
    Между тем,на торжественном ужине по случаю презентации нового состава команды "Астана", в связи с завершением карьеры,  Зейтсу был преподнесен подарок байк "WILIER" со спец.раскраской. Таким  образом,окончательно распрощались с легендой казахстанского велоспорта по числу участия в гонках МТ.Здоровья и успехов в "мирной" жизни!
    Сам решил или контракт не нашёл?
    Нет, просто Зейц меньше в корешах у Вино чем Димон Груздев..
  • motte
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    motte-Фото

    Ваут пропускает тур ради олимпийского Парижа 

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (132)
    s75-Фото

    Цитата: s75
    Датчанин Теодор Сторм, которого "сватают" в Инеос-2025, следующий сезон проведет в датской континентальной команде ColoQuick, за которую в свое время гонялся Вингегаард.


    Похоже, транзитный сезон в континентальной команде отменяется, следующий сезон датчанин начнет в Инеос.

    (@dnlbenson)

  • s75
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    s75-Фото
    deltaG Ketones, a company that produces the revolutionary ketone ester, deltaG, and the multi-disciplinary WorldTeam Alpecin-Deceuninck, are excited to announce their 2024 partnership.

    приехали;)
  • Гонщик
    Киан Эйтдебрукс представлен ка ... (19)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Freejazz
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Karmatron
    Ремко по сравнению с ним скромен и немногословен.
    Есть такое , а этот юнец  когти на пальцах подстриг бы для начала ... 
    Надо смотреть на другой (левой руке). Может он на гитаре играет?
    Рассмешил , а может в ушах ковыряется ...

  • MVDP
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    MVDP-Фото

    Цитата: Earl57
    47 человек Матье обогнал на круг!!!

    И это он ещё кетонами не закинулся, наверное.

  • Earl57
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    Earl57-Фото

    На таких трассах с песком, где требуется прежде всего физическая сила, с Ван дер Пулом сложно сражаться. Он привез Вауту больше минуты, однако сам Ваут привез минуту 3-му месту. Ван Арт какое-то время пытался догонять Матье, потом бросил и спокойно поехал в комфортном для себя темпе. Из 61 стартовавших в гонке финишировали только 10 человек, включая Матье. Причем 8-й, 9-й и 10-й закончили гонку через пять с половиной минут после Ван дер Пула. У троих DNF, остальные стали круговыми. 47 человек Матье обогнал на круг!!!

    Так что минута Ван Арту - это так, мелочь))

  • MVDP
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    MVDP-Фото
    Цитата: velodoctor
    Интересно почему большинство ребят из топ 10 проигнорировали гонку. 
    Готовились к сегодняшнему этапу КМ.
  • velodoctor
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    velodoctor-Фото

    Интересно почему большинство ребят из топ 10 проигнорировали гонку. 

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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