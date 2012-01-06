Киан Эйтдебрукс представлен как гонщик Visma|Lease a Bike на презентации состава команды

Киан Эйтдебрукс ставит целью борьбу за генеральную классификацию на Джиро д’Италия-2024

Киан Эйтдебрукс (Cian Uijtdebroeks) был представлен как велогонщик Visma|Lease a Bike во время презентации команды 21 декабря. После разрыва контракта с Bora-hansgrohe 20-летний бельгийский велогонщик начал работать в тренировочном лагере команды Visma|Lease a Bike и ставить цели на следующий сезон в новой команде.

Screen @Visma|Lease a Bike team presentaion

В блиц-интервью во время презентации команды Киан Эйтдебрукс рассказал, что в следующем сезоне поедет второй в карьере Гранд-тур - Джиро д’Италия-2024, на котором ставит целью борьбу за генеральную классификацию.

Киан Эйтдебрукс: «На прошлой неделе я был с командой в тренировочном лагере. Там была отличная атмосфера, я очень счастлив быть здесь. У команды прекрасная структура, все стараются, чтобы мы максимально раскрыли свои способности, и все работают с улыбкой. Именно это я искал. Это лучшая команда для развития гонщика на Гранд-туры.

Джиро станет моим вторым в жизни Гранд-туром. Я с нетерпением жду эту гонку. У нашей команды есть большие амбиции, в том числе бороться за этапы, а я хочу попробовать хорошо выступить в генеральной классификации. У меня будет свободная роль. Хочу проверить себя. Там будут сильные соперники, Погачар будет там. Главная цель - выиграть с командой много этапов, а потом посмотрим, как далеко получится пойти».